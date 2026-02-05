Cologix étend sa présence à Ashburn grâce à une acquisition stratégique de terrains, soutenant un plan de croissance à long terme de 5 G$ en Virginie du Nord

DENVER, 05 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix , le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de 38 acres de terrain à Ashburn, en Virginie, élargissant ainsi son empreinte d’infrastructure numérique existante dans l’un des marchés de centres de données les plus critiques au monde.

Situé sur Beaumeade Circle, au cœur du « Data Center Alley », le site représente une occasion rare d’assurer une capacité à long terme dans un marché fortement contraint, où l’accès à l’échelle, à la connectivité et à la proximité devient de plus en plus limité. Cette acquisition renforce la stratégie à long terme de Cologix visant à répondre à l’évolution des besoins des clients hyperscale, infonuagiques, des réseaux, des entreprises et des clients locaux, tout en approfondissant ses partenariats de longue date et son engagement communautaire dans le comté de Loudoun.

Cologix prévoit développer sur ce campus un nouveau pôle d’interconnexion à la fine pointe de la technologie, offert en option à ses clients et conçu pour fournir une redondance et une résilience adaptées aux réseaux à l’échelle de l’IA. Alors que la demande des clients continue de croître, portée par les charges de travail d’inférence en IA et les architectures infonuagiques hybrides, le site d’Ashburn devrait soutenir un développement important à long terme. La planification préliminaire devrait débuter vers 2030, avec une capacité électrique initiale de 85 MW et un potentiel d’expansion dépassant 300 MW au fil du temps.

« En tant qu’épicentre mondial de l’infrastructure numérique, Ashburn offre une échelle, une densité et une importance stratégique inégalées », a déclaré Laura Ortman, PDG de Cologix. « Les occasions d’acquérir des terrains de cette qualité, au cœur du Data Center Alley, sont exceptionnellement rares. Cet investissement reflète notre conviction à long terme envers ce marché ainsi que notre engagement à offrir à nos clients des services d’interconnexion, d’IA et de nuage hybride de nouvelle génération. À mesure que nous poursuivons notre croissance, nous demeurons résolument engagés à bâtir de manière efficace et responsable — en réduisant la consommation d’eau et en optimisant l’utilisation de l’énergie au-delà des normes de l’industrie. Présents au sein de cette communauté depuis près de dix ans, nous continuons d’agir comme un partenaire responsable et engagé à mesure que la région évolue. »

Zoné à des fins industrielles, le site est situé au sein de l’un des écosystèmes d’infrastructure numérique les plus denses en fibre optique au monde, offrant un accès direct aux réseaux mondiaux, aux plateformes infonuagiques et à une connectivité à très faible latence. Cette acquisition renforce davantage la présence existante de Cologix à Ashburn et consolide sa position au sein du marché d’interconnexion le plus important au monde.

D’autres détails concernant les échéanciers de développement, les capacités et les plans d’infrastructure seront communiqués ultérieurement. Pour en savoir plus sur Cologix et son portefeuille en croissance de centres de données hautement interconnectés et prêts pour l’IA, visitez cologix.com.

À propos de Cologix Inc.

Cologix alimente l'infrastructure numérique avec plus de 45 centres de données hyperscale edge et hubs d'interconnexion, sur 13 marchés nord-américains, fournissant des solutions à haute densité et à très faible latence aux fournisseurs de services en nuage, aux transporteurs et aux entreprises. Avec des installations à la pointe de l'industrie et prêtes pour l'IA, Cologix propose des options de centre de données évolutives, modulables et durables pour aider ses clients à accélérer leurs activités en périphérie numérique. Cologix fournit des connexions physiques et virtuelles étendues, y compris Access Marketplace, où les clients bénéficient d'un provisionnement rapide, fiable et en libre-service pour la connectivité sur demande. Pour obtenir plus de renseignements, visitez cologix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et X .



