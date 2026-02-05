Osisko lance son projet d’exploration porphyrique en profondeur (« DPEX ») et confirme 852 mètres à une teneur moyenne de 0,95 % éq.Cu au gîte historique du mont Porphyre

MONTRÉAL, 05 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Osisko Metals Incorporated (la « Société » ou « Osisko ») ( TSX : OM ; OTCQX : OMZNF ; FRANKFURT : 0B51 ) annonce les premiers résultats suivant le lancement de la réévaluation du gîte du mont Porphyre sur le projet de Cuivre Mines Gaspé (le « CMG »), découvert en 1994 lors de travaux d’exploration effectués sur le site minier par Noranda inc. Le « projet d’exploration porphyrique en profondeur » d’Osisko (le « DPEX »), planifié pour 2026, comprendra un nouveau programme de forages profonds, une réanalyse de carottes de forage historiques, et une nouvelle modélisation des informations historiques ayant pour but de définir des ressources présumées conformes au Règlement 43-101 pour le gîte de Cu-Mo du mont Porphyre d’ici la fin de l’année.

Le DPEX se déroulera séparément des travaux d’évaluation des ressources en cours au projet CMG, dans le but de recueillir de l’information préliminaire quant à la viabilité potentielle du gîte.

Le communiqué publié aujourd’hui présente les résultats d’une réanalyse de carottes de forage provenant d’un forage historique (30-0943) foré en 2011 par Xstrata dans le gîte du mont Porphyre, qui est situé en profondeur par rapport aux ressources conformes au Règlement 43-101 actuelles du projet CMG (voir le communiqué de presse du 14 novembre 2024), à environ 1100 mètres latéralement au nord-est du centre de la fosse du mont Copper.









La réanalyse des carottes de forage historiques provenant du forage 30-0943 a livré un résultat de 852,0 mètres titrant des moyennes de 0,70 % Cu, 2,92 g/t Ag et 0,062 % Mo (0,95 % éq.Cu*) de 998,0 à 1850,0 mètres, ce qui confirme les résultats historiques obtenus antérieurement (voir le tableau 1 ci-dessous). Plusieurs des forages historiques forés par les détenteurs antérieurs ayant atteint la partie inférieure du gîte du mont Porphyre se sont terminés dans la minéralisation (voir le tableau 1 ci-dessous), démontrant que le gîte demeure ouvert en profondeur.

Le chef de la direction de Métaux Osisko, Robert Wares, a déclaré : « Ces résultats très prometteurs lancent notre programme DPEX 2026 d’évaluation des ressources au mont Porphyre. Suivant la publication anticipée au T1 2026 de notre nouveau ERM pour le gîte du mont Copper du projet CMG, et en plus des travaux de forage d’extension actuellement planifiés en 2026 dans les zones du mont Needle et Needle Est du projet CMG, le programme DPEX d’évaluation des ressources au mont Porphyre comprendra du forage profond ciblant le gîte et une réanalyse détaillée des carottes de forage historiques disponibles. Ces travaux devraient permettre d’établir sa profondeur réelle et révéler le plein potentiel du gîte, en vue de la publication d’une première ERM présumées pour le mont Porphyre d’ici la fin de l’année 2026. Nous nous attendons à ce que la nouvelle mouture de la fosse à ciel ouvert au mont Copper du projet CMG atteigne des profondeurs significatives vers la fin de la durée d’exploitation, et cela permettrait potentiellement d’accéder, au moyen d’une future rampe, au gîte plus profond et à plus haute teneur du mont Porphyre. »

Tableau 1 : Résultats de forage historiques notables en provenance du mont Porphyre

No de

forage Année De

(m) À

(m) Longueur

(m) Cu

(%) Ag

(g/t) Mo

(%) Éq.Cu*

(%) Ouvert en

profondeur 30-0886 1994 1105,1 1634,6 529,5 0,73 2,70 0,077 1,03 Oui 30-0891 1994 1144,8 1738,9 594,1 0,71 2,89 0,116 1,17 Oui 30-0899 1995 990,6 1834,9 844,3 0,57 2,38 0,088 0,92 Oui 30-0900 1995 1218,0 1795,9 577,9 0,61 2,54 0,078 0,91 Oui 30-0901 1995 1080,2 1729,7 649,5 0,65 2,52 0,062 0,90 Oui 30-0902 1995 1453,8 1 850,0 396,2 0,47 2,35 0,024 0,58 Oui 30-0903 1995 1161,9 1791,9 630,0 0,69 2,96 0,080 1,01 Non 30-0915 1996 1309,1 2121,5 812,4 0,52 2,28 0,060 0,75 Oui 30-0916 1996 1211,6 1710,5 498,9 0,78 4,32 0,053 1,01 Oui 30-0920B 1997 1294,5 1817,2 522,7 0,67 2,90 0,108 1,10 Oui 30-0923 1997 1190,5 1887,0 696,5 0,48 2,44 0,037 0,64 Oui 30-0943 2011 998,0 1 850,0 852,0 0,65 2,89 0,072 0,94 Oui 30-0946 2011 1300,5 1845,0 544,5 0,55 2,22 0,063 0,80 Oui

* Veuillez consulter les notes explicatives ci-dessous portant sur les valeurs en équivalent cuivre et les protocoles d’assurance-qualité/contrôle de la qualité.



À propos du mont Porphyre

Le gîte du mont Porphyre a été découvert par Noranda en 1994. Il est situé à environ 1100 mètres au nord-est du centre de la fosse au mont Copper du projet CMG. La limite supérieure du gîte du mont Porphyre se trouve à des profondeurs d’environ 1000 à 1200 mètres. Le stockwerk de veines de Cu-Mo de style porphyrique, encaissé et noyauté par une intrusion porphyrique distincte (par rapport au mont Copper), forme un gîte quasi-vertical à peu près cylindrique avec un diamètre d’environ 500 mètres, et a été défini par forage historique sur une longueur verticale d’au moins 680 mètres. La plupart des forages historiques se sont terminés dans la minéralisation, à des profondeurs entre 1700 et 2100 mètres, indiquant que le gîte reste ouvert en profondeur. Les teneurs moyennes en cuivre et en molybdène sont plus élevées comparativement au gîte du mont Copper du PCMG. Toutes les pulpes analytiques du programme de réanalyse du forage historique (30-0943) qui ont livré une teneur de plus de 1 % Cu font actuellement l’objet d’analyses pour l’or.

Note explicative portant sur les teneurs en équivalent cuivre

Les teneurs en équivalent cuivre sont exprimées pour des raisons de simplicité et sont calculées en tenant compte : 1) des teneurs en métaux; 2) des prix à long - terme estimés pour les métaux : 4,25 $ US/lb de cuivre, 20,00 $/lb de molybdène, et 24 $ US/oz d’argent; 3) des taux de récupération estimés à 92 %, 70 % , et 70 % pour le Cu, le Mo , et l’Ag, respectivement; et 4) la valeur NSR des métaux calculée à la sortie de la fonderie en tant que pourcentage du prix, estimée à 86,5 %, 90,7 % , et 75,0 % pour le Cu, le Mo , et l’Ag, respectivement.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par M. Jeff Hussey, géo. (OGQ 821), une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Assurance qualité et contrôle de la qualité

L’intervalle minéralisé rapporté dans les présentes a été calculé en utilisant un seuil de coupure moyen de 0,30 % éq.Cu sur des intersections contigües de 20 mètres. Des intervalles plus courts, le cas échéant, couvrent les limites inférieure et supérieure des intervalles rapportés. L’étendue réelle est estimée à 90-92 % des longueurs présentées dans l’axe de forage.

Métaux Osisko adhère à un rigoureux programme d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité en ce qui a trait à la manipulation et l’échantillonnage des carottes de forage, le transport des échantillons et les analyses, incluant l’insertion de blancs et de standards dans le flux d’échantillons. Les carottes de forage de diamètre HQ ou NQ sont transportées de façon sécuritaire jusqu’à la carothèque sur le site, où elles sont décrites, coupées et échantillonnées. Les échantillons sélectionnés pour analyse sont scellés et expédiés aux installations de préparation d’ALS Canada Ltd à Sudbury. Les détails concernant la préparation des échantillons (code PREP-31DH) sont disponibles sur le site Web d’ALS Canada. Les pulpes sont analysées aux installations d’ALS Canada Ltd à North Vancouver en Colombie-Britannique. Tous les échantillons ont été analysés à partir d’une dissolution à quatre acides suivie d’analyses par ICP-AES et ICP-MS pour le Cu, le Mo et l’Ag.

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko est une société canadienne d’exploration et de développement qui crée de la valeur dans le secteur des métaux critiques, avec un accent sur le cuivre et le zinc. La Société a acquis de Glencore Canada Corporation, en juillet 2023, une participation de 100 % dans la mine de cuivre Mines Gaspé, anciennement en production. La mine de cuivre de Mines Gaspé est située près de Murdochville, dans la péninsule gaspésienne, au Québec. La Société se concentre actuellement sur l’extension des ressources du système de cuivre de Mines Gaspé, avec des ressources minérales indiquées actuelles de 824 Mt à une teneur moyenne de 0,34 % éq.Cu et des ressources minérales présumées de 670 Mt à une teneur moyenne de 0,38 % éq.Cu (conformément au Règlement 43-101). Pour plus d’information, voir le communiqué de presse de Métaux Osisko du 14 novembre 2024 intitulé « Métaux Osisko annonce une augmentation significative des ressources minérales à Mines Gaspé ». Le projet de cuivre Mines Gaspé abrite le plus grand inventaire de ressources de cuivre non développées dans l’Est de l’Amérique du Nord, stratégiquement situé près d’infrastructures existantes au Québec, une province favorable à l’industrie minière.

En plus du projet de cuivre Mines Gaspé, la Société travaille avec Appian Capital Advisory LLP par l’intermédiaire de la coentreprise Pine Point Mining Limited afin de faire progresser l’un des plus grands camps miniers historiques pour la production de zinc au Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest. L’estimation actuelle des ressources minérales du projet Pine Point comprend des ressources minérales indiquées de 49,5 Mt à une teneur moyenne de 5,52 % éq.Zn et des ressources minérales présumées de 8,3 Mt à une teneur moyenne de 5,64 % éq.Zn (conformément au Règlement 43-101). Pour plus d’information, voir le communiqué de presse de Métaux Osisko du 25 juin 2024 intitulé « Métaux Osisko publie une estimation des ressources minérales de Pine Point pour 2024 : 49,5 millions de tonnes de ressources minérales indiquées à 5,52 % ZnEq ». Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité des infrastructures, avec un accès routier pavé, une sous-station électrique et 100 kilomètres de routes de transport viables.

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des évènements futurs ou des performances (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « potentiel », « faisabilité », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des informations prospectives et a pour but d’identifier des informations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives concernant, entre autres : le traitement fiscal des unités accréditives; le moment où les dépenses admissibles seront engagées et la renonciation des dépenses admissibles; la capacité de faire progresser le projet de cuivre Mines Gaspé jusqu’à une décision de construction (le cas échéant); la capacité d’accroître la liquidité de négociation de la Société et d’améliorer sa présence sur les marchés financiers; la réévaluation potentielle de la Société; la capacité de la Société à tirer parti du plein potentiel de ses actifs et d’avoir du succès; la capacité de la Société à créer de la valeur pour ses actionnaires; l’avancement du projet Pine Point; l’extension anticipée des ressources du système cuprifère à Mines Gaspé; et le projet de cuivre Mines Gaspé abritant le plus grand inventaire de ressources de cuivre non développées dans l’Est de l’Amérique du Nord.

Les informations prospectives ne garantissent pas la performance future et sont fondées sur différentes estimations et hypothèses de la direction, en tenant compte de l’expérience de la direction et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements prévus, ainsi que d’autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances incluant, sans s’y limiter, des hypothèses à propos de : la capacité des résultats d’exploration, incluant le forage, de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique; les données insuffisantes; les marchés financiers de capitaux propres et d’emprunts; les futurs cours au comptant du cuivre et du zinc; les délais et les résultats des programmes d’exploration et de forage; l’exactitude des estimations de ressources minérales; les coûts de production; la stabilité politique et règlementaire; l’obtention des approbations gouvernementales et de tierces parties; la délivrance des licences et permis à des conditions favorables; la stabilité de la main-d’œuvre à long terme; la stabilité des marchés financiers et des marchés des capitaux; la disponibilité d’équipement minier; et les relations positives avec les communautés et les groupes locaux. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives sont décrits dans le dossier d’information publique de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d’émetteur de Métaux Osisko. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser les informations prospectives, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs, ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

La Bourse de Toronto et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Toronto) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n’a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

