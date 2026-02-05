Fenix Outdoor International AG Kvartal 4 rapport

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG

Delårsrapport

2025-10-01 – 2025-12-31

Fjärde kvartalet 2025-10-01 – 2025-12-31

Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR 188 797 (TEUR 177 801), En ökning med 6,2%.

Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 20 463 (TEUR 17 225).

Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR

2 972 (TEUR 2 575).

2 972 (TEUR 2 575). Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR -65 (TEUR 7 583).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR -5 683 (TEUR -3 207).

Resultat per aktie uppgick till EUR -0,46

(EUR -0,23).

Perioden 2025-01-01 – 2025-12-31

Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR 707 715 (TEUR 698 800), En ökning med 1,3%.

Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 91 933 (TEUR 95 281).

Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR

33 058 (TEUR 37 406).

33 058 (TEUR 37 406). Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR 21 945 (TEUR 35 272).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 5 258 (TEUR 14 615).

Resultat per aktie uppgick till EUR 0,36 (EUR 1,08).

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,50 (15,00) svenska kronor, ”SEK”, per B-aktie och 0,75 (1,5) SEK per A-aktie. Tidpunkten för utbetalningen kommer att kommuniceras i stämmoinbjudan.

Egna aktier i bolaget

Per 2025-12-31 ägde bolaget 12 775 B-aktier representerande 0,09 % av kapitalet av A- och B-aktier.

Finansiell Information

www.fenixoutdoor.se/investor/financial reports

Denna rapport innehåller information som Fenix Outdoor International AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15.00 den 5 Februari 2025.

Kontakt person Martin Nordin, Arbetande Styrelseordförande +41 797 99 27 58





