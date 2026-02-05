Bodor Laser, 튜브 가공에 ‘익스트림 스피드’ (Extreme Speed )개념 도입… SK 시리즈 고속 튜브 레이저 절단기 출시

중국 지난, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 레이저 절단 솔루션 분야의 글로벌 제조업체 Bodor Laser는 고속 파이프 가공을 위한 SK 시리즈 고속 튜브 레이저 절단기를 출시하고, 동시에 튜브 가공을 위한 새로운 ‘익스트림 스피드(Extreme Speed)’ 개념을 공개했다고 밝혔다. 이번 개념은 생산 공정 전반에서 고속 성능, 구조적 안정성, 지능형 자동화를 결합함으로써 전체 제조 효율을 획기적으로 향상시키는 데 초점을 맞추고 있다.

Bodor Laser SK 시리즈 고속 튜브 레이저 절단기

SK 시리즈는 고속 환경에서도 안정적으로 작동하도록 설계됐으며, 최대 가속도 2.7G와 분당 최대 회전 속도 260r/min의 성능을 제공한다. 후방 척(rear chuck)은 2.5초 만에 위치에 도달해 신속한 파이프 정렬과 연속 절단을 지원한다. 내부 테스트 결과에 따르면, 해당 시스템은 1G 운전 대비 2.7G 조건에서 최대 1.8배 높은 가공 효율을 달성한 것으로 나타났다.

정밀도 역시 유지된다. 레이저 헤드의 Z축 이동 속도는 최대 분당 60m에 달하며, 업그레이드된 적응형 추종 알고리즘을 통해 절단 과정 중 빠르고 정확한 높이 조절이 가능하다. 또한 로딩과 절단을 동시에 수행할 수 있도록 설계돼 파이프 로딩 시간을 약 8초 수준으로 단축했으며, 이를 통해 전체 가공 효율은 20% 이상 향상됐다.

고속 운전 환경에서의 안정성을 확보하기 위해 SK 시리즈에는 Bodor Laser의 독자적인 아치 브리지(arch-bridge) 구조가 적용됐다. 3차원 삼각형 전달 구조 설계를 통해 고속 구동 시 발생하는 힘의 분산을 최적화함으로써 기계적 균형과 장기적인 안정성을 한층 강화했다.

척 시스템은 고강도 합금 소재로 제작된 뒤 첨단 열처리 공정을 거쳐 완성됐으며, 이전 세대 대비 위치 정밀도가 20% 이상 향상됐다. 여기에 전방 척 오버트래블(front-chuck over-travel) 기술을 적용해 긴 파이프 가공 시 이중 척 클램핑이 가능하도록 설계함으로써, 절단 공정 전 과정에서 일관된 정밀도를 유지할 수 있도록 했다.

소량 다품종 생산으로 빠르게 전환되고 있는 산업 흐름에 대응하기 위해 SK 시리즈에는 AI 기반 지능형 네스팅(nesting) 시스템이 통합됐다. 이 시스템은 절단 경로를 자동으로 최적화해 기존 네스팅 방식 대비 최대 30%의 절단 효율 향상과 함께 소재 활용도를 높인다. 이를 통해 종합적인 생산 환경 기준으로 연간 1,000개 이상의 파이프 절감 효과를 기대할 수 있다.

또한 무테일(Zero-tail) 절단, 베벨 절단, 로딩·언로딩 추종 지지대 등 다양한 선택 사양을 통해 SK 시리즈는 고도화된 제조 요구 사항에 폭넓게 대응할 수 있도록 설계됐다. 보도르 레이저는 ‘익스트림 스피드(Extreme Speed)’ 개념을 통해 튜브 레이저 절단 분야에서 효율성과 신뢰성의 새로운 기준을 제시한다는 목표다.

