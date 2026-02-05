Bodor Laser presenta el concepto “Extreme Speed” en el procesamiento de tubos y lanza la máquina de corte láser de tubos de alta velocidad SK Series

JINAN, China, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser, fabricante global de soluciones de corte láser, anunció el lanzamiento de su máquina de corte láser de tubos de alta velocidad SK Series, junto con la introducción de su nuevo concepto de procesamiento de tubos “Extreme Speed”. Este concepto se centra en mejorar la eficiencia general de la fabricación combinando alto rendimiento, estabilidad estructural y automatización inteligente a lo largo del proceso de producción.

Máquina de corte láser de tubos SK Series de Bodor Laser

La SK Series está diseñada para operar de manera confiable a altas velocidades, alcanzando una aceleración máxima de 2.7G y una velocidad de rotación máxima de 260 r/min. El mandril trasero alcanza posición en 2.5 segundos, lo que permite un rápido posicionamiento de los tubos y un corte continuo. Según pruebas internas, el sistema logra hasta 1.8 veces mayor eficiencia de procesamiento a 2.7G en comparación con la operación a 1G.

La precisión se mantiene gracias a una velocidad del eje Z de la cabeza láser de hasta 60 m/min, soportada por un algoritmo de seguimiento adaptativo mejorado, que permite un ajuste rápido y preciso de altura durante el corte. El sistema también admite carga y corte simultáneos, reduciendo el tiempo de carga del tubo a aproximadamente 8 segundos y aumentando la eficiencia general en más del 20%.

Para garantizar la estabilidad a altas velocidades, la SK Series incorpora la estructura arch-bridge patentada de Bodor Laser. El diseño de transmisión triangular tridimensional optimiza la distribución de fuerzas durante movimientos rápidos, mejorando el equilibrio mecánico y la estabilidad a largo plazo.

El sistema de mandriles está fabricado con aleaciones de alta resistencia y tratado mediante procesos avanzados de tratamiento térmico. En comparación con la generación anterior, la precisión de posicionamiento ha mejorado más del 20%. Además, la tecnología de sobre-recorrido del mandril frontal permite el acoplamiento dual de mandriles para tubos largos, asegurando precisión consistente durante todo el proceso de corte.

Frente a la tendencia de la industria hacia producciones de lotes pequeños y alta variedad, la SK Series integra un sistema de anidamiento inteligente basado en IA, que optimiza automáticamente las rutas de corte. En comparación con métodos de anidamiento convencionales, el sistema incrementa la eficiencia de corte hasta en un 30% y mejora la utilización del material, generando ahorros anuales de más de 1,000 tubos bajo condiciones de producción completas.

Las configuraciones opcionales, que incluyen corte sin cola, corte biselado y soporte de carga/descarga seguido, permiten que la SK Series se adapte a una amplia gama de requerimientos de manufactura avanzada. Con el concepto Extreme Speed, Bodor Laser busca establecer nuevos estándares de eficiencia y confiabilidad en el corte láser de tubos.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9239c7d-69b3-4ac8-b2f1-4e628137ff79