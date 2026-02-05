MergerLinks annonce les meilleurs cabinets de conseil financier et juridique en EMEA, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord

MINNEAPOLIS, 05 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MergerLinks, une plateforme en ligne de premier plan utilisée par les professionnels de la finance pour rechercher des informations sur les transactions, mettre en avant leurs références, et identifier discrètement ainsi que se connecter avec des clients et partenaires en matière de transactions de capitaux, a publié son classement des cabinets 2025. Ce classement met en lumière les meilleurs cabinets de conseil en fusions et acquisitions financiers et juridiques en EMEA, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et dans d’autres régions. Les classements, qui couvrent la période d’octobre 2024 à septembre 2025 et incluent 459 cabinets, reflètent l’expertise mondiale en matière de fusions et acquisitions et sont conçues pour la découverte de marché ainsi que la reconnaissance des leaders. MergerLinks fait partie de Grata, une entreprise de premier plan spécialisée dans l’intelligence de marché privée basée sur l’intelligence artificielle, et constitue une unité commerciale de Datasite, fournisseur mondial de solutions SaaS pour la collaboration, l’automatisation et les flux de travail dans les projets de fusions et acquisitions, d’investissement et de stratégie, reposant sur l’intelligence artificielle.

Classement des meilleurs cabinets de conseil financier

EMEA : Avec 291 transactions pour une valeur totale de près de 100 milliards de livres sterling, Rothschild & Co se positionne comme le principal conseiller financier en fusions et acquisitions parmi les 21 cabinets classés, consolidant ainsi sa position de leader de l’année précédente.

Royaume-Uni : Barclays occupe la première place parmi les 16 cabinets classés en tant que conseiller financier en fusions et acquisitions, avec 21 transactions pour une valeur totale de 68 milliards de livres sterling, améliorant son classement par rapport à l’année précédente.

Amérique du Nord : JP Morgan, avec 222 transactions pour une valeur de 546 milliards de livres sterling, Goldman Sachs, avec 190 transactions pour une valeur 546 milliards de livres sterling, et Morgan Stanley, avec 150 transactions pour une valeur de 486 milliards de livres sterling, conservent leurs positions de leaders parmi les 22 cabinets classés, en accord avec leur classement de 2024.





Classement des meilleurs cabinets de conseil juridique

EMEA : A&O Shearman, avec 205 transactions pour une valeur d’environ 97 milliards de livres sterling, Freshfields Bruckhaus Deringer, avec 125 transactions pour une valeur de 125 milliards de livres sterling, ainsi que Latham & Watkins, avec 238 transactions pour une valeur de 96 milliards de livres sterling, occupent les premières positions parmi les 31 cabinets classés.

Royaume-Uni : Avec 87 transactions pour une valeur de 39 milliards de livres sterling, Latham & Watkins est le principal cabinet de conseil juridique en fusions et acquisitions parmi les 30 cabinets classés.

Amérique du Nord : Parmi les 19 cabinets classés, Kirkland & Ellis, avec 339 transactions pour une valeur de 363 milliards de livres sterling, et Latham & Watkins, avec 445 transactions pour une valeur de 415 milliards de livres sterling, se positionnent en tête du classement des conseillers juridiques en fusions et acquisitions.





Avis de la direction de Grata

« Les classements de cette année donnent une image claire d’un marché des fusions et acquisitions dominé par quelques méga-transactions exceptionnelles, tandis que le volume global reste plus modéré », déclare Nevin Raj, directeur des opérations de Grata. « Ils mettent en évidence les cabinets de conseil qui obtiennent réellement des performances supérieures à la moyenne et qui aident les acheteurs et les vendeurs à gérer les incertitudes, à accélérer les processus et à prendre des décisions en toute confiance. »

Avis la direction de Datasite

« Nos classements de conseillers en fusions et acquisitions renforcent notre vision plus large de la création d’un écosystème connecté sur les marchés privés », déclare Merlin Piscitelli, directeur marketing de Datasite. « Nôtre priorité consiste à fournir aux investisseurs et aux acteurs du marché des données et des outils dont ils ont besoin pour agir avec assurance à chaque étape du cycle d’investissement. »

Points forts régionaux

Catégorie Cabinets en tête Nombre de

transactions Valeur totale Conseillers financiers en Espagne Ernst & Young 52 3 milliards de livres Conseillers juridiques en Espagne Cuatrecasas, Goncalves Pereira, Uria Menendez 121 / 72 5 milliards / 100 milliards de livres Conseillers financiers en Italie Mediobanca 35 36 milliards de livres Conseillers juridiques en Italie BonelliErede, Chiomenti 77 / 71 24 milliards / 44 milliards de livres Conseillers financiers en France Rothschild & Co 85 29 milliards de livres Conseillers juridiques en France Bredin Prat 19 15 milliards de livres Conseillers financiers en Europe centrale et orientale JP Morgan 6 9 milliards de livres Conseillers juridiques en Europe centrale et orientale Greenberg Traurig 15 8 milliards de livres Conseillers financiers au Benelux Morgan Stanley 9 26 milliards de livres Conseillers juridiques au Benelux A&O Shearman 45 38 milliards de livres Conseillers financiers dans les pays nordiques Carnegie Investment Bank, SEB Corporate Finance 22 / 20 7 milliards / 9 milliards de livres Conseillers juridiques dans les pays nordiques Gorrissen Federspiel 75 10 milliards de livres Conseillers financiers dans la région DACH Morgan Stanley, Rothschild & Co, UBS 18 / 37 / 32 26 milliards / 11 milliards / 22 milliards de livres Conseillers juridiques en Allemagne Hengeler Mueller 51 26 milliards de livres Conseillers juridiques en Suisse Homburger 18 4 milliards de livres



Critères et méthodologie du classement

Les classements sont disponibles par région, secteur, type de transaction et rôle des cabinets.

Pour être pris en compte, les transactions doivent avoir une valeur minimale de 10 millions de livres sterling et impliquer un transfert de propriété d’au moins 5%.

Le Relative Market Share , ou part de marché relative, est l’indicateur utilisé pour déterminer toutes les positions et est calculé selon une pondération égale entre le volume et la valeur de toutes les transactions éligibles.

, ou part de marché relative, est l’indicateur utilisé pour déterminer toutes les positions et est calculé selon une pondération égale entre le volume et la valeur de toutes les transactions éligibles. Le classement d’un cabinet reflète la part de marché relative qu’il a obtenue parmi les transactions qualifiées.

L’édition 2025 met en avant les cabinets affichant les meilleures performances dans les transactions de fusions et acquisitions éligibles.





À propos de Datasite

Datasite est un fournisseur mondial de solutions SaaS qui utilisent l’intelligence artificielle pour faciliter la collaboration, l’automatisation et les flux de travail dans les projets de fusions et acquisitions, d’investissement et de stratégie. Les produits innovants de Datasite accélèrent la mise en œuvre des projets tout en générant des informations uniques issues des données, permettant aux professionnels du savoir à travers le monde de réussir tout au long du cycle de vie d’un projet. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.datasite.com.

À propos de Grata

Grata est une entreprise de premier plan, native de l’intelligence artificielle, spécialisée dans l’intelligence de marché privée et l’origination de transactions. Grata offre une visibilité complète sur le marché grâce aux données les plus complètes, plus précises et plus facilement consultables sur les entreprises privées. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.grata.com.

