Région de Québec : la pénurie historique de propriétés continue de freiner les ventes

QUÉBEC, 05 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois de janvier 2026. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

Faits saillants

La région métropolitaine de Québec a comptabilisé 522 transactions résidentielles en janvier 2026, soit un recul de 18 % par rapport à l’an dernier. Toutes les catégories de propriétés ont enregistré des diminutions : 283 unifamiliales (-21 %), 190 copropriétés (-14 %), 48 plex (-17 %), ainsi qu’une fermette.

Le repli des ventes a touché tous les grands secteurs de la région : -31 % sur la Rive-Sud, -15 % dans l’Agglomération de Québec et -7 % dans la Périphérie Nord.

L’offre de propriétés a diminué pour un 24e mois consécutif, atteignant son niveau le plus faible jamais observé. Cette contraction continue provient principalement de la rareté des unifamiliales (-17 %) et des plex (-6 %). À contre‑courant, les inscriptions en vigueur de copropriétés ont progressé de 5 %, une première hausse depuis septembre 2023.

Cette pénurie persistante maintient des conditions de marché fortement favorables aux vendeurs, et ce, pour l’ensemble des catégories de propriétés. De fait, le nombre de mois d’inventaire n’a jamais été aussi bas dans la RMR de Québec qu’en janvier 2026.

Dans ce contexte de tension de l’offre, la pression sur les prix s’est poursuivie : le prix médian des maisons unifamiliales a augmenté de 12 %, celui des copropriétés de 15 %, et celui des plex de 9 %. La surenchère demeure répandue, quoi qu’en recul : près de 3 propriétés sur 10 se sont vendues à un niveau supérieur à 5 % du prix demandé en janvier contre près de 4 sur 10 au printemps 2025.

Le nombre moyen de jours sur le marché s’est maintenu à moins de deux mois pour toutes les catégories : 40 jours pour les unifamiliales, 41 jours pour les copropriétés et 59 jours pour les plex.

Citations

« Dans la région de Québec, les données de janvier confirment que le recul des ventes s’inscrit dans la continuité de la fin de 2025 et demeure essentiellement lié à une pénurie historique de propriétés à vendre. L’inventaire atteint un creux sans précédent, particulièrement pour les maisons unifamiliales et les plex, ce qui limite fortement l’activité transactionnelle. Dans ce contexte de rareté extrême, la pression sur les prix reste très élevée et l’inabordabilité devient un enjeu de plus en plus déterminant pour les acheteurs. La demande demeure bien présente, quoique plus prudente », explique Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ.

« La stabilisation des taux d’intérêt annoncée par la Banque du Canada améliore la prévisibilité du marché pour les acheteurs, mais la rareté de l’offre et la montée de l’inabordabilité continueront de façonner la dynamique du marché en 2026 », ajoute Camille Laberge, directrice adjointe et économiste principale, APCIQ.





Information complémentaire :

Statistiques mensuelles détaillées et cumulatif pour la province et les régions.

Pour plus d’explications par l’économiste du Service d’analyse de marché, des données spécifiques ou des précisions régionales sur le marché immobilier, écrivez-nous.

À propos de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 15 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts, en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L’APCIQ est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l’accès à la propriété. L’Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l’immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l’échange d’information. L’APCIQ a son siège social à Québec, des bureaux administratifs à Montréal et un bureau régional à Saguenay. Elle possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l’immobilier du Québec. Suivez ses activités sur apciq.ca ou par l’entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram.

