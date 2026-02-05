Til Nasdaq Copenhagen A/S 05. februar 2026

Meddelelse nr. 12/2026

Jyske Realkredit offentliggør tillæg nr. 1 til Basisprospekt

Jyske Realkredit offentliggør hermed tillæg nr. 1 til Basisprospekt af 27. juni 2025 for Særligt Dækkede Obligationer, Realkreditobligationer og obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer (§ 15 obligationer).

Jyske Realkredits Basisprospekt af 27. juni 2025 og tillæg er tilgængelige i elektronisk form på dansk og engelsk på Jyske Realkredits hjemmeside www.jyskerealkredit.dk. Ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave er den danske udgave gældende. Tillæg nr. 1 er desuden vedhæftet denne meddelelse.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

Head of Rating and IR, Christian Bech-Ravn på telefon 89 89 92 25

Jurist Berit Fredberg på telefon 89 89 79 64

Venlig hilsen

Jyske Realkredit

www.jyskerealkredit.dk

Vedhæftet fil