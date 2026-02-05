Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

 | Source: A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S

SELSKABSMEDDELELSE


A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram


Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).
                       
Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).                            

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 2. til 4. februar 2026 foretaget følgende transaktioner:                        

 Antal
A aktier		Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK		Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse 168.726 2.125.831.499
 2 februar 202650015.483,16007.741.580
 3 februar 202640015.654,62506.261.850
 4 februar 202637715.530,37145.854.950
Total 2. -4. februar 20261.277 19.858.380
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 79.534 1.077.624.789
Total under aktietilbagekøbs-
programmet 		170.003 2.145.689.879
 Antal
B aktier		Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK		Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden)955.869 12.140.608.201
 2 februar 20262.50515.643,297439.186.460
 3 februar 20262.00415.764,254031.591.565
 4 februar 20261.89515.706,063329.762.990
Total 2. -4. februar 20266.404 100.541.015
Køb fra Familiefonden*83815.699,689513.156.340
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden)450.646 6.122.372.902
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden)		963.111 12.254.305.556
     

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 170.003 A-aktier og 1.074.273 B-aktier som egne aktier, svarende til 7,86% af aktiekapitalen.

Aktietilbagekøbsprogrammet på DKK 14,4 mia. er hermed afsluttet pr. 4. februar 2026.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 5. februar 2026

Kontaktpersoner:
Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3484
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521


Side 1 af 1


Vedhæftede filer


Attachments

Selskabsmeddelelse - Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram - uge 6 2026 Daily transactions in connection with share buy-back program - week 6 2026

Recommended Reading