イングレディオン・インコーポレーテッド、2025年第4四半期および通期の業績を報告

2025年通期の報告EPSおよび調整後 * EPSは、それぞれ11.18ドル (約1,737円) および11.13ドル (約1,729円) であった (2024年通期はそれぞれ9.71ドル (約1,509円) および10.65ドル (約1,655円))

EPSは、それぞれ11.18ドル (約1,737円) および11.13ドル (約1,729円) であった (2024年通期はそれぞれ9.71ドル (約1,509円) および10.65ドル (約1,655円)) 2025年通期の営業活動によるキャッシュは9億4,400万ドル (約1,467億円) で、この期間に2億2,400万ドル (約348億円) の自社株買いを含む4億3,500万ドル (約676億円) を株主に還元した

同社は、2026年通期の報告・調整後EPSは11.00～11.80ドル (約1,709～1,833円) の範囲に収まると予想している





イリノイ州ウェストチェスター発, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 食品飲料製造業界を対象とした食品原材料ソリューションの世界トップクラスのプロバイダーであるイングレディオン・インコーポレーテッド (Ingredion Incorporated) (NYSE: INGR) は本日、2025年第4四半期および2025年通期の決算報告を行った。

イングレディオンの社長兼CEOであるジム・ザリー (Jim Zallie) は次のように述べている。「テクスチャー＆ヘルスフルソリューションズ (Texture & Healthful Solutions) の継続的な力強い業績と、食品・工業用原料 (Food & Industrial Ingredients) の中南米事業の優れた業績により、通期の財務実績は過去最高を記録しました。 これらの強力な業績は、食品・工業用原料の米国・カナダ事業における運営上の回復が予想よりも遅いことで一部相殺されました。」

「テクスチャー＆ヘルスフルソリューションズは、クリーンラベル製品の旺盛な需要とソリューションポートフォリオの拡大により、売上高が4%増という堅調な四半期業績を達成し、いずれも部門における純売上高の伸びを上回りました。 さらに、第4四半期にはインディアナポリス工場の特殊澱粉の近代化改修が稼動を開始し、信頼性がさらに向上し、テクスチャーソリューションの成長をサポートする能力が拡大しました。」

「食品・工業用原料の中南米部門は第4四半期に勢いを取り戻し、市況の改善とともに通期で営業増益を達成しました。 米国・カナダの食品・工業用原料では、缶飲料の小売価格の上昇を主因とする甘味料の需要減退と運営上の課題が重なり、業績に影響がありました。」

「2026年を迎えるにあたり、現在のテクスチャー＆ヘルスフルソリューションズの勢いをさらに加速させる態勢が整っており、F&IIの米国・カナダ部門は、2025年の業績に大きな影響を与えた運営上の問題を克服すると予想しています。 株主の皆さまのために長期的な価値を創造するよう、強力なキャッシュ創出と健全なバランスシートに支えられ、規律ある資本配分を引き続き行っていきます。」

* 報告された結果は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則「GAAP」に準拠している。 調整後財務指標はnon-GAAP財務指標である。 これらのnon-GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整については、連結財務諸表に続く、補足財務情報の「non-GAAP情報」と題されたセクションIIを参照のこと。

Diluted Earnings Per Share (EPS)

4Q24 4Q25 2024 2025 Reported Diluted EPS $ 1.43 $ 2.56 $ 9.71 $ 11.18 Impairment charges 1.20 0.05 1.63 0.11 Restructuring and resegmentation costs 0.06 0.08 0.20 0.17 Net (gain) on sale of business — — (1.29 ) — Tax items and other matters (0.06 ) (0.16 ) 0.40 (0.33 ) Adjusted Diluted EPS** $ 2.63 $ 2.53 $ 10.65 $ 11.13

Factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

4Q25 2025 Total items affecting adjusted diluted EPS** (0.10 ) 0.48 Total operating items (0.23 ) 0.13 Margin (0.22 ) 0.39 Volume (0.10 ) (0.47 ) Foreign exchange 0.08 0.06 Other income 0.01 0.15 Total non-operating items 0.13 0.35 Other non-operating income (0.01 ) — Financing costs — 0.03 Tax rate 0.06 0.09 Shares outstanding 0.08 0.23 Non-controlling interests — —

ビジネスレビュー

イングレディオン全社

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume S. Korea

Volume* Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 1,800 36 (40 ) — (39 ) 1,757 (2 %) (4 %) Full-Year 7,430 8 (51 ) (24 ) (144 ) 7,219 (3 %) (3 %)

* 韓国事業の売却による販売量の減少を示している

2025年第4四半期および通期の純売上高は、それぞれ2024年第4四半期比2%減、通期比3%減となった。 この減少は、F&II各部門における販売量の減少、および主に原材料費の低下による価格構成の影響によって生じ、T&HSの販売量増加により一部相殺された。 外国為替による影響を除くと、2025年第4四半期および通期の純売上高は、それぞれ2024年第4四半期および通期から4%減および3%減となった。





Reported Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers Restructuring/

Impairment Other 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 162 7 (27 ) 81 (3 ) 220 36 % 31 % Full-Year 883 6 6 106 15 1,016 15 % 14 %

Adjusted Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 248 7 (27 ) 228 (8 %) (11 %) Full-Year 1,016 6 6 1,028 1 % 1 %

営業利益

2025年第4四半期の報告営業利益および調整後営業利益はそれぞれ2億2,000万ドル (約342億円) および2億2,800万ドル (約354億円) で、2024年第4四半期比でそれぞれ36%増および8%減となった。 報告営業利益と調整後営業利益の差異は、主にコスト2コンピート (Cost 2 Compete) イニシアチブに関連する再編費用に起因するものである。 外国為替変動要因を除くと、2025年第4四半期の報告営業利益および調整後営業利益は、2024年第4四半期比でそれぞれ31%増および11%減となった。

Compete) イニシアチブに関連する再編費用に起因するものである。 外国為替変動要因を除くと、2025年第4四半期の報告営業利益および調整後営業利益は、2024年第4四半期比でそれぞれ31%増および11%減となった。 2025年通期の報告営業利益および調整後営業利益はそれぞれ10億1,600万ドル (約1,563億円)、10億2,800万ドル (約1,597億円) で、2024年通期比で15%増、1%増となった。 報告営業利益と調整後営業利益の差異は、主にコスト 2 コンピートイニシアチブに関連する再編費用および減損費用に起因するものである。

テクスチャー＆ヘルスフルソリューションズ

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 581 13 25 (28 ) 591 2 % (1 %) Full-Year 2,366 37 106 (112 ) 2,397 1 % — %

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 94 3 (7 ) 90 (4 %) (7 %) Full-Year 350 8 47 405 16 % 14 %

テクスチャー＆ヘルスフルソリューションズの2025年第4四半期の営業利益は9,000万ドル (約140億円) で、2024年第4半期比で400万ドル (約6億円) の減少となった。2025年通期の営業利益は4億500万ドル (約629億円) で、前年比で5,500万ドル (約86億円) の増加となった。 同四半期の減少は主に一時的な販管費によるもので、その影響は同期の販売量増加によるドル建て売上総利益の増加により一部相殺された。 通期の増加は、原材料費および投入コストの低下、ならびに販売量の改善によるものであったが、不利な価格構成および営業費用の増加により一部相殺された。 外国為替による影響を除くと、第4四半期のセグメント別営業利益は7%減、通期では14%増となった。





食品・工業用原料ー中南米

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 584 24 (17 ) (4 ) 587 1 % (4 %) Full-Year 2,450 (15 ) (97 ) 3 2,341 (4 %) (4 %)

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 121 4 (2 ) 123 2 % (1 %) Full-Year 483 — 10 493 2 % 2 %

食品・工業用原料ー中南米における2025年第4四半期の営業利益は1億2,300万ドル (約191億円) で、2024年同期比で200万ドル (約3億円) 増加した。2025年通期の営業利益は4億9,300万ドル (約766億円) で、前年比で1,000万ドル (約16億円) 増加した。 同四半期のこの増加は、有利な投入コストと外国為替に起因しており、量的需要の減少により一部相殺された。 通期の営業利益の増加は、有利な原材料費とメキシコの取引通貨の影響によるもので、量的需要の減少により一部相殺された。 外国為替による影響を除くと、2025年第4四半期のセグメント別営業利益は1%減、通期では2%増となった。





食品・工業用原料－米国・カナダ

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 511 — (37 ) (11 ) 463 (9 %) (9 %) Full-Year 2,155 (9 ) (87 ) (46 ) 2,013 (7 %) (6 %)

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 82 — (26 ) 56 (32 %) (32 %) Full-Year 373 (3 ) (55 ) 315 (16 %) (15 %)

食品・工業用原料ー米国・カナダにおける2025年第4四半期の営業利益は5,600万ドル (約87億円) で、2024年第4四半期比で2,600万ドル (約40億円) 減少した。2025年通期の営業利益は3億1,500万ドル (約490億円) で、前年比で5,800万ドル (約90億円) 減少した。 第4四半期および通期の減少は主に、大規模製造施設の1つでの生産上の課題、ならびに飲料および食品の量的需要が予想を下回ったことに起因する。 外国為替による影響を除くと、第4四半期のセグメント別営業利益はそれぞれ32%減、通期では15%減となった。





その他全て**

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume S. Korea

Volume* Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 124 (1 ) (11 ) — 4 116 (6 %) (6 %) Full-Year 459 (5 ) 27 (24 ) 11 468 2 % 3 %

All Other Operating Income (Loss)

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter (4 ) — 7 3 NM NM Full-Year (22 ) 1 19 (2 ) NM NM

その他全てにおける2025年第4四半期の営業利益は300万ドル (約5億円) で、2024年同期比で700万ドル (約11億円) 増加した。2025年通期の営業損失は200万ドル (約4円) で、前年比で2,000万ドル (約31億円) 改善した。 第4四半期および通期の増益は、主に植物性たんぱく質事業の改善によるもので、パキスタン事業の減益により一部相殺された。





**「その他全て」には、個別または集合的に報告対象セグメントとして分類されていない複数の事業セグメントの事業が含まれている。 その他全ての純売上高は、主にパキスタン事業による甘味料と澱粉の販売、ピュアサークル (PureCircle) 事業およびシュガーリダクション (Sugar Reduction) 事業からのステビアおよびその他の原料の販売、およびタンパク質強化事業からのエンドウ豆タンパク質原料の販売によるものである。

その他の金融項目

2025年および2024年12月31日現在の負債総額およびキャッシュ (短期投資を含む) は、それぞれ18億ドル (約2,806億円) および10億ドル (約1,559億円) であった。

2025年通期の営業からのキャッシュは9億4,400万ドル (約1,469億円) で、運転資本の投資を反映して2024年通期の14億3,600万ドル (約2,234億円) から減少した。

2025年第4四半期および2024年第4四半期の報告純資金調達コストは、いずれも900万ドル (約14億円) であった。

2025年第4四半期の報告実効税率および調整後実効税率はそれぞれ19.3%および24.0%であった (前年同期の報告実効税率および調整後実効税率はそれぞれ36.2%および25.2%)。 報告実効税率の低下は、主に米ドルに対するメキシコ・ペソの価値の変動と、2024年に同社の税率に悪影響を及ぼした米国の税効果の回収によるものである。

2025年通期の純資本支出は4億3,300万ドル (約674億円) で、2024年通期と比べて1億3,800万ドル (約215億円) 増加した。





配当と自社株買い

2025年通期では、株主に2億1,100万ドル (約328億円) の配当金を支払い、2025年第4四半期には1株当たり0.82ドル (約128円) の四半期配当を宣言し、2026年第1四半期に支払った。 2025年中に、発行済み普通株式180万株を2億2,400万ドル (約349億円) の純費用で買い戻した。 株主総利回りを支援するため、同社は引き続き現金配当と自社株買いを通じた株主への価値還元に専心している。

2026年通期の見通し

同社は、2026年通期の報告・調整後EPSは11.00～11.80ドル (約1,709～1,833円) の範囲に収まると予想している。 このガイダンスでは、現在の税率、関税、貿易、または食品規制における例外的な変化は仮定していない。 この予想では、買収関連の統合および再編費用、ならびに潜在的な減損損失を考慮していない。

同社は、2026年通期の純売上高については、量的需要の増加と為替の影響を反映して一桁台前半から1桁台半ばの増加を見込んでいるが、価格構成の影響により一部相殺されると予想している。 2026年通期の報告営業利益および調整後営業利益については、一桁台前半の増加を見込んでいる。

2026年通期の見通しでは、以下のことを前提としている。テクスチャー＆ヘルスフルソリューションズの営業利益は、価格構成で相殺される販売量の増加により、一桁台前半から一桁台半ばの増加が見込まれる。食品・工業用原料の中南米地域の営業利益については、価格構成で相殺される販売量の増加により、横ばいから一桁台前半の増加が見込まれる。食品・工業用原料の米国・カナダ地域の営業利益は、運営上の改善が投入コスト増によって相殺されるため、横ばいが見込まれる。その他全ての事業の営業利益は、前年比で500万ドル (約8億円) から1,000万ドル (約16億円) 改善する見通しである。

2026年通期の企業コストは、横ばいから1桁台前半の上昇になると予想される。

2026年通期では、報告後実効税率および調整後実効税率を25.5%から27.0%と予想している。

2026年通期の営業からのキャッシュは8億2,000ドル (約1,276億円) から9億4,000万ドル (約1,463億円) の範囲になると予想されるが、純売上高の増加が見込まれるため、運転資本への投資継続を反映している。 通期の資本支出は約4億ドル (約622億円) から4億4,000万ドル (約685億円) と予想される。

2026年第1四半期の見通し

2026年第1四半期については、純売上高は前年同期比で1桁台前半の減少、報告営業利益および調整後営業利益は2桁台半ばの減少を見込んでいる。これは主に調整後営業利益が26%増加した好調な前年第1四半期との比較が困難であることに起因する。

カンファレンスコールとウェブキャストの詳細

イングレディオンは、2026年2月3日 (火) 米国中部時間午前8時 /米国東部時間午前9時に、 社長兼CEOのジム・ザリーと代表取締役副社長兼最高財務責任者のジム・グレイ (Jim Gray) の主催で電話会議を開催する。 カンファレンスコールはリアルタイムでウェブキャストされ、https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentationsからアクセス可能である。 追加の財務・運営情報が記載されているプレゼンテーション資料は、上記の同社ウェブサイトからアクセス可能であり、会議開始の数時間前からダウンロードできる。 録画は、期間限定でhttps://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-resultsにて再生できる。

イングレディオンについて

イングレディオン・インコーポレーテッド (NYSE: INGR) は、シカゴ近郊に本社を置く、世界トップクラスの原料ソリューションプロバイダーで、約120の国に製品とサービスを提供している。 2025年の年間純売上高は約72億ドル (約1兆1,186億円) であり、食品、飲料、動物栄養、醸造、産業市場向けに、穀物、果物、野菜、およびその他の植物性の素材を付加価値のある原料ソリューションに加工して提供している。 世界各地にイングレディオン・アイディア・ラボ (Ingredion Idea Labs®) イノベーションセンターを置くほか、11,000人を超える従業員を擁し、開発過程で顧客と協力し合い、人、自然、テクノロジーの可能性を結集して目的を達成し、生活の向上に貢献している。 同社の詳細情報と最新ニュースについては、ingredion.comを閲覧されたい。

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(dollars and shares in millions, except per share data) Three Months Ended

December 31, Change

Twelve Months Ended

December 31, Change

2025 2024 2025 2024 (unaudited) (unaudited) (unaudited) Net sales $ 1,757 $ 1,800 (2 %) $ 7,219 $ 7,430 (3 %) Cost of sales 1,327 1,351 5,391 5,639 Gross profit 430 449 (4 %) 1,828 1,791 2 % Operating expenses 211 204 3 % 815 782 4 % Other operating (income), net (9 ) (6 ) (24 ) (1 ) Restructuring/impairment charges 8 89 21 127 Operating income 220 162 36 % 1,016 883 15 % Financing costs 9 9 37 39 Net (gain) on sale of business — — — (90 ) Other non-operating expense 4 1 5 3 Income before income taxes 207 152 36 % 974 931 5 % Provision for income taxes 40 55 238 277 Net income 167 97 72 % 736 654 13 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 2 7 7 Net income attributable to Ingredion $ 165 $ 95 74 % $ 729 $ 647 13 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 63.6 65.2 64.2 65.5 Diluted 64.4 66.5 65.2 66.6 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.59 $ 1.46 77 % $ 11.36 $ 9.88 15 % Diluted $ 2.56 $ 1.43 79 % $ 11.18 $ 9.71 15 %





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts) As of December 31, 2025 2024 Assets (unaudited) Current assets: Cash and cash equivalents $ 1,030 $ 997 Short-term investments 3 11 Accounts receivable, net 1,185 1,093 Inventories 1,227 1,187 Prepaid expenses and assets held for sale 60 67 Total current assets 3,505 3,355 Property, plant and equipment, net 2,526 2,264 Intangible assets, net 1,269 1,264 Other non-current assets 597 561 Total assets $ 7,897 $ 7,444 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 48 $ 44 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,268 1,237 Total current liabilities 1,316 1,281 Long-term debt 1,742 1,787 Other non-current liabilities 473 486 Total liabilities 3,531 3,554 Share-based payments subject to redemption 64 60 Redeemable non-controlling interests 7 7 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 issued at December 31, 2025 and 2024 1 1 Additional paid-in capital 1,155 1,152 Less: Treasury stock (common stock: 14.8 and 13.3 shares at December 31, 2025 and 2024) at cost (1,555 ) (1,355 ) Accumulated other comprehensive loss (937 ) (1,086 ) Retained earnings 5,610 5,092 Total Ingredion stockholders’ equity 4,274 3,804 Non-redeemable non-controlling interests 21 19 Total stockholders’ equity 4,295 3,823 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,897 $ 7,444





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(dollars in millions) Year Ended December 31, 2025 2024 Cash from operating activities (unaudited) Net income $ 736 $ 654 Non-cash charges to net income: Depreciation and amortization 222 214 Mechanical stores expense 67 62 Net (gain) on sale of business — (90 ) Deferred income taxes 6 (15 ) Impairment charges 10 109 Margin accounts 2 21 Changes in other trade working capital (75 ) 396 Other (24 ) 85 Cash provided by operating activities 944 1,436 Cash from investing activities Capital expenditures and mechanical stores purchases, net (433 ) (295 ) Proceeds from sale of business 12 255 Purchases of equity securities, net (20 ) (4 ) Other (3 ) (3 ) Cash used for investing activities (444 ) (47 ) Cash from financing activities Payments on debt, net (44 ) (18 ) Commercial paper repayments, net — (327 ) Repurchases of common stock, net (224 ) (216 ) Common stock activity for share-based compensation, net (12 ) 46 Purchases of non-controlling interests — (40 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (211 ) (210 ) Cash used for financing activities (491 ) (765 ) Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents 25 (28 ) Increase in cash and cash equivalents 34 596 Cash and cash equivalents, beginning of period 997 401 Cash and cash equivalents, end of period $ 1,031 $ 997

Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)

I. Segment Information of Net Sales and Operating Income

Three Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX

Twelve Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX

2025 2024 2025 2024 Net Sales: Texture & Healthful Solutions (i) $ 591 $ 581 2 % (1 %) $ 2,397 $ 2,366 1 % — % Food & Industrial Ingredients–LATAM (ii) 587 584 1 % (4 %) 2,341 2,450 (4 %) (4 %) Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada (iii) 463 511 (9 %) (9 %) 2,013 2,155 (7 %) (6 %) All Other (iv) 116 124 (6 %) (6 %) 468 459 2 % 3 % Total Net Sales $ 1,757 $ 1,800 (2 %) (4 %) $ 7,219 $ 7,430 (3 %) (3 %) Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 90 $ 94 (4 %) (7 %) $ 405 $ 350 16 % 14 % Food & Industrial Ingredients–LATAM 123 121 2 % (1 %) 493 483 2 % 2 % Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada 56 82 (32 %) (32 %) 315 373 (16 %) (15 %) All Other 3 (4 ) NM NM (2 ) (22 ) NM NM Corporate (44 ) (45 ) (2 %) (2 %) (183 ) (168 ) 9 % 9 % Adjusted Operating Income 228 248 (8 %) (11 %) 1,028 1,016 1 % 1 % Restructuring and resegmentation costs (6 ) (6 ) (13 ) (18 ) Impairment charges (2 ) (83 ) (8 ) (109 ) Other matters — 3 9 (6 ) Total Operating Income $ 220 $ 162 36 % 31 % $ 1,016 $ 883 15 % 14 %

パーセンテージは、四捨五入のため再計算できない場合がある。

純売上高に関する注記 (i) 2025年および2024年第4四半期の部門間取引控除後売上高は、それぞれ700万ドル (約11億円) および900万ドル (約14億円) であり、2025年および2024年通期ではそれぞれ3,200万ドル (約50億円) および5,100万ドル (約79億円) であった。 (ii) 2025年および2024年第4四半期の部門間取引控除後売上高は、それぞれ1,200万ドル (約18億円) および1,400万ドル (約22円) であり、2025年および2024年通期ではそれぞれ5,100万ドル (約79億円) および4,700万ドル (約73億円) であった。 (iii) 2025年および2024年第4四半期の部門間取引控除後売上高は、それぞれ2,300万ドル (約36億円) および1,900万ドル (約30億円) であり、2025年および2024年通期ではそれぞれ1億800万ドル (約178億円) および8,900万ドル (約138億円) であった。 (iv) 2025年および2024年第4四半期の部門間取引控除後売上高はいずれも500万ドル (約8億円) であり、2025年および2024年通年ではそれぞれ1,500万ドル (約23億円) および1,600万ドル (約25億円) であった。

II. Non-GAAP情報

同社では、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則 (「GAAP」) に基づいて作成された連結財務結果を補完するために、再編費用、再セグメント化費用、事業売却による純利益、減損費用、メキシコの税項目、およびその他の特定の項目などの特定のGAAP項目を除外する過去のnon-GAAP財務指標を使用している。 これらのnon-GAAPの金額に言及する場合は、一般的に「調整後」という用語を使用している。

同社の経営陣は、内部ではnon-GAAP財務指標を使用して、戦略的意思決定、将来の業績予想、現在の業績評価を行う。 また、経営陣がnon-GAAP財務指標を開示する目的は、投資家に対し、提示した期間における同社の業績と動向に関して、より有意義かつ一貫性のある比較を提供することにある。 これらのnon-GAAP財務指標は、GAAPに従って表示された結果に加えて、および関連して使用されており、同社の事業を別の側面から見ることができるが、GAAPの結果と合わせて見ることによって、同社の事業に影響を与える要因や動向の全体像を把握することができる。 これらのnon-GAAP指標は、GAAPに従って計算された対応する指標の代わりとしてではなく、補足として考慮すべきである。

Non-GAAP財務指標はGAAPに従って作成されていないため、同社のNon-GAAP情報は、他社が表示する同様なタイトルの指標に必ずしも対応するとは限らない。 従来の各non-GAAP財務指標と比較し、最も類似するGAAP指標は、以下の表に示されている。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, 2025 Twelve Months Ended

December 31, 2025 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 165 $ 2.56 $ 729 $ 11.18 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 5 0.08 11 0.17 Impairment charges (iii) 3 0.05 7 0.11 Other matters (iv) — — (7 ) (0.11 ) Tax item–Mexico (v) (4 ) (0.07 ) (14 ) (0.22 ) Other tax matters (vi) (6 ) (0.09 ) — — Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 163 $ 2.53 $ 726 $ 11.13





Three Months Ended

December 31, 2024 Twelve Months Ended

December 31, 2024 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 95 $ 1.43 $ 647 $ 9.71 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 4 0.06 13 0.20 Net (gain) on sale of business (ii) — — (86 ) (1.29 ) Impairment charges (iii) 81 1.20 109 1.63 Other matters (iv) (2 ) (0.03 ) 5 0.07 Tax item–Mexico (v) 6 0.09 18 0.27 Other tax matters (vi) (8 ) (0.12 ) 4 0.06 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 176 $ 2.63 $ 710 $ 10.65

純利益とEPSは、四捨五入のため合計が合わない場合、または再計算されない場合がある。

注 (i) 2025年12月31日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間において、この年に発生した主に事前に発表された工場閉鎖に伴う設備撤去費用および再編活動費用に関連した税引前再編費用を、それぞれ600万ドル (約9億円) および1,300万ドル (約20億円) 計上した。 2024年12月31日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間において、それぞれ600万ドル (約9億円) および1,800万ドル (約28億円) の税引き前企業再編費用を計上した。これは主に、同年に発生した再編活動および2024年1月1日より有効となった事業再セグメント化に関連するものである。 (ii) 2024年12月31日に終了した12ヵ月間において、主に韓国での事業売却に関連する税引前事業再編費用9,000万ドル (約140億円) を計上した。 (iii) 2025年12月31日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間において、持分法投資および再編活動による生産設備に関連する税引前減損費用として、それぞれ400万ドル (約6億円) および1,000万ドル (約16億円) を計上した。 2024年12月31日に終了した3ヵ月間において、主にカナダのバンスコイおよびブラジルのアルカンタラの製造施設の操業停止計画に関連する税引前減損費用8,300万ドル (約129億円) を計上した。 また、2024年には、持分法投資に対する税引前減損費用1,800万ドル (約28億円)、および英国における製造業務の計画的停止に関連する800万ドル (約12億円) を計上した。 (iv) 2025年12月31日に終了した12ヵ月間において、主に保険による回収および特定の間接税に関する有利な判決に関連して、税引前取得金900万ドル (約14億円) を計上した。 2024年12月31日に終了した12ヵ月間において、米国の倉庫で発生した竜巻被害に対する税引前純費用700万ドル (約11億円) を計上した。 (v) 2025年12月31に終了した3ヵ月および12ヵ月間において、メキシコ・ペソの対米ドル相場の変動、および当該期間中のメキシコ財務諸表への影響の結果として、税引当金をそれぞれ400万ドル (約6億円) および1,400万ドル (約22億円) 計上した。 (vi) 2025年12月31日に終了した3ヵ月間において、同社は海外関連会社の恒久的再投資ステータス、前年度の税務上の偶発債務の解除による効果、前年度の米国税効果の回収の戻入れ、上記のnon-GAAP調整による税務上の影響、および以前に課税対象となっていた特定のブラジルの現地インセンティブについて以前に認識された税効果に対する利息に関連する、未収入金の変更を計上した。



2025年12月31日に終了した12ヵ月間において、同社は海外関連会社の恒久的再投資ステータス、米国の州繰延税金の再測定、および上述のnon-GAAP調整項目に関する税務上の影響を変更した。 これらは、カナダにおける将来の欠損金を実現する能力による効果、前年度の税務上の偶発債務の解除、および以前に課税対象となっていた特定のブラジルの現地インセンティブに対する以前に認識された税効果に対する利息により一部相殺された。





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax) Three Months Ended

December 31, Twelve Months Ended

December 31, 2025 2024 2025 2024 Operating income $ 220 $ 162 $ 1,016 $ 883 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 6 13 18 Impairment charges (iii) 2 83 8 109 Other matters (iv) — (3 ) (9 ) 6 Non-GAAP adjusted operating income $ 228 $ 248 $ 1,028 $ 1,016

注記(i)～(iv)については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益および希薄化後EPSから、イングレディオンに帰属するNon-GAAP調整後純利益および調整後希薄化後EPSへの調整に含まれる注記(i)～(iv)を参照のこと。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages) Three Months Ended December 31, 2025 Twelve Months Ended December 31, 2025 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 207 $ 40 19.3 % $ 974 $ 238 24.4 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 1 13 2 Impairment charges (iii) 4 1 10 3 Other matters (iv) — — (9 ) (2 ) Tax item–Mexico (v) — 4 — 14 Other tax matters (vi) — 6 — — Adjusted Non-GAAP $ 217 $ 52 24.0 % $ 988 $ 255 25.8 %





Three Months Ended December 31, 2024 Twelve Months Ended December 31, 2024 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 152 $ 55 36.2 % $ 931 $ 277 29.8 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 2 18 5 Net (gain) on sale of business (ii) — — (90 ) (4 ) Impairment charges (iii) 83 2 109 — Other matters (iv) (3 ) (1 ) 6 1 Tax item–Mexico (v) — (6 ) — (18 ) Other tax matters (vi) — 8 — (4 ) Adjusted Non-GAAP $ 238 $ 60 25.2 % $ 974 $ 257 26.4 %

注記(i)から(vi)については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益および希薄化後EPSから、イングレディオンに帰属するNon-GAAP調整後純利益および調整後希薄化後EPSへの調整に含まれる注記(i)から(iv)を参照のこと。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected* GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”)

to Expected* Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”)

(unaudited) Expected EPS Range

for Full-Year 2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 11.00 $ 11.80 Adjustments: Adjusted EPS $ 11.00 $ 11.80

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected* U.S. GAAP Effective Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected* Adjusted Effective Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(unaudited) Expected Effective Tax Rate Range

for Full-Year 2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 25.5 % 27.0 % Adjustments: Adjusted ETR 25.5 % 27.0 %





* 上記は、2026年通期の予想希薄化後EPSの、2026年通期の予想調整後希薄化後EPSへの調整および、2026年通期の予想GAAP ETRの、2026年通期の予想調整後ETRへの調整である。 上記の金額は、未知の時期、効果、有意性により、本質的に予測および推定が難しい特定の将来の費用、コストおよび利益を反映していないことがある。 これらの金額には、買収・統合費用、減損・リストラ費用およびその他の特定項目でのGAAP EPSおよびGAAP ETRへの調整が含まれる場合があるが、それらには限定されない。 同社では、通常はこれらの調整を調整後EPSおよびETRガイダンスから除外している。 そのため、同社はGAAP EPSまたはGAAP ETRを予測する能力よりも、調整後EPSおよび調整後ETRを予測する能力に対してより大きな自信を抱いている。




