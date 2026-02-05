Marimekko Oyj, Lehdistötiedote, 5.2.2026 klo 14.00

Marimekon tilinpäätöstiedotteen 2025 julkistaminen

Marimekko Oyj:n tilinpäätöstiedote 2025 julkistetaan torstaina 12.2.2026 kello 8.00. Tiedote ja siihen liittyvät materiaalit ovat saatavilla julkistamisen jälkeen yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille pidetään 12.2.2026 kello 14.00. Tilaisuutta voi seurata suorana webcastina tai myöhemmin tallenteena osoitteessa https://marimekko.videosync.fi/q4-2025. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä kirjallisesti.





Lisätietoja:

Anna Tuominen, Marimekon viestintä

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com

