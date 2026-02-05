Ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner

 | Source: Jyske Bank Jyske Bank

Indberetning nr. 1 / 2026

Indberetning og offentliggørelse om aktiebesiddelser hos Jyske Banks indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug. For yderligere detaljer henvises til de vedhæftede skemaer. 

Vedhæftet fil


Attachments

Managers transaction Ingjerd Blekeli Spiten

