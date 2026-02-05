Nationalbanken offentliggør i dag rapporten Statens låntagning og gæld 2025. Hovedbudskaberne i rapporten er:

Lav gæld og lave renteomkostninger

For første gang siden 2020 har Danmark oplevet en mindre stigning i statsgælden til 235 mia. kr., svarende til 7,6 pct. af BNP. Renteomkostninger for staten er dog forblevet lave på samlet set 5 mia. kr.

Statslig finansiering af kommuner og regioner giver årlig besparelse på cirka 1 mia. kr.

Som led i statens fokus på at konsolidere offentlig låntagning centralt hos staten har staten i 2025 overtaget finansiering af kommuner og regioner. Initiativet estimeres at give en årlig rentebesparelse på cirka 1 mia. kr.

Verdens første statsobligation udstedt under European Green Bond Standard (EuGB-standard)

I september åbnede staten en ny 10-årig grøn statsobligation som led i det opdaterede grønne obligationsprogram. Med denne udstedelse blev Danmark det første land i verden til at udstede en statsobligation under den nye European Green Bond Standard.

Læs mere i rapporten Statens låntagning og gæld 2025 på http://www.statsgæld.dk.

Henvendelser kan rettes på mail: governmentdebt@nationalbanken.dk.