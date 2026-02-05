Abcourt redémarre les forages sur sa propriété Flordin avec une campagne de 20 000 mètres

ROUYN-NORANDA, Québec, 05 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Croissance: ABI) (OTCQB : ABMBF) est heureuse d’annoncer qu’elle entreprend une campagne de forage de 20 000 mètres sur la propriété Flordin.

Cette campagne de forages (phase 2) sera répartie entre le secteur Cartwright et le secteur de la Zone Sud qui ont fait l’objet d’une première phase de sondages d’environ 4 000 mètres l’an passé. L’objectif ultime de cette campagne est d’étendre les différentes zones aurifères en profondeur et latéralement dans le but d’établir la connexion de toutes les zones minéralisées sur plus de deux kilomètres.

La minéralisation en or observée dans les deux secteurs (Cartwright et Zone Sud) se caractérise par la présence de bandes de pyrite dans des zones altérées riches en hématite-silice-carbonate au sein de la zone de déformation de Cameron.

Résumé de la phase 2 de la campagne de forages :

Secteur Cartwright

Environ 10 000 mètres de forages seront faits dans le secteur Cartwright sous les décapages réalisés en 2024 et 2025, ainsi que dans l’extension est de la zone minéralisée jusqu’à la limite de notre propriété et la propriété Kinébic de Mines Agnico Eagle. (figure 2).

Les nouveaux sondages visent entre autres à confirmer la continuité de la minéralisation vers l’est et vers l’ouest. Rappelons que les zones aurifères historiques de Adam-Horse et Little Joe sont connectées entre elles. L’encaissant qui est un basalte-andésitique contient des teneurs en or variant de 100 ppb à plus de 3 g/t d’or. L’unification de ces trois indices au sein d’un seule et même intersection crée des larges enveloppes aurifères potentiellement économiques de plusieurs dizaines de mètres.

Secteur Zone Sud

Environ 10 000 mètres de forages sont planifiés dans les extensions est et en profondeur de la Zone Sud du gîte Flordin (figure 4). Cette zone aurifère a été découverte en 1988 par Cambior et n’a fait l’objet que de peu de suivi. Abcourt a recoupé dans l’extension est de cette zone jusqu’à 1,1 g/t d’or sur 47,2 mètres (communiqué de presse du 18 mars 2025).

Les nouveaux forages tenteront de confirmer l’extension de la Zone Sud tant à l’est qu’en profondeur. Quelques forages courts seront faits également dans les environs de la Zone Altérée qui a été interceptée l’an passé dans le sondage FL-25-283 et qui a retourné 0,9 g/t d’or sur 19 mètres incluant 3,1 g/t d’or sur 3,1 mètres et ce près de la surface (communiqué de presse du 23 avril 2025).

Figure 1 : Localisation régionale de la propriété Flordin





Figure 2 : Localisation des Droits Exclusif d’Exploration (DEE)





Figure 3: Localisation des forages secteur Est (Cartwright)





Les zones achurées en orange correspondent au décapage 2025.

Les zones achurées en bleu correspondent aux zones humides.

Les point rouges correspondent au collet des forages.

Figure 4 : Localisation des forages secteur Ouest (Zone Sud)





Les zones achurées en orange correspondent au décapage 2025.

Les point rouges correspondent au collet des forages.

Figure 5 : Installation de la foreuse sur le site 2026-1 (figure 3), sondage FL-26-287.





Pascal Hamelin, président et chef de la direction commente : « Cette deuxième phase de forages d’un minimum de 20 000 mètres n’est que le début de notre ambitieux plan de développement de notre projet Flordin. En confirmant la connexion des minéralisations observées dans les secteurs de Cartwright et de Flordin, nous aurons un corridor aurifère à haute teneur de plus de 2 kilomètres de longueur et ce à moins de 30 kilomètres de la ville de Lebel-Sur-Quévillon. »

Personnes qualifiées

Robert Gagnon, Géo. Vice-président Exploration de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère détenant des propriétés minières stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin, où elle concentre ses activités.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt Inc., veuillez visiter notre site Web et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca

Pascal Hamelin Dany Cenac Robert Président et chef de la direction VP communication et développement corporatif T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : phamelin@abcourt.com Courriel : ir@abcourt.com



DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.

