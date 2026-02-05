MergerLinks gibt führende Financial und Legal Advisory Unternehmen in EMEA, Großbritannien und Nordamerika bekannt

MINNEAPOLIS, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MergerLinks, eine führende Online-Plattform für Finanzexperten zur Recherche von Transaktionsdaten und zur diskreten Vernetzung mit potenziellen Mandanten und Transaktionspartnern, hat seine FY2025 Firmwide Rankings veröffentlicht. Die Ranglisten würdigen die führenden Finance und Legal Advisory Unternehmen im Bereich Mergers & Acquisitions (M&A) in EMEA, Großbritannien, Nordamerika und weiteren Regionen.

Die Rankings beziehen sich auf den Zeitraum von Oktober 2024 bis September 2025, erfassen 459 Beratungsfirmen weltweit und spiegeln die globale Expertise im M&A-Markt wider. Damit soll mehr Transparenz im Markt geschaffen und herausragende Leistungen sichtbar gemacht werden. MergerLinks ist Teil von Grata, einem führenden KI-nativen Anbieter für Private-Market-Intelligence und einer Geschäftseinheit von Datasite, dem globalen SaaS-Anbieter von KI-gestützten Workflow-, Kollaborations- und Automatisierungslösungen für M&A-, Investment- und Strategieprojekte.

Top-Rankings Finanzberatung

EMEA: Mit 291 Transaktionen im Gesamtwert von knapp 100 Milliarden britischen Pfund belegt Rothschild & Co Platz eins unter 21 gerankten Finanzberatern und behauptet damit erneut seine führende Position aus dem Jahr 2024.

Großbritannien: Barclays erreicht den Spitzenplatz unter 16 gerankten Finanzberatern mit 21 Deals im Wert von 68 Milliarden britischen Pfund und verbessert sich gegenüber dem Vorjahr.

Nordamerika: JP Morgan mit 222 Transaktionen im Wert von 546 Milliarden britischen Pfund, Goldman Sachs mit 190 Transaktionen ebenfalls im Wert von 546 Milliarden britischen Pfund sowie Morgan Stanley mit 150 Transaktionen im Gesamtwert von 486 Milliarden britischen Pfund behaupten ihre Spitzenpositionen unter 22 gerankten Finanzberatern – unverändert gegenüber 2024.



Top-Rankings Rechtsberatung

EMEA: A&O Shearman mit 205 Transaktionen im Wert von rund 97 Milliarden britischen Pfund, Freshfields Bruckhaus Deringer mit 125 Transaktionen im Gesamtwert von 125 Milliarden britischen Pfund sowie Latham & Watkins mit 238 Transaktionen im Wert von 96 Milliarden britischen Pfund führen das Ranking unter 31 gerankten Kanzleien an.

Großbritannien: Latham & Watkins ist mit 87 Transaktionen im Wert von 39 Milliarden britischen Pfund führende M&A-Rechtsberatung unter 30 Kanzleien.

Nordamerika: Unter 19 gerankten Kanzleien nehmen Kirkland & Ellis mit 339 Transaktionen im Wert von 363 Milliarden britischen Pfund sowie Latham & Watkins mit 445 Transaktionen im Gesamtwert von 415 Milliarden britischen Pfund die Spitzenpositionen ein.



Stimmen aus dem Management von Grata

„Die diesjährigen Rankings zeigen deutlich, dass der M&A-Markt vor allem von einigen wenigen großen Mega-Deals geprägt wird, während das Gesamtvolumen insgesamt eher zurückhaltend bleibt“, erklärt Nevin Raj, COO von Grata. „Gleichzeitig machen sie sichtbar, welche Beratungsfirmen Spitzenleistungen liefern und sowohl Käufer als auch Verkäufer dabei unterstützen, Unsicherheiten zu bewältigen, Abläufe zu beschleunigen und fundierte Entscheidungen zu treffen.“

Stimmen aus dem Management von Datasite

„Unsere M&A-Beraterrankings unterstreichen unsere übergeordnete Vision eines vernetzten Private-Markets-Ökosystems“, sagt Merlin Piscitelli, Chief Marketing Officer von Datasite. „Unser Ziel ist es, Dealmakern und Investoren die Daten und Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um entlang des gesamten Investment-Lebenszyklus zielgerichtet handeln zu können.“

Regionale Highlights

Kategorie Führende Beratung Volumen Wert Finanzberater DACH Morgan Stanley / Rothschild & Co /

UBS 18 / 37 /

32 £26 Mrd. / £11

Mrd. / £22 Mrd. Rechtsberater

Deutschland Hengeler Mueller 51 £26 Mrd. Rechtsberater

Schweiz Homburger 18 £4 Mrd. Finanzberater

Spanien Ernst & Young 52 £3 Mrd. Rechtsberater

Spanien Cuatrecasas / Gómez-Acebo &

Pombo / Uría Menéndez 121 / 72 £5 Mrd. / £100

Mrd. Finanzberater Italien Mediobanca 35 £36 Mrd. Rechtsberater Italien BonelliErede / Chiomenti 77 / 71 £24 Mrd. / £44

Mrd. Finanzberater

Frankreich Rothschild & Co 85 £29 Mrd. Rechtsberater

Frankreich Bredin Prat 19 £15 Mrd. Finanzberater CEE JP Morgan 6 £9 Mrd. Rechtsberater CEE Greenberg Traurig 15 £8 Mrd. Finanzberater

Benelux Morgan Stanley 9 £26 Mrd. Rechtsberater

Benelux A&O Shearman 45 £38 Mrd. Finanzberater

Skandinavien Carnegie Investment Bank / SEB

Corporate Finance 22 / 20 £7 Mrd. / £9 Mrd. Rechtsberater

Skandinavien Gorrissen Federspiel 75 £10 Mrd.

Ranking-Kriterien und Methodik

Die Rankings sind nach Regionen, Branchen, Arten von Transaktionen und Beraterrollen verfügbar.

Berücksichtigung finden Transaktionen mit einem Mindestwert von 10 Mio. britischen Pfund und einer Eigentumsübertragung von mindestens 5 %.

Grundlage der Platzierungen ist der Relative Market Share (RMS), berechnet auf Basis einer 50/50-Gewichtung von Volumen und Wert.

Die Platzierung eines Unternehmens zeigt, welchen Relative Market Share es bei den betrachteten Transaktionen erreicht hat.

Die FY2025 Ausgabe hebt Unternehmen mit der stärksten Performance im M&A-Markt hervor.



Weitere Informationen

Details zu Ranking-Kriterien und Methodik: research@mergerlinks.com

Einreichungen für zukünftige Rankings: contact@mergerlinks.com

Mehr über Datasite: www.datasite.com



Über Datasite

Datasite ist ein globaler SaaS-Anbieter von KI-gestützten Workflow-, Kollaborations- und Automatisierungslösungen für M&A-, Investment- und Strategieprojekte. Die innovativen Produkte von Datasite unterstützen die Umsetzung von Projekten und liefern wertvolle Dateneinblicke, damit M&A-Experten weltweit den gesamten Projektlebenszyklus effektiv meistern können. Weitere Informationen unter www.datasite.com.

Über Grata

Grata ist ein führendes KI-natives Unternehmen für Private-Market-Intelligence und Deal-Origination. Das Unternehmen sorgt für volle Markttransparenz und liefert die umfassendsten, präzisesten und einfach durchsuchbaren Daten zu privaten Unternehmen. Weitere Informationen unter www.grata.com.

PRESSEKONTAKT

Laura Powers

Datasite

Tel.: +1 212-367-6168

E-Mail: laura.powers@datasite.com

Nicholas Koulermos

5W Public Relations

Tel.: +1 646-843-1812

E-Mail: datasite@5WPR.com