Staffbase acelera su crecimiento en las Américas y establece un centro regional en Ciudad de México para atender a empresas LATAM

NUEVA YORK, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Staffbase, la primera plataforma de experiencia del empleado nativa en IA, anunció hoy la expansión de su presencia en las Américas con una nueva oficina en Ciudad de México. Esta medida fortalece la capacidad de Staffbase para apoyar a clientes corporativos en México, Centroamérica y Sudamérica, después de un período de crecimiento de dos dígitos en la región.

Sirviendo a más de 1,500 clientes corporativos globales, Staffbase se expande en LATAM en un momento en que las organizaciones enfrentan el desafío de conectar y empoderar a fuerzas laborales cada vez más distribuidas, especialmente empleados de primera línea y sin escritorio, quienes constituyen la mayoría de los trabajadores, pero a menudo permanecen desconectados de información y herramientas críticas.

Ciudad de México servirá como un centro regional mientras Staffbase profundiza su inversión en LATAM, donde las organizaciones globales y regionales gestionan fuerzas de trabajo cada vez más complejas y distribuidas. La expansión refuerza el ajuste de Staffbase al mercado de grandes empresas y evidencia un impulso continuo a medida que las organizaciones priorizan la eficiencia operativa y la adopción tecnológica en la región.

"Tras un año de enorme crecimiento en las Américas, expandir nuestra presencia a LATAM es un próximo paso natural para Staffbase", dijo David Maffei, vicepresidente senior y gerente general para las Américas de Staffbase. "Ciudad de México fortalece nuestra capacidad para apoyar a las empresas con grandes fuerzas laborales distribuidas en toda la región, mientras las organizaciones replantean cómo llegar a su personal de primera línea y promover la adopción de tecnologías críticas. A medida que la demanda se acelera, los clientes buscan plataformas que puedan escalar globalmente y generar mejoras reales de productividad para cada empleado, desde las sedes corporativas hasta plantas de manufactura y locales minoristas. Esta inversión garantiza que continuemos creciendo junto a ellos".

La expansión aborda los desafíos operativos específicos que enfrentan las empresas en la región: permitir que los empleados de primera línea accedan a información y completen tareas en el flujo de trabajo, apoyar comunicaciones multilingües a gran escala y fomentar la adopción real de tecnología en fuerzas laborales diversas y con acceso móvil limitado. Staffbase va más allá de la comunicación tradicional con los empleados, actuando como motor de adopción que ayuda a las empresas a cerrar la brecha entre la estrategia y la ejecución diaria. Al combinar aplicaciones móviles para empleados, diseñadas específicamente para la productividad y no solo para la comunicación, con capacidades de IA diseñadas para los trabajadores de primera línea, la plataforma ofrece inteligencia, no solo información, lo que garantiza que los empleados puedan actuar en lo que más importa, independientemente de su función o ubicación.

En 2025, Staffbase expandió estratégicamente su presencia global para apoyar un número en rápida expansión de empresas globales con nuevas operaciones que incluyen Japón, Francia, Italia y España. La expansión en México apoyará el éxito de los clientes, las alianzas y los esfuerzos de posicionamiento en el mercado en LATAM, permitiendo implementaciones más rápidas, mayor compromiso regional y soporte más localizado para clientes corporativos.

La oficina en Ciudad de México estará dirigida por Gonzalo Rojo, gerente de país para las operaciones de México y LATAM. Staffbase planea continuar invirtiendo en talento local y capacidades regionales como parte de su estrategia de crecimiento a largo plazo en las Américas.

Acerca de Staffbase

Staffbase es la primera plataforma de experiencia del empleado nativa en IA. Pone el poder de la IA en manos de todos los empleados, especialmente de aquellos que actualmente están desconectados en la primera línea. Con IA para empleados, Staffbase integra las comunicaciones, TI y RR. HH. para reinventar la manera en que las personas y las organizaciones trabajan juntas.

Más de 1,500 clientes corporativos, incluyendo Alaska Airlines, Amtrak, AP, Chevron, Intel, Rite Aid, Six Flags y Ticketmaster, utilizan Staffbase para inspirar a su gente y ayudarles a entregar su mejor trabajo.

Staffbase conecta a las empresas con sus empleados en todas partes a través de una aplicación para empleados de marca, intranet, correo electrónico, SMS, señalización digital e integraciones de Microsoft 365 y ahora mediante nuevas experiencias activas como podcasts personalizados y un asistente de conversación, todo potenciado por una única plataforma con una base de IA de extremo a extremo.

Staffbase fue nombrada Líder por tercer año consecutivo en el Gartner® Magic Quadrant™ 2025 para Soluciones de Intranet empaquetadas y también reconocida por G2 como Líder en Intranets de Empleados. La empresa tiene su sede en la ciudad de Nueva York y Chemnitz.

Para más información visite: staffbase.com.

Contacto de medios

Andrea Holland

NA Communications

andrea.holland@staffbase.com