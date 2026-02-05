Royalton Fan Fest se lanza en 2026 con una celebración global del fútbol y paquetes exclusivos

ST. MICHAEL, Barbados, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A medida que la atención del mundo se centra en el evento internacional de fútbol más esperado de la década, Royalton Hotels & Resorts está listo para llevar la emoción a otro nivel con Royalton Fan Fest powered by Sports Event Guarantee™, una celebración inmersiva donde cada partido se convierte en parte de la experiencia vacacional.

Guiado por el concepto “El campeonato vive en ti”, Royalton Fan Fest transforma resorts seleccionados en vibrantes puntos de encuentro inspirados en la energía de un estadio global. Con un paquete exclusivo de Royalton Fan Fest ya disponible para reservar, los huéspedes pueden asegurar su estancia con anticipación y disfrutar de ahorros de cientos de dólares mientras siguen cada partido de manera fluida en todo el resort, ya sea relajándose en su suite, disfrutando de una bebida en el bar o reuniéndose en espacios sociales.

Del 11 de junio al 19 de julio de 2026, Royalton Hotels & Resorts ofrecerá transmisiones en vivo de los partidos, festividades temáticas, entretenimiento inmersivo y experiencias gastronómicas estilo estadio, diseñadas para unir a los viajeros a través de la energía compartida, la celebración y la sana competencia.

Uno de los grandes atractivos de la experiencia es “Siente el Juego", un concepto culinario inspirado en los sabores clásicos de los estadios y la comida callejera internacional. Desde bocados favoritos de los aficionados y platillos de inspiración global hasta bebidas refrescantes y postres temáticos, cada menú lleva el espíritu del torneo directamente a la mesa.

El entretenimiento continúa con actividades interactivas y presentaciones en vivo, que incluyen Bubble Soccer en la playa, espectáculos de freestyle soccer, celebraciones llenas de color y versiones lúdicas de juegos clásicos de playa, todo diseñado para involucrar a huéspedes de todas las edades en un ambiente festivo y lleno de energía.

En resorts seleccionados de México, los escenarios Fan Fest de estilo estadio serán el corazón de la celebración, con pantallas LED gigantes, iluminación inmersiva, decoración temática con colores nacionales y áreas lounge que combinan comodidad y emoción. Los resorts participantes incluyen Royalton Riviera Cancun, Royalton Hideaway Riviera Cancun, Royalton Splash Riviera Cancun, Royalton CHIC Cancun, y Planet Hollywood Cancun by Royalton.

A medida que crece la expectativa, el paquete Royalton Fan Fest ofrece una forma sencilla de planear una estancia durante el torneo, combinando hospitalidad Todo Incluido de alto nivel, una programación vibrante en el resort y ahorros significativos. Al celebrarse el torneo en la misma zona horaria que las propiedades de Royalton en el Caribe, los huéspedes de todo el mundo podrán disfrutar cada partido en vivo en pantallas gigantes distribuidas por el resort, durante horarios relajados de día y noche, integrando la emoción del fútbol global de manera natural a su experiencia vacacional.

Con Royalton Fan Fest, Royalton Hotels & Resorts continúa elevando la experiencia Todo Incluido, creando entornos inmersivos donde el entretenimiento, la cultura y la hospitalidad se unen, y donde los huéspedes no solo observan la acción, sino que la viven plenamente.

Para más información sobre Royalton Hotels & Resorts y el paquete Royalton Fan Fest, visite www.royaltonresorts.com o haga clic aquí para reservar su estancia Royalton Fan Fest. El evento se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en destinos seleccionados de Royalton Resorts.

Acerca de Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts es una compañía líder en hospitalidad todo incluido con un portafolio selecto de 24 resorts en siete de los destinos más codiciados del Caribe, cada uno ofreciendo una experiencia distintiva e inmersiva. Sus ocho marcas incluyen Royalton Luxury Resorts con su galardonado concepto All-In Luxury®, donde Todos son Familia, reconocido por su confort elevado y servicio atento a través de características exclusivas como All-In Connectivity™ y DreamBed™. Royalton Hideaway ofrece una escapada exclusiva solo para adultos diseñada en torno al concepto Togetherness, con gastronomía exclusiva y modernas habitaciones. Royalton Vessence Resorts introduce El Arte de Vacacionar con un enfoque de bienestar en el todo incluido, centrado en el equilibrio y la conexión consciente. Royalton CHIC Resorts con su concepto Party Your Way invita a vibrantes escapadas solo para adultos llenas de estilo y espontaneidad, mientras que Mystique by Royalton ofrece retiros boutique A Millas de lo Ordinario que celebran la belleza natural, la cultura local y la sofisticación relajada. En Jamaica, Grand Lido Negril presenta una experiencia única Completamente al Natural para huéspedes de 21 años en adelante, con lujo frente al mar en un ambiente exclusivo.

El portafolio también incluye Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton que invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like A Star™ en entornos llenos de entretenimiento y rodeados de memorabilia icónica, así como Planet Hollywood Adult Scene by Royalton, donde el glamour y la privacidad se unen para ofrecer escapadas solo para adultos definidas por la exclusividad.

Para más información sobre Royalton Hotels & Resorts, visite www.royalton.com

