Fenix Outdoor International AG Kvartal 4 rapport

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG
Delårsrapport
2025-10-01 – 2025-12-31
Fjärde kvartalet 2025-10-01 – 2025-12-31
- Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR 188 797 (TEUR 177 801), En ökning med 6,2%.
- Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 20 463 (TEUR 17 225).
- Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR
2 972 (TEUR 2 575).
- Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR -65 (TEUR 7 583).
- Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR -5 683 (TEUR -3 207).
- Resultat per aktie uppgick till EUR -0,46
(EUR -0,23).
Perioden 2025-01-01 – 2025-12-31
- Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR 707 715 (TEUR 698 800), En ökning med 1,3%.
- Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 91 933 (TEUR 95 281).
- Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR
33 058 (TEUR 37 406).
- Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR 21 945 (TEUR 35 272).
- Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 5 258 (TEUR 14 615).
- Resultat per aktie uppgick till EUR 0,36 (EUR 1,08).
Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 7,50 (15,00) svenska kronor, ”SEK”, per B-aktie och 0,75 (1,5) SEK per A-aktie. Tidpunkten för utbetalningen kommer att kommuniceras i stämmoinbjudan.
Egna aktier i bolaget
Per 2025-12-31 ägde bolaget 12 775 B-aktier representerande 0,09 % av kapitalet av A- och B-aktier.
Finansiell Information
www.fenixoutdoor.se/investor/financial reports
Denna rapport innehåller information som Fenix Outdoor International AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15.00 den 5 Februari 2025.
Kontakt person Martin Nordin, Arbetande Styrelseordförande +41 797 99 27 58
