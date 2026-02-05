Ingredion Incorporated, 2025년도 4분기와 연간 실적 발표

2025년 연간 신고 및 조정 * 영업이익(EPS)는 각각 11.18달러, 11.13달러… 2024년에는 각각 9.71달러, 10.65달러

영업이익(EPS)는 각각 11.18달러, 11.13달러… 2024년에는 각각 9.71달러, 10.65달러 2025년 영업활동으로 인한 현금흐름은 9억 4,400만 달러, 2억 2,400만 달러의 자사주 매입 포함 주주들에게 4억 3,500만 달러 환원

2026년 신고 및 조정EPS 전망치는 11.00달러에서 11.80달러 선



웨스트체스터, 일리노이, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 식품 및 음료 제조업계에 각종 원료 솔루션을 공급하는 글로벌 리더 Ingredion Incorporated (NYSE: INGR)가 2025년도 4분기 실적과 연간 실적을 발표했다.

Ingredion의 사장 겸 CEO인 Jim Zallie는 “텍스처&헬스풀 솔루션(Texture&Healthful Solutions, T&HS) 부문이 지속적으로 강세를 보이고 식품&산업 원료(Food & Industrial Ingredients, F&II) 부문—LATAM 사업부가 견고한 실적을 거둔 덕에, 기록적인 연간 재무 실적을 달성했다. 그러나 식품&산업 원료 부문—미국/캐나다 사업부의 운영 회복이 예상보다 더딘 것이 강력한 성과에 일부 영향을 주었다”라고 진단했다.

“텍스처&헬스풀 솔루션 부문은 4%의 판매량 성장세를 기록하며 견고한 분기 실적을 달성했다. 자사의 클린 라벨 상품과 계속 확장하고 있는 솔루션 포트폴리오에 대한 강력한 수요가 이와 같은 성장세를 견인했다. 두 부문의 매출은 모두 순매출 성장률을 상회했다. 또한 인디애나폴리스 시설이 현대화한 특수 탄수화물 생산이 4분기부터 가동을 시작하면서 안정성을 강화했고 텍스처 솔루션 성장을 지원하는 생산 능력을 더욱 확대했다.”

“식품&산업 원료—LATAM 사업부는 4분기에 모멘텀을 회복했고 시장 여건이 나아지면서 연간 영업이익 성장을 실현했다. 식품&산업 원료—미국/캐나다 사업부의 경우, 감미료 수요 감소와 운영 문제가 복합적으로 작용했다. 캔 음료 소매 가격 상승이 이러한 약세에 주 영향을 미쳐 실적에 타격을 주었다.”

“2026년에 진입한 가운데, 우리는 텍스처&헬스풀 솔루션 부문의 모멘텀을 바탕으로 발전하기에 유리한 자리에 와 있다. 또한 F&II—미국/캐나다 부문이 2025년 실적에 유의미하게 영향을 미쳤던 운영 문제를 극복할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 강력한 현금 창출 능력과 건전한 재무 구조에 힘입어, 우리는 주주들에게 장기적으로 가치를 실현할 자분 할당에 있어 계속 엄격한 원칙을 고수할 것이다.”

* 보고된 실적은 미국 일반회계기준(“GAAP”)을 따른 것이다. 조정된 재무 지표는 비일반회계기준 지표를 기준으로 한다. 비GAAP 재무지표를 GAAP와 가장 직접적으로 비교할 수 있게 조정한 사항은 이 연결재무제표(Consolidated Financial Statements) 뒤에 나오는 ‘비GAAP 정보(Non-GAAP Information)’라는 제목의 보충 재무 정보(Supplemental Financial Information) 섹션 II를 참고하면 된다.





희석 주당순이익(EPS)

4Q24 4Q25 2024 2025 Reported Diluted EPS $ 1.43 $ 2.56 $ 9.71 $ 11.18 Impairment charges 1.20 0.05 1.63 0.11 Restructuring and resegmentation costs 0.06 0.08 0.20 0.17 Net (gain) on sale of business — — (1.29 ) — Tax items and other matters (0.06 ) (0.16 ) 0.40 (0.33 ) Adjusted Diluted EPS** $ 2.63 $ 2.53 $ 10.65 $ 11.13

신고 및 조정 EPS 변화에 영향을 줄 수 있는 요인들

4Q25 2025 Total items affecting adjusted diluted EPS** (0.10 ) 0.48 Total operating items (0.23 ) 0.13 Margin (0.22 ) 0.39 Volume (0.10 ) (0.47 ) Foreign exchange 0.08 0.06 Other income 0.01 0.15 Total non-operating items 0.13 0.35 Other non-operating income (0.01 ) — Financing costs — 0.03 Tax rate 0.06 0.09 Shares outstanding 0.08 0.23 Non-controlling interests — —

** 합계는 반올림으로 부정확할 수 있음 .



비즈니스 립

Ingredion 총 실적

순매출

$ in millions 2024 FX Impact Volume S. Korea

Volume* Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 1,800 36 (40)

— (39)

1,757 (2%)

(4%)

Full-Year 7,430 8 (51)

(24)

(144)

7,219 (3%)

(3%)



* 한국 사업 매각에 따른 판매량 손실을 반영 .

2025년 4분기와 연간 순매출은 2024년 4분기와 연간 대비 2%, 3%, 감소했다. 이러한 감소는 F&II 부문의 판매량 감소와 주로 원자재 비용 하락으로 인한 가격 믹스 변화에 기인한 것으로, T&HS 부문 판매량 증가가 이를 일부 상쇄했다. 환율 여파를 제외했을 때 2025년 4분기와 연간 순매출은 2024년 4분기와 연간 대비 각각 4%, 3% 감소했다.





신고 영업이익

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers Restructuring/

Impairment Other 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 162 7 (27)

81 (3)

220 36%

31%

Full-Year 883 6 6 106 15 1,016 15%

14%



조정 영업이익

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 248 7 (27)

228 (8%)

(11%)

Full-Year 1,016 6 6 1,028 1%

1%



영업이익

2025년 4분기 신고 및 조정 영업이익은 각각 2억 2,000만 달러, 2억 2,800만 달러로, 2024년 4분기 대비 각각 36% 증가했고 8% 감소했다. 신고 및 조정 영업이익의 차이는 Cost 2 Compete 정책에 따른 구조조정 비용에 기인했다. 환율 여파를 제외했을 때 2025년 4분기 신고 및 조정 영업이익은 2024년 4분기 대비 각각 31% 증가했고 11% 감소했다.

Compete 정책에 따른 구조조정 비용에 기인했다. 환율 여파를 제외했을 때 2025년 4분기 신고 및 조정 영업이익은 2024년 4분기 대비 각각 31% 증가했고 11% 감소했다. 2025년 연간 신고 및 조정 영업이익은 각각 10억 1,600만 달러, 10억 2,800만 달러로, 2024년 대비 각각 15%, 1% 증가했다. 신고 및 조정 영업이익의 차이는 Cost 2 Compete 정책에 따른 구조조정 및 감손 비용에 기인했다.

텍스처&헬스풀 솔루션

순매출

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 581 13 25 (28)

591 2%

(1%)

Full-Year 2,366 37 106 (112)

2,397 1%

—%



부문 영업이익

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 94 3 (7)

90 (4%)

(7%)

Full-Year 350 8 47 405 16%

14%



텍스처&헬스풀 솔루션의 2025년 4분기 영업이익은 9,000만 달러로, 2024년 4분기 대비 400만 달러 감소했다. 2025년 연간 영업이익은 4억 500만 달러로 전년 대비 5,500만 달러 증가했다. 분기 실적 감소는 일회성 SG&A 지출에 따른 것으로, 같은 기간 판매량 증가에 따른 총 수익 성장세가 이를 일부 상쇄했다. 연간 영업이익 증가는 원자재와 투입 비용 하락에 따른 것으로, 판매량 증가 역시 영향을 미쳤고 비우호적인 가격 믹스와 운영 비용 상승이 이를 일부 상쇄했다. 환율 여파를 제외했을 때 이 부문의 영업이익은 4분기에 7% 하락했고 연간 기준으로는 14% 상승했다.





식품&산업 원료—LATAM

순매출

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 584 24 (17)

(4)

587 1%

(4%)

Full-Year 2,450 (15)

(97)

3 2,341 (4%)

(4%)



부문 영업이익

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 121 4 (2)

123 2%

(1%)

Full-Year 483 — 10 493 2%

2%



2025년 4분기 식품&산업 원료–LATAM 부문의 영업이익은 1억 2,300만 달러로 2024년 4분기보다 200만 달러 증가했다. 2025년 연간 영업이익은 4억 9,300만 달러로 전년 대비 1,000만 달러 증가했다. 4분기 증가세는 우호적인 투입 비용 변화 및 환율 여파가 견인했고 판매 수요 감소가 이를 일부 상쇄했다. 연간 영업이익 실적은 우호적인 원자재 비용 변화 및 멕시코 환율 여파가 견인했으며, 판매 수요 감소가 이를 일부 상쇄했다. 환율 여파를 제외했을 때 이 부문의 영업이익은 2025년 4분기에 1% 하락했고 연간 기준으로는 2% 상승했다.





식품&산업 원료–미국/캐나다

순매출

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 511 — (37)

(11)

463 (9%)

(9%)

Full-Year 2,155 (9)

(87)

(46)

2,013 (7%)

(6%)



부문 영업이익

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 82 — (26)

56 (32%)

(32%)

Full-Year 373 (3)

(55)

315 (16%)

(15%)



2025년 4분기 식품&산업 원료—미국/캐나다 부문의 영업이익은 5,600만 달러로 2024년 4분기 대비 2,600만 달러 감소했다. 2025년 연간 영업이익은 3억 1,500만 달러로 전년 대비 5,800만 달러 감소했다. 4분기와 연간 영업이익 감소는 주 제조 시설 중 한 곳에서 발생한 생산 차질을 비롯해 예상을 하회한 음료 및 식품 판매 수요가 큰 영향을 미쳤다. 환율 여파를 제외했을 때 이 부문의 영업이익은 4분기에 32% 하락했고 연간 기준으로는 15% 하락했다.





기타**

순매출

$ in millions 2024 FX Impact Volume S. Korea

Volume* Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 124 (1)

(11)

— 4 116 (6%)

(6%)

Full-Year 459 (5)

27 (24)

11 468 2%

3%



기타 영업이익(손실)

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter (4)

— 7 3 NM NM Full-Year (22)

1 19 (2)

NM NM

기타 부문의 2025년 4분기 영업이익은 300만 달러로 2024년 4분기 대비 700만 달러 증가했다. 2025년 연간 영업손실은 200만 달러로 전년 대비 2,000만 달러 개선되었다. 4분기와 연간 영업이익이 개선된 데는 식물성 단백질 사업 호황이 큰 영향을 미쳤고 파키스탄 사업부의 수익 감소가 이를 일부 상쇄했다.





**기타 부문(All Other)은 개별적으로나 집단적으로 보고 대상 부문에 해당하지 않는 다수의 영업 부문 사업들로 구성된다. 기타 부문의 순매출은 주로 파키스탄 사업부의 감미료와 탄수화물 판매, 퓨어서클(PureCircle)과 대체 설탕 사업부의 스테비아 및 기타 원료 판매, 단백질 강화 사업부의 완두콩 단백질 원료 판매로부터 창출된다.

기타 재무 정보

2025년과 2024년 12월 31일 기준으로 총 부채와 단기 투자금을 포함한 현금은 모두 각각 18억 달러, 10억 달러였다.

2025년 영업활동 현금흐름은 9억 4,400만 달러 규모로 2024년 14억 3,600만 달러 대비 감소했다. 이는 운전자본에 대한 투자를 반영한 것이다.

신고된 순금융 비용은 2 지출은 025년 4분기와 2024년 4분기 모두 900만 달러였다.

2025년 4분기 신고 및 조정 법인세 실효세율은 19.3%, 24.0%로 전년 동기에는 각각 36.2%, 25.2%였다. 신고 법인세 실효세율이 감소한 원인 두 가지는 미국 달러화 대비 멕시코 페소 가치 변동, 그리고 2024년 자사 세율에 부정적으로 영향을 미친 미국 세제 혜택의 환수였다.

2025년 누적 순 자본 지출은 4억 3,300만 달러로 2024년 대비 1억 3,800만 달러 증가했다.





배당 및 증권 환매

2025년에 회사는 주주들에게 2억1,100만 달러의 배당금을 지급했으며, 2025년 4분기에는 2026년 1분기에 지급되는 주당 0.82달러의 분기 배당금을 공시했다. 2025년에 회사는 180만 주에 달하는 보통주를 순비용 2억2,400만달러에 환매했다. 회사는 전체 주주 수익을 극대화하고자 현금 배당과 증권 환매를 통해 주주들에게 지속적으로 가치를 환원하는 데 전념하고 있다.

2026년 전망

회사는 2026년 연간 신고 및 조정 EPS를 11달러에서 11.80달러 선으로 전망한다. 이 전망은 현행 세율, 관세 또는 무역, 식품 규제에 대한 돌발적 변화를 가정하지 않는다. 이 전망에는 인수 관련 통합 및 구조조정 비용, 잠재적인 감손 비용이 배제되었다.

회사는 2025년 연간 순매출이 판매 수요 증가, 환율 영향 등으로 한 자릿수 초반대에서 중반대의 성장세를 보일 것으로 전망하며, 가격 믹스가 이를 일부 상쇄할 것으로 예상한다. 2026년 신고 및 조정 영업이익은 한 자릿수 초반대의 성장세를 보일 것으로 전망한다.

2026년 전망은 다음과 같다. 텍스처&헬스풀 솔루션 부문의 영업이익은 판매량 성장에 힘입어 한 자릿수 초반대에서 중반대의 성장세를 보이며 가격 믹스가 이를 일부 상쇄할 전망이다. 식품&산업 원료—LATAM 부문의 영업이익은 판매량이 증가하지만 가격 믹스로 상쇄되어 전년과 비슷하거나 한 자릿수 초반대의 성장세를 기록할 것으로 전망된다. 식품&산업 원료—미국/캐나다 부문의 영업이익은 운영이 개선되나 투입 비용 증가가 이를 상쇄해 전년과 비슷할 것으로 전망된다. 기타 부문의 영업이익은 전년 대비 500만에서 1,000만 달러 정도 개선될 것으로 보인다.

2026년 연간 기업 비용은 전년과 비슷하거나 한 자릿수 초반대의 증가세를 보일 것으로 예상된다.

2026년 신고 및 조정 법인세 실효세율은 25.5%에서 27.0% 선으로 예상된다.

2026년 영업활동으로 인한 현금흐름은 8억 2,000만 달러에서 9억 4,000만 달러 선으로 전망된다. 이는 순매출 증가가 예상되는 가운데 운전자본에 대한 지속적인 투자를 반영한 예측이다. 연간 자본 지출은 대략 4억 달러에서 4억 4,000만 달러 선으로 예상된다.

2026년 1분기 전망

2026년 1분기에 회사의 순매출은 전년 동기 대비 한 자릿수 초반대의 감소세를 보일 것으로 전망된다. 신고 및 조정 영업이익은 두 자릿수 중반대의 감소세를 보일 것으로 전망되는데, 전년 1분기 조정 영업이익이 26% 증가라는 호실적을 거둔 데 대한 비교 부담이 주 원인으로 작용할 것으로 보인다.

콘퍼런스 콜 및 웹캐스트 안내

Ingredion은 2026년2월 3일 화요일 오전 8시(미국 중부시간)/오전 9시(미국 동부시간)에 사장이자 CEO인 Jim Zallie, 부사장이자 CFO인 Jim Gray가 참석하는 콘퍼런스 콜을 개최한다. 콘퍼런스 콜은 실시간으로 웹캐스트 중계되며, 링크(https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations)를 통해 접속할 수 있다. 추가적인 재무 및 경영 정보가 담긴 프레젠테이션 자료는 회사 웹사이트에 게재될 예정이며, 콘퍼런스 콜 몇 시간 전에 다운로드할 수 있다. 다시 보기는 제한된 기간에 웹사이트(https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results)에서 시청할 수 있다

회사 소개

시카고 교외에 본사를 둔 인그리디언 인코퍼레이티드(Ingredion Incorporated, 뉴욕증권거래소: INGR)는 약 120개국의 고객을 대상으로 서비스를 제공하는 글로벌 선도 식품 원료 솔루션 기업이다. 2025년 연간 순매출은 약 72억 달러에 달했으며, 곡물·과일·채소 및 기타 식물성 원료를 식음료, 동물영양, 양조 및 산업용 시장을 위한 고부가가치 원료 솔루션으로 전환하고 있다. 전 세계에 위치한 인그리디언의 아이디어 랩스(Idea Labs®) 혁신 센터와 1만1,000명 이상의 임직원을 기반으로, 회사는 고객과의 공동 창출을 통해 사람·자연·기술의 잠재력을 결합해 삶을 더 나은 방향으로 변화시키겠다는 사명을 실현하고 있다. 자세한 정보와 최신 회사 소식은 ingredion.com에서 확인할 수 있다.

Forward-Looking Statements

본 보도자료에는 1933년 증권법(개정 포함) 제27A조 및 1934년 증권거래법(개정 포함) 제21E조의 의미에 해당하는 미래예측진술이 포함되어 있거나 포함될 수 있다. 인그리디언은 이러한 미래예측진술이 관련 법령에 따른 세이프 하버(safe harbor) 조항의 보호를 받도록 의도하고 있다.

미래예측진술에는 2026년 연간 보고 및 조정 주당순이익, 순매출, 보고 및 조정 영업이익, 부문 및 기타 부문 영업이익, 법인 비용, 보고 및 조정 유효세율, 영업활동 현금흐름, 운전자본, 자본적 지출에 대한 회사의 전망, 2026년 1분기 순매출 및 보고 및 조정 영업이익에 대한 기대치, 그리고 향후 사업 전망, 재무상태, 판매 물량, 현금흐름, 비용 또는 기타 재무 항목과 관련된 모든 진술이 포함된다. 또한 이와 관련된 경영진의 계획, 전략 및 목표, 그리고 이에 기초한 가정·기대·신념에 대한 진술도 포함된다.

이러한 진술은 때때로 “may”, “will”, “should”, “anticipate”, “assume”, “believe”, “plan”, “project”, “estimate”, “expect”, “intend”, “continue”, “pro forma”, “forecast”, “outlook”, “opportunities”, “potential” 등의 미래지향적 표현이나 이와 유사한 표현, 또는 그 부정형을 통해 식별될 수 있다. 과거 사실에 대한 진술을 제외한 모든 진술은 ‘미래예측진술’에 해당한다.

이들 진술은 현재의 상황이나 기대를 바탕으로 하고 있으나, 예측하기 어렵고 당사의 통제를 벗어난 다양한 고유한 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다. 당사는 이러한 미래예측진술에 반영된 기대가 합리적인 가정에 근거하고 있다고 믿지만, 투자자들은 당사의 기대가 실제로 실현될 것이라는 보장이 없다는 점에 유의해야 한다.

실제 실적 및 사업 전개는 소비자 관행·선호·수요·인식의 변화로 인해 당사 제품에 대한 수요가 감소할 수 있는 위험을 비롯해, 지정학적 분쟁 및 그에 따른 조치(원자재 및 에너지 공급의 가용성과 가격, 공급망 차질, 외환 및 금리 변동성에 대한 영향 포함), 글로벌 경제 상황 및 당사가 원자재를 조달하거나 제품을 제조·판매하는 지역과 국가의 전반적인 정치·경제·비즈니스·시장 환경이 고객과 소비자에 미치는 영향 등 다양한 위험과 불확실성에 따라 본 진술에서 명시되거나 암시된 기대와 중대하게 달라질 수 있다. 이러한 요인은 당사의 판매 물량, 제품 가격 책정, 매출채권 회수 능력 등에 영향을 미칠 수 있다. 또한 식품, 음료, 동물영양 및 양조 산업 등 당사 매출의 상당 부분을 차지하는 주요 산업의 구매 의존도, 팬데믹과 관련된 위험, 시장 수용을 확보하기에 충분한 속도와 품질로 신제품·서비스를 개발하거나 인수할 수 있는 능력, 옥수수 정제 산업 및 관련 산업에서의 경쟁 심화 및 고객 압력(주요 제품 및 부산물, 특히 옥수수유의 시장과 가격, 주요 원재료 가격 인상분의 전가 가능성 포함), 원자재·에너지 비용·물류 운임 및 가용성 등에 영향을 미치는 가격 변동·공급망 차질·관세·부과금 및 부족 현상 등도 중요한 위험 요인이다. 아울러 비용 통제, 예산 달성, 예상 시너지 실현 능력(계획된 유지보수 및 투자 프로젝트의 적시·적정 예산 내 완료, 운임·운송비 및 헤지 활동의 효과적 관리 포함), 제조 시설의 운영상 문제 및 제품 안전·품질과 관련된 책임, 기후변화의 영향과 이에 대응하는 법률·규제·시장 조치, 인수·매각·전략적 제휴를 유리한 조건으로 식별·완료하고 실사를 수행하며 통합·운영 및 시너지 창출을 달성할 수 있는 능력, 해외 운영 및 외화 거래에 내재된 경제·정치적 위험, 노사 관계 유지 실패, 인재 유치·육성·동기부여 및 우호적 관계 유지 능력도 영향을 미칠 수 있다. 그 밖에도 법적·규제 절차, 소송·청구·조사의 영향, 영업권 또는 장기자산의 손상차손 발생, 정치적 사건·무역 및 국제 분쟁·전쟁·테러 위협 또는 행위·자연재해가 사업에 미치는 영향, 정부 정책·법률·규제 변경 및 법규 준수 비용(환경 규제 준수 포함) 또는 당사 통제를 벗어난 중대한 사건의 발생, 세율 변동 또는 추가 소득세 부담 노출, 합리적인 조건으로 자금을 조달할 수 있는 능력 및 향후 성장·확장을 위한 충분한 자금 접근성에 영향을 미치는 요인, 금리 상승으로 인한 차입 비용 증가, 정보기술 시스템·프로세스·시설의 중단·보안 사고 또는 실패, 배당 정책의 지속 가능성에 영향을 미치는 위험, 그리고 재무보고에 대한 효과적인 내부통제 유지 능력 등도 실제 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있다.

당사의 미래예측진술은 해당 진술이 이루어진 시점을 기준으로만 유효하며, 새로운 정보나 향후 사건 또는 기타 사유로 인해 진술일 이후 발생한 사건이나 상황을 반영하기 위해 이를 업데이트할 의무를 부담하지 않는다. 당사가 이러한 진술 중 하나 이상을 업데이트하거나 수정하더라도, 투자자 및 기타 이해관계자는 향후 추가적인 업데이트나 수정을 계속해서 제공할 것이라고 추정해서는 안 된다. 이와 관련된 위험 및 기타 위험에 대한 보다 자세한 설명은 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 당사의 연례보고서(Form 10-K)의 ‘위험요인(Risk Factors)’ 항목과, 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 이후의 분기보고서(Form 10-Q) 및 임시보고서(Form 8-K)를 참조하기 바란다.

Ingredion Incorporated

요약 연결 손익계산서



(달러 및 주식 수는 백만 단위, 주당 데이터는 별도 표기) Three Months Ended

December 31, Change

%

Twelve Months Ended

December 31, Change

%

2025

2024

2025

2024

(unaudited) (unaudited) (unaudited) Net sales $ 1,757 $ 1,800 (2 %) $ 7,219 $ 7,430 (3 %) Cost of sales 1,327 1,351 5,391 5,639 Gross profit 430 449 (4 %) 1,828 1,791 2 % Operating expenses 211 204 3 % 815 782 4 % Other operating (income), net (9 ) (6 ) (24 ) (1 ) Restructuring/impairment charges 8 89 21 127 Operating income 220 162 36 % 1,016 883 15 % Financing costs 9 9 37 39 Net (gain) on sale of business — — — (90 ) Other non-operating expense 4 1 5 3 Income before income taxes 207 152 36 % 974 931 5 % Provision for income taxes 40 55 238 277 Net income 167 97 72 % 736 654 13 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 2 7 7 Net income attributable to Ingredion $ 165 $ 95 74 % $ 729 $ 647 13 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 63.6 65.2 64.2 65.5 Diluted 64.4 66.5 65.2 66.6 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.59 $ 1.46 77 % $ 11.36 $ 9.88 15 % Diluted $ 2.56 $ 1.43 79 % $ 11.18 $ 9.71 15 %





Ingredion Incorporated

요약 연결 재무상태표



(달러 및 주식 수는 백만 단위, 주당 금액은 별도 표기) As of December 31, 2025

2024

Assets (unaudited) Current assets: Cash and cash equivalents $ 1,030 $ 997 Short-term investments 3 11 Accounts receivable, net 1,185 1,093 Inventories 1,227 1,187 Prepaid expenses and assets held for sale 60 67 Total current assets 3,505 3,355 Property, plant and equipment, net 2,526 2,264 Intangible assets, net 1,269 1,264 Other non-current assets 597 561 Total assets $ 7,897 $ 7,444 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 48 $ 44 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,268 1,237 Total current liabilities 1,316 1,281 Long-term debt 1,742 1,787 Other non-current liabilities 473 486 Total liabilities 3,531 3,554 Share-based payments subject to redemption 64 60 Redeemable non-controlling interests 7 7 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 issued at December 31, 2025 and 2024 1 1 Additional paid-in capital 1,155 1,152 Less: Treasury stock (common stock: 14.8 and 13.3 shares at December 31, 2025 and 2024) at cost (1,555 ) (1,355 ) Accumulated other comprehensive loss (937 ) (1,086 ) Retained earnings 5,610 5,092 Total Ingredion stockholders’ equity 4,274 3,804 Non-redeemable non-controlling interests 21 19 Total stockholders’ equity 4,295 3,823 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,897 $ 7,444





Ingredion Incorporated

요약 연결 현금흐름표



(금액은 백만 달러 단위) Year Ended December 31, 2025

2024

Cash from operating activities (unaudited) Net income $ 736 $ 654 Non-cash charges to net income: Depreciation and amortization 222 214 Mechanical stores expense 67 62 Net (gain) on sale of business — (90 ) Deferred income taxes 6 (15 ) Impairment charges 10 109 Margin accounts 2 21 Changes in other trade working capital (75 ) 396 Other (24 ) 85 Cash provided by operating activities 944 1,436 Cash from investing activities Capital expenditures and mechanical stores purchases, net (433 ) (295 ) Proceeds from sale of business 12 255 Purchases of equity securities, net (20 ) (4 ) Other (3 ) (3 ) Cash used for investing activities (444 ) (47 ) Cash from financing activities Payments on debt, net (44 ) (18 ) Commercial paper repayments, net — (327 ) Repurchases of common stock, net (224 ) (216 ) Common stock activity for share-based compensation, net (12 ) 46 Purchases of non-controlling interests — (40 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (211 ) (210 ) Cash used for financing activities (491 ) (765 ) Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents 25 (28 ) Increase in cash and cash equivalents 34 596 Cash and cash equivalents, beginning of period 997 401 Cash and cash equivalents, end of period $ 1,031 $ 997

Ingredion Incorporated

보충 재무 정보

(미감사)

(금액은 백만 달러 단위, 비율은 % 기준)

I. 부문별 순매출 및 영업이익 정보

Three Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX

Twelve Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX

2025

2024

2025

2024

Net Sales: Texture & Healthful Solutions (i) $ 591 $ 581 2%

(1%)

$ 2,397 $ 2,366 1%

—%

Food & Industrial Ingredients–LATAM (ii) 587 584 1%

(4%)

2,341 2,450 (4%)

(4%)

Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada (iii) 463 511 (9%)

(9%)

2,013 2,155 (7%)

(6%)

All Other (iv) 116 124 (6%)

(6%)

468 459 2%

3%

Total Net Sales $ 1,757 $ 1,800 (2%)

(4%)

$ 7,219 $ 7,430 (3%)

(3%)

Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 90 $ 94 (4%)

(7%)

$ 405 $ 350 16%

14%

Food & Industrial Ingredients–LATAM 123 121 2%

(1%)

493 483 2%

2%

Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada 56 82 (32%)

(32%)

315 373 (16%)

(15%)

All Other 3 (4 ) NM NM (2 ) (22 ) NM NM Corporate (44 ) (45 ) (2%)

(2%)

(183 ) (168 ) 9%

9%

Adjusted Operating Income 228 248 (8%)

(11%)

1,028 1,016 1%

1%

Restructuring and resegmentation costs (6 ) (6 ) (13 ) (18 ) Impairment charges (2 ) (83 ) (8 ) (109 ) Other matters — 3 9 (6 ) Total Operating Income $ 220 $ 162 36%

31%

$ 1,016 $ 883 15%

14%



백분율은 반올림으로 인해 재계산 시 일치하지 않을 수 있다.

순매출에 대한 주석 (i) 2025년 및 2024년 4분기 기준 각각 700만 달러와 900만 달러, 2025년 및 2024년 연간 기준 각각 3,200만 달러와 5,100만 달러의 부문 간 매출을 차감한 금액에 해당한다. (ii) 2025년 및 2024년 4분기 기준 각각 1,200만 달러와 1,400만 달러, 2025년 및 2024년 연간 기준 각각 5,100만 달러와 4,700만 달러의 부문 간 매출을 차감한 금액이다. (iii) 2025년 및 2024년 4분기 기준 각각 2,300만 달러와 1,900만 달러, 2025년 및 2024년 연간 기준 각각 1억800만 달러와 8,900만 달러의 부문 간 매출을 차감한 금액이다. (iv) 2025년 및 2024년 4분기 모두 500만 달러, 2025년 및 2024년 연간 기준 각각 1,500만 달러와 1,600만 달러의 부문 간 매출을 차감한 금액이다.

II. 비(非) GAAP 정보

미국 일반회계기준(GAAP)에 따라 작성된 연결 재무제표를 보완하기 위해, 당사는 구조조정 및 사업 부문 재분류 비용, 사업 매각 순이익, 손상차손, 멕시코 세무 관련 항목 및 기타 특정 항목 등 일부 GAAP 항목을 제외한 비(非) GAAP 기준의 과거 재무지표를 사용하고 있다. 당사는 이러한 비(非) GAAP 금액을 지칭할 때 일반적으로 “조정(adjusted)”이라는 용어를 사용한다.

경영진은 전략적 의사결정, 향후 실적 전망 수립, 현재 성과 평가를 위해 내부적으로 비(非) GAAP 재무지표를 활용한다. 비(非) GAAP 재무지표를 공시함으로써, 경영진은 제시된 기간 동안의 영업 실적과 추세를 보다 의미 있고 일관성 있게 비교할 수 있는 정보를 투자자들에게 제공하고자 한다. 이러한 비(非) GAAP 재무지표는 GAAP에 따라 산출된 결과에 추가적이고 보완적인 관점으로 활용되며, GAAP 기준 실적과 함께 볼 때 당사의 사업에 영향을 미치는 요인과 추세를 보다 완전하게 이해하는 데 도움을 준다. 다만, 비(非) GAAP 지표는 GAAP 기준에 따라 산출된 해당 지표를 대체하거나 이를 능가하는 것으로 간주되어서는 안 되며, 보조적 지표로 이해되어야 한다.

비(非) GAAP 재무지표는 GAAP에 따라 작성된 것이 아니므로, 당사의 비(非) GAAP 정보는 다른 회사들이 유사한 명칭으로 제시하는 지표와 반드시 비교 가능하지는 않다. 각 비(非) GAAP 재무지표와 이에 가장 근접한 GAAP 지표 간의 조정 내역은 아래 표에 제시되어 있다.

Ingredion Incorporated

GAAP 기준 인그리디언 귀속 순이익 및 희석주당순이익(EPS)과



비(非) GAAP 조정 기준 인그리디언 귀속 순이익 및 조정 희석주당순이익(EPS) 간의 조정표



(미감사) Three Months Ended

December 31, 2025 Twelve Months Ended

December 31, 2025 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 165 $ 2.56 $ 729 $ 11.18 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 5 0.08 11 0.17 Impairment charges (iii) 3 0.05 7 0.11 Other matters (iv) — — (7 ) (0.11 ) Tax item–Mexico (v) (4 ) (0.07 ) (14 ) (0.22 ) Other tax matters (vi) (6 ) (0.09 ) — — Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 163 $ 2.53 $ 726 $ 11.13





Three Months Ended

December 31, 2024 Twelve Months Ended

December 31, 2024 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 95 $ 1.43 $ 647 $ 9.71 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 4 0.06 13 0.20 Net (gain) on sale of business (ii) — — (86 ) (1.29 ) Impairment charges (iii) 81 1.20 109 1.63 Other matters (iv) (2 ) (0.03 ) 5 0.07 Tax item–Mexico (v) 6 0.09 18 0.27 Other tax matters (vi) (8 ) (0.12 ) 4 0.06 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 176 $ 2.63 $ 710 $ 10.65

순이익 및 주당순이익(EPS)은 반올림으로 인해 합계가 일치하지 않거나 재계산 시 차이가 발생할 수 있다.

주석 (i) 2025년 12월 31일로 종료된 3개월 및 12개월 동안, 당사는 각각 600만 달러 및 1,300만 달러의 세전 구조조정 비용을 인식하였으며, 이는 주로 이전에 발표된 공장 폐쇄와 당해 연도에 발생한 구조조정 활동에 따른 설비 폐기 비용과 관련된 것이다. 2024년 12월 31일로 종료된 3개월 및 12개월 동안에는 각각 600만 달러 및 1,800만 달러의 세전 구조조정 비용을 인식하였으며, 이는 주로 당해 연도 구조조정 활동과 2024년 1월 1일부로 시행된 사업 부문 재분류와 관련된 것이다. (ii) 2024년 12월 31일로 종료된 12개월 동안, 당사는 한국 사업 매각에 따라 9,000만 달러의 세전 이익을 인식하였다. (iii) 2025년 12월 31일로 종료된 3개월 및 12개월 동안, 당사는 구조조정 활동에 따라 지분투자 및 설비에 대해 각각 400만 달러 및 1,000만 달러의 세전 손상차손을 인식하였다. 2024년 12월 31일로 종료된 3개월 동안에는 8,300만 달러의 세전 손상차손을 인식하였으며, 이는 주로 캐나다 밴스코이(Vanscoy) 및 브라질 알칸타라(Alcantara) 제조시설의 운영 중단과 관련된 것이다. 또한 2024년에는 지분법 투자에 대해 1,800만 달러, 영국 제조 운영 중단과 관련하여 800만 달러의 세전 손상차손을 추가로 인식하였다. (iv) 2025년 12월 31일로 종료된 12개월 동안, 주로 보험금 수령 및 특정 간접세 관련 유리한 판결에 따라 900만 달러의 세전 이익이 발생하였다. 2024년 12월 31일로 종료된 12개월 동안에는 미국 내 창고에서 발생한 토네이도 피해와 관련하여 700만 달러의 세전 순손실을 인식하였다. (v) 2025년 12월 31일로 종료된 3개월 및 12개월 동안, 멕시코 페소화의 미국 달러 대비 환율 변동과 그에 따른 멕시코 재무제표 영향으로 각각 400만 달러 및 1,400만 달러의 세금 비용을 인식하였다. (vi) 2025년 12월 31일로 종료된 3개월 동안, 당사는 해외 자회사의 영구 재투자 지위와 관련된 충당금 변경, 전년도 세무 불확실성 환입에 따른 이익, 전년도 미국 세제 혜택 환수분의 환입, 상기 비(非) GAAP 조정 항목의 세무 영향, 그리고 과거 과세 대상이었던 브라질 일부 지방 인센티브에 대해 이전에 인식한 세무 혜택과 관련된 이자를 반영하였다.



2025년 12월 31일로 종료된 12개월 동안에는 해외 자회사의 영구 재투자 지위 변경, 미국 주(州) 세금 이연세 재측정, 상기 비(非) GAAP 조정 항목의 세무 영향을 반영하였다. 이는 캐나다에서 향후 세무상 손실을 활용할 수 있는 능력에 따른 세무상 이익, 전년도 세무 불확실성 환입, 그리고 과거 과세 대상이었던 브라질 일부 지방 인센티브에 대해 이전에 인식한 세무 혜택과 관련된 이자에 의해 부분적으로 상쇄되었다.





Ingredion Incorporated

GAAP 기준 영업이익과 비(非) GAAP 조정 영업이익 간의 조정표



(미감사)



(금액은 백만 달러 단위, 세전 기준) Three Months Ended

December 31, Twelve Months Ended

December 31, 2025 2024 2025 2024 Operating income $ 220 $ 162 $ 1,016 $ 883 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 6 13 18 Impairment charges (iii) 2 83 8 109 Other matters (iv) — (3 ) (9 ) 6 Non-GAAP adjusted operating income $ 228 $ 248 $ 1,028 $ 1,016

주석 (i)부터 (iv)까지는 “GAAP 기준 인그리디언 귀속 순이익 및 희석주당순이익(EPS)과 비(非) GAAP 조정 기준 인그리디언 귀속 순이익 및 조정 희석주당순이익(EPS) 간의 조정표”에 포함된 주석 (i)부터 (iv)를 참조하기 바란다.

Ingredion Incorporated

GAAP 기준 유효 법인세율과 비(非) GAAP 조정 유효 법인세율 간의 조정표



(미감사)



(금액은 백만 달러 단위, 비율은 % 기준) Three Months Ended December 31, 2025 Twelve Months Ended December 31, 2025 Income before

Income Taxes (a) Provision for Income

Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 207 $ 40 19.3 % $ 974 $ 238 24.4% Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 1 13 2 Impairment charges (iii) 4 1 10 3 Other matters (iv) — — (9 ) (2 ) Tax item–Mexico (v) — 4 — 14 Other tax matters (vi) — 6 — — Adjusted Non-GAAP $ 217 $ 52 24.0%

$ 988 $ 255 25.8%







Three Months Ended December 31, 2024 Twelve Months Ended December 31, 2024 Income before

Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 152 $ 55 36.2%

$ 931 $ 277 29.8%

Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 2 18 5 Net (gain) on sale of business (ii) — — (90 ) (4 ) Impairment charges (iii) 83 2 109 — Other matters (iv) (3 ) (1 ) 6 1 Tax item–Mexico (v) — (6 ) — (18 ) Other tax matters (vi) — 8 — (4 ) Adjusted Non-GAAP $ 238 $ 60 25.2%

$ 974 $ 257 26.4%



For notes (i) through (vi), see notes (i) through (vi) included in the Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted EPS to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS.

Ingredion Incorporated

예상* GAAP 기준 희석주당순이익(GAAP EPS)과



예상* 조정 기준 희석주당순이익(Adjusted EPS) 간의 조정표



(미감사) Expected EPS Range

for Full-Year 2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 11.00 $ 11.80 Adjustments: Adjusted EPS $ 11.00 $ 11.80

.

Ingredion Incorporated

예상* 미국 GAAP 기준 유효 법인세율(GAAP ETR)과



예상* 조정 기준 유효 법인세율(Adjusted ETR) 간의 조정표



(미감사) Expected Effective Tax Rate Range

for Full-Year 2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 25.5 % 27.0 % Adjustments: Adjusted ETR 25.5 % 27.0 %





* 위 내용은 2026 회계연도 전체에 대한 예상 희석주당순이익(GAAP EPS)과 예상 조정 희석주당순이익(Adjusted EPS), 그리고 예상 GAAP 기준 유효 법인세율(GAAP ETR)과 예상 조정 유효 법인세율(Adjusted ETR) 간의 조정 내역이다. 상기 금액에는 발생 시점, 영향 및 중요성을 예측·추정하기 본질적으로 어려운 특정 미래 비용, 손실 및/또는 이익이 반영되지 않을 수 있다. 이러한 항목에는 인수 및 통합 비용, 손상차손 및 구조조정 비용, 기타 특정 항목에 대한 GAAP EPS 및 GAAP ETR 조정이 포함될 수 있으나 이에 한정되지는 않는다. 당사는 일반적으로 이러한 조정 항목을 조정 EPS 및 조정 ETR 가이던스에서 제외한다. 이러한 이유로 당사는 GAAP EPS나 GAAP ETR을 예측하는 것보다 조정 EPS 및 조정 ETR을 예측하는 데 더 높은 신뢰를 갖고 있다.



