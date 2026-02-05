ボーダーレーザーは、チューブ加工における「エクストリーム・スピード(Extreme Speed）」コンセプトを導入し、高速チューブレーザー切断機「SKシリーズ」を発表

中国・済南, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ボーダーレーザー (Bodor Laser) は、レーザー切断ソリューションのグローバルメーカーとして、チューブ加工向けの新たな「エクストリーム・スピード」コンセプトの導入とともに、SKシリーズ高速チューブレーザー切断機の発売を発表しました。 このコンセプトは、高速性能、構造的安定性、そして生産工程全体にわたるインテリジェントな自動化を組み合わせることで、製造全体の効率向上に注力しています。

ボーダーレーザーのSKシリーズ高速チューブレーザー切断機

SKシリーズは、高速条件下でも安定して稼働するよう設計されており、最大加速度2.7Gおよび最大回転速度260回転/分を実現します。 リアチャックは2.5秒で所定の位置に到達し、チューブの迅速な位置決めと連続切断を可能にします。 社内テストによると、同システムは1Gでの運転と比べ、2.7Gで最大1.8倍の加工効率を達成します。

レーザーヘッドのZ軸速度は最大60 m/分に達し、改良された適応追従アルゴリズムにより、切断中でも高速かつ高精度な高さ調整を実現し、精度を維持します。 同システムは同時積載と切断にも対応しており、チューブの積載時間を約8秒に短縮し、全体の加工効率を20%以上向上させます。

高速での安定性を確保するために、SK シリーズはボーダーレーザー独自のアーチ橋構造を備えています。 三次元三角形伝達設計により、高速動作時の力の分布が最適化され、機械のバランスと長期的な安定性が向上します。

チャックシステムは、高強度合金材料で製造され、先進的な熱処理が施されています。 従来世代と比較して、位置決め精度は20%以上向上しています。 さらに、フロントチャック オーバートラベル技術により、長尺チューブでもデュアルチャックでのクランプが可能となり、切断プロセス全体で一貫した精度が確保されます。

小ロット・多品種生産への業界のシフトに対応するため、SKシリーズはAI搭載のインテリジェント ネスティングシステムを統合しており、切断経路を自動的に最適化します。 従来のネスティング方式と比較して、同システムは切断効率を最大30%向上させ、材料利用率を改善することで、総合的な生産条件下で年間1,000本以上のチューブ節約を実現します。

ゼロテール切断、ベベル切断、および積み降ろし追従サポートなどのオプション構成により、SKシリーズは幅広い先進的な製造要件に対応可能です。 ボーダーレーザーは、「エクストリーム・スピード 」コンセプトにより、チューブ レーザー切断の効率と信頼性に関する新しいベンチマークを設定することを目指しています。

