Bodor Laser Memperkenalkan Konsep “Kecepatan Ekstrem” dalam Pemrosesan Pipa, Meluncurkan Mesin Pemotong Laser Pipa Berkecepatan Tinggi Seri SK

JINAN, Tiongkok, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser, produsen global solusi pemotongan laser, telah mengumumkan peluncuran Mesin Pemotong Laser Pipa Berkecepatan Tinggi Seri SK, sekaligus memperkenalkan konsep baru “Kecepatan Ekstrem” untuk pemrosesan pipa. Konsep ini berfokus pada peningkatan efisiensi manufaktur secara keseluruhan dengan memadukan kinerja berkecepatan tinggi, stabilitas struktural, dan otomatisasi cerdas di seluruh proses produksi.

Mesin Pemotong Laser Pipa Berkecepatan Tinggi Seri SK Bodor Laser

Seri SK didesain untuk beroperasi secara andal dalam kondisi berkecepatan tinggi, dengan memberikan akselerasi maksimum 2,7G dan kecepatan rotasi maksimum 260 r/menit. Cekam belakang mencapai posisi dalam 2,5 detik, yang mendukung penentuan posisi pipa yang cepat serta pemotongan secara terus-menerus. Berdasarkan pengujian internal, sistem ini mampu mencapai efisiensi pemrosesan hingga 1,8 kali lebih tinggi pada akselerasi 2,7G dibandingkan saat beroperasi pada 1G.

Presisi tetap terjaga berkat kecepatan sumbu Z pada kepala laser yang mencapai 60 m/menit, didukung oleh algoritma pengaturan adaptif yang telah ditingkatkan sehingga dapat menyesuaikan ketinggian dengan cepat dan akurat selama proses pemotongan. Sistem ini juga mendukung proses pemuatan dan pemotongan secara simultan sehingga mengurangi waktu pemuatan pipa menjadi sekitar 8 detik dan meningkatkan efisiensi pemrosesan secara keseluruhan sebesar lebih dari 20%.

Untuk memastikan stabilitas pada kecepatan tinggi, Seri SK dilengkapi dengan struktur jembatan lengkung eksklusif milik Bodor Laser. Desain transmisi segitiga tiga dimensi ini mengoptimalkan distribusi gaya selama pergerakan cepat sehingga meningkatkan keseimbangan mekanis serta stabilitas jangka panjang.

Sistem cekam ini dibuat dari material logam paduan berkekuatan tinggi dan diproses dengan perlakuan panas tingkat lanjut. Dibandingkan generasi sebelumnya, akurasi penentuan posisi naik meningkat lebih dari 20%. Selain itu, teknologi pengaman untuk mencegah gerakan berlebih pada cekam depan memungkinkan penjepitan pipa panjang dengan sistem cekam ganda yang memastikan akurasi konsisten di sepanjang proses pemotongan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan industri yang beralih ke produksi batch kecil dengan variasi tinggi, Seri SK mengintegrasikan sistem nesting cerdas berbasis AI yang secara otomatis mengoptimalkan jalur pemotongan. Dibandingkan dengan metode nesting konvensional, sistem ini meningkatkan efisiensi pemotongan hingga 30% serta mengoptimalkan pemanfaatan material, yang menghasilkan penghematan tahunan lebih dari 1.000 pipa dalam kondisi produksi menyeluruh.

Konfigurasi opsional, termasuk pemotongan tanpa sisa, pemotongan bevel, serta dukungan pengaturan untuk bongkar-muat, memungkinkan Seri SK disesuaikan untuk berbagai kebutuhan manufaktur tingkat lanjut. Melalui konsep Kecepatan Ekstrem, Bodor Laser menargetkan untuk menetapkan standar baru terkait efisiensi dan keandalan pada pemotongan laser pipa.

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9239c7d-69b3-4ac8-b2f1-4e628137ff79