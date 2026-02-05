Ontex lanceert Sensitive-gamma om een betere huidgezondheid in incontinentiezorg te ondersteunen

Aalst, België – 5 februari 2026 – Ontex Group NV, een toonaangevende ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten, introduceert een nieuw incontinentie-gamma voor volwassenen dat superieure bescherming biedt en tegelijkertijd mild is voor de huid. De eerste producten –Sensitive Pants, Sensitive Slip en Sensitive Form- zullen gradueel gelanceerd worden voor zorginstellingen in heel Europa.

Recent Europees onderzoek uitgevoerd door Ontex bij meer dan 2.500 mensen met incontinentie toont aan dat dermatitis en huidirritatie wijdverspreid blijven en een significante impact hebben op het dagelijks leven. Bijna 1 op de 2 mensen met incontinentie heeft dermatitis of huidirritatie in de intieme zone ervaren; velen beschrijven aanzienlijke ongemakken en effecten op het zelfvertrouwen en welzijn. Ondanks deze hoge prevalentie is "ongeveer 80% van de mantelzorgers niet getraind om dermatitis te herkennen. Educatie en beter productontwerp zijn essentieel om complicaties te voorkomen," zegt Dr. Maria Panourgia, geriater van het Milton Keynes University Hospital (VK).

Deze bevindingen onderstrepen de nood aan betaalbare, kwalitatieve incontinentieproducten die actief de huidgezondheid ondersteunen. Het nieuwe Sensitive-gamma is precies ontwikkeld om aan deze behoefte te voldoen—door betrouwbare bescherming te combineren met dermatologische zorg om irritatie te voorkomen en de huid zo gezond mogelijk te houden.

Om aan de onderwijsbehoefte te voldoen, wordt het Sensitive-gamma aangevuld met deskundig trainingsadvies om dermatitis gerelateerd aan incontinentie te herkennen, voorkomen en behandelen. Dit wordt aangeboden via zowel het netwerk van verpleegkundig adviseurs van Ontex als via het online trainingsplatform Ontex Academy.

Sensitive-gamma: krachtige bescherming die de huid respecteert

Het nieuwe Sensitive-gamma combineert bewezen incontinentie-bescherming met dermatologische zorg.

Sensitive Pants biedt:

Toplaag met botanische ingrediënten – helpt huidirritatie te voorkomen

Innovatieve Y-core technologie – voor een instant droog gevoel

Snellere absorptie – tot 2,5 keer sneller dan vorige iD of Serenity Pants

Hypoallergeen – mild voor een kwetsbare huid

Geurcontroletechnologie – voor blijvende frisheid en vertrouwen

Tatiana Bumachar Carvalho Pastori, Senior Marketing Manager Adult Care, concludeert: "Het Sensitive-gamma is ontwikkeld om mensen met incontinentie te helpen hun dagelijks leven comfortabeler te leiden. Tegelijkertijd biedt het professionele zorgverleners een product waarop ze kunnen vertrouwen, waardoor het voor hen gemakkelijker wordt om de best mogelijke zorg te leveren, ondersteund door onze trainingsmogelijkheden."





Contact

Investeerders Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Media Catherine Weyne +32 53 33 36 22 corporate.communications@ontexglobal.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van producten in babyverzorging, dameshygiëne en volwassenenzorg, zowel voor retailers als voor de gezondheidszorg voornamelijk in Europa en Noord-Amerika. Ontex stelt wereldwijd zo'n 5.100 mensen tewerk met fabrieken en kantoren in 11 landen, en de innovatieve producten worden verdeeld in ongeveer 100 landen. Ontex heeft zijn hoofdkantoor in Aalst, België en staat genoteerd op Euronext Brussel waar het deel uitmaakt van de Bel Mid® index. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, ga naar ontex.com of volg Ontex op LinkedIn.

