Bodor Laser מציגה את הקונספט "מהירות קיצונית" בעיבוד צינורות, ומשיקה מכונת חיתוך צינורות במהירות גבוהה מבוססת לייזר מסדרת SK

Bodor Laser, יצרנית עולמית של פתרונות חיתוך באמצעות לייזר, הכריזה על השקת מכונת חיתוך צינורות במהירות גבוהה מבוססת לייזר מסדרת SK, לצד הצגת הקונספט החדש שלה "מהירות קיצונית" לעיבוד הצינורות. הקונספט מתמקד בשיפור יעילות ייצור כוללת על ידי שילוב ביצועים במהירות גבוהה, יציבות מבנית ומיכון חכם לאורך תהליך הייצור.

מכונת חיתוך צינורות במהירות גבוהה מבוססת לייזר מסדרת Bodor Laser SK

סדרת SK מתוכננת לפעול באופן אמין בתנאי מהירות גבוהה, ולספק תאוצה מרבית של 2.7G ומהירות סיבוב מקסימלית של 260 סל"ד. הצ'אק האחורי מגיע למיקום תוך 2.5 שניות, ותומך במיקום מהיר של הצינורות ובחיתוך רציף. על פי בדיקות פנימיות, המערכת משיגה יעילות עיבוד שגבוהה עד פי 1.8 ב-.2.7 בהשוואה לפעולה ב-1G.

הדיוק נשמר באמצעות מהירות ציר Z של ראש הלייזר שמגיעה עד 60 מטר/לדקה, עם תמיכה של אלגוריתם מעקב בר התאמה משודרג המאפשר כוונון גובה מהיר ומדויק במהלך החיתוך. המערכת תומכת גם בטעינה וחיתוך בו זמנית, מה שמפחית את זמן טעינת הצינורות לכ-8 שניות ומגדיל את יעילות העיבוד הכוללת ביותר מ-20%.

כדי להבטיח יציבות במהירויות גבוהות, סדרת SK מציעה את מבנה הגשר הקשתי הקנייני של Bodor Laser. עיצוב תיבת ההילוכים המשולשת התלת-ממדית ממטב את פיזור הכוח במהלך התנועה המהירה, ומשפר את האיזון המכני ואת היציבות לטווח ארוך.

מערכת הצ'אק מיוצרת מחומרי סגסוגת בחוזק גבוה ומטופלת בתהליכי חום מתקדמים. בהשוואה לדור הקודם, הדיוק של המיקום השתפר ביותר מ-20% . בנוסף, טכנולוגיית תנועת היתר של הצ'אק הקדמי מאפשרת הידוק צ'אק כפול עבור צינורות ארוכים, מה שמבטיח דיוק עקבי לאורך כל תהליך החיתוך.

סדרת SK מספקת התייחסות למעבר של התעשייה לייצור בכמויות קטנות ובתערובות גבוהות, ומשלבת מערכת קינון חכמה מבוססת בינה מלאכותית אשר מייעלת באופן אוטומטי את נתיבי החיתוך. בהשוואה לשיטות קינון קונבנציונליות, המערכת משפרת את יעילות החיתוך ב-30% לכל היותר ומשפרת את ניצולת החומר, וכתוצאה מכך מסייעת לחיסכון שנתי של יותר מ-1,000 צינורות בתנאי ייצור מקיפים.

תצורות אפשריות - כולל חיתוך זנב-אפס, חיתוך משופע, וטעינה ופריקה לאחר תמיכה - מאפשרות להתאים את סדרת SK למגוון רחב של דרישות ייצור מתקדמות. בעזרת קונספט המהירות הקיצונית, Bodor Laser שואפת לקבוע סטנדרטים חדשים ליעילות ואמינות בחיתוך צינורות מבוסס לייזר.

