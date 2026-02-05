FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 01 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

           
Formulaire type de déclaration des programmes de rachats
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN : 572058329        
Dénomination sociale de l'émetteur :FLEURY MICHON LEI :96950009EM1D72NGCV27  
           
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)ACTION Date de début du programme  
           
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
           
Opérations du mois de :janvier       
           
I. INFORMATIONS CUMULEES
           
           
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) :251 057/5,72%  
           
Solde au [date], date de la dernière déclaration :    247 226  
           
Nombre de titres achetés dans le mois :    4 727  
Nombre de titres vendus dans le mois :     896  
Nombre de titres transférés (1) dans le mois     0  
Nombre de titres annulés dans le mois :     0  
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois0  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…    
           


II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
        
Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / Vente /
Transfert (2)		Nombre de
titres (3)		Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité		Cours de la
transaction (4)		MontantCommentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
        
02/01/2026CICA5151 25,201 285,40 
02/01/2026CICV11 25,40 25,40 
05/01/2026CICA2121 25,20 529,20 
05/01/2026CICV2424 25,30 607,10 
06/01/2026CICA55 25,36 126,80 
06/01/2026CICV3636 25,34 912,30 
07/01/2026CICA8989 25,312 252,30 
07/01/2026CICV148148 25,573 783,70 
08/01/2026CICA111111 25,472 827,40 
08/01/2026CICV66 25,57 153,40 
09/01/2026CICA6161 25,421 550,50 
09/01/2026CICV22 25,55 51,10 
12/01/2026CICA1 550393 24,9238 626,50 
12/01/2026CICV22 25,10 50,20 
13/01/2026CICA309112 24,947 706,70 
13/01/2026CICV2222 25,19 554,10 
14/01/2026CICA2001 25,004 999,90 
14/01/2026CICV7070 24,981 748,90 
15/01/2026CICA23030 24,995 748,00 
15/01/2026CICV11 25,00 25,00 
16/01/2026CICA23935 24,795 923,80 
16/01/2026CICV11 24,80 24,80 
19/01/2026CICA100100 24,642 464,00 
19/01/2026CICV6464 24,701 580,70 
20/01/2026CICA4141 24,841 018,30 
20/01/2026CICV5858 24,921 445,10 
21/01/2026CICA22548 24,895 599,50 
21/01/2026CICV8383 25,192 090,70 
22/01/2026CICA23751 24,905 901,30 
22/01/2026CICV1919 24,90 473,10 
23/01/2026CICA270112 24,876 715,80 
23/01/2026CICV262262 24,926 528,80 
26/01/2026CICA18116 24,904 506,40 
26/01/2026CICV4545 25,001 124,90 
27/01/2026CICA1681 24,944 189,90 
27/01/2026CICV2222 24,90 547,80 
28/01/2026CICA21151 24,945 262,80 
28/01/2026CICV11 25,00 25,00 
29/01/2026CICA17920 24,904 456,50 
29/01/2026CICV2929 24,90 722,10 
30/01/2026CICA24984 24,796 172,60 

Pièce jointe


Attachments

2026 01 Rachat d'actions

Recommended Reading