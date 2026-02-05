Un nouveau rapport démontre que le droit à la réparation pourrait permettre aux automobilistes d’économiser jusqu’à 500 $ sur des réparations courantes

OTTAWA, 05 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le coût de la vie demeure un défi pour de nombreux Canadiens, une législation nationale sur le droit à la réparation est essentielle pour garantir l’accessibilité financière pour les automobilistes et la sécurité de l’emploi pour les plus de 500 000 Canadiens travaillant dans l’industrie canadienne de l'entretien et de la réparation automobile.

Au Canada, les fabricants d’automobiles contrôlent l’accès aux données de réparation et d’entretien; des données nécessaires aux ateliers locaux pour entretenir correctement voitures et camions. Aujourd’hui, de nombreux ateliers indépendants n’ont pas un accès rapide à ces données, ce qui pousse les automobilistes à se tourner vers les concessionnaires pour ces réparations. Cela entraîne des coûts plus élevés et des délais plus longs, en particulier dans les communautés rurales où l’accès à un concessionnaire est plus difficile qu’à un atelier local.

Pour attirer l’attention sur ces enjeux, Association des industries de l’automobile du Canada (AIA Canada) a publié un nouveau rapport intitulé Déverrouiller l’accès : Pourquoi le droit à la réparation est important pour chaque propriétaire de véhicule. Réalisée par MNP Canada, l’étude met en lumière les coûts imposés aux conducteurs et aux entreprises en raison d’un accès insuffisant aux données, une situation qui pourrait être améliorée grâce à une législation nationale sur le droit à la réparation. Quelques points saillants :

Les automobilistes réalisent des économies considérables lorsque les services sont effectués dans des ateliers indépendants. Les économies peuvent atteindre jusqu’à 30 % ou 500 $ pour des réparations courantes, et jusqu’à 80 % pour des réparations complexes ou à forte intensité de main-d’œuvre (lorsque des pièces de rechange du marché secondaire sont utilisées) ;

Les économies peuvent atteindre jusqu'à 30 % ou 500 $ pour des réparations courantes, et jusqu'à 80 % pour des réparations complexes ou à forte intensité de main-d'œuvre (lorsque des pièces de rechange du marché secondaire sont utilisées) ;

L'accès aux données de réparation des véhicules influence fortement la capacité des ateliers indépendants à fournir des services en temps voulu . Si chaque atelier indépendant perdait ne serait-ce qu'une seule réparation par semaine faute d'accès aux données, la perte de profits annuelle totale pourrait atteindre 336 millions de dollars pour les indépendants à l'échelle nationale ;

Les conducteurs en milieu rural – y compris les opérateurs de véhicules d'urgence – font face à des coûts de services disproportionnés. Les ateliers indépendants jouent un rôle vital dans l'entretien et la réparation des véhicules, lorsque le concessionnaire le plus proche peut se trouver à plusieurs heures de route.





« Nos membres nous signalent constamment des difficultés pour accéder aux données de service et de réparation des fabricants, ce qui menace nos entreprises et crée de véritables obstacles pour les automobilistes », a déclaré Emily Chung, présidente et directrice générale de l’AIA Canada. « Alors que de plus en plus de Canadiens conservent leur véhicule plus longtemps, les besoins en entretien et en réparation augmentent. Comme les coûts liés aux véhicules représentent généralement la deuxième dépense la plus élevée des ménages, des mesures rapides pour mettre en œuvre le droit à la réparation à l’échelle du Canada sont urgemment nécessaires. »

Alors que des provinces comme le Québec et des juridictions telles que l’Australie, l’Afrique du Sud et l’Union européenne ont déjà pris des mesures pour garantir le droit à la réparation des citoyens, le Canada n’a pas encore adopté de démarche fédérale similaire.

L’AIA Canada demande au gouvernement fédéral de tenir ses engagements concrétiser ses engagements en matière de droit à la réparation au Canada, afin que des réparations de véhicules abordables et rapides restent accessibles d’un océan à l’autre.

Pour en savoir plus, veuillez visiter https://www.righttorepair.ca/fr/deverrouillerlacces.

Méthodologie de l’étude

MNP a examiné les informations et données disponibles, réalisé un balayage des juridictions, mené des entrevues avec des ateliers indépendants en milieu urbain et rural à travers le Canada, et fait appel à des clients mystères pour cette étude. Le rapport complet est accessible ici.

À propos de MNP

Depuis 65 ans, l’équipe d’économistes et d’analystes statistiques chevronnés de MNP fournit des analyses fondées sur les données pour aider les organisations, les gouvernements et les communautés à prendre des décisions éclairées et obtenir des résultats positifs.

À propos de l’Association des industries de l’automobile du Canada

Nous représentons, soutenons et faisons progresser l’innovation dans le secteur canadien de l’entretien automobile, évalué à 43,9 milliards de dollars. Comptant des milliers de membres d’un océan à l’autre, notre vision, nos recherches, nos programmes de formation et nos actions de représentation soutiennent les secteurs de la réparation de carrosserie et de l’entretien mécanique au Canada. Nos pratiques exemplaires pour l’industrie de l’entretien automobile aident nos membres à maintenir sur la route le parc national de près de 25,1 millions de véhicules.

Qu’il s’agisse d’un accident ou d’un entretien régulier, nos membres contribuent à prolonger la durée de vie des véhicules, à réduire la pollution et à accroître la sécurité des conducteurs en offrant aux Canadiens tous les produits et services nécessaires après l’achat de leur véhicule.

