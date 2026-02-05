Danske Kiinnitysluottopankki Oyj: Vuosikertomus 2025 ja Tilintarkastuskertomus 2025

Liitteenä Danske Kiinnitysluottopankki Oyj:n Vuosikertomus 2025 ja Tilintarkastuskertomus 2025. Vuosikertomus julkaistaan pdf-tiedostona sekä European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona.
Vuosikertomus ja Tilintarkastuskertomus on julkaistu osoitteessa
https://danskebank.com/fi/sijoittajasuhteet/kiinnitysluottopankki
Danske Kiinnitysluottopankki Oyj
Yhteystiedot: Janne Lassila, Toimitusjohtaja, Danske Kiinnitysluottopankki Oyj, puh. +358 (0)40 515 8911
Liitteet
- Danske Kiinnitysluottopankki Oyj Vuosikertomus 2025
- Danske Kiinnitysluottopankki Oyj - Tilintarkastuskertomus 2025