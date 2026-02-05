Bodor Laser führt das Konzept des „Extreme Speed“ in der Rohrbearbeitung ein und bringt die Hochgeschwindigkeits-Rohrlaserschneidemaschine der SK-Serie auf den Markt

JINAN, China, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser, ein weltweit tätiger Hersteller von Laserschneidlösungen, hat die Markteinführung seiner Hochgeschwindigkeits-Laserschneidmaschine für Rohre der SK-Serie bekannt gegeben und gleichzeitig sein neues „Extreme Speed”-Konzept für die Rohrbearbeitung vorgestellt. Das Konzept konzentriert sich auf die Verbesserung der gesamten Fertigungseffizienz durch die Kombination von hoher Geschwindigkeit, struktureller Stabilität und intelligenter Automatisierung im gesamten Produktionsprozess.

Die Hochgeschwindigkeits-Rohrlaserschneidemaschine der SK-Serie von Bodor Laser

Die SK-Serie ist für den zuverlässigen Betrieb unter Hochgeschwindigkeitsbedingungen ausgelegt und liefert eine maximale Beschleunigung von 2,7 G und eine maximale Drehzahl von 260 U/min. Das hintere Spannfutter erreicht seine Position in 2,5 Sekunden und ermöglicht so eine schnelle Positionierung des Rohrs und kontinuierliches Schneiden. Interne Tests haben ergeben, dass das System bei 2,7 G eine bis zu 1,8-mal höhere Verarbeitungseffizienz erzielt als bei 1 G.

Die Präzision wird durch eine Geschwindigkeit der Z-Achse des Laserkopfs von bis zu 60 m/min gewährleistet, unterstützt durch einen verbesserten adaptiven Nachführungsalgorithmus, der eine schnelle und genaue Höhenanpassung während des Schneidens ermöglicht. Das System unterstützt auch das gleichzeitige Laden und Schneiden, wodurch die Ladezeit für Rohre auf etwa 8 Sekunden reduziert und die Gesamtverarbeitungseffizienz um mehr als 20 % gesteigert wird.

Um Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten zu gewährleisten, verfügt die SK-Serie über die von Bodor Laser entwickelte Bogenbrückenkonstruktion. Das dreidimensionale dreieckige Getriebedesign optimiert die Kraftverteilung bei schnellen Bewegungen und verbessert so die mechanische Balance und die Langzeitstabilität.

Das Spannfuttersystem wird aus hochfesten Legierungsmaterialien hergestellt und einer fortschrittlichen Wärmebehandlung unterzogen. Im Vergleich zur vorherigen Generation hat sich die Positioniergenauigkeit um über 20 % verbessert. Darüber hinaus ermöglicht die Frontspannfutter-Überhubtechnologie das doppelte Spannen von langen Rohren und gewährleistet so eine gleichbleibende Genauigkeit während des gesamten Schneidprozesses.

Als Reaktion auf den Wandel in der Branche hin zu einer Produktion mit kleinen Losgrößen und hoher Vielfalt integriert die SK-Serie ein KI-basiertes intelligentes Verschachtelungssystem, das die Schnittwege automatisch optimiert. Im Vergleich zu herkömmlichen Verschachtelungsmethoden erhöht das System die Schneidleistung um bis zu 30 % und verbessert die Materialausnutzung, was unter umfassenden Produktionsbedingungen zu jährlichen Einsparungen von mehr als 1.000 Rohren führt.

Dank optionaler Konfigurationen – darunter Nullschnitt, Gehrungsschnitt sowie Be- und Entladen nach der Unterstützung – lässt sich die SK-Serie an eine Vielzahl anspruchsvoller Fertigungsanforderungen anpassen. Mit dem „Extreme Speed“-Konzept strebt Bodor Laser danach, neue Maßstäbe für Effizienz und Zuverlässigkeit beim Laserschneiden von Rohren zu setzen.

