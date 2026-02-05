RMR de Montréal : un début d’année 2026 marqué par la continuité du repli observé en 2025

L’ÎLE-DES-SŒURS, Quebec, 05 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois de janvier 2026. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

Faits saillants

En janvier 2026, 2 364 transactions résidentielles ont été réalisées sur le territoire de la RMR de Montréal, ce qui représente un recul de 15 % par rapport à janvier 2025.

Par type de propriétés, les plex ont fait figure d’exceptions, enregistrant 263 ventes (+7 %). Les unifamiliales (1 152 ventes) ont affiché une baisse de 17 %, tandis que les copropriétés (944 ventes) ont reculé de 18 %.

Sur le plan géographique, Vaudreuil-Soulanges s’est démarqué avec une légère croissance des ventes (+3 %). Les autres grands secteurs ont affiché des diminutions variant de 13 % sur la Rive-Sud à 28 % à Laval.

Du côté de l’offre, le nombre d’unifamiliales et de plex inscrits dans la région métropolitaine est demeuré relativement stable (+1 %). Le nombre de copropriétés à vendre sur le marché a quant à lui bondi de 18 %, ce qui permet à l’offre de ce segment de dépasser légèrement son niveau moyen historique des dix dernières années.

Les conditions de marché se sont stabilisées au cours des derniers mois. Malgré le ralentissement des ventes, le temps nécessaire pour écouler l’offre d’unifamiliales demeure inférieur à la moyenne historique, ce qui maintient le net avantage des vendeurs. Le marché de la copropriété montre cependant des signes de rééquilibrage sur l’île de Montréal, mais reste favorable aux vendeurs dans les autres grands secteurs.

La progression des prix s’est poursuivie dans les trois catégories de propriétés. Le prix médian des unifamiliales a atteint 615 000 $ (+4 %), tandis que celui des copropriétés s’est établi à 428 000 $ (+2 %). Avec une croissance de 8 %, les plex affichent la plus forte hausse, atteignant un prix médian de 841 800 $.

Enfin, le nombre de jours moyen sur le marché s’est raccourci pour chacune des trois catégories : 50 jours pour les unifamiliales, 66 jours pour les plex et 67 jours pour les copropriétés.





Citations

« Les données de janvier confirment l’affaiblissement graduel des ventes déjà observé à la fin de 2025 dans la région de Montréal. Ce ralentissement s’explique par une combinaison de facteurs, soit une offre de propriétés toujours insuffisante, particulièrement dans l’unifamiliale, et un niveau d’inabordabilité élevé qui limite la capacité d’achat d’une partie des ménages. Malgré cette modération de l’activité, la rareté des propriétés continue de soutenir les prix, en particulier pour les plex, et de maintenir un marché globalement à l’avantage des vendeurs. On observe toutefois que le segment de la copropriété montre des signes plus clairs de rééquilibrage », explique Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ.

« La stabilisation des taux d’intérêt, récemment confirmée par la Banque du Canada, rend le marché plus prévisible pour les acheteurs et pourrait graduellement relancer certains projets d’achat jusqu’ici reportés, sans toutefois éliminer les enjeux liés à l’offre et à l’abordabilité », ajoute Camille Laberge, directrice adjointe et économiste principale, APCIQ.





Information complémentaire :

Statistiques mensuelles détaillées et cumulatif pour la province et les régions.

Pour plus d’explications par l’économiste du Service d’analyse de marché, des données spécifiques ou des précisions régionales sur le marché immobilier, écrivez-nous.

À propos de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 15 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts, en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L’APCIQ est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l’accès à la propriété. L’Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l’immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l’échange d’information. L’APCIQ a son siège social à Québec, des bureaux administratifs à Montréal et un bureau régional à Saguenay. Elle possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l’immobilier du Québec. Suivez ses activités sur apciq.ca ou par l’entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram.

Renseignements :

Ariane Boulé

Morin Relations Publiques

media@apciq.ca

Banque d’images (crédit APCIQ) disponible et sans frais.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1011c8b2-beea-482b-bb69-35f7e2d6490e