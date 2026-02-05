LHV Groupi veebiseminar strateegia, 2026. aasta finantsplaani ja viie aasta finantsprognoosi tutvustamiseks

AS LHV Group kutsub 12. veebruaril kell 9.00 investoreid ja teisi huvilisi osalema LHV Groupi strateegia, 2026. aasta finantsplaani ning viie aasta finantsprognoosi tutvustamise veebiseminarile. Esitlus toimub eesti keeles.

Plaane tutvustavad:

Mihkel Torim – LHV Groupi juhatuse esimees

Meelis Paakspuu – LHV Groupi finantsjuht

Veebiseminaril osalemiseks palume eelnevalt registreeruda siin. Telefoniga liitujatel palume alla laadida Microsoft Teamsi äpp. Veebiseminari jooksul on osalejatel võimalik esitada ka küsimusi, millele vastatakse seminari lõpus.

Strateegia ja finantsplaani dokument avaldatakse veebiseminariga samal päeval kell 08.00 Nasdaq Balticu kaudu ning LHV Groupi investorsuhete veebilehel.

Veebiseminar salvestatakse ja avalikustatakse LHV Groupi lehel https://investor.lhv.ee/ ja LHV YouTube'i kontol.



