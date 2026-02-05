Le plan d’action Diriger pour combler l’écart demande aux acteurs au pouvoir partout au pays de réduire les disparités en matière de santé des femmes

TORONTO, 05 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes (ACESF) a publié aujourd’hui le plan d’action national Diriger pour combler l’écart : Réduire les disparités en matière de santé des femmes au Canada, créé en association avec McKinsey & Company Canada, partenaire en mise en commun des connaissances, dans le cadre d’un processus pro bono orienté par les commentaires d’experts de partout au pays. Les initiatives nationales de l’ACESF pour la sensibilisation du public et la promotion du plan Diriger pour combler l’écart reçoivent le soutien de Desjardins Assurances.

Le plan d’action se veut une réaction à une réalité persistante : au Canada, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais passent 24 % plus de temps en mauvaise santé pendant leur vie que les hommes. Elles reçoivent souvent des diagnostics plus tard qu’il ne le faudrait et reçoivent des soins qui ne répondent pas à leurs besoins. Ces situations peuvent être évitées. Elles sont le résultat de systèmes qui n’ont pas été conçus pour les femmes, mais la bonne nouvelle est qu’il est possible de modifier ces systèmes.

« Les femmes ne forment pas un petit segment de population, et la santé des femmes n’est pas un enjeu mineur, rappelle Amy Flood, directrice générale, Association canadienne pour l’équité en santé des femmes. Ce plan d’action décrit les changements à apporter afin de faire bouger les choses grâce à des mesures coordonnées. Chacun a un rôle à jouer : les gouvernements, les entreprises, les équipes de recherche, le personnel enseignant et tous les Canadiens et Canadiennes. C’est un effort collectif, et la contribution de chacun importe. »

Un plan coordonné pour un leadership national

Le plan d’action Diriger pour combler l’écart présente comment le Canada peut adopter une approche nationale coordonnée qui rassemble les gouvernements, les systèmes de santé, le monde de la recherche, les employeurs, les investisseurs et investisseuses et les communautés autour de priorités communes et de résultats mesurables. Il met de l’avant des changements systémiques qui vont au-delà des territoires et des secteurs en s’attaquant aux éléments précis à l’origine des plus importantes disparités en santé des femmes.

« Le plan d’action nous mènera vers des gains potentiels de 37 milliards de dollars – et vers une meilleure santé potentielle pour 20 millions de Canadiennes. À titre d’urgentologue, je constate chaque jour le coût de l’inaction : diagnostics tardifs, complications évitables, vies limitées par des systèmes qui n’ont pas été conçus pour les femmes en dépit de toutes les possibilités qu’offre la médecine. Le Canada a déjà tout pour jouer un rôle de chef de file : une infrastructure de qualité mondiale, l’excellence en recherche et les ressources nécessaires. Voici notre chance. Les données probantes ne font aucun doute, la voie est bien définie. Il ne nous reste qu’à décider la vitesse à laquelle nous souhaitons progresser », conclut la Dre Marie-Renée B-Lajoie, partenaire, McKinsey & Company et urgentologue.

Les quatre piliers d’un plan global de changement

Le plan d’action cible, dans cette approche coordonnée, quatre principes fondamentaux qui doivent progresser simultanément pour réduire les disparités en matière de santé des femmes :

Savoir : Consolider les données désagrégées sur le sexe et le genre et favoriser une représentation équitable dans la recherche et les essais cliniques.

Consolider les données désagrégées sur le sexe et le genre et favoriser une représentation équitable dans la recherche et les essais cliniques. Soins : Intégrer des parcours de soins cliniques propres au sexe et élargir l’accès équitable aux soins préventifs, aux diagnostics et aux traitements.

Intégrer des parcours de soins cliniques propres au sexe et élargir l’accès équitable aux soins préventifs, aux diagnostics et aux traitements. Investissements : Bonifier le financement de la recherche et accélérer les innovations en santé des femmes en harmonisant les investissements des secteurs public, privé et philanthropique.

Bonifier le financement de la recherche et accélérer les innovations en santé des femmes en harmonisant les investissements des secteurs public, privé et philanthropique. Autonomisation : Donner aux femmes les connaissances, les outils et les conditions de travail nécessaires pour gérer leur santé à toutes les étapes de leur vie.

Ensemble, ces principes fondamentaux représentent l’effort national misant sur la coordination, la responsabilisation et les progrès mesurables.

Propulser la sensibilisation du public et miser sur l’élan créé

Les mesures de sensibilisation du public et de promotion du plan d’action Diriger pour combler l’écart sont financées par Desjardins Assurances, qui permet ainsi à l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes d’intégrer des solutions fondées sur des données probantes aux conversations publiques et de mobiliser tous les secteurs autour de cet enjeu.

« Chez Desjardins Assurances, nous croyons que les femmes méritent de recevoir du soutien pour leur santé et leur bien-être à toutes les étapes de leur vie, déclare Chantal Gagné, présidente et chef de l’exploitation, Desjardins Sécurité financière. Le rapport Diriger pour combler l’écart met en lumière les disparités que trop de femmes vivent et présente un parcours bien défini pour la suite. Nous sommes fières d’apporter notre soutien à l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes dans ses initiatives de sensibilisation et de transformation de solutions fondées sur les données probantes en mesures concrètes qui profitent aux femmes, à leurs proches et aux collectivités partout au pays. »

Diriger pour combler l’écart : Réduire les disparités en matière de santé des femmes au Canada peut être téléchargé ici : whcc.ca/fr/plandaction

