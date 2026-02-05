CCC signe un protocole d’entente pour renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité entre le Canada et la Lettonie

OTTAWA, Ontario, 05 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est heureuse d’annoncer la signature d’un protocole d’entente (PE) avec le ministère de la Défense de la République de Lettonie afin de renforcer la coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité. Ce PE établit un cadre structuré pour la coopération canado‑lettone en matière de défense, axée sur l’approvisionnement, le développement des capacités et les projets conjoints.

Le Canada joue déjà un rôle majeur dans l’architecture de sécurité de la Lettonie en tant que pays chef de file de la brigade multinationale de l’OTAN en Lettonie dans le cadre de l’opération REASSURANCE – le plus important déploiement militaire canadien à l’étranger. Le PE s’inscrit dans cette relation stratégique de longue date et vient la renforcer.

En tant qu’organisme de passation de contrats de gouvernement à gouvernement (GÀG) du Canada, la CCC institutionnalise également, par ce PE, de nouveaux mécanismes de collaboration entre les entreprises canadiennes, les planificateurs de la défense lettons et les autorités gouvernementales responsables des achats. Cela renforce à la fois la diplomatie de défense et les relations industrie‑gouvernement, en créant un environnement plus prévisible pour de futures initiatives conjointes. Le PE précise notamment la coopération dans l’acquisition d’équipements militaires, d’infrastructures et de services, et vise à servir de fondement à l’élaboration de projets conjoints à moyen et à long terme. Pour la Lettonie, cela permet un accès rationalisé aux technologies de défense canadiennes, appuyé par le modèle de contrats GÀG de la CCC. Pour le Canada, l’entente favorise les exportations et ouvre de nouvelles possibilités pour les entreprises canadiennes.

Le modèle de contrats GÀG renforce les relations bilatérales, réduit les risques liés à l’approvisionnement et à l’exécution des contrats, en plus d’assurer la surveillance du gouvernement du Canada tout au long du cycle de vie contractuel. Chaque contrat GÀG signé par la CCC a l’effet juridique d’être signé au nom du gouvernement du Canada et est assorti d’une assurance d’exécution du contrat, ce qui réduit les risques d’approvisionnement pour toutes les parties. Pour en savoir plus, contactez la CCC.

Citations

« Ce protocole d’entente reflète le partenariat profond et durable entre le Canada et la Lettonie. En renforçant la coopération en matière de défense et de sécurité, nous consolidons les capacités de l’OTAN et contribuons à la dissuasion collective au sein de l’Alliance. Le Canada demeure résolument engagé à travailler étroitement avec la Lettonie afin de faire progresser nos priorités communes en matière de sécurité et d’assurer la résilience de nos forces. » – S.E. Brian Szwarc, ambassadeur du Canada en Lettonie.

« Le protocole d’entente de la CCC renforce le partenariat de sécurité de longue date entre le Canada et la Lettonie en créant des voies d’acquisition claires pour des solutions canadiennes fiables destinées à appuyer la défense et la sécurité de la Lettonie. Il renforce la coopération de gouvernement à gouvernement et fait progresser la contribution du Canada à la dissuasion de l’OTAN et à la stabilité régionale. » – Antony Rizk, directeur du développement des affaires, CCC.

À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la défense pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.