Bodor Laser Memperkenalkan Konsep “Extreme Speed” dalam Pemprosesan Tiub, Melancarkan SK Series High-Speed Tube Laser Cutting Machine

JINAN, China, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser, pengeluar global penyelesaian pemotongan laser, mengumumkan pelancaran SK Series High-Speed Tube Laser Cutting Machine, di samping memperkenalkan konsep baharu “Extreme Speed” untuk pemprosesan tiub. Konsep ini memberi tumpuan kepada peningkatan kecekapan pembuatan secara menyeluruh dengan menggabungkan prestasi berkelajuan tinggi, kestabilan struktur serta automasi pintar merentasi keseluruhan proses pengeluaran.

SK Series High-Speed Tube Laser Cutting Machine oleh Bodor Laser

Siri SK direka untuk beroperasi dengan boleh dipercayai pada keadaan berkelajuan tinggi, memberikan pecutan maksimum 2.7G dan kelajuan putaran maksimum 260 r/min. Chuck belakang mencapai kedudukan dalam 2.5 saat, menyokong kedudukan pantas tiub serta pemotongan berterusan. Menurut ujian dalaman, sistem ini mencapai sehingga 1.8 kali ganda kecekapan pemprosesan yang lebih tinggi pada 2.7G berbanding operasi pada 1G.

Ketepatan dikekalkan melalui kelajuan paksi-Z kepala laser sehingga 60 m/min, disokong oleh algoritma penyesuaian adaptif yang dinaik taraf, membolehkan pelarasan ketinggian yang pantas dan tepat semasa pemotongan. Sistem ini juga menyokong pemotongan dan pemuatan serentak, mengurangkan masa pemuatan tiub kepada sekitar 8 saat serta meningkatkan kecekapan pemprosesan keseluruhan lebih daripada 20%.

Bagi memastikan kestabilan pada kelajuan tinggi, Siri SK menampilkan ciri proprietari Bodor Laser iaitu arch-bridge structure. Reka bentuk transmisi segi tiga dimensi mengoptimumkan pengagihan daya semasa pergerakan pantas, meningkatkan keseimbangan mekanikal serta kestabilan jangka panjang.

Sistem chuck dihasilkan daripada bahan aloi yang berketahanan tinggi dan dirawat dengan proses haba lanjutan. Berbanding dengan generasi sebelumnya, ketepatan kedudukan telah meningkat lebih daripada 20%. Selain itu, teknologi front-chuck over-travel membolehkan penjepitan dwi-chuck untuk tiub panjang, sekali gus memastikan ketepatan konsisten sepanjang keseluruhan proses pemotongan.

Menangani peralihan industri ke arah pengeluaran kelompok kecil dengan kepelbagaian tinggi, SK Series mengintegrasikan AI-based intelligent nesting system yang secara automatik mengoptimumkan laluan pemotongan. Berbanding kaedah nesting konvensional, sistem ini meningkatkan kecekapan pemotongan sehingga 30% dan memperbaiki penggunaan bahan, menghasilkan penjimatan tahunan lebih daripada 1,000 tiub di bawah keadaan pengeluaran menyeluruh.

Konfigurasi pilihan—termasuk pemotongan tanpa ekor (zero-tail cutting), pemotongan bevel (bevel cutting), serta sokongan pemuatan dan pemunggahan berterusan—membolehkan SK Series disesuaikan dengan pelbagai keperluan pembuatan maju. Dengan konsep Extreme Speed, Bodor Laser berhasrat menetapkan penanda aras baharu bagi kecekapan dan kebolehpercayaan dalam pemotongan laser tiub.

