Ingredion Incorporated publie ses résultats pour le quatrième trimestre 2025 et l’ensemble de l’exercice

Le BPA déclaré est en hausse de 9,71 à 11,18 dollars pour l’exercice 2025 par rapport à celui de 2024, et le BPA ajusté * progresse de 10,65 à 11,13 dollars pour la même période.

progresse de 10,65 à 11,13 dollars pour la même période. La trésorerie provenant des activités d’exploitation s’élève à 944 millions de dollars pour l’ensemble de l’exercice 2025, au cours duquel la société a distribué aux actionnaires un dividende de 435 millions de dollars, dont 224 millions de dollars sous forme de rachats d’actions.

La société prévoit que le BPA déclaré et le BPA ajusté pour l’ensemble de l’exercice 2026 seront respectivement compris entre 11 et 11,80 dollars.



WESTCHESTER, Illinois, 05 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’ingrédients pour l’industrie alimentaire et des boissons, publie aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre 2025 et l’ensemble de l’exercice 2025.

« Nous enregistrons des résultats financiers record pour l’ensemble de l’exercice fiscal, grâce à la vigueur continue de notre branche Texture et Santé, ainsi qu’aux résultats solides de notre branche Ingrédients alimentaires et industriels en Amérique Latine (« LATAM ») » indique Jim Zallie, PDG d’Ingredion. « Ces excellentes performances ont été partiellement nuancées par une reprise opérationnelle plus lente que prévu au sein de notre branche Ingrédients alimentaires et industriels en Amérique du Nord (États-Unis et Canada). »

« Notre branche Texture et Santé signe une belle performance trimestrielle en raison d’une croissance de 4 % de ses volumes de vente. Cette appréciation est portée par une forte demande pour nos produits étiquetés « clean label » et par l’expansion de notre portefeuille de solutions. Ces deux éléments ont d’ailleurs dépassé la croissance du chiffre d’affaires net de la branche dans sa totalité. De plus, les mises à niveau visant à moderniser la production d’amidons spéciaux dans notre usine d’Indianapolis ont été déployées au cours du quatrième trimestre, renforçant davantage notre fiabilité et augmentant notre capacité à soutenir la croissance des solutions de texture. »

« Notre branche Ingrédients alimentaires et industriels pour l’Amérique latine a repris de la vitesse au quatrième trimestre, enregistrant une croissance du bénéfice d’exploitation pour l’ensemble de l’année grâce à l’amélioration des conditions du marché. Les résultats de notre branche Ingrédients alimentaires et industriels aux États-Unis et au Canada ont été affectés par des difficultés opérationnelles ainsi que par une baisse de la demande en édulcorants (principalement due à la hausse des prix au détail des boissons en canettes).

« À l’aube de 2026, nous sommes bien placés pour tirer parti du dynamisme actuel de notre branche Texture et Santé. Nous prévoyons également que notre branche Ingrédients alimentaires et industriels aux États-Unis et au Canada surmontera les revers opérationnels qui ont eu un impact significatif sur les résultats de 2025. Soutenus par une forte génération de trésorerie et un bilan sain, nous continuerons à faire preuve d’une répartition rigoureuse du capital afin de créer de la valeur à long terme pour les actionnaires. »

* Les résultats déclarés sont conformes aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis, ou « PCGR ». Les indicateurs financiers ajustés ne sont pas conformes aux PCGR. Nous vous invitons à consulter le chapitre II des Informations financières supplémentaires, intitulé « Informations non conformes aux PCGR » présenté à la suite du résumé des États financiers consolidés, pour obtenir un rapprochement entre les indicateurs financiers non conformes aux PCGR et les indicateurs conformes aux PCGR les plus directement comparables.

Diluted Earnings Per Share (EPS)

4Q24 4Q25 2024 2025 Reported Diluted EPS $ 1.43 $ 2.56 $ 9.71 $ 11.18 Impairment charges 1.20 0.05 1.63 0.11 Restructuring and resegmentation costs 0.06 0.08 0.20 0.17 Net (gain) on sale of business — — (1.29 ) — Tax items and other matters (0.06 ) (0.16 ) 0.40 (0.33 ) Adjusted Diluted EPS** $ 2.63 $ 2.53 $ 10.65 $ 11.13

Factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

4Q25 2025 Total items affecting adjusted diluted EPS** (0.10 ) 0.48 Total operating items (0.23 ) 0.13 Margin (0.22 ) 0.39 Volume (0.10 ) (0.47 ) Foreign exchange 0.08 0.06 Other income 0.01 0.15 Total non-operating items 0.13 0.35 Other non-operating income (0.01 ) — Financing costs — 0.03 Tax rate 0.06 0.09 Shares outstanding 0.08 0.23 Non-controlling interests — —

** Les totaux peuvent ne pas correspondre ou être recalculés en raison des arrondis



Bilan fonctionnel

Toutes branches confondues

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume S. Korea

Volume* Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 1,800 36 (40) — (39) 1,757 (2%) (4%) Full-Year 7,430 8 (51) (24) (144) 7,219 (3%) (3%)

* Représente la perte de volume résultant de la cession de nos activités en Corée du Sud

Le chiffre d’affaires net du quatrième trimestre et de l’ensemble de l’exercice 2025 a diminué respectivement de 2 % et 3 % par rapport aux mêmes périodes 2024. Cette baisse est due à un repli des ventes constaté dans nos branches Ingrédients alimentaires et industriels, et au mix tarifaire principalement affecté par la diminution des coûts des matières premières. Cette baisse est partiellement nuancée par la hausse des volumes enregistrés dans les solutions Texture et Santé. Hors effets de change, le chiffre d’affaires net du quatrième trimestre et de l’exercice 2025 complet a diminué respectivement de 4 % et 3 % par rapport aux mêmes périodes 2024.





Reported Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers Restructuring/

Impairment Other 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 162 7 (27) 81 (3) 220 36% 31% Full-Year 883 6 6 106 15 1 016 15% 14%

Adjusted Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 248 7 (27) 228 (8%) (11%) Full-Year 1,016 6 6 1,028 1% 1%

Bénéfice d’exploitation

Les bénéfices d’exploitation déclaré et ajusté du quatrième trimestre 2025 s’élèvent à 220 millions et 228 millions de dollars respectivement, soit une hausse respective de 36 % et une baisse de 8 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. L’écart constaté entre le bénéfice d’exploitation déclaré et le bénéfice d’exploitation ajusté s’explique principalement par les charges de restructuration liées à notre projet Cost 2 Compete. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation déclaré du quatrième trimestre 2025 signe une hausse de 31 % par rapport à la même période de l’exercice précédent, tandis que le bénéfice d’exploitation ajusté recule de 11 %.

Compete. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation déclaré du quatrième trimestre 2025 signe une hausse de 31 % par rapport à la même période de l’exercice précédent, tandis que le bénéfice d’exploitation ajusté recule de 11 %. Pour l’ensemble de l’exercice 2025, les bénéfices d’exploitation déclaré et ajusté affichent respectivement 1 016 millions et 1 028 millions de dollars, soit une hausse de 15 % pour le premier et une hausse de 1 % pour le second par rapport aux bénéfices de l’exercice 2024. L’écart constaté entre le bénéfice d’exploitation déclaré et le bénéfice d’exploitation ajusté s’explique principalement par les charges de restructuration et de dépréciation liées à notre projet Cost 2 Compete.

Texture et Santé

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 581 13 25 (28) 591 2% (1%) Full-Year 2,366 37 106 (112) 2,397 1% —%

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 94 3 (7) 90 (4%) (7%) Full-Year 350 8 47 405 16% 14%

Le bénéfice d’exploitation de la branche Texture et Santé pour le quatrième trimestre 2025 s’élève à 90 millions de dollars, soit une baisse de 4 millions de dollars par rapport à la même période de l’exercice 2024. Le bénéfice d’exploitation de cette branche pour l’ensemble de l’exercice 2025 s’élève, lui, à 405 millions de dollars, soit une hausse de 55 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent. La baisse enregistrée au cours du trimestre est principalement due à des frais généraux et administratifs (SG&A) non récurrents. L’effet de ces frais a été partiellement nuancé par la croissance du bénéfice brut en dollars, résultant de l’augmentation des volumes au cours de la période considérée. La hausse enregistrée pour l’exercice complet s’explique par la baisse des coûts des matières premières et des intrants, ainsi que par de plus forts volumes de ventes. Cette hausse est partiellement nuancée par un mix tarifaire défavorable et une augmentation des dépenses d’exploitation. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation de la branche recule de 7 % au quatrième trimestre, mais progresse de 14 % sur l’ensemble de l’exercice.





Ingrédients alimentaires et industriels – Amérique latine

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 584 24 (17) (4) 587 1% (4%) Full-Year 2,450 (15) (97) 3 2,341 (4%) (4%)

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 121 4 (2) 123 2% (1%) Full-Year 483 — 10 493 2% 2%

Le bénéfice d’exploitation de la branche Ingrédients alimentaires et industriels – Amérique Latine pour le quatrième trimestre 2025 s’élève à 123 millions de dollars, soit une hausse de 2 millions de dollars par rapport à la même période de l’exercice 2024. Le bénéfice d’exploitation de cette branche pour l’ensemble de l’exercice 2025 s’élève, lui, à 493 millions de dollars, soit une hausse de 10 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent. La hausse enregistrée au cours du quatrième trimestre s’explique par des coûts d’intrants favorables et des effets de change positifs. Cette hausse est partiellement nuancée par une baisse de la demande en volume. La hausse enregistrée pour l’ensemble de l’exercice s’explique par des coûts de matières premières favorables et des effets de change positifs au Mexique. Cette hausse est partiellement nuancée par une baisse de la demande en volume. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation de la branche recule de 1 % au quatrième trimestre, mais progresse de 2 % pour l’ensemble de l’exercice 2025.





Ingrédients alimentaires et industriels – États-Unis/Canada

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 511 — (37) (11) 463 (9%) (9%) Full-Year 2,155 (9) (87) (46) 2,013 (7%) (6%)

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 82 — (26) 56 (32%) (32%) Full-Year 373 (3) (55) 315 (16%) (15%)

Le bénéfice d’exploitation de la branche Ingrédients alimentaires et industriels – États-Unis et Canada pour le quatrième trimestre 2025 s’élève à 56 millions de dollars, soit une baisse de 26 millions de dollars par rapport à la même période de l’exercice 2024. Le bénéfice d’exploitation de cette branche pour l’ensemble de l’exercice 2025 s’élève, lui, à 315 millions de dollars, soit une baisse de 58 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent. La baisse enregistrée au quatrième trimestre et sur l’ensemble de l’exercice résulte principalement des difficultés de production rencontrées dans l’une de nos grandes usines et d’une demande en boissons et produits alimentaires inférieure à nos prévisions. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation de la branche recule de 32 % au quatrième trimestre et de 15 % sur l’ensemble de l’exercice.





Autres branches industrielles**

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume S. Korea

Volume* Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 124 (1) (11) — 4 116 (6%) (6%) Full-Year 459 (5) 27 (24) 11 468 2% 3%

All Other Operating Income (Loss)

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter (4) — 7 3 NM NM Full-Year (22) 1 19 (2) NM NM

Le bénéfice d’exploitation de la branche Autres branches industrielles pour le quatrième trimestre 2025 s’élève à 3 millions de dollars, soit une hausse de 7 millions de dollars par rapport à la même période de l’exercice 2024. La perte d’exploitation de cette branche pour l’ensemble de l’exercice 2025 s’élève à 2 millions de dollars, ce qui représente une amélioration de 20 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent. L’augmentation au quatrième trimestre et pour l’ensemble de l’exercice résulte principalement de l’amélioration des activités liées aux protéines végétales. Cette augmentation est partiellement nuancée par la faible rentabilité de nos activités au Pakistan.





**La catégorie « Autres branches industrielles » fait référence aux activités de plusieurs secteurs d’exploitation qui ne sont pas classés individuellement ou collectivement comme des secteurs à déclarer. Le chiffre d’affaires net de la catégorie « Autres branches industrielles » est principalement dû aux ventes d’édulcorants et d’amidon réalisées par notre branche pakistanaise, aux ventes de stévia et d’autres ingrédients réalisées dans le cadre de nos activités avec PureCircle, mais aussi dans le cadre de notre politique de réduction de l’usage du sucre, et aux ventes d’ingrédients à base de protéines de pois réalisées dans le cadre de nos activités avec Protein Fortification.

Autres éléments financiers

Au 31 décembre 2025 et 2024, la dette totale et la trésorerie, investissements à court terme inclus, s’élevaient respectivement à 1,8 milliard et 1 milliard de dollars.

La trésorerie générée par les activités d’exploitation s’élève à 944 millions de dollars pour l’ensemble de l’exercice 2025, soit une baisse par rapport aux 1 436 millions de dollars enregistrés pour l’ensemble de l’exercice 2024. Cette baisse reflète les investissements dans le fonds de roulement.

Les coûts de financement nets déclarés s’élevaient à 9 millions de dollars pour les quatrièmes trimestres 2025 et 2024.

Les taux d’imposition effectifs déclarés et ajustés pour le quatrième trimestre 2025 s’établissent respectivement à 19,3 % et 24 %, contre 36,2 % et 25,2 % pour la même période de l’exercice précédent. Les deux principaux facteurs à l’origine de la baisse du taux d’imposition effectif déclaré ont été la variation de la valeur du peso mexicain par rapport au dollar américain et l’annulation des avantages fiscaux américains. Ces éléments ont eu un impact négatif sur notre taux d’imposition en 2024.

Les dépenses d’investissement nettes pour l’ensemble de l’exercice 2025 s’élèvent à 433 millions de dollars, soit une augmentation de 138 millions de dollars par rapport à l’exercice 2024.





Dividendes et rachats de titres

La Société a versé 211 millions de dollars de dividendes à ses actionnaires pour l’exercice 2025, et a annoncé un dividende de 0,82 dollar par action au quatrième trimestre. Le dividende a été versé au premier trimestre 2026. Au cours de l’exercice 2025, la Société a racheté 1,8 million d’actions ordinaires en circulation pour un coût net de 224 millions de dollars. En soutien au rendement total des actionnaires, Ingredion s’engage à restituer de la valeur à ses actionnaires par le biais du versement de dividendes en espèces et de rachats d’actions.

Perspectives de l’exercice 2026

La Société prévoit un BPA déclaré et ajusté pour l’ensemble de l’exercice 2026 de l’ordre de 11 à 11,80 dollars chacun. Ces prévisions ne tiennent pas compte des variations exceptionnelles des taux d’imposition, des tarifs douaniers ou des conditions des échanges commerciaux, ni des réglementations du secteur alimentaire. Elles s’entendent hors coûts d’intégration et de restructuration liés à des acquisitions, et hors frais de dépréciation éventuels.

La Société anticipe une légère hausse du chiffre d’affaires net en 2026 comprise entre 1 et 6 %, appuyée par un rebond de la demande et les effets de change, et partiellement nuancée par un mix tarifaire défavorable. La croissance du bénéfice d’exploitation déclaré et ajusté pour l’exercice 2026 devrait être comprise entre 1 et 3 %.

Les prévisions 2026 pour l’exercice complet reposent sur les hypothèses suivantes : la croissance du bénéfice d’exploitation de la branche Texture et Santé devrait osciller entre 1 et 6 %, étayée par la croissance des volumes de ventes, celle-ci nuancée par le mix tarifaire ; le bénéfice d’exploitation de la branche Ingrédients alimentaires et industriels – Amérique Latine devrait rester stable ou afficher une hausse entre 0 et 3 %, reflétant la croissance du volume des ventes, nuancée par le mix tarifaire ; le bénéfice d’exploitation de la branche Ingrédients alimentaires et industriels – États-Unis/Canada devrait également rester stable, les améliorations opérationnelles étant nuancées par l’augmentation des coûts des intrants ; et le bénéfice d’exploitation des Autres branches industrielles devrait augmenter de 5 à 10 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent.

Les frais généraux pour l’exercice complet 2026 devraient rester stables ou augmenter légèrement de 1 à 3 %.

La Société prévoit que les taux d’imposition effectifs déclarés et ajustés se situeront respectivement entre 25,5 % et 27 % pour l’exercice complet 2026.

La trésorerie générée par les activités d’exploitation devrait se situer entre 820 et 940 millions de dollars pour tout l’exercice 2026, une hypothèse qui traduit un retour à l’investissement dans les soldes du fonds de roulement, du fait de la progression attendue du chiffre d’affaires net. Les dépenses d’investissement pour l’exercice complet devraient se confirmer entre 400 et 440 millions de dollars.

Perspectives pour le premier trimestre 2026

Pour le premier trimestre 2026, la Société prévoit un recul de quelques points du chiffre d’affaires net comparé au premier trimestre 2025, avec un bénéfice d’exploitation déclaré et ajusté en baisse à deux chiffres, principalement attribuable à la comparaison délicate avec le premier trimestre robuste de l’année précédente, qui avait enregistré une augmentation de 26 % du bénéfice d’exploitation ajusté.

Détails de la téléconférence téléphonique et de la webdiffusion

Ingredion a organisé une conférence téléphonique pour le mardi 3 février 2026 à 8 h heure du Centre, soit 9 heures, heure de l’Est, conjointement animée par Jim Zallie, président et directeur général, et Jim Gray, vice-président exécutif et directeur financier. La conférence téléphonique sera retransmise en direct à l’adresse suivante : https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations. Une présentation contenant des informations financières et des données opérationnelles supplémentaires sera disponible sur le site Internet de la Société mentionné ci-dessus et pourra être téléchargée quelques heures avant le début de la conférence. Une rediffusion sera disponible pour une durée limitée à l’adresse suivante : https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results.

À propos de la Société

Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), domiciliée dans la banlieue de Chicago, est un fournisseur mondial de solutions d’ingrédients de premier ordre au service d’un portefeuille de clients répartis dans près de 120 pays. Forte d’un chiffre d’affaires net annuel de près de 7,2 milliards de dollars en 2025, la Société transforme des céréales, des fruits, des légumes et d’autres végétaux en solutions d’ingrédients à valeur ajoutée destinées aux secteurs de l’alimentation, des boissons, de l’alimentation animale, de la brasserie et de l’industrie. Dans ses centres d’innovation Idea Labs® répartis dans le monde entier, et à l’appui de ses quelque 11 000 employés, Ingredion travaille en cocréation avec ses clients pour développer des solutions d’ingrédients qui conjuguent le potentiel de l’humain, de la nature et de la technologie pour rendre la vie meilleure. Rendez-vous sur ingredion.com pour en savoir plus et consulter les dernières actualités de la Société.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient ou peut contenir des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi fédérale américaine « Securities Exchange Act » de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi fédérale américaine « Securities Exchange Act » de 1934, dans sa version modifiée. Ingredion entend que ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions d’exonération relatives aux énoncés prévisionnels prévues par les lois fédérales des États-Unis, dites « Safe Harbor ».

Les déclarations prospectives visent, entre autres, toute déclaration concernant les attentes de la Société au titre de l’exercice 2026 en matière de BPA déclaré et ajusté, chiffre d’affaires net, bénéfice d’exploitation déclaré et ajusté, bénéfice d’exploitation par branche notamment la division Autres branches industrielles, frais généraux, taux d’imposition effectif déclaré et ajusté, revenus d’exploitation, fonds de roulement, dépenses en capital, nos prévisions pour le chiffre d’affaires net et pour les bénéfices d’exploitation déclaré et ajusté pour le premier trimestre 2026, et toute autre déclaration relative à nos prévisions ou opérations futures, ainsi qu’à notre situation financière, la demande pour nos produits, nos flux de trésorerie, nos dépenses ou autres éléments financiers, y compris les plans, stratégies et objectifs développés par la direction en lien avec tout ce qui précède et toute hypothèse, attente ou conviction sous-jacente également en rapport avec ce qui précède.

Ces déclarations se caractérisent parfois par l’emploi d’un lexique prospectif. Les formulations telles que « peut », « sera », « devrait », « anticipe », « suppose », « croit », « prévoit », « envisage », « estime », « s’attend à », « a l’intention de », « poursuit », « pro forma », « prévisions », « perspectives », « opportunités », « potentiel » ou d’autres expressions de même sens ou leur forme négative constituent des déclarations prospectives, toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques.

Les déclarations prospectives reflètent les circonstances ou les attentes actuelles, et sont assujetties à un certain nombre de risques inhérents et d’incertitudes, pour la plupart difficiles à prévoir et indépendants de notre volonté. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, aucune ne garantit aux investisseurs que nos pronostics se vérifieront.

Les résultats et développements réels peuvent différer sensiblement des attentes exprimées ou induites dans ces déclarations prospectives en raison de divers risques et incertitudes, liés notamment à l’évolution dans les pratiques, les préférences, la demande et les perceptions des consommateurs qui sont susceptibles de réduire la demande pour nos produits ; aux conflits géopolitiques et aux actions qui en découlent, notamment les effets sur la disponibilité et le prix des matières premières et des ressources énergétiques, les interruptions dans la chaîne d’approvisionnement, et la volatilité des taux de change et d’intérêt ; les effets de la conjoncture économique mondiale et des conditions de marché, politiques, économiques et commerciales générales qui touchent les clients et les particuliers dans les différents pays et périmètres géographiques où nous achetons nos matières premières et/ou fabriquons ou vendons nos produits, et l’effet potentiel de ces facteurs sur nos ventes, le prix de nos produits et notre capacité à recouvrer nos créances ; les achats futurs de nos produits par les principales industries que nous desservons et dont nous tirons une part majeure de notre chiffre d’affaires, y compris, sans s’y limiter, les secteurs de l’alimentation, de la nutrition animale, des boissons et de la brasserie ; les risques en lien avec les pandémies ; notre capacité à développer ou à acquérir de nouveaux produits et services de qualité ou à des taux suffisants pour être acceptés sur nos marchés ; la pression accrue de la concurrence et/ou des clients dans l’industrie du raffinage du maïs et les industries connexes, y compris en ce qui concerne les marchés et les prix de nos produits et coproduits primaires, en particulier l’huile de maïs, et la capacité de répercuter les augmentations de prix de nos principaux intrants ; les fluctuations de prix, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les tarifs douaniers et droits de douane, et les pénuries affectant les intrants nécessaires à nos achats, à nos processus de production et nos canaux de livraison, y compris les matières premières, les coûts et la réserve en énergie, le coût du fret et de la logistique ; notre capacité à maîtriser nos coûts, à respecter nos budgets et à réaliser les synergies attendues, y compris en ce qui concerne notre capacité à achever les projets de maintenance et d’investissement prévus dans le respect du budget et des calendriers, ainsi qu’en matière de gestion des coûts de fret et d’expédition et des activités de couverture ; les difficultés d’exploitation de nos usines et les responsabilités liées à la sécurité et à la qualité des produits ; les effets du changement climatique et les mesures juridiques, réglementaires et commerciales visant à y répondre ; notre capacité à identifier et à conclure des acquisitions, des cessions ou des alliances stratégiques à des conditions favorables, ainsi que notre capacité à exercer une diligence raisonnable et à intégrer avec succès les entreprises acquises ou à initier et maintenir des alliances stratégiques et à réaliser les synergies anticipées en lien avec tout ce qui précède ; les risques économiques, politiques et d’autre nature inhérents à la conduite d’opérations à l’étranger et en devises étrangères ; l’incapacité à maintenir des relations de travail satisfaisantes ; notre capacité à attirer, développer, motiver et maintenir un bon relationnel avec notre personnel ; l’impact de procédures judiciaires et réglementaires, de poursuites, de réclamations et d’enquêtes ; l’effet des charges de dépréciation sur notre fonds de commerce ou nos actifs à long terme ; les incidences d’événements politiques, de conflits commerciaux et internationaux, de guerres, menaces ou actes de terrorisme et de catastrophes naturelles sur nos activités ; les évolutions légales, réglementaires ou de politique gouvernementale et les coûts de conformité légale, y compris le respect de la réglementation environnementale ou la survenance d’autres événements importants indépendants de notre volonté ; les variations de nos taux d’imposition ou l’exposition à des obligations fiscales supplémentaires ; les risques affectant notre capacité à lever des fonds à des taux raisonnables et tout autre facteur affectant notre accès à des fonds suffisants pour notre croissance et notre expansion futures ; les hausses des taux d’intérêt qui pourraient augmenter nos coûts d’emprunt ; les interruptions, incidents de sécurité ou défaillances liés aux systèmes, processus et sites informatiques ; les risques affectant la poursuite de notre politique de dividendes ; et notre capacité à maintenir un contrôle interne efficace sur l’information financière.

Nos déclarations prospectives sont uniquement valables à leur date de publication. Nous déclinons toute obligation de les mettre à jour pour refléter des faits ou des circonstances postérieurs à leur date de publication à la suite de nouvelles informations, événements ou développements futurs ou à un autre titre. Si nous mettons à jour ou corrigeons une ou plusieurs de ces déclarations, les investisseurs et les lecteurs ne doivent pas tenir d’autres mises à jour ou corrections pour garanties. Pour obtenir de plus amples détails sur ces risques et d’autres risques, veuillez vous référer à la rubrique « Facteurs de risque » et aux autres informations intégrées à notre rapport annuel sous formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi qu’aux rapports postérieurs déposés sous formulaires 10-Q et 8-K auprès de la Securities and Exchange Commission.

CONTACT :

Investisseurs :Noah Weiss, 773-896-5242

Médias : Rick Wion, 708-209-6323

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(dollars and shares in millions, except per share data) Three Months Ended

December 31, Change

%

Twelve Months Ended

December 31, Change

%

2025 2024 2025 2024 (unaudited) (unaudited) (unaudited) Net sales $ 1,757 $ 1,800 (2%) $ 7,219 $ 7,430 (3%) Cost of sales 1,327 1,351 5,391 5,639 Gross profit 430 449 (4%) 1,828 1,791 2% Operating expenses 211 204 3% 815 782 4% Other operating (income), net (9 ) (6 ) (24 ) (1 ) Restructuring/impairment charges 8 89 21 127 Operating income 220 162 36% 1,016 883 15% Financing costs 9 9 37 39 Net (gain) on sale of business — — — (90 ) Other non-operating expense 4 1 5 3 Income before income taxes 207 152 36% 974 931 5% Provision for income taxes 40 55 238 277 Net income 167 97 72% 736 654 13% Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 2 7 7 Net income attributable to Ingredion $ 165 $ 95 74% $ 729 $ 647 13% Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 63.6 65.2 64.2 65.5 Diluted 64.4 66.5 65.2 66.6 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.59 $ 1.46 77% $ 11.36 $ 9.88 15% Diluted $ 2.56 $ 1.43 79% $ 11.18 $ 9.71 15%





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts) As of December 31, 2025 2024 Assets (unaudited) Current assets: Cash and cash equivalents $ 1,030 $ 997 Short-term investments 3 11 Accounts receivable, net 1,185 1,093 Inventories 1,227 1,187 Prepaid expenses and assets held for sale 60 67 Total current assets 3,505 3,355 Property, plant and equipment, net 2,526 2,264 Intangible assets, net 1,269 1,264 Other non-current assets 597 561 Total assets $ 7,897 $ 7,444 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 48 $ 44 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,268 1,237 Total current liabilities 1,316 1,281 Long-term debt 1,742 1,787 Other non-current liabilities 473 486 Total liabilities 3,531 3,554 Share-based payments subject to redemption 64 60 Redeemable non-controlling interests 7 7 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 issued at December 31, 2025 and 2024 1 1 Additional paid-in capital 1,155 1,152 Less: Treasury stock (common stock: 14.8 and 13.3 shares at December 31, 2025 and 2024) at cost (1,555 ) (1,355 ) Accumulated other comprehensive loss (937 ) (1,086 ) Retained earnings 5,610 5,092 Total Ingredion stockholders’ equity 4,274 3,804 Non-redeemable non-controlling interests 21 19 Total stockholders’ equity 4,295 3,823 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,897 $ 7,444





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(dollars in millions) Year Ended December 31, 2025 2024 Cash from operating activities (unaudited) Net income $ 736 $ 654 Non-cash charges to net income: Depreciation and amortization 222 214 Mechanical stores expense 67 62 Net (gain) on sale of business — (90 ) Deferred income taxes 6 (15 ) Impairment charges 10 109 Margin accounts 2 21 Changes in other trade working capital (75 ) 396 Other (24 ) 85 Cash provided by operating activities 944 1,436 Cash from investing activities Capital expenditures and mechanical stores purchases, net (433 ) (295 ) Proceeds from sale of business 12 255 Purchases of equity securities, net (20 ) (4 ) Other (3 ) (3 ) Cash used for investing activities (444 ) (47 ) Cash from financing activities Payments on debt, net (44 ) (18 ) Commercial paper repayments, net — (327 ) Repurchases of common stock, net (224 ) (216 ) Common stock activity for share-based compensation, net (12 ) 46 Purchases of non-controlling interests — (40 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (211 ) (210 ) Cash used for financing activities (491 ) (765 ) Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents 25 (28 ) Increase in cash and cash equivalents 34 596 Cash and cash equivalents, beginning of period 997 401 Cash and cash equivalents, end of period $ 1,031 $ 997









Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages) I. Segment Information of Net Sales and Operating Income Three Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX

Twelve Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX

2025 2024 2025 2024 Net Sales: Texture & Healthful Solutions (i) $ 591 $ 581 2 % (1 %) $ 2,397 $ 2,366 1 % — % Food & Industrial Ingredients–LATAM (ii) 587 584 1 % (4 %) 2,341 2,450 (4 %) (4 %) Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada (iii) 463 511 (9 %) (9 %) 2,013 2,155 (7 %) (6 %) All Other (iv) 116 124 (6 %) (6 %) 468 459 2 % 3 % Total Net Sales $ 1,757 $ 1,800 (2 %) (4 %) $ 7,219 $ 7,430 (3 %) (3 %) Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 90 $ 94 (4 %) (7 %) $ 405 $ 350 16 % 14 % Food & Industrial Ingredients–LATAM 123 121 2 % (1 %) 493 483 2 % 2 % Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada 56 82 (32 %) (32 %) 315 373 (16 %) (15 %) All Other 3 (4 ) NM NM (2 ) (22 ) NM NM Corporate (44 ) (45 ) (2 %) (2 %) (183 ) (168 ) 9 % 9 % Adjusted Operating Income 228 248 (8 %) (11 %) 1,028 1,016 1 % 1 % Restructuring and resegmentation costs (6 ) (6 ) (13 ) (18 ) Impairment charges (2 ) (83 ) (8 ) (109 ) Other matters — 3 9 (6 ) Total Operating Income $ 220 $ 162 36 % 31 % $ 1,016 $ 883 15 % 14 %

Les pourcentages peuvent ne pas correspondre en raison des arrondis.

Remarques à propos du chiffre d’affaires (i) Net de ventes intersectorielles réalisées respectivement à hauteur de 7 millions de dollars et 9 millions de dollars pour les quatrièmes trimestres 2025 et 2024, et de 32 millions de dollars et 51 millions de dollars pour les exercices 2025 et 2024 complets. (ii) Net de ventes intersectorielles réalisées respectivement à hauteur de 12 millions de dollars et 14 millions de dollars pour les quatrièmes trimestres 2025 et 2024, et de 51 millions de dollars et 47 millions de dollars pour les exercices 2025 et 2024 complets. (iii) Net de ventes intersectorielles réalisées respectivement à hauteur de 23 millions de dollars et 19 millions de dollars pour les quatrièmes trimestres 2025 et 2024, et de 108 millions de dollars et 89 millions de dollars pour les exercices 2025 et 2024 complets. (iv) Net de ventes intersectorielles réalisées à hauteur de 5 millions de dollars pour les quatrièmes trimestres 2025 et 2024, et de 15 millions de dollars et 16 millions de dollars pour les exercices 2025 et 2024 complets.

II. Informations relatives aux mesures non conformes aux PCGR

Pour compléter les résultats financiers consolidés préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis, les « PCGR », nous avons recours à des indicateurs financiers historiques non conformes aux PCGR, qui excluent certains éléments des PCGR tels que les coûts de restructuration et de redéfinition des segments opérationnels, le produit net obtenu sur la cession d’activités, les charges de dépréciation, la provision fiscale mexicaine et d’autres éléments spécifiés. Nous utilisons généralement l’adjectif « ajusté » pour désigner ces montants non conformes aux PCGR.

La direction applique des mesures financières non conformes aux PCGR en interne à la prise de décisions stratégiques, à la prévision des résultats futurs et à l’évaluation des performances actuelles. En précisant les indicateurs financiers non conformes aux PCGR, la direction vise à fournir aux investisseurs une comparaison plus claire et plus cohérente des résultats d’exploitation de la Société et des tendances pour les périodes sous revue. L’emploi des indicateurs financiers non conformes aux PCGR se fait en complément et en conjonction avec les résultats présentés conformément aux PCGR et permet une analyse supplémentaire des opérations de la Société qui, en association à nos résultats présentés conformément aux PCGR, vise à apporter une meilleure compréhension des facteurs et tendances influant sur nos activités. Ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR s’entendent comme un complément, et non comme un remplacement ni une forme supérieure des indicateurs correspondants calculés conformément aux PCGR.

Les indicateurs financiers non conformes aux PCGR n’étant pas préparés conformément aux PCGR, les informations non conformes aux PCGR de la Société ne sont pas nécessairement comparables aux indicateurs intitulés de manière similaire présentés par d’autres sociétés. Les tableaux ci-dessous font état du rapprochement de chaque mesure financière non conforme aux PCGR à la mesure conforme aux PCGR la plus comparable.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, 2025 Twelve Months Ended

December 31, 2025 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 165 $ 2.56 $ 729 $ 11.18 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 5 0.08 11 0.17 Impairment charges (iii) 3 0.05 7 0.11 Other matters (iv) — — (7 ) (0.11 ) Tax item–Mexico (v) (4 ) (0.07 ) (14 ) (0.22 ) Other tax matters (vi) (6 ) (0.09 ) — — Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 163 $ 2.53 $ 726 $ 11.13





Three Months Ended

December 31, 2024 Twelve Months Ended

December 31, 2024 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 95 $ 1.43 $ 647 $ 9.71 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 4 0.06 13 0.20 Net (gain) on sale of business (ii) — — (86 ) (1.29 ) Impairment charges (iii) 81 1.20 109 1.63 Other matters (iv) (2 ) (0.03 ) 5 0.07 Tax item–Mexico (v) 6 0.09 18 0.27 Other tax matters (vi) (8 ) (0.12 ) 4 0.06 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 176 $ 2.63 $ 710 $ 10.65

Le résultat net et le BPA peuvent ne pas correspondre ou être recalculés en raison des arrondis.

Remarques : (i) Au cours du trimestre et de l’exercice clos au 31 décembre 2025, nous avons enregistré des frais de restructuration avant impôts de respectivement 6 et 13 millions de dollars, principalement liés aux coûts de démantèlement des usines dont la fermeture avait été annoncée précédemment et aux activités de restructuration qui ont eu lieu au cours de l’année. Au cours du trimestre et de l’exercice clos au 31 décembre 2024, nous avons enregistré des frais de restructuration avant impôts de respectivement 6 et 18 millions de dollars, principalement liés aux opérations de restructuration et de redéfinition des branches opérationnelles de nos activités débutées au 1er janvier 2024. (ii) Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2024, nous avons enregistré un produit avant impôts de 90 millions de dollars sur la cession de nos activités en Corée du Sud. (iii) Au cours du trimestre et de l’exercice clos au 31 décembre 2025, nous avons enregistré des frais de dépréciation avant impôts respectivement de 4 et 10 millions de dollars sur nos placements en actions et sur les équipements liés à nos activités de restructuration. Au cours du trimestre clos au 31 décembre 2024, nous avons enregistré des frais de dépréciation avant impôts de 83 millions de dollars, principalement liés à la cessation des activités d’exploitation de nos usines de Vanscoy au Canada et d’Alcantara au Brésil. Également en 2024, nous avons enregistré des frais de dépréciation avant impôts de 18 millions de dollars liés à nos placements par mise en équivalence, et de 8 millions de dollars liés à la cessation de nos activités d’exploitation au Royaume-Uni. (iv) Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2025, nous avons enregistré des bénéfices avant impôts de 9 millions de dollars, principalement liés à des recouvrements d’assurance et à un jugement favorable relatif à certaines taxes indirectes. Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2024, nous avons enregistré des frais nets avant impôts de 7 millions de dollars en raison des dommages causés par une tornade sur l’un de nos entrepôts aux États-Unis. (v) Nous avons enregistré des provisions fiscales respectives de 4 et 14 millions de dollars pour le trimestre et l’exercice clos au 31 décembre 2025, en raison de la fluctuation du peso mexicain par rapport au dollar américain et de son incidence sur nos états financiers pour le Mexique. (vi) Au cours du trimestre clos au 31 décembre 2025, nous avons enregistré une variation de notre provision liée à la politique de réinvestissement des bénéfices d’une filiale étrangère, à un avantage provenant de la reprise de provisions pour risques fiscaux de l’exercice précédent, à la fin de l’annulation des avantages fiscaux américains de l’exercice précédent, aux incidences fiscales des ajustements non conformes aux PCGR susmentionnés et aux intérêts sur les avantages fiscaux précédemment comptabilisés pour certaines incitations locales brésiliennes auparavant imposables.



Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2025, nous avons révisé la politique de réinvestissement des bénéfices de l’une de nos filiales étrangères et avons noté une réévaluation des impôts différés aux États-Unis, ainsi que les répercussions fiscales des ajustements non conformes aux PCGR susmentionnés. Ces éléments sont en partie compensés par un avantage lié à notre capacité à réaliser de futurs reports de pertes fiscales au Canada, par la reprise des éventualités fiscales de l’exercice précédent, et par les intérêts calculés sur des avantages fiscaux précédemment comptabilisés au titre de certaines incitations locales brésiliennes auparavant imposables.





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax) Three Months Ended

December 31, Twelve Months Ended

December 31, 2025 2024 2025 2024 Operating income $ 220 $ 162 $ 1,016 $ 883 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 6 13 18 Impairment charges (iii) 2 83 8 109 Other matters (iv) — (3 ) (9 ) 6 Non-GAAP adjusted operating income $ 228 $ 248 $ 1,028 $ 1,016

Pour les remarques (i) à (v), voir les remarques (i) à (v) du volet Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du BPA dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net attribuable à Ingredion ajusté et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages) Three Months Ended December 31, 2025 Twelve Months Ended December 31, 2025 Income

before

Income

Taxes (a) Provision for

Income Taxes

(b) Effective

Income

Tax Rate

(b/a) Income

before

Income

Taxes (a) Provision for

Income

Taxes (b) Effective

Income

Tax Rate

(b/a) As Reported $ 207 $ 40 19.3% $ 974 $ 238 24.4% Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 1 13 2 Impairment charges (iii) 4 1 10 3 Other matters (iv) — — (9 ) (2 ) Tax item–Mexico (v) — 4 — 14 Other tax matters (vi) — 6 — — Adjusted Non-GAAP $ 217 $ 52 24.0% $ 988 $ 255 25.8%





Three Months Ended December 31, 2024 Twelve Months Ended December 31, 2024 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 152 $ 55 36.2% $ 931 $ 277 29.8% Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 2 18 5 Net (gain) on sale of business (ii) — — (90 ) (4 ) Impairment charges (iii) 83 2 109 — Other matters (iv) (3 ) (1 ) 6 1 Tax item–Mexico (v) — (6 ) — (18 ) Other tax matters (vi) — 8 — (4 ) Adjusted Non-GAAP $ 238 $ 60 25.2% $ 974 $ 257 26.4%

Pour les remarques (i) à (vi), voir les remarques (i) à (vi) du volet Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du BPA dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net ajusté attribuable à Ingredion et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected* GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”)

to Expected* Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”)

(unaudited) Expected EPS Range

for Full-Year 2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 11.00 $ 11.80 Adjustments: Adjusted EPS $ 11.00 $ 11.80





Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected* U.S. GAAP Effective Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected* Adjusted Effective Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(unaudited) Expected Effective Tax Rate Range

for Full-Year 2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 25.5 % 27.0 % Adjustments: Adjusted ETR 25.5 % 27.0 %





* Vous trouverez ci-dessus les rapprochements de notre BPA dilué prévisionnel pour l’ensemble de l’exercice 2026 avec notre BPA dilué ajusté prévisionnel pour l’ensemble de l’exercice 2026, ainsi qu’entre notre TIE conforme aux PCGR prévisionnel pour l’ensemble de l’exercice 2026 avec notre TIE ajusté prévisionnel pour l’ensemble de l’exercice 2026. Les montants ci-dessus sont susceptibles de ne pas refléter certains frais, coûts et/ou gains futurs intrinsèquement difficiles à prévoir et/ou à évaluer en raison des inconnues liées à leur timing, leurs effets et/ou leur importance. Ces montants peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, les ajustements du BPA et du TIE conformes aux PCGR pour les coûts d’acquisition et d’intégration, les coûts de dépréciation et de restructuration, ainsi que d’autres éléments. Nous excluons généralement ces ajustements de nos prévisions de BPA ajusté et de TIE ajusté. Pour ces raisons, nous sommes davantage confiants dans notre capacité à prévoir le BPA et le TIE ajustés que dans notre capacité à prévoir le BPA ou le TIE conforme aux PCGR.



