Bodor Laser 推出管材加工「極速」概念，SK 系列高速管材激光切割機隆重登場

中國濟南, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 激光切割解決方案的全球製造商 Bodor Laser 宣佈其 SK 系列高速管材激光切割機隆重登場，並同步介紹其針對管材加工的全新「極速」概念。 此概念致力將高速性能、穩定結構與智能自動化融為一體，貫穿整個生產流程，全面提升製造效率。

Bodor Laser SK 系列高速管材激光切割機

SK 系列專為高速穩定運行而設計，可實現最高 2.7G 的加速度及每分鐘 260 轉 (260 r/min) 的最高轉速。 後卡盤僅需 2.5 秒即可就位，令管材得以迅速定位及連續切割。 內部測試顯示，相比 1G 運行，在 2.7G 加速度下的系統加工效率最高可提升 1.8 倍。

激光頭 Z 軸速度高達每分鐘 60 米 (60 m/min)，結合升級的適應性追蹤演算法，可在切割時快速精準調整高度，確保精準如一。 系統亦支援上料與切割同步進行，管材上料時間縮短至大約 8 秒，整體加工效率提升逾 20%。

為了確保高速運行時穩定可靠，SK 系列配備 Bodor Laser 專利的拱橋式結構。 三維三角傳動設計，巧妙完善高速運動中的力量分佈，顯著增強機械平衡及持久穩定表現。

卡盤系統採用高強度合金材料製造，並經過先進熱處理。 與上一代相比，其定位準確性提高逾 20%。 此外，前卡盤超行程技術可實現對長管的雙卡盤夾持，確保整個切割過程準確性始終一致。

為了順應產業邁向小批量、高混合生產的潮流，SK 系列整合以人工智能 (AI) 為基礎的智能排樣系統，自動完善切割路徑。 相比傳統排樣方式，該系統可提升切割效率最高達 30%，同時提高材料利用率，在綜合生產條件下每年節省管材超過 1,000 支。

零尾料切割、坡口切割及上下料追蹤支援等各種可選配置，令 SK 系列得以靈活適應各種先進製造需求。 透過「極速」理念，Bodor Laser 致力為管材激光切割的效率及可靠性能樹立嶄新典範。

