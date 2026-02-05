Bodor Laser 推出管材加工“极速”理念，并发布 SK 系列高速管材激光切割机

中国济南, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球激光切割解决方案制造商 Bodor Laser 正式发布 SK 系列高速管材激光切割机，并同步推出面向管材加工领域的全新“极速” (Extreme Speed) 理念。 该理念专注于在生产全过程中融合高速性能、结构稳定性与智能自动化，以提升整体制造效率为核心。

Bodor Laser SK 系列高速管材激光切割机

SK 系列专为高速工况下的稳定运行而打造，最高可实现 2.7G 的最大加速度，以及 260 转/分钟的最大旋转速度。 后卡盘定位时间仅需 2.5 秒，有效提升管材定位效率，支持连续的切割作业。 根据内部测试数据，在 2.7G 加速度条件下运行时，该系统的加工效率相比 1G 工况可提升高达 1.8 倍。

精度保障来自激光头 Z 轴最高可达 60 米/分钟的高速响应能力，并配合升级后的自适应随动算法，使切割过程中高度调节更为迅捷、精准。 系统同时支持上料与切割同步进行，将管材上料时间缩短至约 8 秒，整体加工效率提升超过 20%。

为在高速工况下保持结构稳定性，SK 系列采用了 Bodor Laser 自主研发的拱桥式结构。 三维三角传动结构在高速运行过程中实现受力的合理分配，有效提升整机的机械平衡性与长期运行稳定性。

卡盘系统采用高强度合金材料制造，并辅以先进的热处理工艺。 相较上一代产品，系统的定位精度提升已超过 20%。 此外，前卡盘超行程技术可实现长管材的双卡盘稳定夹持，在全流程切割过程中持续保障加工精度的一致性。

顺应行业向小批量、多品种、高灵活性生产模式的转变，SK 系列集成了基于 AI 的智能排版系统，可自动优化切割路径。 与传统排版方式相比，该系统最高可实现切割效率提升 30%，同时显著提高材料利用率；在综合生产条件下，年均可节省管材用量超过 1,000 根。

包括零尾料切割、坡口切割及随动上下料等可选配置，使 SK 系列能够适应广泛的先进制造需求。 依托“极速”理念，Bodor Laser 致力于为管材激光切割领域在效率与可靠性方面树立全新的行业标杆。

此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9239c7d-69b3-4ac8-b2f1-4e628137ff79