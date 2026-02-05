Ingredion Incorporated gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt

Der ausgewiesene und bereinigte * Gewinn pro Aktie belief sich für das Gesamtjahr 2025 auf 11,18 USD bzw. 11,13 USD, verglichen mit 9,71 USD bzw. 10,65 USD für das Gesamtjahr 2024

Gewinn pro Aktie belief sich für das Gesamtjahr 2025 auf 11,18 USD bzw. 11,13 USD, verglichen mit 9,71 USD bzw. 10,65 USD für das Gesamtjahr 2024 Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich für das Gesamtjahr 2025 auf 944 Mio. USD. In diesem Zeitraum zahlte das Unternehmen 435 Mio. USD an die Aktionäre zurück, darunter 224 Mio. USD für Aktienrückkäufe.

Das Unternehmen geht davon aus, dass der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 hinsichtlich des ausgewiesenen und bereinigten Gewinns je Aktie zwischen 11,00 und 11,80 US-Dollar liegen wird.



WESTCHESTER, Illinois, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), ein weltweit führender Anbieter von Zutatenlösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, hat heute seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 und das Gesamtjahr 2025 bekannt gegeben.

„Wir haben ein Rekord-Jahresergebnis erzielt, das auf der anhaltenden Stärke des Bereichs Texture & Healthful Solutions und den soliden Ergebnissen unseres Geschäftsbereichs Food & Industrial Ingredients – LATAM basiert“, erklärte Jim Zallie, Präsident und CEO von Ingredion. „Diese starken Ergebnisse wurden teilweise durch eine langsamer als erwartete operative Erholung in unserem Geschäftsbereich Lebensmittel- und Industriezutaten – USA/Kanada beeinträchtigt.“

„Der Bereich Texture & Healthful Solutions erzielte ein solides Quartalsergebnis mit einem Umsatzwachstum von 4 %, angetrieben durch die starke Nachfrage nach unseren Clean-Label-Produkten und unserem wachsenden Lösungsportfolio, die beide das Nettoumsatzwachstum innerhalb des Segments übertrafen. Darüber hinaus wurden im vierten Quartal Modernisierungsmaßnahmen für Spezialstärken in unserem Werk in Indianapolis in Betrieb genommen, wodurch die Zuverlässigkeit weiter verbessert und unsere Kapazitäten zur Unterstützung des Wachstums im Bereich Texturlösungen erweitert wurden.“

„Unser Segment Food & Industrial Ingredients – LATAM gewann im vierten Quartal wieder an Dynamik und erzielte aufgrund der verbesserten Marktbedingungen ein Wachstum des Betriebsergebnisses für das Gesamtjahr. Im Bereich Food & Industrial Ingredients – USA/Kanada wirkten sich operative Herausforderungen in Verbindung mit einer schwächeren Nachfrage nach Süßungsmitteln, die in erster Linie auf höhere Einzelhandelspreise für Dosengetränke zurückzuführen war, auf die Ergebnisse aus.“

„Zu Beginn des Jahres 2026 sind wir gut positioniert, um auf unserer aktuellen Dynamik im Bereich Textur und gesunde Lösungen aufzubauen, und wir gehen davon aus, dass F&II – USA/Kanada die operativen Rückschläge überwinden wird, die sich erheblich auf die Ergebnisse des Jahres 2025 ausgewirkt haben. Gestützt auf eine starke Cash-Generierung und eine gesunde Bilanz werden wir weiterhin eine disziplinierte Kapitalallokation verfolgen, um langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.“

* Die ausgewiesenen Ergebnisse entsprechen den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen „GAAP“. Bereinigte Finanzkennzahlen sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitt II der ergänzenden Finanzinformationen mit dem Titel „Non-GAAP-Informationen“ im Anschluss an den Konzernabschluss für eine Überleitung der Non-GAAP-Kennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen.

Diluted Earnings Per Share (EPS)

4Q24 4Q25 2024 2025 Reported Diluted EPS $ 1.43 $ 2.56 $ 9.71 $ 11.18 Impairment charges 1.20 0.05 1.63 0.11 Restructuring and resegmentation costs 0.06 0.08 0.20 0.17 Net (gain) on sale of business — — (1.29) — Tax items and other matters (0.06) (0.16) 0.40 (0.33) Adjusted Diluted EPS** $ 2.63 $ 2.53 $ 10.65 $ 11.13

Factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

4Q25 2025 Total items affecting adjusted diluted EPS** (0.10 ) 0.48 Total operating items (0.23 ) 0.13 Margin (0.22 ) 0.39 Volume (0.10 ) (0.47 ) Foreign exchange 0.08 0.06 Other income 0.01 0.15 Total non-operating items 0.13 0.35 Other non-operating income (0.01 ) — Financing costs — 0.03 Tax rate 0.06 0.09 Shares outstanding 0.08 0.23 Non-controlling interests — —

** Aufgrund von Rundungen können die Summen möglicherweise nicht addiert oder neu berechnet werden



Geschäftsbericht

Summe Ingredion

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume S. Korea

Volume* Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 1,800 36 (40) — (39) 1,757 (2%) (4%) Full-Year 7,430 8 (51) (24) (144) 7,219 (3%) (3%)

* Enthält den Volumenverlust aufgrund des Verkaufs unseres Geschäfts in Südkorea

Der Nettoumsatz im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 sank um 2 % bzw. 3 % gegenüber dem vierten Quartal und dem Gesamtjahr 2024. Der Rückgang ist auf geringere Absatzmengen in allen F&II-Segmenten sowie auf die Preisstruktur zurückzuführen, die in erster Linie durch niedrigere Rohstoffkosten bedingt ist. Dies wurde teilweise durch Absatzsteigerungen im Bereich T&HS ausgeglichen. Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten gingen der Nettoumsatz im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 gegenüber dem vierten Quartal und dem Gesamtjahr 2024 um 4 % bzw. 3 % zurück.





Reported Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers Restructuring/

Impairment Other 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 162 7 (27) 81 (3) 220 36% 31% Full-Year 883 6 6 106 15 1,016 15% 14%

Adjusted Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 248 7 (27) 228 (8%) (11%) Full-Year 1,016 6 6 1,028 1% 1%

Betriebsergebnis

Das ausgewiesene und das bereinigte Betriebsergebnis beliefen sich im vierten Quartal 2025 auf 220 Mio. USD bzw. 228 Mio. USD, was einem Anstieg von 36 % bzw. einem Rückgang von 8 % gegenüber dem vierten Quartal 2024 entspricht. Der Unterschied zwischen dem ausgewiesenen und dem bereinigten Betriebsergebnis ist in erster Linie auf Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit unseren Cost 2 Compete-Initiativen zurückzuführen. Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten stiegen das ausgewiesene und das bereinigte Betriebsergebnis für das vierte Quartal 2025 gegenüber dem vierten Quartal 2024 um 31 % bzw. gingen um 11 % zurück.

Compete-Initiativen zurückzuführen. Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten stiegen das ausgewiesene und das bereinigte Betriebsergebnis für das vierte Quartal 2025 gegenüber dem vierten Quartal 2024 um 31 % bzw. gingen um 11 % zurück. Das ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis für das Gesamtjahr 2025 belief sich auf 1.016 Mio. USD bzw. 1.028 Mio. USD, was einem Anstieg von 15 % bzw. 1 % gegenüber dem Gesamtjahr 2024 entspricht. Die Differenz zwischen dem ausgewiesenen und dem bereinigten Betriebsergebnis ist in erster Linie auf Restrukturierungs- und Wertminderungskosten im Zusammenhang mit unseren Cost 2 Compete-Initiativen zurückzuführen.

Texture & Healthful Solutions

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 581 13 25 (28) 591 2% (1%) Full-Year 2,366 37 106 (112) 2,397 1% —%

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 94 3 (7) 90 (4%) (7%) Full-Year 350 8 47 405 16% 14%

Das Betriebsergebnis von Texture & Healthful Solutions belief sich im vierten Quartal 2025 auf 90 Mio. USD, was einem Rückgang von 4 Mio. USD gegenüber dem vierten Quartal 2024 entspricht. Das Betriebsergebnis für das Gesamtjahr 2025 betrug 405 Mio. USD, was einer Steigerung von 55 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Rückgang im Quartal ist in erster Linie auf einmalige Vertriebs- und Verwaltungskosten zurückzuführen, deren Auswirkungen teilweise durch das Wachstum des Bruttogewinns aufgrund von Volumensteigerungen im aktuellen Zeitraum ausgeglichen wurden. Der Anstieg für das Gesamtjahr ist auf niedrigere Rohstoff- und Inputkosten sowie verbesserte Volumina zurückzuführen, die teilweise durch einen ungünstigen Preismix und höhere Betriebskosten ausgeglichen wurden. Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseffekte sank das Segmentbetriebsergebnis im vierten Quartal um 7 % und stieg im Gesamtjahr um 14 %.





Food & Industrial Ingredients – LATAM

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 584 24 (17) (4) 587 1% (4%) Full-Year 2,450 (15) (97) 3 2,341 (4%) (4%)

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 121 4 (2 ) 123 2 % (1 %) Full-Year 483 — 10 493 2 % 2 %

Das Betriebsergebnis für Food & Industrial Ingredients – LATAM belief sich im vierten Quartal 2025 auf 123 Mio. USD, was einem Anstieg von 2 Mio. USD gegenüber dem vierten Quartal 2024 entspricht. Das Betriebsergebnis für das Gesamtjahr 2025 betrug 493 Mio. USD, was einem Anstieg von 10 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anstieg im vierten Quartal wurde durch günstige Inputkosten und Wechselkurseffekte begünstigt, teilweise jedoch durch eine geringere Nachfrage ausgeglichen. Der Anstieg des Betriebsergebnisses für das Gesamtjahr ist auf günstige Rohstoffkosten und Wechselkurseffekte in Mexiko zurückzuführen, die teilweise durch eine geringere Nachfrage ausgeglichen wurden. Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten sank das Segmentbetriebsergebnis im vierten Quartal um 1 % und stieg im Gesamtjahr 2025 um 2 %.





Food & Industrial Ingredients – USA/Kanada

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 511 — (37) (11) 463 (9%) (9%) Full-Year 2,155 (9) (87) (46) 2,013 (7%) (6%)

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 82 — (26) 56 (32%) (32%) Full-Year 373 (3) (55) 315 (16%) (15%)

Das Betriebsergebnis für Food & Industrial Ingredients – USA/Kanada belief sich im vierten Quartal 2025 auf 56 Mio. USD, was einem Rückgang von 26 Mio. USD gegenüber dem vierten Quartal 2024 entspricht. Das Betriebsergebnis für das Gesamtjahr 2025 betrug 315 Mio. USD, was einem Rückgang von 58 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Rückgang im vierten Quartal und im Gesamtjahr resultierte in erster Linie aus Produktionsschwierigkeiten in einer unserer großen Fertigungsstätten sowie einer geringer als erwarteten Nachfrage nach Getränken und Lebensmitteln. Ohne Berücksichtigung der Auswirkungen von Wechselkursänderungen sank das Segmentbetriebsergebnis im vierten Quartal um 32 % und im Gesamtjahr um 15 %.





Alle anderen**

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume S. Korea

Volume* Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 124 (1) (11) — 4 116 (6%) (6%) Full-Year 459 (5) 27 (24) 11 468 2% 3%

All Other Operating Income (Loss)

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter (4 ) — 7 3 NM NM Full-Year (22 ) 1 19 (2 ) NM NM

Das Betriebsergebnis für „Alle anderen“ belief sich im vierten Quartal 2025 auf 3 Mio. USD, was einer Steigerung von 7 Mio. USD gegenüber dem vierten Quartal 2024 entspricht. Der Betriebsverlust für das Gesamtjahr 2025 betrug 2 Mio. USD, was einer Verbesserung von 20 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anstieg im vierten Quartal und im Gesamtjahr resultierte in erster Linie aus Verbesserungen im Geschäft mit pflanzlichen Proteinen, die teilweise durch geringere Gewinne aus dem Pakistan-Geschäft ausgeglichen wurden.





**Alle anderen umfassen die Geschäfte mehrerer operativer Segmente, die weder einzeln noch gemeinsam als berichtspflichtige Segmente klassifiziert sind. Der Nettoumsatz von allen anderen Segmenten wird hauptsächlich durch den Verkauf von Süßstoffen und Stärke durch unser Pakistan-Geschäft, den Verkauf von Stevia und anderen Inhaltsstoffen durch unsere Geschäftsbereiche PureCircle und Zuckerreduzierung sowie durch Erbsenprotein-Inhaltsstoffe durch unseren Geschäftsbereich Proteinanreicherung erzielt.

Sonstige Finanzposten

Sowohl zum 31. Dezember 2025 als auch zum 31. Dezember 2024 beliefen sich die Gesamtverbindlichkeiten und Barmittel, einschließlich kurzfristiger Anlagen, auf 1,8 Mrd. USD bzw. 1,0 Mrd. USD.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich für das Gesamtjahr 2025 auf 944 Mio. USD, was einem Rückgang gegenüber den 1.436 Mio. USD für das Gesamtjahr 2024 entspricht und Investitionen in das Betriebskapital widerspiegelt.

Die ausgewiesenen Nettofinanzierungskosten beliefen sich sowohl für das vierte Quartal 2025 als auch für das vierte Quartal 2024 auf 9 Mio. USD.

Die ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze für das vierte Quartal 2025 betrugen 19,3 % bzw. 24,0 %, verglichen mit 36,2 % bzw. 25,2 % im Vorjahreszeitraum. Die beiden Hauptfaktoren für den Rückgang des ausgewiesenen effektiven Steuersatzes waren die Wertänderung des mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar und die Rückforderung von US-Steuervorteilen, die sich negativ auf unseren Steuersatz im Jahr 2024 auswirkten.

Die Nettoinvestitionen für das Gesamtjahr 2025 beliefen sich auf 433 Mio. USD, was einem Anstieg von 138 Mio. USD gegenüber dem Gesamtjahr 2024 entspricht.





Dividenden und Aktienrückkäufe

Für das Gesamtjahr 2025 zahlte das Unternehmen Dividenden in Höhe von 211 Mio. USD an die Aktionäre aus und erklärte im vierten Quartal 2025 eine vierteljährliche Dividende von 0,82 USD pro Aktie, die im ersten Quartal 2026 ausgezahlt wurde. Im Jahr 2025 hat das Unternehmen 1,8 Millionen ausstehende Stammaktien zu Nettokosten von 224 Mio. USD zurückgekauft. Um die Gesamtrendite für die Aktionäre zu steigern, ist das Unternehmen bestrebt, durch Bardividenden und Aktienrückkäufe weiterhin Wert an die Aktionäre zurückzugeben.

Gesamtjahresausblick 2026

Das Unternehmen geht davon aus, dass der ausgewiesene und der bereinigte Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr 2026 jeweils zwischen 11,00 und 11,80 USD liegen werden. Dieser Ausblick berücksichtigt keine außerordentlichen Änderungen der geltenden Steuersätze, Zölle oder Handels- oder Lebensmittelvorschriften. Diese Erwartung schließt akquisitionsbedingte Integrations- und Restrukturierungskosten sowie mögliche Wertminderungsaufwendungen aus.

Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2026 einen Anstieg des Nettoumsatzes im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich, der auf eine höhere Nachfrage und Wechselkurseffekte zurückzuführen ist, die teilweise durch den Preismix ausgeglichen werden. Für das Gesamtjahr 2026 wird ein Anstieg des ausgewiesenen und bereinigten Betriebsergebnisses im niedrigen einstelligen Bereich erwartet.

Der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 basiert auf folgenden Annahmen: Das Betriebsergebnis von Texture & Healthful Solutions wird voraussichtlich im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich steigen, angetrieben durch das Umsatzvolumenwachstum, das durch den Preismix ausgeglichen wird. Für den Geschäftsbereich Food & Industrial Ingredients – LATAM wird ein Betriebsergebnis erwartet, das unverändert bis im niedrigen einstelligen Bereich liegt, was auf das Umsatzwachstum zurückzuführen ist, das durch den Preismix ausgeglichen wird. Für den Geschäftsbereich Food & Industrial Ingredients – USA/Kanada wird ein unverändertes Betriebsergebnis erwartet, da operative Verbesserungen durch gestiegene Inputkosten ausgeglichen werden. Für den Geschäftsbereich All Other wird eine Verbesserung des Betriebsergebnisses um 5 bis 10 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Die Unternehmenskosten für das Gesamtjahr 2026 werden voraussichtlich unverändert bleiben oder im niedrigen einstelligen Bereich steigen.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen sowohl für den ausgewiesenen als auch für den bereinigten effektiven Steuersatz einen Wert zwischen 25,5 % und 27,0 %.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für das Gesamtjahr 2026 wird voraussichtlich zwischen 820 Mio. und 940 Mio. USD liegen, was die anhaltenden Investitionen in das Betriebskapital widerspiegelt, da ein Anstieg des Nettoumsatzes erwartet wird. Die Investitionsausgaben für das Gesamtjahr werden voraussichtlich zwischen 400 und 440 Mio. USD liegen.

Ausblick für das erste Quartal 2026

Für das erste Quartal 2026 erwartet das Unternehmen einen Rückgang des Nettoumsatzes im niedrigen einstelligen Bereich gegenüber dem Vorjahresquartal, wobei das ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis voraussichtlich einen Rückgang im mittleren zweistelligen Bereich verzeichnen wird. Dies ist in erster Linie auf den schwierigen Vergleich mit dem robusten ersten Quartal des Vorjahres zurückzuführen, in dem das bereinigte Betriebsergebnis um 26 % gestiegen war.

Über das Unternehmen

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) mit Hauptsitz in einem Vorort von Chicago ist ein führender globaler Anbieter von Ingredienzienlösungen und beliefert Kunden in nahezu 120 Ländern. Mit einem Jahresumsatz von rund 7,2 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 verwandelt das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere pflanzliche Rohstoffe in wertschöpfende Zutatenlösungen für die Lebensmittel-, Getränke-, Tierernährungs-, Brauerei- und Industriemärkte. Mit den Idea Labs®-Innovationszentren von Ingredion auf der ganzen Welt und mehr als 11.000 Mitarbeitern schafft das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden neue Produkte und erfüllt seinen Zweck, das Potenzial von Mensch, Natur und Technologie zusammenzubringen, um das Leben zu verbessern. Besuchen Sie ingredion.com für weitere Informationen und die neuesten Unternehmensnachrichten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung enthalten. Ingredion geht davon aus, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe Harbor-Bestimmungen für solche Aussagen abgedeckt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem alle Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich des ausgewiesenen und bereinigten Gewinns je Aktie für das Gesamtjahr 2026, den Nettoumsatz, das ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis, das Segment- und sonstige Betriebsergebnis, die Unternehmenskosten, den ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersatz, den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, das Betriebskapital und die Investitionsausgaben, unsere Erwartungen für den Nettoumsatz und das ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis für das erste Quartal 2026 sowie alle anderen Aussagen zu unseren Aussichten und unserer zukünftigen Geschäftstätigkeit, Finanzlage, Volumen, Cashflows, Aufwendungen oder anderen Finanzposten, einschließlich der Pläne oder Strategien und Ziele des Managements für die vorgenannten Punkte sowie aller Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen, die den vorgenannten Punkten zugrunde liegen.

Diese Aussagen können manchmal durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie „kann“, „wird“, „sollte“, „erwarten“, „annehmen“, „glaubt“, „plant“, „projiziert“, „schätzt“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „fortsetzen“, „pro forma“, „prognostiziert“, „Ausblick“, „antreibt“, „Chancen“, „Potenzial“, „vorläufig" oder andere ähnliche Begriffe oder deren Verneinung identifiziert werden. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese Aussagen basieren auf aktuellen Umständen oder Erwartungen, unterliegen aber bestimmten inhärenten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen. Obwohl wir glauben, dass unsere Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, werden die Anleger darauf hingewiesen, dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich unsere Erwartungen als richtig erweisen.

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Erwartungen abweichen, darunter Änderungen der Verbrauchergewohnheiten, Präferenzen, Nachfrage und Wahrnehmung, die die Nachfrage nach den von uns hergestellten Produkten verringern können; geopolitische Konflikte und daraus resultierende Maßnahmen, einschließlich der Auswirkungen auf die Verfügbarkeit und Preise von Rohstoffen und Energie, Unterbrechungen der Lieferkette sowie Wechselkurs- und Zinsschwankungen; die Auswirkungen der globalen Wirtschaftslage und der allgemeinen politischen, wirtschaftlichen, geschäftlichen und Marktbedingungen, die KundInnen und VerbraucherInnen in den verschiedenen geografischen Regionen und Ländern betreffen, in denen wir unsere Rohstoffe kaufen oder unsere Produkte herstellen oder verkaufen, sowie die Auswirkungen dieser Faktoren auf unsere Absatzmengen, die Preisgestaltung unserer Produkte und unsere Fähigkeit, unsere Forderungen gegenüber KundInnen einzutreiben; unsere Abhängigkeit vom Kauf unserer Produkte durch wichtige Branchen, die wir beliefern und aus denen wir einen erheblichen Teil unseres Umsatzes erzielen, darunter unter anderem die Lebensmittel-, Getränke-, Tiernahrungs- und Brauindustrie; die mit Pandemien verbundenen Risiken; unsere Fähigkeit, neue Produkte und Dienstleistungen in ausreichender Geschwindigkeit und Qualität zu entwickeln oder zu erwerben, um Marktakzeptanz zu erreichen; zunehmender Wettbewerbs- und/oder Kund/innen-Druck in der Maisverarbeitungsindustrie und verwandten Branchen, einschließlich in Bezug auf die Märkte und Preise für unsere Hauptprodukte und Nebenprodukte, insbesondere Maisöl, sowie die Fähigkeit, Preiserhöhungen für unsere wichtigsten Vorleistungen weiterzugeben; Preisschwankungen, Störungen der Lieferkette, Zölle, Steuern und Engpässe bei der Beschaffung von Vorleistungen, Produktionsprozessen und Lieferkanälen, einschließlich Rohstoffen, Energiekosten und Verfügbarkeit sowie Fracht- und Logistikkosten; unsere Fähigkeit, Kosten einzudämmen, Budgets einzuhalten und erwartete Synergien zu realisieren, einschließlich unserer Fähigkeit, geplante Wartungs- und Investitionsprojekte termin- und budgetgerecht abzuschließen sowie Fracht- und Versandkosten und Absicherungsgeschäfte effektiv zu steuern; Betriebsstörungen in unseren Produktionsstätten und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Produktsicherheit und -qualität; die Auswirkungen des Klimawandels sowie rechtliche, regulatorische und marktbezogene Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels; unsere Fähigkeit, Akquisitionen, Veräußerungen oder strategische Allianzen zu günstigen Bedingungen erfolgreich zu identifizieren und abzuschließen sowie Due-Diligence-Prüfungen erfolgreich durchzuführen, akquirierte Unternehmen zu integrieren oder strategische Allianzen umzusetzen und aufrechtzuerhalten und die erwarteten Synergien aus solchen Transaktionen zu erzielen; wirtschaftliche, politische und andere Risiken, die mit der Geschäftstätigkeit in anderen Ländern und in Fremdwährungen verbunden sind; das Versäumnis, zufriedenstellende Tarifverhältnisse aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, Mitarbeiter zu gewinnen, zu entwickeln, zu motivieren und gute Beziehungen zu ihnen zu pflegen; die Auswirkungen von Rechtsstreitigkeiten, Klagen, Ansprüchen und Untersuchungen; die Auswirkungen von Wertminderungsaufwendungen auf unseren Firmenwert oder unsere langlebigen Vermögenswerte; die Auswirkungen politischer Ereignisse, Handels- und internationaler Streitigkeiten, Kriege, terroristischer Drohungen oder Handlungen sowie Naturkatastrophen auf unser Geschäft; Änderungen der staatlichen Politik, Gesetze oder Vorschriften und Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, einschließlich der Einhaltung von Umweltvorschriften oder das Eintreten anderer bedeutender Ereignisse, die außerhalb unserer Kontrolle liegen; Änderungen unserer Steuersätze

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum der Veröffentlichung eingetreten sind. Wenn wir eine oder mehrere dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger und andere nicht zu dem Schluss kommen, dass wir zusätzliche Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden. Eine weitere Beschreibung dieser und anderer Risiken finden Sie unter „Risikofaktoren“ und in anderen Informationen in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr sowie in unseren nachfolgenden Berichten auf Formular 10-Q und Formular 8-K, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden.

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(dollars and shares in millions, except per share data) Three Months Ended

December 31, Change

%

Twelve Months Ended

December 31, Change

%

2025 2024 2025 2024 (unaudited) (unaudited) (unaudited) Net sales $ 1,757 $ 1,800 (2%) $ 7,219 $ 7,430 (3%) Cost of sales 1,327 1,351 5,391 5,639 Gross profit 430 449 (4%) 1,828 1,791 2% Operating expenses 211 204 3% 815 782 4% Other operating (income), net (9 ) (6 ) (24 ) (1 ) Restructuring/impairment charges 8 89 21 127 Operating income 220 162 36% 1,016 883 15% Financing costs 9 9 37 39 Net (gain) on sale of business — — — (90 ) Other non-operating expense 4 1 5 3 Income before income taxes 207 152 36% 974 931 5% Provision for income taxes 40 55 238 277 Net income 167 97 72% 736 654 13% Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 2 7 7 Net income attributable to Ingredion $ 165 $ 95 74% $ 729 $ 647 13% Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 63.6 65.2 64.2 65.5 Diluted 64.4 66.5 65.2 66.6 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.59 $ 1.46 77% $ 11.36 $ 9.88 15% Diluted $ 2.56 $ 1.43 79% $ 11.18 $ 9.71 15%





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts) As of December 31, 2025 2024 Assets (unaudited) Current assets: Cash and cash equivalents $ 1,030 $ 997 Short-term investments 3 11 Accounts receivable, net 1,185 1,093 Inventories 1,227 1,187 Prepaid expenses and assets held for sale 60 67 Total current assets 3,505 3,355 Property, plant and equipment, net 2,526 2,264 Intangible assets, net 1,269 1,264 Other non-current assets 597 561 Total assets $ 7,897 $ 7,444 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 48 $ 44 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,268 1,237 Total current liabilities 1,316 1,281 Long-term debt 1,742 1,787 Other non-current liabilities 473 486 Total liabilities 3,531 3,554 Share-based payments subject to redemption 64 60 Redeemable non-controlling interests 7 7 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 issued at December 31, 2025 and 2024 1 1 Additional paid-in capital 1,155 1,152 Less: Treasury stock (common stock: 14.8 and 13.3 shares at December 31, 2025 and 2024) at cost (1,555 ) (1,355 ) Accumulated other comprehensive loss (937 ) (1,086 ) Retained earnings 5,610 5,092 Total Ingredion stockholders’ equity 4,274 3,804 Non-redeemable non-controlling interests 21 19 Total stockholders’ equity 4,295 3,823 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,897 $ 7,444





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(dollars in millions) Year Ended December 31, 2025 2024 Cash from operating activities (unaudited) Net income $ 736 $ 654 Non-cash charges to net income: Depreciation and amortization 222 214 Mechanical stores expense 67 62 Net (gain) on sale of business — (90 ) Deferred income taxes 6 (15 ) Impairment charges 10 109 Margin accounts 2 21 Changes in other trade working capital (75 ) 396 Other (24 ) 85 Cash provided by operating activities 944 1,436 Cash from investing activities Capital expenditures and mechanical stores purchases, net (433 ) (295 ) Proceeds from sale of business 12 255 Purchases of equity securities, net (20 ) (4 ) Other (3 ) (3 ) Cash used for investing activities (444 ) (47 ) Cash from financing activities Payments on debt, net (44 ) (18 ) Commercial paper repayments, net — (327 ) Repurchases of common stock, net (224 ) (216 ) Common stock activity for share-based compensation, net (12 ) 46 Purchases of non-controlling interests — (40 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (211 ) (210 ) Cash used for financing activities (491 ) (765 ) Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents 25 (28 ) Increase in cash and cash equivalents 34 596 Cash and cash equivalents, beginning of period 997 401 Cash and cash equivalents, end of period $ 1,031 $ 997









Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages) I. Segment Information of Net Sales and Operating Income Three Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX

Twelve Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX

2025 2024 2025 2024 Net Sales: Texture & Healthful Solutions (i) $ 591 $ 581 2 % (1 %) $ 2,397 $ 2,366 1 % — % Food & Industrial Ingredients–LATAM (ii) 587 584 1 % (4 %) 2,341 2,450 (4 %) (4 %) Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada (iii) 463 511 (9 %) (9 %) 2,013 2,155 (7 %) (6 %) All Other (iv) 116 124 (6 %) (6 %) 468 459 2 % 3 % Total Net Sales $ 1,757 $ 1,800 (2 %) (4 %) $ 7,219 $ 7,430 (3 %) (3 %) Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 90 $ 94 (4 %) (7 %) $ 405 $ 350 16 % 14 % Food & Industrial Ingredients–LATAM 123 121 2 % (1 %) 493 483 2 % 2 % Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada 56 82 (32 %) (32 %) 315 373 (16 %) (15 %) All Other 3 (4 ) NM NM (2 ) (22 ) NM NM Corporate (44 ) (45 ) (2 %) (2 %) (183 ) (168 ) 9 % 9 % Adjusted Operating Income 228 248 (8 %) (11 %) 1,028 1,016 1 % 1 % Restructuring and resegmentation costs (6 ) (6 ) (13 ) (18 ) Impairment charges (2 ) (83 ) (8 ) (109 ) Other matters — 3 9 (6 ) Total Operating Income $ 220 $ 162 36 % 31 % $ 1,016 $ 883 15 % 14 %

Aufgrund von Rundungen können sich die Prozentsätze möglicherweise nicht neu berechnen.

Anmerkungen zum Nettoumsatz (i) Abzüglich der segmentübergreifenden Verkäufe in Höhe von 7 Mio. USD und 9 Mio. USD für das vierte Quartal 2025 und 2024 sowie 32 Mio. USD und 51 Mio. USD für das Gesamtjahr 2025 und 2024. (ii) Abzüglich der segmentübergreifenden Verkäufe in Höhe von 12 Mio. USD und 14 Mio. USD für das vierte Quartal 2025 und 2024 sowie 51 Mio. USD und 47 Mio. USD für das Gesamtjahr 2025 und 2024. (iii) Abzüglich der segmentübergreifenden Verkäufe in Höhe von 23 Mio. USD und 19 Mio. USD für das vierte Quartal 2025 und 2024 sowie 108 Mio. USD und 89 Mio. USD für das Gesamtjahr 2025 und 2024. (iv) Abzüglich der segmentübergreifenden Verkäufe in Höhe von 5 Mio. USD für das vierte Quartal 2025 und 2024 sowie 15 Mio. USD und 16 Mio. USD für das Gesamtjahr 2025 und 2024.



II. Nicht auf GAAP basierende Informationen

Zur Ergänzung der konsolidierten Finanzergebnisse, die gemäß den US-amerikanischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung („GAAP“) erstellt wurden, verwenden wir historische Finanzkennzahlen, die nicht den GAAP entsprechen und bestimmte GAAP-Posten wie Restrukturierungs- und Neusegmentierungskosten, Nettogewinn aus dem Verkauf von Unternehmen, Wertminderungsaufwendungen, Steuerposten für Mexiko und andere spezifische Posten ausschließen. Im Allgemeinen verwenden wir den Begriff „bereinigt“, wenn wir uns auf diese nicht auf GAAP basierenden Beträge beziehen.

Die Unternehmensleitung verwendet intern nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen bei der strategischen Entscheidungsfindung, der Prognose künftiger Ergebnisse und der Bewertung der aktuellen Performance. Durch die Offenlegung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beabsichtigt die Unternehmensleitung, Anlegern einen aussagekräftigeren, konsistenteren Vergleich unserer Betriebsergebnisse und Trends für die dargestellten Zeiträume zu ermöglichen. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen werden zusätzlich zu und in Verbindung mit den Ergebnissen verwendet, die nach GAAP erfasst wurden. Sie sind eine zusätzliche Möglichkeit, Aspekte der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu betrachten, die, falls sie in Verbindung mit den auf GAAP basierenden Ergebnissen gesehen werden, ein vollständigeres Verständnis der Faktoren und Trends bieten, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen sollten als Ergänzung und nicht als Ersatz für die nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen bzw. als diesen überlegen angesehen werden.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit GAAP erstellt. Daher sind diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen nicht unbedingt mit ähnlich benannten Kennzahlen mit anderer Unternehmen vergleichbar. Die Überleitungen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen werden in den nachstehenden Tabellen aufgeführt.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, 2025 Twelve Months Ended

December 31, 2025 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 165 $ 2.56 $ 729 $ 11.18 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 5 0.08 11 0.17 Impairment charges (iii) 3 0.05 7 0.11 Other matters (iv) — — (7 ) (0.11 ) Tax item–Mexico (v) (4 ) (0.07 ) (14 ) (0.22 ) Other tax matters (vi) (6 ) (0.09 ) — — Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 163 $ 2.53 $ 726 $ 11.13





Three Months Ended

December 31, 2024 Twelve Months Ended

December 31, 2024 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 95 $ 1.43 $ 647 $ 9.71 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 4 0.06 13 0.20 Net (gain) on sale of business (ii) — — (86 ) (1.29 ) Impairment charges (iii) 81 1.20 109 1.63 Other matters (iv) (2 ) (0.03 ) 5 0.07 Tax item–Mexico (v) 6 0.09 18 0.27 Other tax matters (vi) (8 ) (0.12 ) 4 0.06 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 176 $ 2.63 $ 710 $ 10.65

Nettogewinn und EPS können aufgrund von Rundungen abweichen oder neu berechnet werden.

Anmerkungen (i) In den drei und zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2025 verzeichneten wir Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 6 Mio. USD bzw. 13 Mio. USD, die in erster Linie mit Stilllegungskosten für zuvor angekündigte Werksschließungen und Restrukturierungsmaßnahmen im Laufe des Jahres zusammenhängen. In den drei und zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2024 verzeichneten wir Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 6 Mio. USD bzw. 18 Mio. USD, die in erster Linie mit Restrukturierungsmaßnahmen im Laufe des Jahres und der Neusegmentierung des Geschäfts zum 1. Januar 2024 zusammenhingen. (ii) In den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2024 haben wir einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 90 Mio. USD aus dem Verkauf des Geschäfts in Südkorea erzielt. (iii) In den drei und zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2025 haben wir aufgrund von Restrukturierungsmaßnahmen Wertminderungsaufwendungen vor Steuern in Höhe von 4 Mio. USD bzw. 10 Mio. USD auf unsere Kapitalbeteiligungen und Ausrüstung verbucht. In den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2024 verzeichneten wir Wertminderungsaufwendungen vor Steuern in Höhe von 83 Mio. USD, die in erster Linie mit der Einstellung des Betriebs in unseren Produktionsstätten in Vanscoy (Kanada) und Alcantara (Brasilien) zusammenhingen. Ebenfalls im Jahr 2024 verzeichneten wir Wertminderungsaufwendungen vor Steuern in Höhe von 18 Mio. USD für Beteiligungen nach der Equity-Methode und 8 Mio. USD im Zusammenhang mit der Einstellung der Produktionstätigkeit im Vereinigten Königreich. (iv) In den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2025 wurden Vorsteuergewinne in Höhe von 9 Mio. USD erzielt, die in erster Linie auf Versicherungserstattungen und ein günstiges Urteil in Bezug auf bestimmte indirekte Steuern zurückzuführen sind. In den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2024 haben wir eine Nettobelastung vor Steuern in Höhe von 7 Mio. USD für Tornadoschäden an einem Lagerhaus in den Vereinigten Staaten verbucht. (v) Aufgrund der Entwicklung des mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar und dessen Auswirkungen auf den Jahresabschluss in Mexiko haben wir für die drei und zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2025 Steuerrückstellungen in Höhe von 4 Mio. USD bzw. 14 Mio. USD gebildet. (vi) In den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2025 verzeichneten wir eine Veränderung unserer Rückstellungen im Zusammenhang mit dem dauerhaften Reinvestitionsstatus einer ausländischen Tochtergesellschaft, einen Gewinn aus der Auflösung von Steuerrückstellungen aus dem Vorjahr, die Auflösung der Rückforderung von US-Steuervorteilen aus dem Vorjahr, die steuerlichen Auswirkungen der oben genannten Nicht-GAAP-Anpassungen sowie Zinsen auf zuvor erfasste Steuervorteile für bestimmte brasilianische lokale Anreize, die zuvor steuerpflichtig waren.



Im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 haben wir unseren Status der permanenten Reinvestition einer ausländischen Tochtergesellschaft, die Neubewertung latenter Steuern in den USA und die steuerlichen Auswirkungen der oben genannten Nicht-GAAP-Anpassungen geändert. Dies wurde teilweise durch einen Vorteil aus der Möglichkeit, zukünftige Steuerverluste in Kanada zu realisieren, die Auflösung von Steuerrückstellungen aus dem Vorjahr und Zinsen auf zuvor erfasste Steuervorteile für bestimmte brasilianische lokale Anreize, die zuvor steuerpflichtig waren, ausgeglichen.





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax) Three Months Ended

December 31, Twelve Months Ended

December 31, 2025 2024 2025 2024 Operating income $ 220 $ 162 $ 1,016 $ 883 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 6 13 18 Impairment charges (iii) 2 83 8 109 Other matters (iv) — (3 ) (9 ) 6 Non-GAAP adjusted operating income $ 228 $ 248 $ 1,028 $ 1,016

Für die Erläuterungen (i) bis (iv) siehe Erläuterungen (i) bis (iv), die in der Überleitung des auf Ingredion entfallenden GAAP-Reingewinns und des verwässerten EPS auf den auf Ingredion entfallenden, nicht auf GAAP basierenden bereinigten Nettogewinn und im bereinigten verwässerten EPS enthalten sind.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages) Three Months Ended December 31, 2025 Twelve Months Ended December 31, 2025 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 207 $ 40 19.3% $ 974 $ 238 24.4% Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 1 13 2 Impairment charges (iii) 4 1 10 3 Other matters (iv) — — (9 ) (2 ) Tax item–Mexico (v) — 4 — 14 Other tax matters (vi) — 6 — — Adjusted Non-GAAP $ 217 $ 52 24.0% $ 988 $ 255 25.8%





Three Months Ended December 31, 2024 Twelve Months Ended December 31, 2024 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 152 $ 55 36.2% $ 931 $ 277 29.8% Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 2 18 5 Net (gain) on sale of business (ii) — — (90 ) (4 ) Impairment charges (iii) 83 2 109 — Other matters (iv) (3 ) (1 ) 6 1 Tax item–Mexico (v) — (6 ) — (18 ) Other tax matters (vi) — 8 — (4 ) Adjusted Non-GAAP $ 238 $ 60 25.2% $ 974 $ 257 26.4%

Für Anmerkungen (i) bis (vi) siehe Anmerkungen (i) bis (vi) in der Überleitung des Ingredion zuzurechnenden GAAP-Nettogewinns und des verwässerten Gewinns je Aktie zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettogewinn, der Ingredion zuzurechnen ist, und des bereinigten verwässerten Gewinns je Aktie.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected* GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”)

to Expected* Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”)

(unaudited) Expected EPS Range

for Full-Year 2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 11.00 $ 11.80 Adjustments: Adjusted EPS $ 11.00 $ 11.80

.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected* U.S. GAAP Effective Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected* Adjusted Effective Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(unaudited) Expected Effective Tax Rate Range

for Full-Year 2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 25.5 % 27.0 % Adjustments: Adjusted ETR 25.5 % 27.0 %





* Oben finden Sie die Überleitungen unseres für das Gesamtjahr 2026 erwarteten verwässerten Gewinns je Aktie zu unserem für das Gesamtjahr 2026 erwarteten bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie sowie unseres für das Gesamtjahr 2026 erwarteten GAAP-Effektivsteuersatzes zu unserem für das Gesamtjahr 2026 erwarteten bereinigten Effektivsteuersatz. Die oben genannten Beträge spiegeln möglicherweise nicht bestimmte zukünftige Aufwendungen, Kosten und/oder Gewinne wider, die aufgrund ihres unbekannten Zeitpunkts, ihrer Auswirkungen und/oder Bedeutung von Natur aus schwer vorhersehbar bzw. abschätzbar sind. Diese Beträge können unter anderem Anpassungen des GAAP-Ergebnisses je Aktie und des GAAP-Steuersatzes für Akquisitions- und Integrationskosten, Wertminderungs- und Restrukturierungskosten sowie bestimmte andere Posten umfassen. Wir schließen diese Anpassungen in der Regel aus unseren Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie und den bereinigten effektiven Steuersatz aus. Aus diesen Gründen sind wir hinsichtlich unserer Fähigkeit, das bereinigte EPS und den bereinigten ETR zu prognostizieren, zuversichtlicher als hinsichtlich unserer Fähigkeit, das GAAP-EPS oder den GAAP-ETR zu prognostizieren.



