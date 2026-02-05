COURTOIS SA : Variation droits de vote 01/2026

COURTOIS S.A.

Toulouse, le 05 février 2026

DECOMPOSITION DES DROITS DE VOTE AU 31/01/2026

Emetteur :                                                                        Courtois
Code Emetteur :                                                                3290

Code Valeur : - 1ère ligne                                                        FR0000065393
Code Valeur : - 2ième ligne                                                        
Code Valeur :

CAPITAL CONSTATE au 29/10/2019  72 780
Actions issues de conversions d'obligations (NDC 069)
Actions issues d'exercices de bons (NDC 070)
Actions issues de levées d'options (NDC 071)		0
0
0
Actions issues de conversions d'actions de préférences ou d'acquisitions anticipées (NDC 073)0
NOMBRE TOTAL D'ACTIONS EN CIRCULATION    72 780
Nombre d'actions ayant droit de vote double    68 240
NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE BRUTS   141 020
Nombre d'actions privées de droit de vote  - 423
    
- Sur le nominatifCCN 423  
COURTOIS11260188 
COURTOIS SA TM114640335 


- Au porteur		 

  0		 
    
NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE EXERCABLES   140 597

Article 10 des statuts
« …En outre, toute personne physique ou morale qui, seule ou de concert, vient à détenir ou cesse de détenir, de quelque manière que ce soit, une fraction égale à 0,5 % du capital ou des droits de vote ou un multiple de cette fraction,
est tenue d'informer la société dans un délai de 15 jours à compter du franchissement de l’un de ces seuils, du nombre d'actions, de valeurs mobilières donnant accès au capital et des droits de vote qui y sont attachés, qu'elle détient.
Pour l’application de cette obligation statutaire, les seuils de participation sont déterminés dans les mêmes conditions que les seuils de participation légaux.
En cas de non-respect de l’obligation statutaire, les actions excédant la fraction non déclarée sont privées du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation, à la demande, consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale, d’un ou plusieurs actionnaires détenant 5% au moins du capital social »

Société Anonyme au capital de 1 673 940 €
Siège Social : 3 rue Mage- BP 48531-31685 Toulouse Cedex 6
Tél : 05.62.26.73.22
E-mail : accueil@courtois.fr
540 802 105 RCS Toulouse

