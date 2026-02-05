Sampo Oyj, pörssitiedote, 5.2.2026 klo 9.30
Sampo Oyj mitätöi hankkimiaan omia osakkeita
Sampo Oyj on yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti mitätöinyt 15 079 201 yhtiön omaa A-osaketta ja osakkeiden mitätöinti on merkitty tänään kaupparekisteriin. Mitätöidyt osakkeet hankittiin 5.11.2025 julkistetulla yhtiön omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmalla. Takaisinostot tehtiin 6.11.2025–30.1.2026.
Mitätöinti pienentää Sammon A-osakkeiden lukumäärää vastaavalla määrällä, mutta ei vaikuta yhtiön osakepääomaan. Mitätöityjen osakkeiden kokonaismäärä on 0,56 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ennen mitätöintiä.
|A-osakkeiden määrä
|A-osakkeiden äänimäärä
|Osakkeiden kokonaismäärä ja äänimäärä (ml. 1 000 000 B-osaketta)
|Ennen osakkeiden mitätöintiä
|2 669 754 027
|2 669 754 027
|2 670 754 027 osaketta ja
2 674 754 027 ääntä
|Osakkeiden mitätöinnin jälkeen
|2 654 674 826
|2 654 674 826
|2 655 674 826 osaketta ja
2 659 674 826 ääntä
Sampo on ostanut ja mitätöinyt 362 miljoonaa omaa osakettaan lokakuussa 2021 käynnistetyn ensimmäisen osto-ohjelmansa alusta lukien. Mitätöityjen osakkeiden kokonaismäärä on 13,0 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ennen vuonna 2021 aloitetun ensimmäisen osto-ohjelman alkua.
Lisätietoja omien osakkeiden osto-ohjelmasta on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/takaisinostot.
