Harvia julkaisee vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteen torstaina 12.2.2026 noin klo 9.00

Harvia julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2025 torstaina 12.2.2026 noin klo 9.00. Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat julkaisemisen jälkeen saatavilla Harvian kotisivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/fi/raportit-ja-esitykset/.

Harvia järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 12.2.2026 klo 11.00. Webcast-tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Matias Järnefelt sekä talousjohtaja Ari Vesterinen. Tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://harvia.events.inderes.com/q4-2025.

Webcast-tilaisuus tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilla https://harviagroup.com/fi/raportit-ja-esitykset/ tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Ari Vesterinen, ari.vesterinen@harvia.com, p. 040 5050 440





