Eik fasteignafélag hf.: Stjórnendauppgjör vegna ársins 2025 og áætlun ársins 2026

Rekstur Eikar fasteignafélags („Eik“ eða „félagið“) gekk vel á árinu 2025 og hélt kröftugur vöxtur í tekjum og EBITDA sér í takti við áætlanir. Samkvæmt stjórnendauppgjöri nam EBITDA ársins 7.901 m.kr. og jókst hún um 7,6% á milli ára.
Helstu niðurstöður stjórnendauppjörs fyrir árið 2025 eru:
- Rekstrartekjur námu 12.586 m.kr.
- Leigutekjur námu 10.865 m.kr.
- Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir nam 7.901 m.kr.
- Matsbreyting fjárfestingareigna nam 5.352 m.kr.
- Söluhagnaður fjárfestingareigna nam 134 m.kr.
- Handbært fé frá rekstri nam 4.962 m.kr.
- Bókfært virði fjárfestingareigna nam 172.760 m.kr.
- Skuldsetningarhlutfall (nettó vaxtaberandi skuldir / virði fasteigna, lóða og byggingarheimildina) nam 58,9%.
- Virðisútleiguhlutfall nam 94,7%.
- Vaxtaberandi skuldir námu 104.210 m.kr.
- Vegnir verðtryggðir vextir fjármögnunar félagsins námu 3,71%.
- Vegnir óverðtryggðir vextir fjármögnunar félagsins námu 9,55%.
Eik fékk Festingu hf. afhent seinni part desember mánaðar, en fasteignir Festingar eru um 43.000 fm. að stærð og hýsa starfsemi Samskipa hf. á Íslandi. Heildarvirði Festingar í kaupunum (e. Enterprice Value) var 15.070 m.kr. Félagið nýtti efnahagsreikning sinn og fjármagnaði kaupin að fullu með yfirtöku lána og nýrri bankafjármögnun. Við kaupin hækkuðu vegin fjármögnunarkjör félagsins lítillega, en félagið nýtti sveigjanlegar fjármögnunarleiðir við kaupin. Kaupin styrkja tekjugrunn Eikar með 20 ára verðtryggðum samningnum.
Handbært fé frá rekstri nam 4.962 m.kr. á árinu. M.v. niðurstöðu stjórnendauppgjörs og að teknu tilliti til arðgreiðslustefnu félagsins má vænta að tillaga um arðgreiðslu vegna ársins 2025 verði u.þ.b. 1,1 kr. pr útistandandi hlut samanborið við 1,0 kr. pr. hlut vegna ársins 2024.
Áætlun ársins 2026
Eik spáir áframhaldandi kröftugum vexti leigutekna og EBITDA eftir stækkun eignasafnsins með kaupum á Festingu hf.
Hér koma upplýsingar um helstu stærðir úr áætlun félagsins á föstu verðlagi miðað við vísitölu neysluverðs í janúar 2026:
- Rekstrartekjur á bilinu 12.055 – 12.545 m.kr.
- Leigutekjur á bilinu 10.375 – 10.800 m.kr.
- EBITDA á bilinu 7.620 – 7.940 m.kr.
- Fjárfestingar í núverandi eignum og eignfærðar endurbætur á bilinu 2.500 – 3.000 m.kr.
- Gjaldfært viðhald um 280 mkr.
- Virðisútleiguhlutfall 94,5 – 95,5% í lok árs 2026.
Í meðfylgjandi kynningu eru frekari upplýsingar um stjórnendauppgjör Eikar og forsendur áætlunar vegna ársins 2026. Vakin er athygli á að um er að ræða óendurskoðað stjórnendauppgjör sem kann að taka breytingum fram að birtingu ársuppgjörs og ársskýrslu félagsins þann 12. mars nk.
Kynningarfundur
Opinn kynningarfundur fyrir markaðsaðila verður haldinn föstudaginn 6. febrúar 2026 klukkan 8:30 á skrifstofu félagsins á 18. hæð í Smáratorgi 3, Kópavogi. Boðið verður upp á léttan morgunmat frá kl. 8.00.
Hreiðar Már Hermannsson, forstjóri og Lýður H. Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, munu kynna stjórnendauppgjörið og svara spurningum að lokinni kynningu.
Fundinum verður einnig streymt á netinu og fer skráning á rafræna fundinn fram hér: https://vimeo.com/event/5695935/2bc58dfe57/register
Nánari upplýsingar veita:
Hreiðar Már Hermannsson, forstjóri, hreidar@eik.is, s. 856-5907
Lýður H. Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármála og UT, lydur@eik.is s. 820 8980
Viðhengi