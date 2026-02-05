Sampo Oyj mitätöi hankkimiaan omia osakkeita

Sampo Oyj, pörssitiedote, 5.2.2026 klo 9.30

Sampo Oyj mitätöi hankkimiaan omia osakkeita

Sampo Oyj on yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti mitätöinyt 15 079 201 yhtiön omaa A-osaketta ja osakkeiden mitätöinti on merkitty tänään kaupparekisteriin. Mitätöidyt osakkeet hankittiin 5.11.2025 julkistetulla yhtiön omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmalla. Takaisinostot tehtiin 6.11.2025–30.1.2026.

Mitätöinti pienentää Sammon A-osakkeiden lukumäärää vastaavalla määrällä, mutta ei vaikuta yhtiön osakepääomaan. Mitätöityjen osakkeiden kokonaismäärä on 0,56 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ennen mitätöintiä.

 A-osakkeiden määrä

A-osakkeiden äänimääräOsakkeiden kokonaismäärä ja äänimäärä (ml. 1 000 000 B-osaketta)
Ennen osakkeiden mitätöintiä2 669 754 0272 669 754 0272 670 754 027 osaketta ja
2 674 754 027 ääntä
Osakkeiden mitätöinnin jälkeen2 654 674 8262 654 674 8262 655 674 826 osaketta ja
2 659 674 826 ääntä

Sampo on ostanut ja mitätöinyt 362 miljoonaa omaa osakettaan lokakuussa 2021 käynnistetyn ensimmäisen osto-ohjelmansa alusta lukien. Mitätöityjen osakkeiden kokonaismäärä on 13,0 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ennen vuonna 2021 aloitetun ensimmäisen osto-ohjelman alkua.

Lisätietoja omien osakkeiden osto-ohjelmasta on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/takaisinostot.


SAMPO OYJ
Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta
sijoittajasuhdepäällikkö
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com


