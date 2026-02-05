Nokia Oyj

Pörssitiedote

5.2.2026 klo 14.00



Kutsu Nokia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nokia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan Nokia Oyj:n (”Nokia” tai ”Yhtiö”) varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina, huhtikuun 9. päivänä 2026 klo 14.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13e, Helsinki.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänilippujen jakaminen ja kahvitarjoilu aloitetaan klo 12.30.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Kokouksen seuraamista verkkolähetyksen välityksellä ei kuitenkaan pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Lisätietoja verkkolähetyksestä on saatavilla tämän yhtiökokouskutsun osassa C. sekä myöhemmin Yhtiön verkkosivuilla www.nokia.ly/yhtiokokous2026.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Asialistan kohdissa 1–5 tarkoitetut tiedot ja ehdotukset muodollisista järjestäytymiseen liittyvistä asioista sisältyvät erilliseen järjestäytymisasiakirjaan, joka on julkaistu Yhtiön verkkosivuilla www.nokia.ly/yhtiokokous2026. Järjestäytymisasiakirja on myös osa tätä yhtiökokouskutsua. Asiakirjaa täydennetään viimeistään yhtiökokouksessa tarvittavilla tiedoilla, joita ei ole saatavilla yhtiökokouskutsua julkaistaessa.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä. Sen sijaan hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,14 euron jakamisesta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai varoina sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Valtuutusta käytettäisiin osingon ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jakamiseen neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin. Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Hallitus tekisi erilliset päätökset kunkin osingon ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jakamisen määrästä ja ajankohdasta alla mainittujen alustavien täsmäytys- ja maksupäivien mukaisesti. Yhtiö julkistaa kunkin tällaisen hallituksen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä varojenjaon täsmäytys‑ ja maksupäivät.

Alustavat täsmäytyspäivät Alustavat maksupäivät 28.4.2026 7.5.2026 28.7.2026 6.8.2026 27.10.2026 5.11.2026 2.2.2027 9.2.2027

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan osakkeenomistajalle, joka kunkin maksuerän täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana tilikaudella 2025 toimineille henkilöille.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2025. Varsinaisen yhtiökokouksen päätös asiassa on neuvoa-antava. Palkitsemisraportti on saatavilla osoitteessa www.nokia.ly/yhtiokokous2026 viikolla 10, 2026.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, pysyvät tasoltaan muuttumattomana:

440 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,

210 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle,

185 000 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle,

tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 30 000 euroa sekä teknologiavaliokunnan ja strategiavaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 20 000 euroa, ja

tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan kullekin jäsenelle lisäksi 15 000 euroa sekä teknologiavaliokunnan ja strategiavaliokunnan kullekin jäsenelle lisäksi 10 000 euroa.



Hallitus ehdottaa, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan Nokian osakkeina. Vuosipalkkion loppuosa maksettaisiin rahana palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseksi. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää omistuksessaan kaikki hallituksen jäsenyydestä palkkiona kolmen ensimmäisen hallitusvuotensa aikana saamansa Nokian osakkeet jäsenyytensä päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenen toimikauden päättyessä ennen vuoden 2027 varsinaista yhtiökokousta, hallitus voi harkintansa mukaan päättää maksettujen vuosipalkkioiden mahdollisesta takaisinperinnästä.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettavat kokouspalkkiot pysyvät nykyisellä tasollaan. Kokouspalkkiot perustuvat hallituksen jäsenen kotipaikan ja kokouspaikan väliseen mahdolliseen matkustamiseen ja ne maksetaan enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana seuraavasti:

5 000 euroa mannerten välistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta, ja

2 000 euroa mantereen sisäistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta.

Kokouspalkkio maksetaan vain kerran, jos palkkioon oikeuttavaan matkustamiseen sisältyy useita hallituksen ja sen valiokuntien kokouksia. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet välittömät kulut.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10). Mikäli yksi tai useampi hallituksen esittämistä ehdokkaista on kuitenkin estynyt, hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin vastaavasti pienempi lukumäärä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Sari Baldauf on ilmoittanut hallituksen nimitysvaliokunnalle, ettei hän ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseneksi.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että Yhtiön hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt yksilövaalissa:

1) Timo Ahopelto (nykyinen jäsen)

2) Elizabeth Crain (nykyinen jäsen)

3) Thomas Dannenfeldt (nykyinen jäsen)

4) Pernille Erenbjerg (nykyinen jäsen)

5) Lisa Hook (nykyinen jäsen)

6) Timo Ihamuotila (nykyinen jäsen)

7) Mike McNamara (nykyinen jäsen)

8) Thomas Saueressig (nykyinen jäsen)

9) Meredith Whittaker (uusi jäsenehdokas)

10) Kai Öistämö (nykyinen jäsen).

Mikäli yksi tai useampi hallituksen esittämistä ehdokkaista olisi estynyt, ehdotetaan, että jäljellä olevat ehdokkaat valitaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen jäsenehdokkaiden ansioluettelot ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla www.nokia.ly/yhtiokokous2026.

Nimitysvaliokunta on arvioinut, että hallitukseen ehdolla olevat jäsenet mahdollistavat hallituksen tehokkaan työskentelyn ja soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että kukin erikseen osaamisensa, kokemuksensa sekä muiden henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta Yhtiön nykyiset sekä tulevat tarpeet huomioiden. Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat Meredith Whittakeria lukuun ottamatta on todettu riippumattomiksi Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja soveltuvien New Yorkin pörssin sääntöjen mukaisesti toimikaudelle, joka alkaa vuoden 2026 yhtiökokouksesta. Meredith Whittaker on sopinut Nokia Bell Labsin, Nokian globaalin tutkimuskeskuksen, strategisesta konsultoinnista 12 kuukauden ajaksi kiinteää korvausta vastaan. Tutkimukseen keskittyvän neuvonantajaroolin vuoksi hänet on määritelty ei-riippumattomaksi Yhtiöstä. Yhtiöllä on esteellisyyden hallintaan perusteelliset ja tarkat menettelytavat, joiden mukaisesti Whittaker ei millään tavoin osallistu Yhtiön liiketoimintaan eikä operatiiviseen päätöksentekoon. Whittaker ei valituksi tullessaan myöskään liity jäseneksi hallituksen muihin valiokuntiin kuin teknologiavaliokuntaan.

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Timo Ihamuotilan valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Thomas Saueressigin valintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallitukseen.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilikaudelle 2027 valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti ja Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen tilikaudelle 2027

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajat valitsevat tilintarkastajan tämän valinta-ajankohtaa seuraavalle tilikaudelle. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta Deloitte Oy:n uudelleenvalintaa Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2027.

Deloitte Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että mikäli se valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Jukka Vattulainen.

16. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilikaudelle 2027 valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti ja Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen tilikaudelle 2027

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajat valitsevat Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajan tämän valinta-ajankohtaa seuraavalle tilikaudelle. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy:n uudelleenvalintaa Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 2027.

Deloitte Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että mikäli se valitaan uudelleen Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana tulee toimimaan KHT, KRT Jukka Vattulainen.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 550 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa alle 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen nojalla tehtäviin hankintoihin ehdotetaan käytettäväksi Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvia varoja hallituksen päättämällä tavalla, mikä tarkoittaa hankintojen vähentävän Yhtiön jakokelpoisia varoja.

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua arvopaperimarkkinoilla vallitsevaan Nokian osakkeen hintaan hankintapäivänä tai muutoin kilpailullisessa menettelyssä muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia mitätöitäväksi, pidettäväksi Yhtiön hallussa, luovutettavaksi edelleen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiö voi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita järjestelyjä. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Hallitus päättää muista Yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 8.10.2027 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2025 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen siltä osin kuin hallitus ei ole jo tehnyt edellisen valtuutuksen perusteella takaisinostoa koskevia päätöksiä.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 550 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa alle 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, Yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella olisi oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 8.10.2027 saakka ja päättävän varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2025 antaman osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen siltä osin kuin hallitus ei ole jo tehnyt edellisen valtuutuksen perusteella osakeantia tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskevia päätöksiä.

20. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset ja järjestäytymisasiakirja ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla www.nokia.ly/yhtiokokous2026. Palkitsemisraportti ja Nokia vuonna 2025 -vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, ja hallituksen toimintakertomuksen, mukaan lukien kestävyysraportti, sekä tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen, ovat saatavilla yllä mainituilla verkkosivuilla arviolta viikolla 10, 2026. Kaikki hallituksen ehdotukset ja muut kokousasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Yhtiön edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 23.4.2026.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.3.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity tämän henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille, on merkittynä Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajia, joilla ei ole suomalaista arvo-osuustiliä, pyydetään seuraamaan jäljempänä kohdan 4. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat tai kohdan 5. ADR-osaketalletustodistusten haltijat mukaisia ohjeita.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 23.2.2026 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 30.3.2026 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa tarvittavat tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika sekä asiamiehen puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Luonnollisen henkilön sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Yhtiön verkkosivuilla www.nokia.ly/yhtiokokous2026

b) sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi

c) postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Nokia, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai

d) puhelimitse numeroon 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00 välisenä aikana.

Yhtiölle luovutettuja tai kokouspaikalla esitettyjä henkilötietoja käsitellään vain yhtiökokoukseen liittyvien tarpeellisten tunnistautumisten ja rekisteröintien yhteydessä. Yhtiökokousta koskeva tietosuojaseloste on saatavilla Yhtiön edellä mainituilla verkkosivuilla.

2. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon tietyistä yhtiökokouksen asialistalla olevista asiakohdista ilmoittautumisen yhteydessä tai myöhemmin erikseen Yhtiön verkkosivujen kautta www.nokia.ly/yhtiokokous2026.

Ennakkoäänestys alkaa ilmoittautumisen yhteydessä 23.2.2026 klo 10.00 ja päättyy 30.3.2026 klo 16.00.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyn muuttumattomana yhtiökokouksessa. Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää vastaehdotuksesta, tulee itse tai asiamiehen välityksellä osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta äänestys tapahtuu omaisuudenhoitajan tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille asetettuna ilmoittautumisaikana.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Nokia, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Alkuperäiset valtakirjat on esitettävä Yhtiölle pyynnöstä. Malli valtakirjaksi on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla www.nokia.ly/yhtiokokous2026.

Osakkeenomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin osakkeenomistaja valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Lisätietoja www.suomi.fi/valtuudet.

4. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.3.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 2.4.2026 klo 10.00 mennessä tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi Yhtiön osakasluetteloon sekä toimittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan antamat äänestysohjeet 2.4.2026 klo 10.00 mennessä. Äänestysohjeet voidaan kirjata ennakkoääniksi hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua yhtiökokoukseen Yhtiön verkkosivuilla, vaan ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä. Tiedot ovat saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla www.nokia.ly/yhtiokokous2026.

5. ADR-osaketalletustodistusten haltijat

ADR-osaketalletustodistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa, tulee viipymättä ilmoittaa osallistumisestaan Citibank N.A.:lle noudattaen Citibank N.A.:n erikseen toimittamia ohjeita.

6. Muut ohjeet ja tiedot

Osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla www.nokia.ly/yhtiokokous2026. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneella ja paikalla olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta ja esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävinä olevista asiakohdista verkkolähetyksen välityksellä. Kokouksen seuraamista verkkolähetyksen välityksellä ei pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä. Verkkolähetyksen kautta esitettyjä kysymyksiä ei näin ollen katsota osakkeenomistajan kysely- ja puheoikeuden käyttämiseksi eikä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti yhtiökokouksessa esitetyiksi kysymyksiksi. Verkkolähetyksen kautta esitettyjä kysymyksiä käsitellään kokouksessa asiakohdittain puheenjohtajan tarkoituksenmukaiseksi katsomassa laajuudessa. Verkkolähetystä koskevat tarkemmat ohjeet ovat saatavilla osoitteessa www.nokia.ly/yhtiokokous2026 viikolla 10, 2026.

Osakkeenomistajien, heidän edustajiensa ja mahdollisten avustajien on todistettava henkilöllisyytensä kokouspaikalle saavuttaessa. Kokouspaikka sijaitsee hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että pysäköinti läheisillä pysäköintialueilla on maksullista.

Yhtiökokous pidetään pääasiassa suomen kielellä, mutta osa puheenvuoroista, kuten toimitusjohtajan katsaus, esitetään englanniksi. Kokouksessa on simultaanitulkkaus suomeksi ja englanniksi.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. Nokia Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 5 742 239 696 osaketta ja ääntä.

5.2.2026

Nokia Oyj

HALLITUS

Nokia

Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.

Lisätietoja:

Nokia

Viestintä

Puh. +358 10 448 4900

Sähköposti: press.services@nokia.com

Maria Vaismaa, viestintäjohtaja

Nokia

Sijoittajasuhteet

Puh. +358 931 580 507

Sähköposti: investor.relations@nokia.com