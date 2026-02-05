Ingredion Incorporated 公佈 2025 年第四季度及全年業績

2025 全年業績顯示，報告及調整後 * 每股盈利分別為 11.18 美元及 11.13 美元；而 2024 年全年則分別為 9.71 美元及 10.65 美元

公司展望 2026 全年，報告及調整後每股盈利預計將介乎 11.00 美元至 11.80 美元之間



伊利諾伊州韋斯特徹斯特, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的食品和飲料製造商方案供應商 Ingredion Incorporated (NYSE: INGR)，於今天發佈了 2025 年第四季度及 2025 年全年的業績報告。

Ingredion 主席兼行政總裁 Jim Zallie 表示：「我們的全年財務表現刷新紀錄，這有賴於質地與健康解決方案 (Texture & Healthful Solutions) 業務持續強勁，以及食品和工業原料 (Food & Industrial Ingredients)—拉丁美洲的業績穩固。 上述亮麗表現，部分被食品和工業原料—美國 / 加拿大的業務復甦步伐較預期緩慢所抵銷。」

「質地與健康解決方案季度表現穩健，銷售量增長達 4%。這主要受惠於市場對我們清潔標籤產品及日益豐富的解決方案組合需求強勁，這兩方面的增長均超越該分部整體的淨銷售額增長。 此外，我們位於印第安納波利斯工廠的特種澱粉現代化升級項目已在第四季度投產，進一步了提高可靠表現，並且擴大產能來支援質地解決方案的業務增長。」

「 我們的食品和工業原料—拉丁美洲業務分部於第四季度重拾增長動力，並在市場條件改善下，推動全年營運收入實現增長。 至於食品和工業原料—美國 / 加拿大的業務在營運上面臨挑戰，同時甜味劑需求因罐裝飲品零售價格上漲而轉弱，這些因素共同影響其業績表現。」

「步入 2026 年，我們已準備就緒，延續目前質地與健康解決方案增長的勢頭。同時，我們預期食品和工業原料—美國 / 加拿大業務將能克服那些在 2025 年顯著影響業績的營運挫折。 憑藉強勁的現金流創造能力和健全的資產負債表，我們將持續展現嚴謹的資本配置策略，為股東創造長期價值。」

* 報告的結果符合美國一般公認會計原則「GAAP」。 調整後的財務指標屬於非 GAAP 財務指標。 請參閱綜合財務報表後名為「非 GAAP 資訊」的補充財務資訊的第二節，以查看將非 GAAP 財務指標根據最直接可比的 GAAP 指標調整的對賬。

Diluted Earnings Per Share (EPS)

4Q24 4Q25 2024 2025 Reported Diluted EPS $ 1.43 $ 2.56 $ 9.71 $ 11.18 Impairment charges 1.20 0.05 1.63 0.11 Restructuring and resegmentation costs 0.06 0.08 0.20 0.17 Net (gain) on sale of business — — (1.29 ) — Tax items and other matters (0.06 ) (0.16 ) 0.40 (0.33 ) Adjusted Diluted EPS** $ 2.63 $ 2.53 $ 10.65 $ 11.13

Factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

4Q25 2025 Total items affecting adjusted diluted EPS** (0.10 ) 0.48 Total operating items (0.23 ) 0.13 Margin (0.22 ) 0.39 Volume (0.10 ) (0.47 ) Foreign exchange 0.08 0.06 Other income 0.01 0.15 Total non-operating items 0.13 0.35 Other non-operating income (0.01 ) — Financing costs — 0.03 Tax rate 0.06 0.09 Shares outstanding 0.08 0.23 Non-controlling interests — —

** 總數可能因四捨五入而無法相加或重新計算



業務回顧

Ingredion 整體狀況

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume S. Korea

Volume* Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 1,800 36 (40 ) — (39 ) 1,757 (2 %) (4 %) Full-Year 7,430 8 (51 ) (24 ) (144 ) 7,219 (3 %) (3 %)

* 由於出售南韓業務而導致的銷量損失

與 2024 年同期相比，2025 年第四季度及全年的淨銷售額分別錄得 2% 及 3% 的跌幅。 下跌由價格組合所導致，主要原因是原材料成本下降，以及食品和工業原料各業務部門的銷量下跌，部分為質地與健康解決方案業務銷量上升所抵銷。 撇除外匯影響，2025 年第四季度及全年的淨銷售額，較 2024 年同期分別下跌 4% 和 3%。





Reported Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers Restructuring/

Impairment Other 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 162 7 (27 ) 81 (3 ) 220 36 % 31 % Full-Year 883 6 6 106 15 1,016 15 % 14 %

Adjusted Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 248 7 (27 ) 228 (8 %) (11 %) Full-Year 1,016 6 6 1,028 1 % 1 %

營運收入

2025 年第四季度，報告及調整後營運收入分別為 2.20 億美元及 2.28 億美元，與 2024 年第四季度相比，分別上升了 36% 及下跌了 8%。 報告與調整後營運收入之間存在差異，主要歸因於計入了與 Cost 2 Compete 計劃相關的重組開支。 撇除外匯影響，2025 年第四季度的報告營運收入及調整後營運收入，較 2024 年第四季度分別上升了 31% 及下跌了 11%。

Compete 計劃相關的重組開支。 撇除外匯影響，2025 年第四季度的報告營運收入及調整後營運收入，較 2024 年第四季度分別上升了 31% 及下跌了 11%。 2025 年全年的報告營運收入為 10.16 億美元，調整後營運收入為 10.28 億美元，與 2024 年全年相比，分別上升了 15% 及 1%。 報告與調整後營運收入之間存在差異，主要歸因於計入了與 Cost 2 Compete 計劃相關的重組及減值成本。

質地和健康解決方案

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 581 13 25 (28 ) 591 2 % (1 %) Full-Year 2,366 37 106 (112 ) 2,397 1 % — %

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 94 3 (7 ) 90 (4 %) (7 %) Full-Year 350 8 47 405 16 % 14 %

2025 年第四季度，質地和健康解決方案的營運收入為 9,000 萬美元，較 2024 年第四季度減少 400 萬美元；2025 年全年營運收入則為 4.05 億美元，較去年增加 5,500 萬美元。 季度收入下跌，主要由於發生了一次性銷售及行政開支，惟當期銷量增長帶來的毛利增加，部分抵銷了此項開支的影響。 全年增長主要受原材料及投入成本降低，以及銷售量提升所推動，惟部分被不利的價格組合與營運開支上漲所抵銷。 撇除外匯影響，該分部第四季度的營運收入下跌 7%，而全年則上升 14%。





食品與工業原料–拉丁美洲

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 584 24 (17 ) (4 ) 587 1 % (4 %) Full-Year 2,450 (15 ) (97 ) 3 2,341 (4 %) (4 %)

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 121 4 (2 ) 123 2 % (1 %) Full-Year 483 — 10 493 2 % 2 %

2025 年第四季度，食品和工業原料–拉丁美洲的營運收入為 1.23 億美元，較 2024 年同期增加 200 萬美元；而 2025 年全年營運收入則為 4.93 億美元，較去年增加 1,000 萬美元。 第四季度的增長主要受到有利的投入成本及外匯匯率所推動，部分為銷量需求下跌所抵銷。 全年營運收入增長，主要受有利的原材料成本及墨西哥交易貨幣的影響所推動，部分為銷量需求下滑所抵銷。 撇除外匯換算之影響，該分部在 2025 年第四季度的營運收入下跌 1%，而全年則上升 2%。





食品與工業原料 - 美國 / 加拿大

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 511 — (37 ) (11 ) 463 (9 %) (9 %) Full-Year 2,155 (9 ) (87 ) (46 ) 2,013 (7 %) (6 %)

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 82 — (26 ) 56 (32 %) (32 %) Full-Year 373 (3 ) (55 ) 315 (16 %) (15 %)

2025 年第四季度，食品和工業原料–美國 / 加拿大的營運收入為 5,600 萬美元，較 2024 年同期減少 2,600 萬美元；而 2025 年全年營運收入則為 3.15 億美元，較去年減少 5,800 萬美元。 第四季度與全年的收入下挫，主要由於本公司一間大型製造廠遇到生產困難，加上飲料與食品的銷量需求低於預期。 撇除外匯換算之影響，該分部第四季度的營運收入下跌 32%，而全年則下跌 15%。





其他所有**

Net Sales

$ in millions 2024 FX Impact Volume S. Korea

Volume* Price/Mix 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 124 (1 ) (11 ) — 4 116 (6 %) (6 %) Full-Year 459 (5 ) 27 (24 ) 11 468 2 % 3 %

All Other Operating Income (Loss)

$ in millions 2024 FX Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Fourth Quarter (4 ) — 7 3 NM NM Full-Year (22 ) 1 19 (2 ) NM NM

2025 年第四季度，所有其他分部的營運收入為 300 萬美元，較 2024 年同期增加 700 萬美元；其 2025 年全年則錄得 200 萬美元的營業虧損，相較去年已大幅改善 2,000 萬美元。 第四季度及全年的改善，主要由於植物蛋白業務表現好轉，部分為巴基斯坦業務利潤下滑所抵銷。





**所有其他包括不單獨或集體分類為可報告分部的多個營運業務分部的業務。 其他所有的淨銷售額主要來自巴基斯坦業務的甜味劑和澱粉質銷售，PureCircle 和減糖業務的甜菊糖和其他配料的銷售，以及蛋白質強化業務的豌豆蛋白配料。

其他財務項目

截至 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日為止，總債務與現金（包括短期投資）分別為 18 億美元及 10 億美元。

2025 全年的營運現金流為 9.44 億美元，較 2024 年全年的 14.36 億美元有所下降，反映了對營運資金的投入增加。

2025 年第四季度及 2024 年第四季度，報告的融資成本淨額均為 900 萬美元。

2025 年第四季度，報告實際稅率為 19.3%，調整後實際稅率為 24.0%；相比之下，去年同期的兩項稅率分別為 36.2% 及 25.2%。 報告實際稅率下降，主要有兩大原因：一是墨西哥比索兌美元的匯率變動，二是美國稅務優惠的撤回，此舉於 2024 年對我們的稅率造成了負面影響。

2025 全年的資本支出淨額為 4.33 億美元，較 2024 全年增加了 1.38 億美元。





股息和股份回購

2025 年全年，公司共向股東支付股息 2.11 億美元。此外，公司在 2025 年第四季度宣佈派發每股 0.82 美元的季度股息，並已於 2026 年第一季度支付。 在 2025 年，公司回購了 180 萬股已發行的普通股，淨額成本為 2.24 億美元。 為了提升整體股東回報，該公司致力透過現金股息和股份回購，持續回饋股東價值。

2026 年全年展望

公司展望 2026 全年，報告及調整後每股盈利預計將介乎 11.00 美元至 11.80 美元之間。 這項指引並未假設當前稅率、關稅或貿易，或食品法規可能發生的特殊變更。 這一預期不包括任何與收購相關的整合和重組成本，以及任何潛在的減值成本。

公司預計 2026 全年淨銷售額將錄得低個位數至中個位數增長，反映出銷量需求增加及外匯影響，但部分會被價格組合因素所抵銷。 預計 2026 年全年，報告與調整後營運收入均會錄得低個位數的增長。

2026 年全年展望大致如下：質地與健康解決方案 (Texture & Healthful Solutions) 營運收入預計會錄得低個位數至中個位數增長，由銷售量增長所推動，但為價格組合所抵銷；食品和工業原料 - 拉丁美洲 (Food & Industrial Ingredients—LATAM) 營運收入預計持平或實現低個位數增長，反映銷售量增長，但為價格組合所抵銷；食品和工業原料 - 美國 / 加拿大 (Food & Industrial Ingredients—U.S. / Canada) 營運收入預計將持平，營運改善為投入成本上漲所抵銷；而所有其他 (All Other) 分部的營運收入與去年相比較，則預計會有 500 萬至 1,000 萬美元的改善。

2026 年全年的企業成本預計會持平，以至錄得低個位數字的升幅。

公司預計 2026 年全年的報告及調整後實際稅率均介乎 25.5% 至 27.0% 之間。

預計 2026 年全年的營運現金流將在 8.2 億美元至 9.4 億美元之間，反映出由於淨銷售額預期有所增長，公司將持續投入營運資本。 全年資本支出預計約為 4 億至 4.4 億美元。

2026 年第一季度展望

就 2026 年第一季度，公司預計淨銷售額與去年同一季度相比，會錄得低個位數字的跌幅，而預計報告及調整後營運收入會出現中雙位數字的跌幅，主要歸因於去年第一季度調整後營運收入大幅上升 26%，導致比較基數較高。

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(dollars and shares in millions, except per share data) Three Months Ended

December 31, Change

%

Twelve Months Ended

December 31, Change

%

2025 2024 2025 2024 (unaudited) (unaudited) (unaudited) Net sales $ 1,757 $ 1,800 (2 %) $ 7,219 $ 7,430 (3 %) Cost of sales 1,327 1,351 5,391 5,639 Gross profit 430 449 (4 %) 1,828 1,791 2 % Operating expenses 211 204 3 % 815 782 4 % Other operating (income), net (9 ) (6 ) (24 ) (1 ) Restructuring/impairment charges 8 89 21 127 Operating income 220 162 36 % 1,016 883 15 % Financing costs 9 9 37 39 Net (gain) on sale of business — — — (90 ) Other non-operating expense 4 1 5 3 Income before income taxes 207 152 36 % 974 931 5 % Provision for income taxes 40 55 238 277 Net income 167 97 72 % 736 654 13 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 2 7 7 Net income attributable to Ingredion $ 165 $ 95 74 % $ 729 $ 647 13 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 63.6 65.2 64.2 65.5 Diluted 64.4 66.5 65.2 66.6 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.59 $ 1.46 77 % $ 11.36 $ 9.88 15 % Diluted $ 2.56 $ 1.43 79 % $ 11.18 $ 9.71 15 %





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts) As of December 31, 2025 2024 Assets (unaudited) Current assets: Cash and cash equivalents $ 1,030 $ 997 Short-term investments 3 11 Accounts receivable, net 1,185 1,093 Inventories 1,227 1,187 Prepaid expenses and assets held for sale 60 67 Total current assets 3,505 3,355 Property, plant and equipment, net 2,526 2,264 Intangible assets, net 1,269 1,264 Other non-current assets 597 561 Total assets $ 7,897 $ 7,444 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 48 $ 44 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,268 1,237 Total current liabilities 1,316 1,281 Long-term debt 1,742 1,787 Other non-current liabilities 473 486 Total liabilities 3,531 3,554 Share-based payments subject to redemption 64 60 Redeemable non-controlling interests 7 7 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 issued at December 31, 2025 and 2024 1 1 Additional paid-in capital 1,155 1,152 Less: Treasury stock (common stock: 14.8 and 13.3 shares at December 31, 2025 and 2024) at cost (1,555 ) (1,355 ) Accumulated other comprehensive loss (937 ) (1,086 ) Retained earnings 5,610 5,092 Total Ingredion stockholders’ equity 4,274 3,804 Non-redeemable non-controlling interests 21 19 Total stockholders’ equity 4,295 3,823 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,897 $ 7,444





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(dollars in millions) Year Ended December 31, 2025 2024 Cash from operating activities (unaudited) Net income $ 736 $ 654 Non-cash charges to net income: Depreciation and amortization 222 214 Mechanical stores expense 67 62 Net (gain) on sale of business — (90 ) Deferred income taxes 6 (15 ) Impairment charges 10 109 Margin accounts 2 21 Changes in other trade working capital (75 ) 396 Other (24 ) 85 Cash provided by operating activities 944 1,436 Cash from investing activities Capital expenditures and mechanical stores purchases, net (433 ) (295 ) Proceeds from sale of business 12 255 Purchases of equity securities, net (20 ) (4 ) Other (3 ) (3 ) Cash used for investing activities (444 ) (47 ) Cash from financing activities Payments on debt, net (44 ) (18 ) Commercial paper repayments, net — (327 ) Repurchases of common stock, net (224 ) (216 ) Common stock activity for share-based compensation, net (12 ) 46 Purchases of non-controlling interests — (40 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (211 ) (210 ) Cash used for financing activities (491 ) (765 ) Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents 25 (28 ) Increase in cash and cash equivalents 34 596 Cash and cash equivalents, beginning of period 997 401 Cash and cash equivalents, end of period $ 1,031 $ 997

Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)

I. Segment Information of Net Sales and Operating Income

Three Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX

Twelve Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX

2025 2024 2025 2024 Net Sales: Texture & Healthful Solutions (i) $ 591 $ 581 2 % (1 %) $ 2,397 $ 2,366 1 % — % Food & Industrial Ingredients–LATAM (ii) 587 584 1 % (4 %) 2,341 2,450 (4 %) (4 %) Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada (iii) 463 511 (9 %) (9 %) 2,013 2,155 (7 %) (6 %) All Other (iv) 116 124 (6 %) (6 %) 468 459 2 % 3 % Total Net Sales $ 1,757 $ 1,800 (2 %) (4 %) $ 7,219 $ 7,430 (3 %) (3 %) Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 90 $ 94 (4 %) (7 %) $ 405 $ 350 16 % 14 % Food & Industrial Ingredients–LATAM 123 121 2 % (1 %) 493 483 2 % 2 % Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada 56 82 (32 %) (32 %) 315 373 (16 %) (15 %) All Other 3 (4 ) NM NM (2 ) (22 ) NM NM Corporate (44 ) (45 ) (2 %) (2 %) (183 ) (168 ) 9 % 9 % Adjusted Operating Income 228 248 (8 %) (11 %) 1,028 1,016 1 % 1 % Restructuring and resegmentation costs (6 ) (6 ) (13 ) (18 ) Impairment charges (2 ) (83 ) (8 ) (109 ) Other matters — 3 9 (6 ) Total Operating Income $ 220 $ 162 36 % 31 % $ 1,016 $ 883 15 % 14 %

百分比可能因四捨五入而存在計算差異。

淨銷售額註釋 (i) 數據已扣除分部間銷售：2025 年第四季度為 700 萬美元，2024 年第四季度為 900 萬美元；2025 年全年為 3,200 萬美元，2024 年全年為 5,100 萬美元。 (ii) 數據已扣除分部間銷售：2025 年第四季度為 1,200 萬美元，2024 年第四季度為 1,400 萬美元；2025 年全年為 5,100 萬美元，2024 年全年為 4,700 萬美元。 (iii) 數據已扣除分部間銷售：2025 年第四季度為 2,300 萬美元，2024 年第四季度為 1,900 萬美元；2025 年全年為 1.08 億美元，2024 年全年為 8,900 萬美元。 (iv) 數據已扣除分部間銷售：2025 年及 2024 年第四季度均為 500 萬美元；2025 年全年為 1,500 萬美元，2024 年全年為 1,600 萬美元。

II. 非GAAP資料

為了補充根據美國公認會計原則（「GAAP」）編制的綜合財務業績，我們使用了非 GAAP 歷史財務指標，這些指標不包括某些 GAAP 事項，例如業務重組及重新劃分成本、出售業務的淨增益、減值費用、墨西哥稅項和其他指定事項。 我們通常在提及這些非 GAAP 金額時使用「調整後」一詞。

管理層在內部使用非 GAAP 財務指標，進行策略決策、預測未來業績及評估當前表現。 透過披露非 GAAP 財務指標，管理層擬為投資者提供更有意義和一致的經營業績和趨勢比較結果。 該等非 GAAP 財務指標可補充根據 GAAP 列報的業績並與之結合使用，反映了審閱我們運營各個方面的一種額外方式，當與 GAAP 業績一同審閱時，可提供對影響我們業務的因素和趨勢的更完整的理解。 這些非 GAAP 指標應被視為補充（而非取代或優於）根據 GAAP 計算的相應指標。

非 GAAP 財務指標並未按照 GAAP 編製，因此，我們的非 GAAP 資料未必與其他公司列報的類似標題的指標具有可比性。 下表列出每個非 GAAP 財務指標與最具可比性的 GAAP 指標的對賬。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, 2025 Twelve Months Ended

December 31, 2025 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 165 $ 2.56 $ 729 $ 11.18 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 5 0.08 11 0.17 Impairment charges (iii) 3 0.05 7 0.11 Other matters (iv) — — (7 ) (0.11 ) Tax item–Mexico (v) (4 ) (0.07 ) (14 ) (0.22 ) Other tax matters (vi) (6 ) (0.09 ) — — Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 163 $ 2.53 $ 726 $ 11.13





Three Months Ended

December 31, 2024 Twelve Months Ended

December 31, 2024 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 95 $ 1.43 $ 647 $ 9.71 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 4 0.06 13 0.20 Net (gain) on sale of business (ii) — — (86 ) (1.29 ) Impairment charges (iii) 81 1.20 109 1.63 Other matters (iv) (2 ) (0.03 ) 5 0.07 Tax item–Mexico (v) 6 0.09 18 0.27 Other tax matters (vi) (8 ) (0.12 ) 4 0.06 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 176 $ 2.63 $ 710 $ 10.65

淨收入及每股盈利可能因四捨五入而無法相加或重新計算。

附註 (i) 在截至 2025 年 12 月 31 日止的三個月及十二個月期間，我們分別錄得 600 萬美元及 1,300 萬美元的稅前重組費用，主要涉及先前已公佈的工廠關閉所產生的停用成本，以及年內進行的重組活動。 在截至 2024 年 12 月 31 日止的三個月及十二個月期間，我們分別錄得 600 萬美元及 1,800 萬美元的稅前重組費用，主要涉及年內進行的重組活動，以及於 2024 年 1 月 1 日生效的業務重新劃分。 (ii) 在截至 2024 年 12 月 31 日止的十二個月內，我們因出售南韓業務而錄得 9,000 萬美元的稅前收益。 (iii) 在截至 2025 年 12 月 31 日止的三個月及十二個月期間，我們因重組活動，分別就權益投資及設備錄得 400 萬美元及 1,000 萬美元的稅前減值費用。 在截至 2024 年 12 月 31 日止的三個月內，我們錄得 8,300 萬美元的稅前減值費用，主要涉及位於加拿大 Vanscoy 及巴西 Alcantara 的製造設施停止營運。 同樣在 2024 年，我們就權益法投資錄得 1,800 萬美元的稅前減值費用，並就英國製造業務停止營運錄得 800 萬美元的稅前減值費用。 (iv) 在截至 2025 年 12 月 31 日止的十二個月內，錄得的稅前收益為 900 萬美元，主要與保險賠償和某些間接稅的有利判決相關。 在截至 2024 年 12 月 31 日止的十二個月內，我們錄得美國倉庫因受龍捲風損毁而產生的 700 萬美元除稅前淨額費用。 (v) 在截至 2025 年 12 月 31 日止的三個月及十二個月期間，由於墨西哥比索兌美元匯率的變動及其對墨西哥財務報表的影響，我們分別錄得 400 萬美元及 1,400 萬美元的稅務撥備。 (vi) 在截至 2025 年 12 月 31 日止三個月期間，我們記錄了與一間海外聯營公司永久再投資狀態相關的撥備變動、因迴轉往年稅務或有項目而產生的收益、迴轉往年美國稅務優惠的撤回、上述非 GAAP 調整的稅務影響，以及就先前已課稅的某些巴西本地激勵措施，就先前確認的稅務優惠所產生的利息。



在截至 2025 年 12 月 31 日止十二個月期間，我們變更了某海外聯營公司的永久性再投資地位、進行美國州遞延稅項重新計量，並處理上述非 GAAP 原則調整的稅務影響。 上述調整部分被以下收益所抵銷：我們能夠實現加拿大未來稅務虧損所帶來的收益、往年稅務或有項目的迴轉，以及就先前已課稅的某些巴西本地激勵措施，就先前確認的稅務優惠所產生的利息。





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax) Three Months Ended

December 31, Twelve Months Ended

December 31, 2025 2024 2025 2024 Operating income $ 220 $ 162 $ 1,016 $ 883 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 6 13 18 Impairment charges (iii) 2 83 8 109 Other matters (iv) — (3 ) (9 ) 6 Non-GAAP adjusted operating income $ 228 $ 248 $ 1,028 $ 1,016

對於附註 (i) 至 (iv)，請參閲 Ingredion 應佔 GAAP 淨收入及攤薄每股盈利與 Ingredion 應佔非 GAAP 調整後淨收入及調整後攤薄每股盈利的對賬中所包括的附註 (i) 至 (iv)。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages) Three Months Ended December 31, 2025 Twelve Months Ended December 31, 2025 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 207 $ 40 19.3 % $ 974 $ 238 24.4 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 1 13 2 Impairment charges (iii) 4 1 10 3 Other matters (iv) — — (9 ) (2 ) Tax item–Mexico (v) — 4 — 14 Other tax matters (vi) — 6 — — Adjusted Non-GAAP $ 217 $ 52 24.0 % $ 988 $ 255 25.8 %





Three Months Ended December 31, 2024 Twelve Months Ended December 31, 2024 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 152 $ 55 36.2 % $ 931 $ 277 29.8 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 2 18 5 Net (gain) on sale of business (ii) — — (90 ) (4 ) Impairment charges (iii) 83 2 109 — Other matters (iv) (3 ) (1 ) 6 1 Tax item–Mexico (v) — (6 ) — (18 ) Other tax matters (vi) — 8 — (4 ) Adjusted Non-GAAP $ 238 $ 60 25.2 % $ 974 $ 257 26.4 %

有關附註 (i) 至 (vi)，請參閱 Ingredion 應佔 GAAP 淨收入及攤薄每股盈利與 Ingredion 應佔非 GAAP 調整後淨收入及調整後攤薄每股盈利的對賬中所包括的附註 (i) 至 (vi)。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected* GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”)

to Expected* Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”)

(unaudited) Expected EPS Range

for Full-Year 2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 11.00 $ 11.80 Adjustments: Adjusted EPS $ 11.00 $ 11.80

.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected* U.S. GAAP Effective Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected* Adjusted Effective Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(unaudited) Expected Effective Tax Rate Range

for Full-Year 2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 25.5 % 27.0 % Adjustments: Adjusted ETR 25.5 % 27.0 %





* 以上是我們 2026 全年預期攤薄每股盈利與 2026 全年預期調整後攤薄每股盈利，以及我們 2026 全年預期 GAAP 實際稅率與 2026 全年預期調整後實際稅率的對賬。 上述金額可能無法反映某些未來費用、成本和／或收益，這些費用、成本和／或收益因其發生時間、影響和／或重要性未知，故本質上難以預測和估計。 這些金額可能包括但不限於用於收購和整合成本、減值和重整成本以及某些其他項目對 GAAP 每股盈利及 GAAP 實際稅率作出的調整。 我們通常會將這些調整，從調整後每股盈利及調整後實際稅率的指引中剔除。 由於這些原因，我們對調整後每股盈利及調整後實際稅率的預測能力比 GAAP 每股盈利或 GAAP 實際稅率的預測能力更有信心。



