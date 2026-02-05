Gabriel Holding A/S realiserede i årets første kvartal vækst i omsætning og primært resultat (EBIT) i den fortsættende forretning. Resultatet efter indregning af ophørte forretning forbedres ligeledes.

Resumé (sammenligningstal i parentes):

Gabriel Holding A/S’ fortsættende forretning realiserede i årets første kvartal en vækst på 5,8 mio. kr. svarende til 5%, hvorved omsætningen blev 129,2 mio. kr. (123,5 mio. kr.). Væksten i den fortsættende forretning, er drevet af tekstilforretningen og fremgang i både Nordamerika, Asien og Europa. Det er ledelsens vurdering, at den vækst, der i en årrække og i årets første kvartal har været realiseret i koncernens tekstilforretning, og som går imod den generelle markedstendens, er realiseret som følge af vundne markedsandele. Det er ligeledes ledelsens forventning, at denne tendens kan fortsættes. De ophørte aktiviteter (FurnMaster) realiserede en omsætningstilbagegang på 19%.



Det primære resultat (EBIT) for den fortsættende forretning forbedres fra 4,1 mio. kr. til 9,2 mio. kr. som følge af vækst i omsætningen, forbedring af bruttoavancen samt et uændret omkostningsniveau.





Koncernens møbelproducerende aktiviteter, FurnMaster, er fortsat under salg og rapporteres som ophørte aktiviteter. Resultat efter skat herfra udgjorde -3,5 mio. kr. mod -9,4 mio. kr. i samme periode sidste år.





Det samlede resultat efter skat (efter indregning af resultatandel af ophørte aktiviteter) blev 2,2 mio. (-2,2 mio. kr.).





Pengestrøm fra driftsaktivitet i den samlede koncern udgjorde 36,9 mio. kr. (33,8 mio. kr.).







Forventninger til hele regnskabsåret 2025/2026



Det er ledelsens forventning, at de udfordrende markedsvilkår, som har påvirket møbelbranchen, vil fortsætte i regnskabsåret 2025/2026 primært som følge af fortsatte geopolitiske risici.

De fortsættende aktiviteter har imidlertid realiseret vækst i omsætning og resultat i regnskabsåret 2024/25. Denne udvikling er fortsat i årets første kvartal, og det er ledelsens forventning, at denne udvikling vil fortsætte.

Der forventes på denne baggrund en omsætning fra de fortsættende aktiviteter på 510–550 mio. kr. og et primært resultat (EBIT) på 40–55 mio. kr. Efter årets første kvartal opretholdes forventningerne til hele året.

Forventningerne til regnskabsåret 2025/2026 er som foregående år behæftet med en stor grad af usikkerhed, primært som følge af de ovennævnte markedsmæssige risici.

