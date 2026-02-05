FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle des droits de vote 01 2026

Société FLEURY MICHON

Information relative au

nombre total de droits de vote

et d’actions composant le capital social

Pouzauges, le 5 février 2026

Fleury Michon publie conformément aux articles 223-16 du Règlement général de l’AMF et L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droits de vote et d’actions composant son capital social au 31 janvier 2026.

 

Date		 

Nombre d’actions
Composant le capital
Social (1)		 

Nombre de droits de
vote théoriques		 

Nombre de droits de
vote exerçables (2)
Au 31.01.20264 387 7577 495 7947 244 737

1) Pour mémoire, 4 387 757 actions à fin décembre 2025.
2)) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l’ensemble des actions moins celles privées de droit de vote.

