Oma Säästöpankki Oyj:n vuoden 2025 tilinpäätöstiedote julkaistaan 12.2.2026



Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp) julkaisee vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteen torstaina 12.2.2026. Tiedote on luettavissa julkistuksen jälkeen yhtiön internetsivuilla https://www.omasp.fi/sijoittajalle.

OmaSp järjestää suomenkielisen ja englanninkielisen tiedotustilaisuuden 12.2.2026. Suomenkielisen tiedotustilaisuuden webcast-lähetys on klo 11.00. Suomenkielisen lähetyksen linkkiin pääsee tästä. Englanninkielisen tiedotustilaisuuden webcast-lähetys on klo 12.00. Englanninkielisen lähetyksen linkkiin pääsee tästä.

Yhtiön tuloksen esittää toimitusjohtaja Karri Alameri. Lähetykset tallennetaan ja tallenteet löytyvät myöhemmin samana päivänä osoitteessa https://www.omasp.fi/sijoittajalle.

Toivotamme sijoittajat, analyytikot ja median edustajat tervetulleeksi tiedotustilaisuuteen!

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, p. +358 40 7500 093, pirjetta.soikkeli@omasp.fi





