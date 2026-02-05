Bodor Laser แนะนำแนวคิด “ความเร็วยิ่งยวด” สำหรับกระบวนการผลิตท่อ พร้อมทั้งเปิดตัวเครื่องตัดท่อด้วยเลเซอร์ความเร็วสูง SK Series

จี่หนาน ประเทศจีน, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser ผู้ผลิตโซลูชั่นตัดด้วยเลเซอร์ระดับชั้นนำของโลกได้ประกาศเปิดตัว เครื่องตัดท่อด้วยเลเซอร์ความเร็วสูง SK Series พร้อมทั้งแนะนำแนวคิด “ความเร็วยิ่งยวด” สำหรับกระบวนการผลิตท่อ แนวคิดนี้มุ่งเน้นที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในภาพรวมด้วยการนำประสิทธิภาพการทำงานความเร็วสูง ความเสถียรของโครงสร้าง และระบบอัตโนมัติอัจฉริยะมารวมเข้าด้วยกันตลอดทั้งกระบวนการผลิต
เครื่องตัดท่อด้วยเลเซอร์ความเร็วสูง SK Series ของ Bodor Laser
SK Series ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือภายใต้เงื่อนไขการทำงานความเร็วสูง โดยสามารถเร่งความเร็วได้สูงสุด 2.7G และมีความเร็วรอบสูงสุด 260 รอบ/นาที หัวจับด้านหลังเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งได้ใน 2.5 วินาทีจึงรองรับการวางตำแหน่งท่ออย่างรวดเร็วและการตัดที่ต่อเนื่อง ข้อมูลการทดสอบภายในระบุว่าระบบนี้ให้ประสิทธิภาพกระบวนการสูงขึ้นถึง 1.8 เท่าเมื่อใช้งานที่ 2.7G เทียบกับ 1G
ระบบนี้ยังรักษาความแม่นยำด้วยความเร็วแกน Z ของหัวตัดเลเซอร์สูงสุด 60 เมตร/นาที เสริมด้วยอัลกอริทึมการติดตามแบบปรับเปลี่ยนได้ที่อัปเกรดขึ้น ซึ่งช่วยให้สามารถปรับความสูงระหว่างการตัดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ นอกจากนี้ยังรองรับการโหลดและตัดพร้อมกัน ระยะเวลาการโหลดท่อจึงลดลงเหลือประมาณ 8 วินาที ทำให้ประสิทธิภาพกระบวนการโดยรวมเพิ่มขึ้นกว่า 20%
SK Series ใช้โครงสร้างสะพานโค้งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Bodor Laser เพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตด้วยความเร็วสูงมีความเสถียร การออกแบบการส่งเป็นสามเหลี่ยมสามมิติจะช่วยกระจายแรงอย่างเหมาะสมระหว่างการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เพื่อปรับปรุงสมดุลเชิงกลและความเสถียรในระยะยาว
ระบบหัวจับผลิตจากวัสดุโลหะผสมความแข็งแรงสูงและผ่านกระบวนการให้ความร้อนขั้นสูง รุ่นนี้มีความแม่นยำในการวางตำแหน่งสูงขึ้นกว่า 20% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า นอกจากนี้ เทคโนโลยีการเคลื่อนที่เกินพิกัดของหัวจับด้านหน้าช่วยให้หัวจับคู่สามารถจับท่อที่มีความยาวมากๆ เพื่อรักษาความแม่นยำให้สม่ำเสมอตลอดทั้งกระบวนการตัด
SK Series ผสานการทำงานกับระบบจัดวางชิ้นงานอัจฉริยะด้วย AI ซึ่งจะช่วยปรับเส้นทางการตัดให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมไปสู่การผลิตแบบหลากหลายในจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับวิธีจัดวางชิ้นงานแบบเดิม ระบบใหม่นี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตัดได้สูงถึง 30% และทำให้ใช้วัสดุได้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายต่อปีสำหรับท่อได้กว่า 1,000 เส้นภายใต้เงื่อนไขการผลิตที่ครบวงจร
รูปแบบที่มีให้เลือก เช่น การตัดแบบไร้เศษ การตัดเฉียง ระบบประคองท่อตามขณะโหลดและถ่ายชิ้นงาน ช่วยให้ SK Series สามารถปรับตามความต้องการผลิตขั้นสูงได้หลากหลาย Bodor Laser มุ่งหมายที่จะใช้แนวคิดความเร็วยิ่งยวดในการวางเกณฑ์มาตรฐานใหม่สำหรับประสิทธิภาพและความเสถียรในการตัดท่อด้วยเลเซอร์
ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9239c7d-69b3-4ac8-b2f1-4e628137ff79