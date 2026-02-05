Noir·e·s et queer au Canada se lance en tant que première organisation nationale au Canada pour les communautés noires 2ELGBTQI+

OTTAWA, Ontario, 05 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Noir·e·s et queer au Canada marque son lancement historique en tant que première organisation nationale au pays dédiée au recentrage des personnes noires 2ELGBTQI+, à l’occasion du deuxième sommet national pour l’avenir des personnes Noires 2SLGBTQI+, qui se tiendra du 5 au 7 février.

Pour la première fois, le Canada compte une organisation nationale représentant les voix et les récits des personnes noires 2ELGBTQI+, amplifiant la communauté et veillant à ce que leurs expériences vécues soient au cœur de la recherche, des rapports et des processus décisionnels qui ont une incidence directe sur leur vie.

Les données démontrent que 86% des personnes noires 2ELGBTQI+ au Canada ont subi du racisme anti-noir au sein d’espaces 2ELGBTQI+, tandis que 53% ont été confrontées à la menace d’un crime haineux ou à un incident fondé sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.

« Les personnes noires 2ELGBTQI+ au Canada ont toujours été présentes — organisant, créant, survivant et dirigeant. Toutefois, nos expériences ont été reléguées aux marges dans un système qui n’a souvent pas su refléter leurs réalités ni répondre à nos besoins », a déclaré Tyler Boyce, directeur exécutif de Noir·e·s et queer au Canada. « Noir·e·s et queer au Canada a été créé pour combler cette lacune, pour nous faire passer de l’invisibilité à l’influence, des efforts isolés au pouvoir collectif. »

Axée sur la défense des droits, la recherche et le changement de politiques, Noir·e·s et queer au Canada veillera à ce que les personnes noires 2ELGBTQI+ soient représentées de manière significative aux tables décisionnelles en matière de politiques publiques, de financement et dans le discours public. Déjà, Noir·e·s et queer au Canada collaborent avec le gouvernement fédéral afin de faire progresser l’équité en emploi pour les fonctionnaires noirs et 2ELGBTQI+, marquant une étape concrète vers un changement systémique.

« Le lancement de Noir·e·s et queer au Canada s’enracine à la fois dans le courage et la stratégie. Les personnes noires et queer ont toujours fait preuve de solidarité et de soin les unes envers les autres; aujourd’hui, elles conjuguent cette force aux leviers des politiques publiques, de la recherche et de l’organisation collective afin de transformer les systèmes qui façonnent nos vies. La visibilité est importante, mais ce sont les changements structurels qui garantissent la sécurité, la dignité et les possibilités.

Mohammed Hashim, Directeur exécutif de la Fondation canadienne des relations raciales



« Avec Noir·e·s et queer au Canada, notre communauté a enfin trouvé un espace où elle peut rêver sans limites. Nous allons au-delà de la simple “inclusion” pour nous concentrer sur les outils et les ressources nécessaires à une véritable réussite. Nous démontrons qu’un Canada qui valorise les voix noires et queer est un Canada plus résilient et plus prospère pour tout le monde. Nous ne cherchons plus seulement une place à la table : nous bâtissons notre propre maison. »

Shelly-Ann Skinner, Directrice exécutive d’Uplift Black



« J’ai vu ma communauté se mobiliser et s’affirmer pendant une décennie en tant qu’individus qui, trop souvent, ne bénéficiaient pas de leur propre soutien. Noir·e·s et queer au Canada vise à appuyer le travail réalisé partout au Canada pour autonomiser les personnes noires 2ELGBTQI+. »

Adebayo Katiti, Directeur exécutif de RaricaNow



À propos de Noir·e·s et queer au Canada

Noir·e·s et queer au Canada font progresser les droits, la dignité et le bien-être des communautés noires 2ELGBTQI+ au Canada par l’organisation communautaire, la défense des droits, l’élaboration de politiques et le changement systémique. Nous œuvrons à démanteler le racisme anti-noir, l’homophobie et la transphobie en faisant la promotion de politiques équitables, en tenant les institutions responsables et en amplifiant les voix des personnes les plus touchées. Ancrés dans nos histoires et nos expériences vécues, nous aspirons à bâtir un avenir où nos communautés s’épanouissent dans la sécurité, la dignité et l’autodétermination.

Pour en savoir plus sur Noir·e·s et queer au Canada, visitez notre site web .

