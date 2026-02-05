Ingredion Incorporated Umum Keputusan Suku Keempat dan Tahun Penuh 2025

EPS terlapor dan terlaras * masing-masing ialah $11.18 dan $11.13 bagi tahun penuh 2025, berbanding $9.71 dan $10.65 bagi tahun penuh 2024

Syarikat menjangkakan EPS terlapor dan terlaras bagi tahun penuh 2026 berada dalam julat $11.00 hingga $11.80



WESTCHESTER, Ill., Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), peneraju global terkemuka bagi penyelesaian ramuan kepada industri pembuatan makanan dan minuman, hari ini melaporkan keputusan suku keempat 2025 dan tahun penuh 2025.

“Kami mencapai prestasi kewangan tahun penuh yang tertinggi, didorong oleh kekuatan berterusan dalam Texture & Healthful Solutions serta prestasi kukuh perniagaan Food & Industrial Ingredients—LATAM,” kata Jim Zallie, presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Ingredion. “Prestasi kukuh ini sebahagiannya diimbangi dengan pemulihan operasi yang lebih perlahan daripada jangkaan dalam perniagaan Food & Industrial Ingredients—A.S./CAN.”

“Texture & Healthful Solutions mencatatkan prestasi kukuh bagi suku tahunan yang kukuh dengan pertumbuhan volum jualan sebanyak 4%, didorong oleh permintaan tinggi terhadap penawaran clean label kami dan portfolio penyelesaian yang terus berkembang, kedua-duanya mengatasi pertumbuhan jualan bersih dalam segmen berkenaan. Selain itu, penaiktarafan pemodenan kanji khusus di fasiliti Indianapolis mula beroperasi pada suku keempat, sekali gus meningkatkan kebolehpercayaan operasi dan memperluas kapasiti untuk menyokong pertumbuhan penyelesaian tekstur.”

“Segmen Food & Industrial Ingredients—LATAM memperoleh semula momentum pada suku keempat, mencatatkan pertumbuhan pendapatan operasi bagi tahun penuh apabila keadaan pasaran bertambah baik. Dalam Food & Industrial Ingredients—A.S./CAN, cabaran operasi digabungkan dengan permintaan pemanis yang lebih lemah, terutamanya didorong oleh harga runcit yang lebih tinggi bagi minuman dalam tin, telah memberi kesan kepada keputusan.”

“Ketika memasuki tahun 2026, kami berada pada kedudukan yang kukuh untuk membina momentum semasa dalam Texture & Healthful Solutions dan kami menjangkakan F&II—A.S./CAN akan mengatasi halangan operasi yang memberi kesan ketara kepada keputusan 2025. Disokong oleh penjanaan tunai yang kukuh serta kunci kira-kira yang sihat, kami akan terus menunjukkan disiplin dalam pengagihan modal bagi mewujudkan nilai jangka panjang untuk para pemegang saham.”

* Keputusan yang terlapor adalah selaras dengan prinsip perakaunan yang diterima umum A.S. “GAAP.” Ukuran kewangan yang diselaraskan adalah ukuran kewangan bukan GAAP. Lihat bahagian II Maklumat Kewangan Tambahan bertajuk “Maklumat Bukan GAAP” berikutan Penyata Kewangan Disatukan untuk penyesuaian ukuran kewangan bukan GAAP dengan ukuran GAAP yang paling setanding secara langsung.

Diluted Earnings Per Share (EPS)

4Q24 4Q25 2024 2025 Reported Diluted EPS $ 1.43 $ 2.56 $ 9.71 $ 11.18 Impairment charges 1.20 0.05 1.63 0.11 Restructuring and resegmentation costs 0.06 0.08 0.20 0.17 Net (gain) on sale of business — — (1.29 ) — Tax items and other matters (0.06 ) (0.16 ) 0.40 (0.33 ) Adjusted Diluted EPS** $ 2.63 $ 2.53 $ 10.65 $ 11.13

Factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

4Q25 2025 Total items affecting adjusted diluted EPS** (0.10 ) 0.48 Total operating items (0.23 ) 0.13 Margin (0.22 ) 0.39 Volume (0.10 ) (0.47 ) Foreign exchange 0.08 0.06 Other income 0.01 0.15 Total non-operating items 0.13 0.35 Other non-operating income (0.01 ) — Financing costs — 0.03 Tax rate 0.06 0.09 Shares outstanding 0.08 0.23 Non-controlling interests — —

** Jumlah keseluruhan mungkin tidak sepadan atau dikira semula disebabkan oleh pembundaran



Ulasan Perniagaan

Jumlah Ingredion

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume S. Korea

Volume* Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 1,800 36 (40 ) — (39 ) 1,757 (2 %) (4 %) Full-Year 7,430 8 (51 ) (24 ) (144 ) 7,219 (3 %) (3 %)

* Mewakili kehilangan volum disebabkan oleh penjualan perniagaan Korea Selatan kami

Jualan bersih suku keempat dan tahun penuh 2025 menurun masing-masing sebanyak 2% dan 3% berbanding suku keempat dan tahun penuh 2024. Penurunan ini didorong oleh volum yang lebih rendah daripada setiap segmen F&II, serta campuran harga, terutamanya akibat kos bahan mentah yang lebih rendah, sebahagiannya diimbangi oleh peningkatan volum T&HS. Tidak termasuk kesan pertukaran asing, jualan bersih suku keempat dan tahun penuh 2025 menurun masing-masing sebanyak 4% dan 3% berbanding suku keempat dan tahun penuh 2024.





Reported Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers Restructuring/

Impairment Other 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 162 7 (27 ) 81 (3 ) 220 36 % 31 % Full-Year 883 6 6 106 15 1,016 15 % 14 %

Adjusted Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 248 7 (27 ) 228 (8 %) (11 %) Full-Year 1,016 6 6 1,028 1 % 1 %

Pendapatan Operasi

Pendapatan operasi terlapor dan terlaras bagi suku keempat 2025 masing-masing ialah $220 juta dan $228 juta, mencatatkan peningkatan sebanyak 36% dan penurunan sebanyak 8% berbanding suku keempat 2024. Perbezaan antara pendapatan operasi terlapor dan terlaras terutamanya disebabkan oleh kos penstrukturan semula yang berkaitan dengan inisiatif Cost 2 Compete kami. Tidak termasuk kesan pertukaran asing, pendapatan operasi terlapor dan terlaras bagi suku keempat 2025 masing-masing meningkat sebanyak 31% dan menurun sebanyak 11% berbanding suku keempat 2024.

Compete kami. Tidak termasuk kesan pertukaran asing, pendapatan operasi terlapor dan terlaras bagi suku keempat 2025 masing-masing meningkat sebanyak 31% dan menurun sebanyak 11% berbanding suku keempat 2024. Pendapatan operasi terlapor dan terlaras bagi tahun penuh 2025 masing-masing ialah $1,016 juta dan $1,028 juta, mencatatkan peningkatan sebanyak 15% dan 1% berbanding tahun penuh 2024. Perbezaan antara pendapatan operasi terlapor dan terlaras terutamanya disebabkan oleh kos penstrukturan semula dan kos penurunan nilai yang berkaitan dengan inisiatif Cost 2 Compete kami.

Texture & Healthful Solution

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 581 13 25 (28 ) 591 2 % (1 %) Full-Year 2,366 37 106 (112 ) 2,397 1 % — %

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 94 3 (7 ) 90 (4 %) (7 %) Full-Year 350 8 47 405 16 % 14 %

Pendapatan operasi suku keempat 2025 untuk Texture & Healthful Solutions ialah $90 juta, menurun sebanyak $4 juta berbanding tempoh sama tahun 2024, manakala pendapatan operasi bagi tahun penuh 2025 ialah $405 juta, meningkat sebanyak $55 juta berbanding tahun sebelumnya. Penurunan bagi suku keempat terutamanya disebabkan oleh perbelanjaan SG&A sekali sahaja, yang kesannya sebahagiannya diimbangi oleh pertumbuhan dolar keuntungan kasar daripada peningkatan volum dalam tempoh semasa. Peningkatan bagi tahun penuh didorong oleh kos bahan mentah dan input yang lebih rendah, serta volum yang bertambah baik, sebahagiannya diimbangi oleh campuran harga yang tidak menguntungkan dan perbelanjaan operasi yang lebih tinggi. Tidak termasuk kesan terjemahan pertukaran asing, pendapatan operasi segmen menurun sebanyak 7% bagi suku keempat dan meningkat sebanyak 14% bagi tahun penuh.





Food & Industrial Ingredients–LATAM

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 584 24 (17 ) (4 ) 587 1 % (4 %) Full-Year 2,450 (15 ) (97 ) 3 2,341 (4 %) (4 %)

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 121 4 (2 ) 123 2 % (1 %) Full-Year 483 — 10 493 2 % 2 %

Pendapatan operasi suku keempat 2025 bagi Food & Industrial Ingredients–LATAM ialah $123 juta, meningkat sebanyak $2 juta berbanding suku keempat 2024, manakala pendapatan operasi tahun penuh 2025 ialah $493 juta, meningkat sebanyak $10 juta berbanding tahun sebelumnya. Peningkatan suku keempat didorong oleh kos input yang menguntungkan serta kesan pertukaran asing, sebahagiannya diimbangi oleh permintaan volum yang lebih rendah. Peningkatan pendapatan operasi bagi tahun penuh didorong oleh kos bahan mentah yang menguntungkan serta kesan mata wang transaksi di Mexico, sebahagiannya diimbangi oleh permintaan volum yang lebih rendah. Tidak termasuk kesan terjemahan pertukaran asing, pendapatan operasi segmen menurun sebanyak 1% bagi suku keempat dan meningkat sebanyak 2% bagi tahun penuh 2025.





Food & Industrial Ingredients–A.S./Kanada

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 511 — (37 ) (11 ) 463 (9 %) (9 %) Full-Year 2,155 (9 ) (87 ) (46 ) 2,013 (7 %) (6 %)

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 82 — (26 ) 56 (32 %) (32 %) Full-Year 373 (3 ) (55 ) 315 (16 %) (15 %)

Pendapatan operasi suku keempat 2025 bagi Food & Industrial Ingredients—A.S./Kanada berjumlah $56 juta, menurun sebanyak $26 juta berbanding tempoh sama tahun 2024, manakala pendapatan operasi tahun penuh 2025 berjumlah $315 juta, menurun sebanyak $58 juta berbanding tahun sebelumnya. Penurunan suku keempat dan tahun penuh terutamanya disebabkan oleh cabaran pengeluaran operasi di salah satu fasiliti pembuatan utama serta permintaan volum makanan dan minuman di bawah jangkaan. Tidak termasuk kesan terjemahan mata wang asing, pendapatan operasi segmen susut 32% bagi suku keempat dan susut 15% bagi tahun penuh.





Semua yang Lain**

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume S. Korea

Volume* Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 124 (1 ) (11 ) — 4 116 (6 %) (6 %) Full-Year 459 (5 ) 27 (24 ) 11 468 2 % 3 %

All Other Operating Income (Loss)

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter (4 ) — 7 3 NM NM Full-Year (22 ) 1 19 (2 ) NM NM

Pendapatan operasi suku keempat 2025 bagi Segmen yang Lain ialah $3 juta, meningkat sebanyak $7 juta berbanding tenpoh sama tahun 2024, manakala kerugian operasi tahun penuh 2025 berjumlah $2 juta, menunjukkan penambahbaikan $20 juta berbanding tahun sebelumnya. Peningkatan prestasi dalam suku keempat dan tahun penuh terutamanya didorong oleh penambahbaikan dalam perniagaan protein berasaskan tumbuhan, sebahagiannya diimbangi oleh keuntungan lebih rendah daripada perniagaan di Pakistan.





**Semua yang Lain terdiri daripada perniagaan merentas pelbagai segmen operasi yang tidak diklasifikasikan secara individu atau kolektif sebagai segmen boleh lapor. Jualan bersih daripada Semua yang Lain dijana terutamanya melalui jualan pemanis dan kanji oleh perniagaan Pakistan kami, jualan stevia dan bahan-bahan lain daripada perniagaan PureCircle dan Sugar Reduction, serta bahan protein kacang pis daripada perniagaan Protein Fortification kami.

Item Kewangan Lain

Pada 31 Disember 2025 dan 2024, jumlah hutang dan tunai, termasuk pelaburan jangka pendek, masing-masing ialah $1.8 bilion dan $1.0 bilion.

Aliran tunai daripada operasi bagi tahun penuh 2025 ialah $944 juta, menurun daripada $1,436 juta bagi tahun penuh 2024, mencerminkan pelaburan dalam modal kerja.

Kos pembiayaan bersih terlapor ialah $9 juta bagi suku keempat 2025 dan juga $9 juta bagi suku keempat 2024.

Kadar cukai efektif terlapor dan terlaras bagi suku keempat 2025 masing-masing ialah 19.3% dan 24.0%, berbanding 36.2% dan 25.2% bagi tempoh tahun sebelumnya. Dua faktor utama yang mendorong penurunan kadar cukai efektif terlapor ialah perubahan nilai peso Mexico berbanding dolar A.S. serta pemulihan manfaat cukai A.S., yang memberi kesan negatif kepada kadar cukai kami pada 2024.

Perbelanjaan modal bersih bagi tahun penuh 2025 ialah $433 juta, meningkat sebanyak $138 juta berbanding tahun penuh 2024.





Dividen dan Belian Semula Saham

Bagi tahun penuh 2025, Syarikat telah membayar dividen sebanyak $211 juta kepada para pemegang saham dan pada suku keempat 2025 telah mengisytiharkan dividen suku tahunan sebanyak $0.82 sesaham yang dibayar pada suku pertama 2026. Sepanjang tahun 2025, Syarikat telah membeli semula 1.8 juta saham biasa yang masih beredar dengan kos bersih sebanyak $224 juta. Bagi menyokong pulangan keseluruhan kepada pemegang saham, Syarikat komited untuk terus mengembalikan nilai kepada pemegang saham melalui pembayaran dividen tunai dan pembelian semula saham.

Prospek Penuh Tahun 2026

Syarikat menjangkakan EPS terlapor dan terlaras bagi tahun penuh 2026 masing-masing berada dalam julat $11.00 hingga $11.80. Panduan ini tidak mengambil kira perubahan luar biasa dalam kadar cukai semasa, tarif atau perdagangan, atau peraturan makanan. Jangkaan ini mengecualikan kos integrasi dan penstrukturan semula berkaitan pengambilalihan, serta sebarang kos kemerosotan nilai yang berpotensi.

Syarikat menjangkakan jualan bersih tahun penuh 2026 meningkat pada kadar satu digit rendah hingga sederhana, mencerminkan permintaan volum yang lebih tinggi dan kesan pertukaran asing, sebahagiannya diimbangi oleh campuran harga. Pendapatan operasi terlapor dan terlaras dijangka meningkat pada kadar satu digit rendah bagi tahun penuh 2026.

Unjuran tahun penuh 2026 berasaskan andaian berikut: Pendapatan operasi Texture & Healthful Solutions dijangka meningkat pada kadar satu digit rendah hingga pertengahan, didorong oleh pertumbuhan volum jualan yang sebahagiannya diimbangi oleh campuran harga. Pendapatan operasi Food & Industrial Ingredients—LATAM dijangka mendatar hingga meningkat pada kadar satu digit rendah, mencerminkan pertumbuhan volum jualan yang diimbangi oleh campuran harga. Pendapatan operasi Food & Industrial Ingredients—A.S./Kanada dijangka mendatar, apabila penambahbaikan operasi diimbangi oleh peningkatan kos input. Pendapatan operasi Segmen Lain dijangka mencatat peningkatan sebanyak $5 hingga $10 juta berbanding tahun sebelumnya.

Kos korporat bagi tahun penuh 2026 dijangka mendatar hingga meningkat satu digit rendah.

Bagi tahun penuh 2026, Syarikat menjangkakan kadar cukai efektif terlapor dan terlaras masing-masing berada dalam julat 25.5% hingga 27.0%.

Aliran tunai daripada operasi bagi tahun penuh 2026 dijangka berada dalam julat $820 juta hingga $940 juta, mencerminkan pelaburan berterusan dalam modal kerja selaras dengan pertumbuhan jualan bersih. Perbelanjaan modal bagi tahun penuh dijangka sekitar $400 juta hingga $440 juta.

Prospek suku pertama tahun 2026

Bagi suku pertama tahun 2026, Syarikat menjangkakan jualan bersih susut pada kadar satu digit rendah berbanding suku yang sama tahun lalu, dengan pendapatan operasi terlapor dan terlaras dijangka susut dua digit sederhana, terutamanya disebabkan perbandingan mencabar dengan peningkatan kukuh 26% dalam pendapatan operasi terlaras pada suku pertama tahun sebelumnya.

Butiran Panggilan Persidangan dan Siaran Web

Ingredion akan mengadakan panggilan persidangan pada hari Selasa, 3 Februari 2026, jam 8 pagi. Waktu Pusat/9 pagi Waktu Timur, dihoskan oleh Jim Zallie, presiden dan ketua pegawai eksekutif, serta Jim Gray, naib presiden eksekutif dan ketua pegawai kewangan. Panggilan akan disiarkan secara web dalam masa nyata dan boleh diakses di https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations. Satu pembentangan yang mengandungi maklumat tambahan kewangan dan operasi akan tersedia di laman sesawang Syarikat di atas dan boleh dimuat turun beberapa jam sebelum panggilan bermula. Siaran semula akan tersedia untuk masa yang terhad di https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results.

Perihal Syarikat

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) yang beribu pejabat di pinggir bandar Chicago merupakan peneraju global pembekal penyelesaian bahan yang berkhidmat untuk pelanggan di hampir 120 buah negara. Dengan jualan bersih tahunan 2025 sebanyak kira-kira $7.2 bilion, Syarikat menukar bijirin, buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan berasaskan tumbuhan lain menjadi penyelesaian bahan nilai tambah untuk pasaran makanan, minuman, pemakanan haiwan, pembuatan bir dan perindustrian. Dengan pusat inovasi Idea Labs® Ingredion di seluruh dunia dan lebih daripada 11,000 orang pekerja, Syarikat mencipta bersama-sama dengan pelanggan dan memenuhi tujuannya untuk menyatukan potensi manusia, alam semula jadi dan teknologi untuk menjadikan kehidupan lebih baik. Layari ingredion.com untuk mendapatkan maklumat lanjut dan berita Syarikat terkini.

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran berita ini mengandungi atau mungkin mengandungi kenyataan memandang ke hadapan dalam pengertian Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933, sebagaimana yang dipinda, dan Seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti 1934, seperti yang dipinda. Ingredion berhasrat agar pernyataan memandang ke hadapan dilindungi oleh peruntukan pelabuhan selamat bagi pernyataan tersebut.

Kenyataan pandang ke hadapan termasuk, antara lain, sebarang kenyataan berhubung jangkaan kami bagi EPS terlapor dan terlaras tahun penuh 2026, jualan bersih, pendapatan operasi terlapor dan terlaras, pendapatan operasi segmen dan Segmen Lain, kos korporat, kadar cukai efektif terlapor dan terlaras, aliran tunai daripada operasi, modal kerja, dan perbelanjaan modal; jangkaan kami bagi jualan bersih suku pertama 2026 serta pendapatan operasi terlapor dan terlaras; dan sebarang kenyataan lain mengenai prospek serta operasi masa depan, keadaan kewangan, volum, aliran tunai, perbelanjaan atau item kewangan lain, termasuk rancangan atau strategi pengurusan serta objektif bagi perkara-perkara tersebut, dan sebarang andaian, jangkaan atau kepercayaan yang mendasari mana-mana perkara tersebut.

Pernyataan ini kadangkala boleh dikenal pasti dengan menggunakan perkataan prospektif seperti “boleh,” “akan,” “sepatutnya,” “menjangkakan,” “andaian,” “percaya,” “rancang,” “projek,” “anggaran ,” “jangkaan,” “niatkan,” “teruskan,” “pro forma,” “ramalan,” “pandangan,” “mendorong,” “peluang,” “berpotensi,” “sementara,” atau ungkapan lain yang serupa atau ungkapan negatif daripadanya. Semua pernyataan selain pernyataan fakta sejarah di dalamnya ialah “pernyataan prospektif.”

Kenyataan ini adalah berdasarkan keadaan atau jangkaan semasa, tetapi tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian tertentu, yang kebanyakannya sukar untuk diramal dan berada di luar kawalan kami. Walaupun kami yakin bahawa jangkaan kami yang digambarkan dalam pernyataan memandang ke hadapan ini adalah berdasarkan andaian yang munasabah, pelabur diingatkan bahawa kami tidak dapat memberikan jaminan bahawa jangkaan kami akan terbukti benar.

Keputusan dan perkembangan sebenar mungkin berbeza secara material dari jangkaan yang dinyatakan dalam atau tersirat oleh kenyataan ini, berdasarkan pelbagai risiko dan ketidakpastian, termasuk perubahan dalam amalan pengguna, keutamaan, permintaan dan persepsi yang dapat mengurangkan permintaan terhadap produk yang kami buat; Konflik dan tindakan geopolitik yang timbul daripada mereka, termasuk kesan ke atas ketersediaan dan harga bahan mentah dan bekalan tenaga, gangguan rantaian bekalan dan turun naik dalam pertukaran asing dan kadar faedah; Kesan keadaan ekonomi global dan keadaan politik, ekonomi, perniagaan, dan pasaran umum yang mempengaruhi pelanggan dan pengguna di pelbagai kawasan geografi dan negara -negara di mana kami membeli bahan mentah atau pembuatan atau menjual produk kami dan kesan faktor -faktor ini mungkin ada pada jumlah jualan kami, harga produk kami dan keupayaan kami untuk mengumpul penghutang kami dari pelanggan; Ketergantungan kami terhadap pembelian produk kami oleh industri utama yang kami berkhidmat dan dari mana kami memperoleh sebahagian besar jualan kami, termasuk, tanpa batasan, makanan, minuman, pemakanan haiwan dan industri pembuatan bir; risiko yang berkaitan dengan pandemik; Keupayaan kami untuk membangun atau memperoleh produk dan perkhidmatan baharu pada kadar atau kualiti yang mencukupi untuk mendapatkan penerimaan pasaran; Peningkatan tekanan dan/atau pelanggan yang meningkat dalam industri penutup jagung dan industri yang berkaitan, termasuk berkenaan dengan pasaran dan harga untuk produk utama kami dan produk bersama kami, terutamanya minyak jagung, dan keupayaan untuk melewati kenaikan harga dalam input utama kami; turun naik harga, gangguan rantaian bekalan, tarif, tugas dan kekurangan yang mempengaruhi input kepada perolehan, proses pengeluaran dan saluran penghantaran, termasuk bahan mentah, kos tenaga dan ketersediaan dan kos pengangkutan dan logistik; Keupayaan kami untuk mengandungi kos, mencapai belanjawan dan merealisasikan sinergi yang diharapkan, termasuk keupayaan kami untuk menyelesaikan projek penyelenggaraan dan pelaburan yang dirancang tepat pada masanya dan anggaran serta untuk menguruskan kos pengangkutan dan penghantaran secara berkesan dan aktiviti lindung nilai; kesukaran operasi di kemudahan pembuatan dan liabiliti kami yang berkaitan dengan keselamatan dan kualiti produk; kesan perubahan iklim dan langkah undang-undang, pengawalseliaan dan pasaran untuk menangani perubahan iklim; Keupayaan kami untuk berjaya mengenal pasti dan menyelesaikan pengambilalihan, divestiture, atau pakatan strategik dengan istilah yang menggalakkan, serta untuk berjaya menjalankan usaha wajar, mengintegrasikan perniagaan yang diperoleh atau melaksanakan dan mengekalkan pakatan strategik dan mencapai sinergi yang dijangkakan berkenaan dengan urus niaga tersebut; Risiko ekonomi, politik dan lain -lain yang wujud dalam menjalankan operasi di negara asing dan dalam mata wang asing; kegagalan untuk mengekalkan hubungan buruh yang memuaskan; keupayaan kami untuk menarik, membangun, memotivasi dan mengekalkan hubungan yang baik dengan tenaga kerja kami; kesan prosiding, tuntutan undang-undang, tuntutan dan penyiasatan undang-undang dan pengawalseliaan; kesan apa-apa caj kemerosotan ke atas muhibah atau aset lama kita; kesan terhadap perniagaan peristiwa politik, perdagangan dan pertikaian antarabangsa, perang, ancaman atau tindakan keganasan dan bencana alam; perubahan dalam dasar, undang-undang, atau peraturan dan kos pematuhan undang-undang, termasuk pematuhan peraturan alam sekitar atau berlakunya peristiwa penting lain di luar kawalan kita; perubahan dalam kadar cukai atau pendedahan kepada liabiliti cukai pendapatan tambahan; risiko yang mempengaruhi keupayaan kami untuk mengumpul dana pada kadar yang berpatutan dan faktor lain yang mempengaruhi akses kami kepada dana yang mencukupi untuk pertumbuhan dan pengembangan masa depan; kenaikan kadar faedah yang dapat meningkatkan kos pinjaman.

Kenyataan memandang ke hadapan kami hanya menyatakan tarikh kenyataan itu dibuat, dan kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini sebarang kenyataan memandang ke hadapan untuk menggambarkan peristiwa atau keadaan selepas tarikh kenyataan itu sebagai hasil daripada maklumat baharu atau peristiwa atau perkembangan pada masa hadapan. Jika kami mengemas kini atau membetulkan satu atau lebih pernyataan ini, pelabur dan pihak lain tidak boleh menyimpulkan bahawa kami akan membuat kemas kini atau pembetulan tambahan. Untuk mendapatkan penerangan lanjut tentang risiko ini dan risiko lain, lihat “Faktor Risiko” dan maklumat lain yang disertakan dalam Laporan Tahunan kami pada Borang 10-K untuk tahun berakhir 31 Disember 2024 dan laporan susulan kami pada Borang 10-Q dan Borang 8- K yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa.

HUBUNGAN:

Pelabur: Noah Weiss, 773-896-5242

Media: Rick Wion, 708-209-6323

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(dollars and shares in millions, except per share data) Three Months Ended

December 31, Change

%



Twelve Months Ended

December 31, Change

%



2025 2024 2025 2024 (unaudited) (unaudited) (unaudited) Net sales $ 1,757 $ 1,800 (2 %) $ 7,219 $ 7,430 (3 %) Cost of sales 1,327 1,351 5,391 5,639 Gross profit 430 449 (4 %) 1,828 1,791 2 % Operating expenses 211 204 3 % 815 782 4 % Other operating (income), net (9 ) (6 ) (24 ) (1 ) Restructuring/impairment charges 8 89 21 127 Operating income 220 162 36 % 1,016 883 15 % Financing costs 9 9 37 39 Net (gain) on sale of business — — — (90 ) Other non-operating expense 4 1 5 3 Income before income taxes 207 152 36 % 974 931 5 % Provision for income taxes 40 55 238 277 Net income 167 97 72 % 736 654 13 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 2 7 7 Net income attributable to Ingredion $ 165 $ 95 74 % $ 729 $ 647 13 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 63.6 65.2 64.2 65.5 Diluted 64.4 66.5 65.2 66.6 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.59 $ 1.46 77 % $ 11.36 $ 9.88 15 % Diluted $ 2.56 $ 1.43 79 % $ 11.18 $ 9.71 15 %





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts) As of December 31, 2025 2024 Assets (unaudited) Current assets: Cash and cash equivalents $ 1,030 $ 997 Short-term investments 3 11 Accounts receivable, net 1,185 1,093 Inventories 1,227 1,187 Prepaid expenses and assets held for sale 60 67 Total current assets 3,505 3,355 Property, plant and equipment, net 2,526 2,264 Intangible assets, net 1,269 1,264 Other non-current assets 597 561 Total assets $ 7,897 $ 7,444 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 48 $ 44 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,268 1,237 Total current liabilities 1,316 1,281 Long-term debt 1,742 1,787 Other non-current liabilities 473 486 Total liabilities 3,531 3,554 Share-based payments subject to redemption 64 60 Redeemable non-controlling interests 7 7 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 issued at December 31, 2025 and 2024 1 1 Additional paid-in capital 1,155 1,152 Less: Treasury stock (common stock: 14.8 and 13.3 shares at December 31, 2025 and 2024) at cost (1,555 ) (1,355 ) Accumulated other comprehensive loss (937 ) (1,086 ) Retained earnings 5,610 5,092 Total Ingredion stockholders’ equity 4,274 3,804 Non-redeemable non-controlling interests 21 19 Total stockholders’ equity 4,295 3,823 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,897 $ 7,444





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(dollars in millions) Year Ended December 31, 2025 2024 Cash from operating activities (unaudited) Net income $ 736 $ 654 Non-cash charges to net income: Depreciation and amortization 222 214 Mechanical stores expense 67 62 Net (gain) on sale of business — (90 ) Deferred income taxes 6 (15 ) Impairment charges 10 109 Margin accounts 2 21 Changes in other trade working capital (75 ) 396 Other (24 ) 85 Cash provided by operating activities 944 1,436 Cash from investing activities Capital expenditures and mechanical stores purchases, net (433 ) (295 ) Proceeds from sale of business 12 255 Purchases of equity securities, net (20 ) (4 ) Other (3 ) (3 ) Cash used for investing activities (444 ) (47 ) Cash from financing activities Payments on debt, net (44 ) (18 ) Commercial paper repayments, net — (327 ) Repurchases of common stock, net (224 ) (216 ) Common stock activity for share-based compensation, net (12 ) 46 Purchases of non-controlling interests — (40 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (211 ) (210 ) Cash used for financing activities (491 ) (765 ) Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents 25 (28 ) Increase in cash and cash equivalents 34 596 Cash and cash equivalents, beginning of period 997 401 Cash and cash equivalents, end of period $ 1,031 $ 997

Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)

I. Segment Information of Net Sales and Operating Income

Three Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX

Twelve Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX

2025 2024 2025 2024 Net Sales: Texture & Healthful Solutions (i) $ 591 $ 581 2 % (1 %) $ 2,397 $ 2,366 1 % — % Food & Industrial Ingredients–LATAM (ii) 587 584 1 % (4 %) 2,341 2,450 (4 %) (4 %) Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada (iii) 463 511 (9 %) (9 %) 2,013 2,155 (7 %) (6 %) All Other (iv) 116 124 (6 %) (6 %) 468 459 2 % 3 % Total Net Sales $ 1,757 $ 1,800 (2 %) (4 %) $ 7,219 $ 7,430 (3 %) (3 %) Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 90 $ 94 (4 %) (7 %) $ 405 $ 350 16 % 14 % Food & Industrial Ingredients–LATAM 123 121 2 % (1 %) 493 483 2 % 2 % Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada 56 82 (32 %) (32 %) 315 373 (16 %) (15 %) All Other 3 (4 ) NM NM (2 ) (22 ) NM NM Corporate (44 ) (45 ) (2 %) (2 %) (183 ) (168 ) 9 % 9 % Adjusted Operating Income 228 248 (8 %) (11 %) 1,028 1,016 1 % 1 % Restructuring and resegmentation costs (6 ) (6 ) (13 ) (18 ) Impairment charges (2 ) (83 ) (8 ) (109 ) Other matters — 3 9 (6 ) Total Operating Income $ 220 $ 162 36 % 31 % $ 1,016 $ 883 15 % 14 %

Peratusan mungkin tidak dikira semula disebabkan oleh pembundaran.

Nota kepada Jualan Bersih (i) Setelah ditolak jualan antara segmen sebanyak $7 juta dan $9 juta bagi suku keempat 2025 dan 2024, serta $32 juta dan $51 juta bagi tahun penuh 2025 dan 2024. (ii) Setelah ditolak jualan antara segmen sebanyak $12 juta dan $14 juta bagi suku keempat 2025 dan 2024, serta $51 juta dan $47 juta bagi tahun penuh 2025 dan 2024. (iii) Setelah ditolak jualan antara segmen sebanyak $23 juta dan $19 juta bagi suku keempat 2025 dan 2024, serta $108 juta dan $89 juta bagi tahun penuh 2025 dan 2024. (iv) Setelah ditolak jualan antara segmen sebanyak $5 juta bagi suku keempat 2025 dan 2024, serta $15 juta dan $16 juta bagi tahun penuh 2025 dan 2024.

II. Maklumat Bukan GAAP

Untuk menambah keputusan kewangan disatukan yang disediakan mengikut prinsip perakaunan yang diterima umum di Amerika Syarikat (“GAAP”), ukuran kewangan sejarah bukan GAAP digunakan yang mengecualikan item GAAP tertentu seperti kos penstrukturan semula dan segmentasi semula, keuntungan bersih daripada penjualan perniagaan, caj penurunan nilai, item cukai Mexico dan item tertentu lain. Kami biasanya menggunakan istilah “terlaras” apabila merujuk kepada amaun bukan GAAP ini.

Pihak pengurusan menggunakan ukuran kewangan bukan GAAP secara dalaman untuk membuat keputusan yang strategik, meramalkan hasil pada masa hadapan dan menilai prestasi semasa. Melalui pendedahan tentang ukuran kewangan bukan GAAP, pihak pengurusan berhasrat untuk memberikan perbandingan yang lebih bermakna dan konsisten bagi hasil dan arah aliran operasi kami untuk tempoh yang dibentangkan. Ukuran kewangan bukan GAAP ini digunakan sebagai tambahan dan bersama-sama dengan hasil yang dibentangkan menurut GAAP dan menggambarkan cara tambahan untuk melihat aspek operasi kami yang memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang faktor dan aliran arah yang menjejaskan perniagaan kami apabila dilihat dengan hasil GAAP kami. Ukuran bukan GAAP ini perlu dianggap sebagai tambahan dan bukannya sebagai pengganti untuk atau lebih penting berbanding ukuran sepadan yang dikira menurut GAAP.

Ukuran kewangan bukan GAAP tidak disediakan menurut GAAP, jadi, maklumat bukan GAAP kami tidak semestinya dapat dibandingkan dengan ukuran dengan tajuk yang sama yang dibentangkan oleh syarikat lain. Penyelarasan bagi setiap ukuran kewangan bukan GAAP kepada ukuran GAAP yang setanding disediakan dalam jadual di bawah.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, 2025 Twelve Months Ended

December 31, 2025 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 165 $ 2.56 $ 729 $ 11.18 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 5 0.08 11 0.17 Impairment charges (iii) 3 0.05 7 0.11 Other matters (iv) — — (7 ) (0.11 ) Tax item–Mexico (v) (4 ) (0.07 ) (14 ) (0.22 ) Other tax matters (vi) (6 ) (0.09 ) — — Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 163 $ 2.53 $ 726 $ 11.13





Three Months Ended

December 31, 2024 Twelve Months Ended

December 31, 2024 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 95 $ 1.43 $ 647 $ 9.71 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 4 0.06 13 0.20 Net (gain) on sale of business (ii) — — (86 ) (1.29 ) Impairment charges (iii) 81 1.20 109 1.63 Other matters (iv) (2 ) (0.03 ) 5 0.07 Tax item–Mexico (v) 6 0.09 18 0.27 Other tax matters (vi) (8 ) (0.12 ) 4 0.06 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 176 $ 2.63 $ 710 $ 10.65

Pendapatan bersih dan EPS mungkin tidak dijumlahkan atau dikira semula kerana pembundaran.

Nota (i) Sepanjang tiga dan dua belas bulan yang berakhir pada 31 Disember 2025, kami merekodkan caj penstrukturan semula sebelum cukai sebanyak $6 juta dan $13 juta masing-masing, terutamanya berkaitan dengan kos penamatan operasi bagi penutupan kilang yang telah diumumkan sebelum ini serta aktiviti penstrukturan semula yang berlaku sepanjang tahun. Sepanjang tiga dan dua belas bulan yang berakhir pada 31 Disember 2024, kami merekodkan caj penstrukturan semula sebelum cukai sebanyak $6 juta dan $18 juta masing-masing, terutamanya berkaitan dengan aktiviti penstrukturan semula yang berlaku sepanjang tahun serta pengelasan semula segmen perniagaan yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2024. (ii) Sepanjang dua belas bulan yang berakhir pada 31 Disember 2024, kami merekodkan keuntungan sebelum cukai sebanyak $90 juta daripada penjualan perniagaan di Korea Selatan. (iii) Sepanjang tiga dan dua belas bulan yang berakhir pada 31 Disember 2025, kami merekodkan caj susut nilai sebelum cukai sebanyak $4 juta dan $10 juta masing-masing ke atas pelaburan ekuiti dan peralatan kami akibat aktiviti penstrukturan semula. Sepanjang tiga bulan yang berakhir pada 31 Disember 2024, kami merekodkan caj susut nilai sebelum cukai sebanyak $83 juta, yang terutamanya berkaitan dengan penamatan operasi di kemudahan pengeluaran kami di Vanscoy, Kanada dan Alcantara, Brazil. Pada tahun 2024, kami turut merekodkan caj susut nilai sebelum cukai sebanyak $18 juta ke atas pelaburan kaedah ekuiti dan $8 juta yang berkaitan dengan penamatan operasi pengeluaran di United Kingdom. (iv) Sepanjang dua belas bulan yang berakhir pada 31 Disember 2025, terdapat manfaat sebelum cukai sebanyak $9 juta, terutamanya berkaitan dengan tuntutan insurans yang berjaya serta keputusan mahkamah yang memihak kepada kami berhubung cukai tidak langsung tertentu. Sepanjang dua belas bulan yang berakhir pada 31 Disember 2024, kami merekodkan caj bersih sebelum cukai sebanyak $7 juta bagi kerosakan akibat puting beliung yang dialami di sebuah gudang di Amerika Syarikat. (v) Sepanjang dua belas bulan yang berakhir pada 31 Disember 2025, kami merekodkan peruntukan cukai sebanyak $4 juta dan $14 juta bagi tempoh tiga dan dua belas bulan, hasil daripada pergerakan peso Mexico berbanding dolar AS serta kesannya terhadap penyata kewangan di Mexico. (vi) Sepanjang tiga bulan yang berakhir pada 31 Disember 2025, syarikat merekodkan perubahan dalam akruan kami yang berkaitan dengan status pelaburan semula kekal bagi sebuah entiti bersekutu asing, manfaat daripada pembalikan kontingensi cukai tahun sebelumnya, pembalikan pengambilan semula manfaat cukai AS tahun sebelumnya, kesan cukai daripada pelarasan bukan GAAP di atas, serta faedah atas manfaat cukai yang telah diiktiraf sebelum ini bagi insentif tempatan tertentu di Brazil yang sebelum ini dikenakan cukai.



Sepanjang dua belas bulan yang berakhir pada 31 Disember 2025, kami telah menukar status pelaburan semula kekal bagi sebuah syarikat bersekutu asing, melakukan pengukuran semula cukai tertunda negeri AS, serta mencatatkan kesan cukai daripada pelarasan bukan GAAP di atas. Ini sebahagiannya diimbangi oleh manfaat daripada keupayaan kami untuk merealisasikan kerugian cukai masa hadapan di Kanada, pembalikan kontingensi cukai tahun sebelumnya, serta faedah atas manfaat cukai yang telah diiktiraf sebelum ini bagi insentif tempatan tertentu di Brazil yang sebelum ini dikenakan cukai.





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax) Three Months Ended

December 31, Twelve Months Ended

December 31, 2025 2024 2025 2024 Operating income $ 220 $ 162 $ 1,016 $ 883 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 6 13 18 Impairment charges (iii) 2 83 8 109 Other matters (iv) — (3 ) (9 ) 6 Non-GAAP adjusted operating income $ 228 $ 248 $ 1,028 $ 1,016

Untuk nota (i) hingga (iv), lihat nota (i) hingga (iv) yang termasuk dalam Penyesuaian Pendapatan Bersih GAAP yang disebabkan oleh Ingredion dan EPS Tercair kepada Pendapatan Bersih Terlaras Bukan GAAP disebabkan oleh Ingredion dan EPS Tercair Terlaras.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages) Three Months Ended December 31, 2025 Twelve Months Ended December 31, 2025 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 207 $ 40 19.3 % $ 974 $ 238 24.4 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 1 13 2 Impairment charges (iii) 4 1 10 3 Other matters (iv) — — (9 ) (2 ) Tax item–Mexico (v) — 4 — 14 Other tax matters (vi) — 6 — — Adjusted Non-GAAP $ 217 $ 52 24.0 % $ 988 $ 255 25.8 %





Three Months Ended December 31, 2024 Twelve Months Ended December 31, 2024 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 152 $ 55 36.2 % $ 931 $ 277 29.8 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 2 18 5 Net (gain) on sale of business (ii) — — (90 ) (4 ) Impairment charges (iii) 83 2 109 — Other matters (iv) (3 ) (1 ) 6 1 Tax item–Mexico (v) — (6 ) — (18 ) Other tax matters (vi) — 8 — (4 ) Adjusted Non-GAAP $ 238 $ 60 25.2 % $ 974 $ 257 26.4 %

Untuk nota (i) hingga (vi), lihat nota (i) hingga (vi) yang termasuk dalam Penyesuaian Pendapatan Bersih GAAP yang disebabkan oleh Ingredion dan EPS Tercair kepada Pendapatan Bersih Terlaras Bukan GAAP disebabkan oleh Ingredion dan EPS Tercair Terlaras.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected* GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”)

to Expected* Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”)

(unaudited) Expected EPS Range

for Full-Year 2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 11.00 $ 11.80 Adjustments: Adjusted EPS $ 11.00 $ 11.80

.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected* U.S. GAAP Effective Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected* Adjusted Effective Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(unaudited) Expected Effective Tax Rate Range

for Full-Year 2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 25.5 % 27.0 % Adjustments: Adjusted ETR 25.5 % 27.0 %





* Di atas merupakan penyelarasan EPS Tercair GAAP dijangka bagi tahun penuh 2026 kepada EPS Tercair terlaras dijangka bagi tahun penuh 2026, serta penyelarasan ETR GAAP dijangka bagi tahun penuh 2026 kepada ETR terlaras dijangka bagi tahun penuh 2026. Jumlah di atas mungkin tidak menggambarkan caj masa depan tertentu, kos dan/atau keuntungan yang sememangnya sukar untuk diramal dan dianggarkan kerana masa, kesan dan/atau kepentingannya yang tidak diketahui. Jumlah ini mungkin merangkumi, namun tidak terhad kepada, pelarasan terhadap EPS GAAP dan ETR GAAP bagi kos pemerolehan dan integrasi, kos penurunan nilai dan penstrukturan semula, serta item-item tertentu yang lain. Secara amnya, kami mengecualikan pelarasan ini daripada panduan EPS terlaras dan ETR terlaras kami. Atas sebab-sebab ini, kami lebih yakin terhadap keupayaan kami untuk meramalkan EPS Tercair terlaras dan ETR terlaras berbanding keupayaan kami untuk meramalkan EPS GAAP atau ETR GAAP.



