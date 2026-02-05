Ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner

Indberetning nr. 1 / 2026
Indberetning og offentliggørelse om aktiebesiddelser hos Jyske Banks indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug. For yderligere detaljer henvises til de vedhæftede skemaer.
Vedhæftet fil
