可靈3.0系列模型全面上線 開啟「人人皆可當導演」的新時代

香港, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的內容社區及社交平台快手科技（「快手」或「公司」；港幣櫃台股份代號：01024 / 人民幣櫃台股份代號：81024）宣佈，可靈AI於2月5日正式全球上線3.0系列模型，包括可靈視頻3.0、可靈視頻3.0 Omni及可靈圖片3.0、可靈圖片3.0 Omni模型，為創作者帶來更強大的敘事控制力和更高的AI視頻生成一致性。該系列模型在一致性、照片級真實輸出、最長15秒視頻時長，以及多語言、方言與口音的原生音訊生成方面實現了重大升級。

可靈3.0系列模型基於All-in-One產品理念構建，支持涵蓋文本、圖像、音訊和視頻的全模態輸入與輸出，將視頻的理解、生成和編輯整合到一個高效、流暢的AI工作流中。模型將多項任務（包括文字轉視頻、圖像轉視頻、參考轉視頻以及視頻內編輯）統一融入單一的原生多模態架構，使其能夠遵循複雜敘事邏輯、實現精準鏡頭控制，並保持極高的提示遵循度。

可靈視頻3.0：電影級敘事與精準掌控

視頻3.0版本通過改進元素一致性進一步提升創作控制，允許創作者上傳參考視頻和多張圖像參考，確保人物、物體和場景在各幀間保持視覺連貫。





可靈視頻3.0全球首創「圖生視頻+主體參考」技術

其核心功能包括：

多語言與方言原生音訊 ：模型支持生成中文、英文、日文、韓文、西班牙文以及多種英語口音和中國方言。它還能製作複雜的多角色對話場景，每個角色可使用不同語言，用戶可精準控制內容、語調和發言順序。

：模型支持生成中文、英文、日文、韓文、西班牙文以及多種英語口音和中國方言。它還能製作複雜的多角色對話場景，每個角色可使用不同語言，用戶可精準控制內容、語調和發言順序。 延長視頻時長 ：視頻3.0支持最長15秒的視頻生成。更長的時長意味著模型能夠處理複雜的序列，包括長鏡頭和多重劇情轉折，並實現平滑、電影般的過渡。

：視頻3.0支持最長15秒的視頻生成。更長的時長意味著模型能夠處理複雜的序列，包括長鏡頭和多重劇情轉折，並實現平滑、電影般的過渡。 智能多鏡頭敘事 ：視頻3.0理解多場景、多鏡頭的指令，動態調整機位角度和鏡頭，以匹配創作方向——從經典的正反打對話到高級的交叉剪輯對話與旁白。

：視頻3.0理解多場景、多鏡頭的指令，動態調整機位角度和鏡頭，以匹配創作方向——從經典的正反打對話到高級的交叉剪輯對話與旁白。 圖像中文本更好保留 ：模型能夠高精度保留或生成文本（如標誌、字幕、品牌元素）。這對電商廣告等場景尤為寶貴，例如角色穿著品牌T恤時，logo在整個視頻中保持清晰可讀。

：模型能夠高精度保留或生成文本（如標誌、字幕、品牌元素）。這對電商廣告等場景尤為寶貴，例如角色穿著品牌T恤時，logo在整個視頻中保持清晰可讀。 照片級真實輸出：視頻3.0可生成具有生動表情和動態表演的逼真人物，提升整體真實感。





可靈視頻3.0 Omni：全能參考與極致一致性

基於可靈視頻O1的元素構建功能，視頻3.0 Omni版本提供先進的基於參考的生成，實現無與倫比的一致性。創作者可上傳參考視頻，讓AI提取人物的視覺特徵和聲音特徵，並在全新場景中忠實復現。

全新視頻3.0 Omni模型還推出多鏡頭故事板功能，允許用戶在故事板中為每個鏡頭指定時長、鏡頭大小、視角、敘事內容以及鏡頭運動，生成專業級鏡頭。

可靈視頻3.0 Omni自定義分鏡

可靈圖片3.0 Omni：超高清視覺與電影級真實感

可靈AI同時推出可靈圖片3.0及可靈圖片3.0 Omni模型，均支持2K和4K超高清輸出，適用於從虛擬場景可視化到完整專業場景生成。該模型展現出非凡的真實感，以驚人精度和一致性保留紋理、光影以及材質品質。





可靈3.0系列模型建立在全新推出的可靈O1和2.6系列基礎上，體現了多模態視覺語言框架，從基礎視頻生成向複雜專業編排的決定性進化，在敘事精度、輸出質量和電影級控制方面帶來實質性進步。可靈3.0系列模型現已向Ultra訂閱用戶提供獨家早期訪問權限，並即將向公眾開放。

自2024年6月推出以來，可靈AI現已服務全球超過6000萬創作者，累計生成超過6億條視頻，並與超過3萬家企業客戶建立合作關係。其應用覆蓋電影和廣告行業，加速故事板與產品概念的可視化，並優化從動畫、電腦生成影像到全新視覺創作的生產流程。

可靈3.0的亮相標誌著AI角色從單純生成工具向智慧創意夥伴的根本轉變——它能夠理解藝術意圖，將想法轉化為現實，開啟「人人皆可將想法拍成電影」的新時代。

有關視頻3.0的更多資訊，請訪問： https://app.klingai.com/global/release-notes/whbvu8hsip?type=dialog

有關圖片3.0的更多資訊，請訪問： https://app.klingai.com/global/release-notes/rz3idhopum?type=dialog

關於快手

快手作為中國乃至全球領先的內容社區及社交平台，致力於成為全球最癡迷于為客戶創造價值的公司。作為一家以人工智能為核心驅動和技術依託的科技公司，快手專注於通過持續的技術創新和產品升級，不斷豐富服務和應用場景，為客戶創造價值。在快手，用戶通過短視頻和直播來記錄和分享他們的生活，發現所需，發揮所長。通過與內容創作者和企業緊密合作，快手提供的技術、產品和服務可滿足用戶的多元化的需求，包括娛樂、線上營銷服務、電商、本地生活、遊戲等。

前瞻性聲明

除過往事實的陳述外，本新聞稿載有若干前瞻性陳述。前瞻性陳述一般可透過所使用前瞻性詞彙識別，例如「或會」、「可能」、「可」、「可以」、「將」、「將會」、「預期」、「認為」、「繼續」、「估計」、「預計」、「預測」、「打算」、「計劃」、「尋求」或「時間表」。該等前瞻性陳述受風險、不確定因素及假設的影響，可能包括業務展望、財務表現預測、業務計劃預測、發展策略及對我們行業預期趨勢的預測。該等前瞻性陳述是根據本集團現有的資料，亦按本新聞稿刊發之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提作出，當中許多涉及主觀因素或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述涉及大量風險及不明朗因素。鑒於上述風險及不明朗因素，本新聞稿內所載列的前瞻性陳述不應視為董事會或本公司聲明該等計劃及目標將會實現，故投資者不應過於依賴該等陳述。除法律要求的情形外，我們並無責任公開發佈可能反映本新聞稿日期後發生的事件或情況或可能反映意料之外事件的該等前瞻性陳述的任何修訂。

投資者及媒體問詢

快手科技

投資者關係

郵箱：ir@kuaishou.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b16812d-cf29-4e85-8d03-f98642a0cc3e/zht

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c8048c1-dc27-4d51-b50d-8f44a633e753/zht