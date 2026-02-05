Ingredion Incorporated 公布 2025 年第四季度及全年业绩

2025 年全年报告及调整后 * 每股收益分别为 11.18 美元与 11.13 美元，2024 年全年分别为 9.71 美元与 10.65 美元

每股收益分别为 11.18 美元与 11.13 美元，2024 年全年分别为 9.71 美元与 10.65 美元 2025 年全年经营活动现金流达 9.44 亿美元，期间通过股份回购 (2.24 亿美元) 等方式向股东返还 4.35 亿美元

公司预计 2026 年全年报告及调整后每股收益指引区间为 11.00 美元至 11.80 美元



韦斯特切斯特，伊利诺伊州, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的食品和饮料制造业配料解决方案提供商 Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) 今日公布其 2025 年第四季度及全年业绩。

Ingredion 总裁兼首席执行官 Jim Zallie 表示：“我们在质构与健康解决方案部的持续强劲表现以及拉美地区食品与工业配料部业务的稳健成果，共同推动了公司全年业绩创下历史新高。 不过，美国/加拿大食品与工业配料部业务运营恢复进度不及预期，一定程度上抵消了上述业务的优异表现。”

“质构与健康解决方案业务在第四季度表现稳健，销量同比增长 4%，这主要得益于市场对我们清洁标签产品的强劲需求及不断扩展的解决方案组合，这两方面的增长均快于该业务板块的净销售额增速。 此外，我们印第安纳波利斯工厂的特种淀粉生产线现代化升级项目已于第四季度投产，进一步提升了运营可靠性，并扩大了产能，以支持质构解决方案业务的持续增长。”

“我们的拉美地区食品与工业配料部门在第四季度重拾增长势头，随着市场条件改善，实现了全年营业收入增长。 在美国/加拿大食品与工业配料部门，运营挑战叠加甜味剂需求走弱（主要受罐装饮料零售价格上涨影响），对业绩造成了压力。”

“展望 2026 年，我们已做好充分准备，将延续当前质构与健康解决方案业务的增长势头，并预计美国/加拿大食品与工业配料业务将克服对 2025 年业绩产生造成实质性影响的运营问题。 在强劲的现金生成能力和健康的资产负债表支持下，我们将继续秉持审慎的资本配置原则，为股东创造长期价值。”

* 报告结果根据美国公认会计准则“GAAP”编制。 调整后的财务指标为非 GAAP 财务指标。 请参阅本新闻稿中随附的合并财务报表后补充财务信息第 II 节中题为“非 GAAP 信息”部分，了解非 GAAP 财务指标与最直接可比的 GAAP 指标之间的调节情况。

Diluted Earnings Per Share (EPS)

4Q24 4Q25 2024 2025 Reported Diluted EPS $ 1.43 $ 2.56 $ 9.71 $ 11.18 Impairment charges 1.20 0.05 1.63 0.11 Restructuring and resegmentation costs 0.06 0.08 0.20 0.17 Net (gain) on sale of business — — (1.29 ) — Tax items and other matters (0.06 ) (0.16 ) 0.40 (0.33 ) Adjusted Diluted EPS** $ 2.63 $ 2.53 $ 10.65 $ 11.13

Factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

4Q25 2025 Total items affecting adjusted diluted EPS** (0.10 ) 0.48 Total operating items (0.23 ) 0.13 Margin (0.22 ) 0.39 Volume (0.10 ) (0.47 ) Foreign exchange 0.08 0.06 Other income 0.01 0.15 Total non-operating items 0.13 0.35 Other non-operating income (0.01 ) — Financing costs — 0.03 Tax rate 0.06 0.09 Shares outstanding 0.08 0.23 Non-controlling interests — —

** 由于四舍五入原因，合计数可能存在差异，未必完全相加或重新计算一致



业务回顾

Ingredion 整体情况

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume S. Korea

Volume* Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 1,800 36 (40 ) — (39 ) 1,757 (2 %) (4 %) Full-Year 7,430 8 (51 ) (24 ) (144 ) 7,219 (3 %) (3 %)

* 表示因出售韩国业务而导致的销量损失

2025 年第四季度及全年净销售额较 2024 年同期分别下降 2% 和 3%。 销售额下降主要受食品与工业配料 (F&II) 各部门销量减少，以及价格组合变动影响，尤其是原材料成本下降所致，部分被质构与健康解决方案 (T&HS) 销量增长所抵消。 剔除外汇影响后，2025 年第四季度和全年的净销售额较 2024 年同期分别下降 4% 和 3%。





Reported Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers Restructuring/

Impairment Other 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 162 7 (27 ) 81 (3 ) 220 36 % 31 % Full-Year 883 6 6 106 15 1,016 15 % 14 %

Adjusted Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 248 7 (27 ) 228 (8 %) (11 %) Full-Year 1,016 6 6 1,028 1 % 1 %

营业收入

2025 年第四季度报告和调整后的营业收入分别为 2.2 亿美元和 2.28 亿美元，较 2024 年同期分别增长 36% 与下降 8%。 报告营业收入与调整后营业收入之间的差异主要归因于我们 Cost 2 Compete 计划产生的重组成本。 剔除外汇影响后，2025 年第四季度报告和调整后营业收入分别比 2024 年同期增长 31% 和下降 11%。

Compete 计划产生的重组成本。 剔除外汇影响后，2025 年第四季度报告和调整后营业收入分别比 2024 年同期增长 31% 和下降 11%。 2025 年全年报告和调整后营业收入分别为 10.16 亿美元和 10.28 亿美元，较 2024 年全年分别增长 15% 和 1%。 报告与调整后营业收入之间的差异主要归因于我们 Cost 2 Compete 计划产生的重组和减值成本。

质构与健康解决方案部

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 581 13 25 (28 ) 591 2 % (1 %) Full-Year 2,366 37 106 (112 ) 2,397 1 % — %

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 94 3 (7 ) 90 (4 %) (7 %) Full-Year 350 8 47 405 16 % 14 %

质构与健康解决方案部 2025 年第四季度营业收入为 9,000 万美元，较 2024 年同期减少 400 万美元，而 2025 年全年营业收入为 4.05 亿美元，较上年增加 5,500 万美元。 该季度营业收入下降主要源于一次性 SG&A（销售、一般及行政费用）支出，当期销量增长带来的毛利额提升部分抵消了其影响。 全年营业收入增长则受原材料及投入成本降低、销量改善推动，但不利的价格组合与更高的运营费用部分抵消了增长。 剔除外汇影响后，该分部第四季度营业收入同比下降 7%，全年则同比增长 14%。





拉美地区食品与工业配料部

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 584 24 (17 ) (4 ) 587 1 % (4 %) Full-Year 2,450 (15 ) (97 ) 3 2,341 (4 %) (4 %)

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 121 4 (2 ) 123 2 % (1 %) Full-Year 483 — 10 493 2 % 2 %

拉美地区食品与工业配料部 2025 年第四季度的营业收入为 1.23 亿美元，较 2024 年同期增长 200 万美元，而 2025 年全年营业收入为 4.93 亿美元，较 2024 年增加 1,000 万美元。 第四季度的增长得益于有利的投入成本和外汇影响，但部分被销量下降所抵消。 全年营业收入增长主要得益于有利的原材料成本及墨西哥交易货币汇率影响，销量下降部分抵消了增长。 剔除外汇影响后，该分部 2025 年第四季度及全年营业收入同比分别下降 1% 与增长 2%。





美国/加拿大食品与工业配料部

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 511 — (37 ) (11 ) 463 (9 %) (9 %) Full-Year 2,155 (9 ) (87 ) (46 ) 2,013 (7 %) (6 %)

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 82 — (26 ) 56 (32 %) (32 %) Full-Year 373 (3 ) (55 ) 315 (16 %) (15 %)

美国/加拿大食品与工业配料部 2025 年第四季度的营业收入为 5,600 万美元，较 2024 年同期下降 2,600 万美元，而 2025 年全年营业收入为 3.15 亿美元，较上年下降 5,800 万美元。 第四季度及全年营业收入下降主要源于我们一家大型制造工厂的生产挑战，以及饮料与食品需求低于预期。 剔除外汇影响后，该分部第四季度营业收入同比下降 32%，全年则同比下降 15%。





所有其他分部**

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume S. Korea

Volume* Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 124 (1 ) (11 ) — 4 116 (6 %) (6 %) Full-Year 459 (5 ) 27 (24 ) 11 468 2 % 3 %

All Other Operating Income (Loss)

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter (4 ) — 7 3 NM NM Full-Year (22 ) 1 19 (2 ) NM NM

所有其他分部 2025 年第四季度的营业收入为 300 万美元，较 2024 年同期增长 700 万美元，2025 年全年营业亏损为 200 万美元，较上年改善 2,000 万美元。 第四季度及全年营业收入改善主要源于植物蛋白业务的经营提升，巴基斯坦业务利润下滑部分抵消了增长。





** 所有其他分部包括多个运营分部的业务，这些分部未单独或合并归类为可报告分部。 所有其他分部的净销售额主要来自巴基斯坦业务的甜味剂和淀粉销售、PureCircle 和减糖业务的甜叶菊和其他配料销售，以及蛋白质强化业务的豌豆蛋白配料的销售。

其他财务项目

截至 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，总债务和现金（包括短期投资）分别为 18 亿美元与 10 亿美元。

2025 年全年经营活动现金流为 9.44 亿美元，较 2024 年全年的 14.36 亿美元有所下降，主要反映在营运资本方面的投入增加。

2025 年第四季度和 2024 年第四季度报告的净融资成本为 900 万美元。

2025 年第四季度报告和调整后的有效税率分别为 19.3% 和 24.0%，而上年同期的有效税率分别为 36.2% 和 25.2%。 报告有效税率下降的两大主要驱动因素是：墨西哥比索兑美元汇率变动，以及美国税收优惠的收回——后者在 2024 年对我们的税率产生了负面影响。

2025 年全年资本支出净额为 4.33 亿美元，比 2024 年同期增加 1.38 亿美元。





股息和股票回购

2025 年全年，公司向股东支付了 2.11 亿美元股息，并在 2025 年第四季度宣布于 2026 年第一季度支付每股 0.82 美元的季度股息。 2025 年期间，公司回购了 180 万股已发行普通股，净成本为 2.24 亿美元。 为提升股东总回报，公司致力于通过现金分红和股票回购持续向股东回报价值。

2026 年全年展望

公司预期 2026 年全年报告和调整后的 EPS 分别在 11.00 美元至 11.80 美元之间。 本指引未将当前税率、关税或贸易或食品法规的重大变化纳入考虑。 这一预期不包括与收购相关的整合和重组成本，以及任何潜在的减值成本。

公司预计 2026 年全年净销售额将实现低个位数至中个位数的增长，主要反映销量需求提升及汇率影响，但价格组合因素将部分抵消增长。 预计 2026 年全年报告和调整后的营业收入均将有低个位数的上涨。

2026 年全年展望如下：质构与健康解决方案部的营业收入预计将实现低个位数至中个位数增长，由销量增长驱动，但受价格组合因素抵消；拉美地区食品与工业配料部的营业收入预计持平至低个位数增长，反映销量增长被价格组合因素部分抵消；美国/加拿大地区食品与工业配料部的营业收入预计持平，运营改善将被投入成本上升所抵消；所有其他分部营业收入预计较上年改善 500 万至 1,000 万美元。

预计 2026 年全年公司成本将持平至低个位数增长。

就 2026 年全年而言，公司预计报告和调整后的有效税率在 25.5% 至 27.0% 之间。

预计 2026 年全年经营现金流将在 8.2 亿美元至 9.4 亿美元之间，这反映了随着净销售额预期增长，公司在营运资本方面的持续投入。 全年资本支出预计在 4 亿美元到 4.4 亿美元之间。

2026 年第一季度展望

公司预计 2026 年第一季度净销售额将较去年同期下降低个位数，报告及调整后营业收入预计将下降中双位数，这主要由于上年同期调整后营业收入实现了 26% 的强劲增长，基数较高带来同比挑战。

电话会议和网上直播详情

Ingredion 将于 2026 年 2 月 3 日（周二）上午 8 时 （中部时间）/上午 9 时 （东部时间）召开电话会议，由公司总裁兼首席执行官 Jim Zallie 及执行副总裁兼首席财务官 Jim Gray 主持。 电话会议将通过网络进行实时直播，可通过 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations 访问。 包含其他财务和运营信息的演示文稿将发布于上述公司网站，并可在电话会议开始前几个小时下载。 重播限时提供，可通过 https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results 访问。

关于公司

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) 总部位于芝加哥郊区，是全球领先的配料解决方案提供商，为全球近 120 个国家和地区的众多客户提供服务。 该公司到 2025 年的年净销售额约为 72 亿美元，将谷物、水果、蔬菜及其他植物性原料转变为食品、饮品、动物营养、酿造及工业市场使用的增值配料方案。 凭借 Ingredion 遍布全球的 Idea Labs® 创新中心和超过 11,000 名员工，公司将与客户共同确立并实现将人、自然及技术的潜力融合在一起以改善生活的目标。 如需了解更多信息和最新公司新闻，请访问 ingredion.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含或可能包含《1933 年证券法》及其修订版第 27A 节及《1934 年证券交易法》及其修订版第 21E 节所定义的前瞻性陈述。 Ingredion 拟将这些前瞻性陈述纳入此类陈述的安全港原则。

前瞻性陈述包括但不限于，我们对 2026 年全年报告和调整后每股盈利、净销售额、报告和调整后营业收入、分部及所有其他分部营业收入、公司成本、报告和调整后实际税率、运营现金流、营运资本和资本支出预期的任何陈述；我们对 2026 年第一季度净销售额、报告和调整后营业收入的预期，以及有关我们的前景和未来运营、财务状况、销量、现金流、支出或其他财务项目的任何其他陈述，包括对于上述各项的管理层计划或策略及目标；以及上述任何一项所依据的假设、预期或信念。

这些陈述有时可通过使用前瞻性词语来识别，例如 “可能”、“将要”、“应该”、“预计”、“假设”、“相信”、“计划”、“预料”、“估计”、“期望”、“意图”、“继续”、“预估”、“预测”、“展望”、“机会”、“潜在”，或其他类似的表达方式或其反面用法。 其中历史事实陈述之外的所有陈述均为“前瞻性陈述”。

这些陈述均基于当前情况或预期作出，但存在某些固有的风险和不确定性，其中很多难以预测并且超出我们的控制范围。 我们相信这些前瞻性陈述所反映的预期均基于合理假设，但投资者须注意：我们无法担保这些预期将成为现实。

由于各种风险和不确定性因素，实际结果及发展可能与这些陈述表达或暗示的预期存在重大差异，其中包括：可能会减少对我们生产产品的需求的消费者行为、偏好、需求和观念的改变；地缘政治冲突及其引发的行动，包括其对原材料可得性和价格、能源供应、供应链中断，以及外汇和利率波动所带来的影响；全球经济状况的影响，以及影响我们购买原材料或制造或出售产品所在的各个地理区域和国家／地区的客户及消费者的总体政治、经济、商业及市场条件，以及这些因素可能对我们的销售量、产品定价，以及我们从客户收回应收账款的能力产生影响；我们对于所服务的主要行业（包括但不限于食品、饮品、动物营养及酿造行业）采购我们产品的依赖，而这些行业也是我们销售额的重要来源；与流行病相关的风险；我们以足以获得市场认可的速度或质量开发或获取新产品和服务的能力；玉米加工行业及相关行业的竞争和／或客户压力增加，包括在我们的主要产品和副产品（尤其是玉米油）的市场和价格方面，以及将我们主要原材料成本的价格上涨转嫁给客户的能力；价格波动、供应链中断、关税、税费以及影响我们采购、生产流程和交货渠道的原材料、能源成本和可用性、货运和物流成本等方面的短缺；我们控制成本、实现预算和实现预期协同效应的能力，包括我们按时、按预算完成计划维护和投资项目以及有效管理货运、运输成本和对冲活动的能力；我们生产设施的运营方面的困难以及与产品安全和质量相关的责任承担；气候变化的影响以及应对气候变化的法律、监管和市场措施；我们以优惠条件成功确定并完成收购、剥离或策略联盟的能力，以及我们成功开展尽职调查、整合所收购业务或实施和维持策略联盟并在上述所有方面实现预期协同作用的能力；在国外进行业务和以外币进行交易所固有的经济、政治和其他风险；未能维持令人满意的劳资关系；我们吸引、发展、激励并与我们的员工保持良好关系的能力；法律和监管程序、诉讼、索赔和调查的影响；减值费用对我们的商誉或长期资产的影响；政治事件、贸易和国际争端、战争、威胁或恐怖主义行为以及自然灾害对我们业务的影响；政府政策、法律或法规的变化以及法律合规成本，包括遵守环境法规或我们无法控制的其他重大事件的发生；我们税率的变化或承担额外所得税责任；影响我们以合理利率筹集资金的风险以及其他影响我们获得充足资金以支持未来增长和拓展的因素；可能增加我们借贷成本的利率上升；信息技术系统、程序和站点的中断、安全事故或故障；影响我们继续执行股息政策的风险；以及我们维持财务报告有效内部控制的能力。

我们的前瞻性陈述仅在其作出之日有效，我们不承担更新任何前瞻性陈述的义务，以反映因新信息、未来事件或发展而在陈述日期之后发生的情况。 如果我们确实更新或更正了其中一项或多项声明，投资者和其他人不应该就此推断我们将进行其他更新或更正。 有关这些和其他风险的进一步描述，请参见向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 12 月 31 日的年度报告 (10-K 表格) 以及后续报告 (10-Q 和 8-K 表格) 中收录的“风险因素”和其他信息。

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(dollars and shares in millions, except per share data) Three Months Ended

December 31, Change

%



Twelve Months Ended

December 31, Change

%



2025 2024 2025 2024 (unaudited) (unaudited) (unaudited) Net sales $ 1,757 $ 1,800 (2 %) $ 7,219 $ 7,430 (3 %) Cost of sales 1,327 1,351 5,391 5,639 Gross profit 430 449 (4 %) 1,828 1,791 2 % Operating expenses 211 204 3 % 815 782 4 % Other operating (income), net (9 ) (6 ) (24 ) (1 ) Restructuring/impairment charges 8 89 21 127 Operating income 220 162 36 % 1,016 883 15 % Financing costs 9 9 37 39 Net (gain) on sale of business — — — (90 ) Other non-operating expense 4 1 5 3 Income before income taxes 207 152 36 % 974 931 5 % Provision for income taxes 40 55 238 277 Net income 167 97 72 % 736 654 13 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 2 7 7 Net income attributable to Ingredion $ 165 $ 95 74 % $ 729 $ 647 13 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 63.6 65.2 64.2 65.5 Diluted 64.4 66.5 65.2 66.6 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.59 $ 1.46 77 % $ 11.36 $ 9.88 15 % Diluted $ 2.56 $ 1.43 79 % $ 11.18 $ 9.71 15 %





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts) As of December 31, 2025 2024 Assets (unaudited) Current assets: Cash and cash equivalents $ 1,030 $ 997 Short-term investments 3 11 Accounts receivable, net 1,185 1,093 Inventories 1,227 1,187 Prepaid expenses and assets held for sale 60 67 Total current assets 3,505 3,355 Property, plant and equipment, net 2,526 2,264 Intangible assets, net 1,269 1,264 Other non-current assets 597 561 Total assets $ 7,897 $ 7,444 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 48 $ 44 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,268 1,237 Total current liabilities 1,316 1,281 Long-term debt 1,742 1,787 Other non-current liabilities 473 486 Total liabilities 3,531 3,554 Share-based payments subject to redemption 64 60 Redeemable non-controlling interests 7 7 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 issued at December 31, 2025 and 2024 1 1 Additional paid-in capital 1,155 1,152 Less: Treasury stock (common stock: 14.8 and 13.3 shares at December 31, 2025 and 2024) at cost (1,555 ) (1,355 ) Accumulated other comprehensive loss (937 ) (1,086 ) Retained earnings 5,610 5,092 Total Ingredion stockholders’ equity 4,274 3,804 Non-redeemable non-controlling interests 21 19 Total stockholders’ equity 4,295 3,823 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,897 $ 7,444





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(dollars in millions) Year Ended December 31, 2025 2024 Cash from operating activities (unaudited) Net income $ 736 $ 654 Non-cash charges to net income: Depreciation and amortization 222 214 Mechanical stores expense 67 62 Net (gain) on sale of business — (90 ) Deferred income taxes 6 (15 ) Impairment charges 10 109 Margin accounts 2 21 Changes in other trade working capital (75 ) 396 Other (24 ) 85 Cash provided by operating activities 944 1,436 Cash from investing activities Capital expenditures and mechanical stores purchases, net (433 ) (295 ) Proceeds from sale of business 12 255 Purchases of equity securities, net (20 ) (4 ) Other (3 ) (3 ) Cash used for investing activities (444 ) (47 ) Cash from financing activities Payments on debt, net (44 ) (18 ) Commercial paper repayments, net — (327 ) Repurchases of common stock, net (224 ) (216 ) Common stock activity for share-based compensation, net (12 ) 46 Purchases of non-controlling interests — (40 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (211 ) (210 ) Cash used for financing activities (491 ) (765 ) Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents 25 (28 ) Increase in cash and cash equivalents 34 596 Cash and cash equivalents, beginning of period 997 401 Cash and cash equivalents, end of period $ 1,031 $ 997

Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)

I. Segment Information of Net Sales and Operating Income

Three Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX

Twelve Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX

2025 2024 2025 2024 Net Sales: Texture & Healthful Solutions (i) $ 591 $ 581 2 % (1 %) $ 2,397 $ 2,366 1 % — % Food & Industrial Ingredients–LATAM (ii) 587 584 1 % (4 %) 2,341 2,450 (4 %) (4 %) Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada (iii) 463 511 (9 %) (9 %) 2,013 2,155 (7 %) (6 %) All Other (iv) 116 124 (6 %) (6 %) 468 459 2 % 3 % Total Net Sales $ 1,757 $ 1,800 (2 %) (4 %) $ 7,219 $ 7,430 (3 %) (3 %) Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 90 $ 94 (4 %) (7 %) $ 405 $ 350 16 % 14 % Food & Industrial Ingredients–LATAM 123 121 2 % (1 %) 493 483 2 % 2 % Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada 56 82 (32 %) (32 %) 315 373 (16 %) (15 %) All Other 3 (4 ) NM NM (2 ) (22 ) NM NM Corporate (44 ) (45 ) (2 %) (2 %) (183 ) (168 ) 9 % 9 % Adjusted Operating Income 228 248 (8 %) (11 %) 1,028 1,016 1 % 1 % Restructuring and resegmentation costs (6 ) (6 ) (13 ) (18 ) Impairment charges (2 ) (83 ) (8 ) (109 ) Other matters — 3 9 (6 ) Total Operating Income $ 220 $ 162 36 % 31 % $ 1,016 $ 883 15 % 14 %

百分比可能因四舍五入而未能精确重算。

净销售额说明 (i) 已扣除 2025 年和 2024 年第四季度分部间销售额 700 万美元和 900 万美元，以及 2025 年和 2024 年全年的分部间销售额 3,200 万美元和 5,100 万美元。 (ii) 已扣除 2025 年和 2024 年第四季度分部间销售额 1,200 万美元和 1,400 万美元，以及 2025 年和 2024 年全年的分部间销售额 5,100 万美元和 4,700 万美元。 (iii) 已扣除 2025 年和 2024 年第四季度分部间销售额 2,300 万美元和 1,900 万美元，以及 2025 年和 2024 年全年的分部间销售额 1.08 亿美元和 8,900 万美元。 (iv) 已扣除 2025 年和 2024 年第四季度分部间销售额均为 500 万美元，以及 2025 年和 2024 年全年的分部间销售额 1,500 万美元和 1,600 万美元。

II. 非 GAAP 信息

为补充美国公认会计原则 (下称“GAAP”) 编制的综合财务业绩，我们使用了非 GAAP 历史财务指标，其中不包括某些 GAAP 项目，如重组和业务重新划分成本、出售业务净收益、减值费用、墨西哥税项和其他特定项目。 当提到这些非 GAAP 金额时，通常我们使用术语“调整后”。

管理层内部使用非 GAAP 财务指标进行战略决策、预测未来结果和评估当前业绩。 通过披露非 GAAP 财务指标，管理层旨在为投资者提供对呈列期间运营业绩和趋势进行的更有意义、更一致的比较。 这些非 GAAP 财务指标用于补充或与 GAAP 报表结果结合使用，作为考察我们运营中各个方面的另一种方式。结合 GAAP 业绩考察时，这些非 GAAP 指标可提供对影响我们业务的因素和趋势的更完整理解。 这些非 GAAP 指标应视对 GAAP 指标的补充，而非替代，亦更非更高的优先级。

非 GAAP 财务指标并非按照 GAAP 进行编制；因此，我们的非 GAAP 信息与其他公司提供的类似标题指标不具有可比性。 下表提供了每项非 GAAP 财务指标根据最具可比性的 GAAP 指标调整的结果。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, 2025 Twelve Months Ended

December 31, 2025 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 165 $ 2.56 $ 729 $ 11.18 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 5 0.08 11 0.17 Impairment charges (iii) 3 0.05 7 0.11 Other matters (iv) — — (7 ) (0.11 ) Tax item–Mexico (v) (4 ) (0.07 ) (14 ) (0.22 ) Other tax matters (vi) (6 ) (0.09 ) — — Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 163 $ 2.53 $ 726 $ 11.13





Three Months Ended

December 31, 2024 Twelve Months Ended

December 31, 2024 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 95 $ 1.43 $ 647 $ 9.71 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 4 0.06 13 0.20 Net (gain) on sale of business (ii) — — (86 ) (1.29 ) Impairment charges (iii) 81 1.20 109 1.63 Other matters (iv) (2 ) (0.03 ) 5 0.07 Tax item–Mexico (v) 6 0.09 18 0.27 Other tax matters (vi) (8 ) (0.12 ) 4 0.06 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 176 $ 2.63 $ 710 $ 10.65

净收入和 EPS 可能因四舍五入而未加总或重新计算。

注释 (i) 在截至 2025 年 12 月 31 日的三个月和十二个月期间，我们分别录得 600 万美元和 1,300 万美元的税前重组费用，主要涉及先前宣布的工厂停产后产生的拆迁成本及年度发生的重组活动支出。 在截至 2024 年 12 月 31 日的三个月和十二个月内，我们分别录得 600 万美元和 1,800 万美元的税前重组费用，主要与年度发生的重组活动以及于 2024 年 1 月 1 日生效的业务重新划分有关。 (ii) 在截至 2024 年 12 月 31 日的十二个月内，我们因出售韩国业务而录得 9,000 万美元的税前收益。 (iii) 在截至 2025 年 12 月 31 日的三个月和十二个月内，我们因重组活动分别录得 400 万美元及 1,000 万美元的股权投资与设备税前减值费用。 在截至 2024 年 12 月 31 日的三个月内，我们录得 8,300 万美元的税前减值费用，主要与我们计划停止加拿大万斯科伊和巴西阿尔坎塔拉生产设施的运营有关。 此外，在 2024 年，我们还录得 1,800 万美元的权益法投资减值费用，以及与计划停止英国制造业务相关的 800 万美元减值费用。 (iv) 截至 2025 年 12 月 31 日的十二个月期间，我们录得 900 万美元的税前收益，主要与保险理赔款以及某些间接税项的有利裁决有关。 在截至 2024 年 12 月 31 日的十二个月内，我们因美国一家仓库遭受龙卷风破坏而录得 700 万美元的税前净支出。 (v) 我们录得截至 2025 年 12 月 31 日三个月和十二个月的 400 万美元和 1,400 万美元税务计提，这是由于墨西哥比索兑美元汇率波动及其对墨西哥财务报表的影响所致。 (vi) 在截至 2025 年 12 月 31 日的三个月内，我们录得与某海外子公司永久性再投资状态相关的应计变更、上年度税务或有事项回转收益、上年美国税收优惠转回再确认的冲回、上述非 GAAP 调整的税务影响，以及此前已确认的巴西地方激励措施的税收优惠利息（该等优惠此前为应税项目）。



在截至 2025 年 12 月 31 日的十二个月期间，我们变更了某海外子公司的永久性再投资状态、重新计量美国各州递延所得税、以及处理上述非 GAAP 调整项的税务影响。 其中一部分被我们在加拿大实现未来税损结转所带来的收益、上年税务或有事项的转回，以及之前确认的巴西某些地方应税激励措施的税收优惠利息所抵消。





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax) Three Months Ended

December 31, Twelve Months Ended

December 31, 2025 2024 2025 2024 Operating income $ 220 $ 162 $ 1,016 $ 883 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 6 13 18 Impairment charges (iii) 2 83 8 109 Other matters (iv) — (3 ) (9 ) 6 Non-GAAP adjusted operating income $ 228 $ 248 $ 1,028 $ 1,016

有关说明 (i) 至 (iv)，请参阅“Ingredion 应占 GAAP 净收入及摊薄 EPS 与 Ingredion 应占非 GAAP 调整后净收入及调整后摊薄 EPS 的对账表” 中的说明 (i) 至 (iv)。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages) Three Months Ended December 31, 2025 Twelve Months Ended December 31, 2025 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 207 $ 40 19.3 % $ 974 $ 238 24.4 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 1 13 2 Impairment charges (iii) 4 1 10 3 Other matters (iv) — — (9 ) (2 ) Tax item–Mexico (v) — 4 — 14 Other tax matters (vi) — 6 — — Adjusted Non-GAAP $ 217 $ 52 24.0 % $ 988 $ 255 25.8 %





Three Months Ended December 31, 2024 Twelve Months Ended December 31, 2024 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 152 $ 55 36.2 % $ 931 $ 277 29.8 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 2 18 5 Net (gain) on sale of business (ii) — — (90 ) (4 ) Impairment charges (iii) 83 2 109 — Other matters (iv) (3 ) (1 ) 6 1 Tax item–Mexico (v) — (6 ) — (18 ) Other tax matters (vi) — 8 — (4 ) Adjusted Non-GAAP $ 238 $ 60 25.2 % $ 974 $ 257 26.4 %

有关注释 (i) 至 (vi)，请参阅“Ingredion 应占 GAAP 净收入和摊薄每股收益与 Ingredion 应占非 GAAP 调整后净收入和调整后摊薄每股收益的对账表”中所包含的注释 (i) 至 (vi)。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected* GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”)

to Expected* Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”)

(unaudited) Expected EPS Range

for Full-Year 2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 11.00 $ 11.80 Adjustments: Adjusted EPS $ 11.00 $ 11.80

.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected* U.S. GAAP Effective Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected* Adjusted Effective Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(unaudited) Expected Effective Tax Rate Range

for Full-Year 2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 25.5 % 27.0 % Adjustments: Adjusted ETR 25.5 % 27.0 %





* 以上为我们 2026 年全年预期摊薄 EPS 与预期调整后摊薄 EPS 的对账表，以及 2026 年全年预期 GAAP ETR 与预期调整后 ETR 的对账表。 上述金额可能无法反映某些未来费用、成本和/或收益，这些费用、成本和/或收益因其发生时间、影响和/或重要性未知，故本质上难以预测和估计。 这些金额可能包括但不限于用于收购和整合成本、减值和重整成本以及某些其他项目的对 GAAP EPS 和 GAAP ETR 的调整。 我们通常会从我们的调整后 EPS 和调整后 ETR 指引中排除这些调整。 出于这些原因，相对于预测 GAAP EPS 或 GAAP ETR，我们对预测调整后 EPS 和 ETR 的能力更有信心。



