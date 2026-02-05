SELSKABSMEDDELELSE





A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram





Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 2. til 4. februar 2026 foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 168.726 2.125.831.499 2 februar 2026 500 15.483,1600 7.741.580 3 februar 2026 400 15.654,6250 6.261.850 4 februar 2026 377 15.530,3714 5.854.950 Total 2. -4. februar 2026 1.277 19.858.380 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 79.534 1.077.624.789 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 170.003 2.145.689.879 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 955.869 12.140.608.201 2 februar 2026 2.505 15.643,2974 39.186.460 3 februar 2026 2.004 15.764,2540 31.591.565 4 februar 2026 1.895 15.706,0633 29.762.990 Total 2. -4. februar 2026 6.404 100.541.015 Køb fra Familiefonden* 838 15.699,6895 13.156.340 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 450.646 6.122.372.902 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 963.111 12.254.305.556

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 170.003 A-aktier og 1.074.273 B-aktier som egne aktier, svarende til 7,86% af aktiekapitalen.

Aktietilbagekøbsprogrammet på DKK 14,4 mia. er hermed afsluttet pr. 4. februar 2026.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 5. februar 2026

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521





Side 1 af 1





Vedhæftede filer