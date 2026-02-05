JINAN, Chine, 05 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser, fabricant mondial de solutions de découpe laser, a annoncé le lancement de sa machine de découpe laser de tubes à grande vitesse de la série SK, ainsi que l’introduction de son nouveau concept « Vitesse extrême » pour le traitement des tubes. Ce concept vise à améliorer l’efficacité globale de la production en combinant performance à haute vitesse, stabilité structurelle et automatisation intelligente tout au long du processus de production.

Machine de découpe laser de tubes haute vitesse Bodor Laser série SK

La série SK est conçue pour fonctionner de manière fiable dans des conditions de grande vitesse, offrant une accélération maximale de 2,7G et une vitesse de rotation maximale de 260 tr/min. Le mandrin arrière atteint sa position en 2,5 secondes, permettant un positionnement rapide du tube et une coupe continue. Selon des tests internes, le système atteint une efficacité de traitement jusqu’à 1,8 fois supérieure à 2,7G par rapport à un fonctionnement à 1G.

La précision est maintenue grâce à une vitesse d’axe Z de la tête laser allant jusqu’à 60 m/min, prise en charge par un algorithme de suivi adaptatif amélioré qui permet un réglage de hauteur rapide et précis pendant la découpe. Le système prend également en charge le chargement et la découpe simultanés, réduisant le temps de chargement des tubes à environ 8 secondes et augmentant l’efficacité globale du traitement de plus de 20 %.

Pour assurer la stabilité à haute vitesse, la série SK est dotée de la structure en pont arqué exclusive de Bodor Laser. La conception triangulaire tridimensionnelle de la transmission optimise la répartition des forces lors des mouvements rapides, améliorant ainsi l’équilibre mécanique et la stabilité à long terme.

Le système de mandrin est fabriqué à partir d’alliages à haute résistance et traité par un procédé thermique avancé. Par rapport à la génération précédente, la précision de positionnement s’est améliorée de plus de 20 %. En outre, la technologie de surcourse du mandrin avant permet un serrage à double mandrin pour les tubes longs, assurant une précision constante tout au long du processus de coupe.

Pour répondre à l’évolution du secteur vers une production en petits lots et à forte mixité, la série SK intègre un système d’imbrication intelligent basé sur l’IA qui optimise automatiquement les trajectoires de coupe. Comparé aux méthodes d’imbrication classiques, le système augmente l’efficacité de coupe jusqu’à 30 % et améliore l’utilisation des matériaux, ce qui se traduit par des économies annuelles de plus de 1 000 tubes dans des conditions de production complètes.

Les configurations optionnelles, notamment la coupe à zéro queue, la coupe en biseau et le chargement et le déchargement après support, permettent d’adapter la série SK à un large éventail d’exigences de fabrication avancées. Avec le concept Extreme Speed, Bodor Laser vise à établir de nouvelles références en matière d’efficacité et de fiabilité dans la découpe laser de tubes.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9239c7d-69b3-4ac8-b2f1-4e628137ff79